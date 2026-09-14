Anthropic est une société d'intérêt public américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Son produit phare est Claude, une série de grands modèles de langage (LLM) propriétaires. Anthropic a été fondée en 2021 dans le but de promouvoir la sécurité de l'IA par d'anciens membres d'OpenAI, notamment les frère et sur Daniela Amodei et Dario Amodei, respectivement présidente et PDG. Anthropic développe le LLM Claude en quatre niveaux : Haiku, Sonnet, Opus et Fable. Claude est accessible via un chatbot en ligne, une API et les outils dAnthropic : Claude Code, Cowork, Design et Science.
Début septembre 2026, Anthropic a lancé Claude Fable 5.1 et Mythos 5.1, deux versions dun même modèle dotées de mécanismes de sécurité différents, qui réduisent les coûts de lecture du cache de 75 % et affichent un score de 52,6 % lors dun test de performance en recherche scientifique, contre 24,7 % pour son prédécesseur. Ses résultats comportent un filigrane conforme à la loi européenne sur lIA, et lAPI de détection est actuellement en préversion privée pour les organisations éligibles. Le principal argument de vente pour les développeurs est le prix. Les lectures en cache baissent de 75 % pour sétablir à 0,25 $ par million de tokens, ce qui réduit les coûts des charges de travail classiques denviron 25 % et ceux des charges de travail « agentiques » jusquà 45 %.
Récemment, le nouveau modèle d'IA Claude Fable 5.1 a déchiffré le « Cyphral Distich », un code composé de deux lignes de 32 chiffres chacune, mais que les cryptographes navaient pas réussi à déchiffrer depuis 373 ans. Cest ce qua rapporté Vals AI, une entreprise spécialisée dans les tests de modèles dintelligence artificielle.
"Logopandecteision" est un ouvrage parodique publié en 1653 par Sir Thomas Urquhart, dans lequel il détaille ses projets de création dune langue artificielle portant ce nom. L'ouvrage est rédigé dans un style similaire aux structures taxonomiques vastes et complexes d'autres langues philosophiques, ainsi qu'à la grammaire baroque de projets ultérieurs tels que le volapük. Urquhart promet douze catégories grammaticales : chacune pouvant être déclinée en onze cas, quatre nombres et onze genres (notamment dieu, déesse, homme, femme, animal, etc.) ; et conjuguée en onze temps, sept modes et quatre voix.
Il affirmait que cette langue pouvait servir à traduire des vers à partir de nimporte quelle langue vernaculaire, citant litalien, le français, lespagnol, le slavon, le néerlandais, lirlandais et langlais comme exemples concrets. Urquhart consacre plusieurs sections de son ouvrage à des polémiques contre les adversaires qui lont empêché de publier ses travaux linguistiques, principalement ses créanciers et lÉglise dÉcosse.
En cryptographie, un chiffrement (ou code) est un algorithme permettant deffectuer un chiffrement ou un déchiffrement une série détapes bien définies pouvant être suivies comme une procédure. Un terme alternatif, moins courant, est « encipherment ». Chiffrer ou encoder consiste à convertir des informations en chiffrement ou en code. Les codes remplacent généralement des chaînes de caractères de longueur variable dans le résultat, tandis que les chiffrements remplacent généralement le même nombre de caractères que celui saisi. Les mots et les expressions peuvent être codés sous forme de lettres ou de chiffres. Les chiffrements sont algorithmiques. Le texte d'origine doit suivre le processus du chiffrement pour être déchiffré. Les chiffrements sont couramment utilisés pour crypter des informations écrites.
Le nouveau modèle de réseau neuronal Claude Fable 5.1 a déchiffré le « Cyphral Distich », un code que les cryptographes navaient pas réussi à déchiffrer depuis 373 ans. Cest ce qua rapporté Vals AI, une entreprise spécialisée dans les tests de modèles dintelligence artificielle. « Grâce à Fable 5.1, nous avons déchiffré un code qui était resté indéchiffrable pendant 373 ans. Avec le recul, cest dune simplicité presque étonnante », indique la publication.
Le Cyphral Distich a été créé par l'écrivain écossais Thomas Urquhart en 1653. Ce chiffrement se compose de deux lignes de 32 chiffres chacune. Il est resté non résolu pendant des siècles. Il a été qualifié de problème insoluble en 1899 dans la revue "Notes and Queries", puis mentionné à nouveau dans la littérature cryptographique du XXe siècle ; plus tard encore, le chercheur en chiffrement historique Klaus Schmeh la inclus dans sa liste des 50 messages chiffrés non résolus les plus célèbres.
Fable 5.1 a remarqué que 32 des « provirations » dUrquhart 32 courts vux figuraient avant le cryptogramme. Le modèle a associé chaque chiffre à un fragment de texte correspondant, a utilisé le chiffre comme numéro de mot, puis a pris la première lettre de ce mot. Le modèle a consacré 44 minutes et 174 000 tokens à cette tâche. Le message obtenu était : « Ô Dieu, soutiens le roi Charles II et fais de lui le souverain suprême de ce pays. »
En 1649, après lexécution du roi Charles Ier en Angleterre, la monarchie fut abolie et une république fut proclamée. Oliver Cromwell devint à la tête du pays en 1653, portant le titre de Lord Protecteur. Cromwell mourut en 1658, le chaos sensuivit dans le pays, et le Parlement invita le fils de Charles Ier à monter sur le trône ; celui-ci fut couronné en 1660 sous le nom de Charles II. La monarchie fut rétablie.
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