Superhuman acquiert Fathom pour intégrer la transcription, les résumés et l'intelligence conversationnelle des réunions à sa plateforme de productivité

Superhuman a racheté la plateforme de réunions basée sur lIA Fathom, ajoutant ainsi la transcription des réunions, les résumés et lintelligence conversationnelle à une suite de productivité qui couvre déjà les e-mails, les agendas, les documents collaboratifs, les bases de données et les agents IA. Les conditions financières de la transaction nont pas été divulguées. Superhuman, anciennement Grammarly, prévoit dintégrer lintelligence de réunion de Fathom à lensemble de ses applications ainsi quà Superhuman Go, son assistant IA proactif conçu pour fonctionner sur plus dun million dapplications et de sites web.
Cette acquisition comble une lacune persistante dans le domaine de lIA au travail : les informations issues des réunions sont de plus en plus souvent capturées automatiquement, mais les transcriptions, décisions et actions à mener qui en résultent restent souvent déconnectées des applications dans lesquelles les employés effectuent ensuite leur travail.
Fathom fournit une plateforme éprouvée pour lenregistrement, la transcription, la synthèse et la recherche dinformations issues des réunions. Sa technologie comprend des options de capture de réunions sans bot, des résumés en temps réel générés pendant les conversations, ainsi que des intégrations qui transfèrent les informations issues des réunions vers des systèmes de gestion de la relation client, des agents IA et dautres applications professionnelles.
Superhuman prévoit de faire de ces données conversationnelles une source supplémentaire de contexte pour sa plateforme dIA. Les informations relatives aux sujets abordés, aux décisions prises ou aux engagements pris par les employés lors des réunions pourraient être combinées avec les e-mails, les documents, les agendas et dautres données professionnelles afin de fournir aux agents IA davantage de contexte lors de lexécution des tâches ultérieures.
« Les utilisateurs de Superhuman réclament depuis longtemps un outil de prise de notes intégré », a déclaré le PDG Shishir Mehrotra. « Les comptes-rendus de réunion constituent lun des domaines les plus évidents et les plus utiles où lIA peut apporter son aide. » Cette intégration pourrait permettre aux informations issues des réunions dêtre directement transférées vers les flux de travail en aval, sans que les employés aient à transférer manuellement les notes ou les actions à mener dune application à lautre.
Superhuman a donné lexemple dun agent IA examinant la transcription dune réunion déquipe, rédigeant des informations mises à jour sur le projet dans Superhuman Docs, puis avertissant un chef de projet afin quil examine et approuve les modifications. Ce flux de travail illustre lobjectif plus large qui sous-tend cette acquisition : transformer les informations issues des réunions, qui ne sont actuellement quun simple enregistrement, en données exploitables par des agents logiciels pour effectuer des tâches.
Fathom permet déjà aux équipes deffectuer des recherches dans les conversations et danalyser les informations issues des appels commerciaux, des retours clients et des réunions internes. Lintégration de cet ensemble de données dans Superhuman pourrait permettre à ses agents daccéder à des connaissances organisationnelles qui existent souvent dans les conversations orales, mais qui ne sont jamais intégrées dans les systèmes structurés de lentreprise.
« Limmense savoir de votre entreprise est oral, et non écrit ; il se trouve dans les réunions, les appels et les conversations », a déclaré Richard White, fondateur et PDG de Fathom. White a ajouté que lintégration à Superhuman permettra aux informations capturées par Fathom dêtre transférées dans les boîtes de réception, les documents et dautres applications des utilisateurs, reliant ainsi plus directement les réunions au travail qui en découle.
Cette acquisition intègre également léquipe de Fathom et sa base de clients existante au sein de Superhuman. Fathom affirme que sa plateforme de réunions basée sur lIA bénéficie de la confiance de centaines de milliers dentreprises. Lentreprise a figuré dans le Top 100 des « Best Software Awards 2026 » de G2 et a été désignée « application la plus utilisée de lannée 2025 » par HubSpot.
La technologie de Fathom est conçue pour relier les informations issues des réunions aux CRM, aux grands modèles de langage et aux logiciels de productivité. Ces intégrations sinscrivent dans la stratégie globale de Superhuman, qui consiste à développer une assistance par IA autour des applications que les employés utilisent déjà, plutôt que de les obliger à passer par une interface IA distincte.
Superhuman compte actuellement plus de 40 millions dutilisateurs, 50 000 organisations et 3 000 établissements denseignement à travers le monde. Ses applications et ses agents sintègrent à plus dun million de sites web et dapplications logicielles. Fathom bénéficie du soutien dinvestisseurs tels que Telescope Partners, Maven Ventures, Character, Active Capital et Rackhouse Ventures, ainsi que de plus de 1 300 investisseurs particuliers.
Pour Superhuman, l'acquisition de Fathom apporte à sa plateforme une nouvelle source majeure d'informations contextuelles sur le lieu de travail. En reliant les conversations aux e-mails, aux documents, aux données structurées et aux applications, ses agents IA pourraient non seulement comprendre ce que les employés ont écrit ou enregistré, mais aussi les décisions et les engagements pris lors des réunions et utiliser ces informations pour faire avancer le travail.
Voici l'annonce de l'acquisition de Fathom par Superhuman :
Superhuman rachète Fathom, une application de prise de notes basée sur l'IA
Superhuman, la plateforme de productivité basée sur lIA qui met lIA au service des utilisateurs où quils travaillent, a annoncé avoir racheté Fathom, un partenaire spécialisé dans lIA pour les réunions auquel font confiance des centaines de milliers dentreprises pour enregistrer, rechercher et exploiter le contenu des réunions. Superhuman prévoit dintégrer les capacités de prise de notes par IA de Fathom à sa suite dapplications et dagents couvrant les e-mails, les agendas, les documents collaboratifs et les bases de données. Ces nouvelles fonctionnalités dintelligence de réunion aideront Superhuman Go lassistant IA proactif de lentreprise qui fonctionne sur 1 million dapplications et de sites web ainsi que les agents disponibles via Go à fournir une assistance plus pertinente au moment et à lendroit où elle est nécessaire.
Des notes de réunion au contexte partagé pour les équipes et les agents
Les réunions occupent une part importante de la semaine de travail de nombreux travailleurs du savoir. Pourtant, une grande partie de ce qui est discuté et décidé lors de ces conversations reste enfouie dans des enregistrements, des notes personnelles et des résumés ponctuels, séparés des outils et des flux de travail dans lesquels les collaborateurs poursuivent leur travail. Les outils de prise de notes basés sur lIA ont facilité la saisie et la synthèse des conversations individuelles. Mais aujourdhui, la plupart dentre eux restent déconnectés du flux de travail global. Ils peuvent générer des notes utiles et des actions à mener, mais ces informations restent souvent cloisonnées et doivent être transférées vers dautres systèmes avant que les équipes et leurs agents IA puissent les exploiter.
À mesure que les outils de prise de notes basés sur lIA évoluent au-delà des transcriptions et des résumés autonomes, ils peuvent devenir une source de connaissances organisationnelles partagées. Les équipes utilisent déjà Fathom pour effectuer des recherches dans lensemble des conversations, revenir sur des discussions antérieures et identifier des tendances dans les appels commerciaux, les retours clients et les discussions internes. Lorsque ce même ensemble de données issues des réunions sera mis à la disposition des agents IA, ceux-ci pourront sen servir pour soutenir les équipes et prendre des mesures dans lensemble des flux de travail connectés, en bénéficiant dun contexte plus large et donc dune plus grande autonomie. Cest là lopportunité plus large que Superhuman voit dans son alliance avec Fathom.
Intégrer lintelligence des réunions au travail quotidien
Superhuman développe une suite connectée qui sappuie sur le contexte de lensemble du travail dune personne pour fournir une assistance pertinente et en temps opportun. Aujourdhui, cette suite couvre les e-mails, lagenda, les documents collaboratifs, les bases de données et lassistance IA dans toutes les applications. Avec Fathom, Superhuman ajoutera une source de contexte importante : ce dont les gens discutent, ce quils décident et ce à quoi ils sengagent lors des réunions. En reliant les informations issues des...
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