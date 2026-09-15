Superhuman acquiert Fathom pour intégrer la transcription, les résumés et l'intelligence conversationnelle des réunions à sa plateforme de productivité

Superhuman rachète Fathom, une application de prise de notes basée sur l'IA

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Superhuman a racheté la plateforme de réunions basée sur lIA Fathom, ajoutant ainsi la transcription des réunions, les résumés et lintelligence conversationnelle à une suite de productivité qui couvre déjà les e-mails, les agendas, les documents collaboratifs, les bases de données et les agents IA. Les conditions financières de la transaction nont pas été divulguées. Superhuman, anciennement Grammarly, prévoit dintégrer lintelligence de réunion de Fathom à lensemble de ses applications ainsi quà Superhuman Go, son assistant IA proactif conçu pour fonctionner sur plus dun million dapplications et de sites web.Cette acquisition comble une lacune persistante dans le domaine de lIA au travail : les informations issues des réunions sont de plus en plus souvent capturées automatiquement, mais les transcriptions, décisions et actions à mener qui en résultent restent souvent déconnectées des applications dans lesquelles les employés effectuent ensuite leur travail.Fathom fournit une plateforme éprouvée pour lenregistrement, la transcription, la synthèse et la recherche dinformations issues des réunions. Sa technologie comprend des options de capture de réunions sans bot, des résumés en temps réel générés pendant les conversations, ainsi que des intégrations qui transfèrent les informations issues des réunions vers des systèmes de gestion de la relation client, des agents IA et dautres applications professionnelles.Superhuman prévoit de faire de ces données conversationnelles une source supplémentaire de contexte pour sa plateforme dIA. Les informations relatives aux sujets abordés, aux décisions prises ou aux engagements pris par les employés lors des réunions pourraient être combinées avec les e-mails, les documents, les agendas et dautres données professionnelles afin de fournir aux agents IA davantage de contexte lors de lexécution des tâches ultérieures.», a déclaré le PDG Shishir Mehrotra. «» Cette intégration pourrait permettre aux informations issues des réunions dêtre directement transférées vers les flux de travail en aval, sans que les employés aient à transférer manuellement les notes ou les actions à mener dune application à lautre.Superhuman a donné lexemple dun agent IA examinant la transcription dune réunion déquipe, rédigeant des informations mises à jour sur le projet dans Superhuman Docs, puis avertissant un chef de projet afin quil examine et approuve les modifications. Ce flux de travail illustre lobjectif plus large qui sous-tend cette acquisition : transformer les informations issues des réunions, qui ne sont actuellement quun simple enregistrement, en données exploitables par des agents logiciels pour effectuer des tâches.Fathom permet déjà aux équipes deffectuer des recherches dans les conversations et danalyser les informations issues des appels commerciaux, des retours clients et des réunions internes. Lintégration de cet ensemble de données dans Superhuman pourrait permettre à ses agents daccéder à des connaissances organisationnelles qui existent souvent dans les conversations orales, mais qui ne sont jamais intégrées dans les systèmes structurés de lentreprise.», a déclaré Richard White, fondateur et PDG de Fathom. White a ajouté que lintégration à Superhuman permettra aux informations capturées par Fathom dêtre transférées dans les boîtes de réception, les documents et dautres applications des utilisateurs, reliant ainsi plus directement les réunions au travail qui en découle.Cette acquisition intègre également léquipe de Fathom et sa base de clients existante au sein de Superhuman. Fathom affirme que sa plateforme de réunions basée sur lIA bénéficie de la confiance de centaines de milliers dentreprises. Lentreprise a figuré dans le Top 100 des «» de G2 et a été désignée «» par HubSpot.La technologie de Fathom est conçue pour relier les informations issues des réunions aux CRM, aux grands modèles de langage et aux logiciels de productivité. Ces intégrations sinscrivent dans la stratégie globale de Superhuman, qui consiste à développer une assistance par IA autour des applications que les employés utilisent déjà, plutôt que de les obliger à passer par une interface IA distincte.Superhuman compte actuellement plus de 40 millions dutilisateurs, 50 000 organisations et 3 000 établissements denseignement à travers le monde. Ses applications et ses agents sintègrent à plus dun million de sites web et dapplications logicielles. Fathom bénéficie du soutien dinvestisseurs tels que Telescope Partners, Maven Ventures, Character, Active Capital et Rackhouse Ventures, ainsi que de plus de 1 300 investisseurs particuliers.Pour Superhuman, l'acquisition de Fathom apporte à sa plateforme une nouvelle source majeure d'informations contextuelles sur le lieu de travail. En reliant les conversations aux e-mails, aux documents, aux données structurées et aux applications, ses agents IA pourraient non seulement comprendre ce que les employés ont écrit ou enregistré, mais aussi les décisions et les engagements pris lors des réunions  et utiliser ces informations pour faire avancer le travail.Voici l'annonce de l'acquisition de Fathom par Superhuman :Superhuman, la plateforme de productivité basée sur lIA qui met lIA au service des utilisateurs où quils travaillent, a annoncé avoir racheté Fathom, un partenaire spécialisé dans lIA pour les réunions auquel font confiance des centaines de milliers dentreprises pour enregistrer, rechercher et exploiter le contenu des réunions. Superhuman prévoit dintégrer les capacités de prise de notes par IA de Fathom à sa suite dapplications et dagents couvrant les e-mails, les agendas, les documents collaboratifs et les bases de données. Ces nouvelles fonctionnalités dintelligence de réunion aideront Superhuman Go  lassistant IA proactif de lentreprise qui fonctionne sur 1 million dapplications et de sites web  ainsi que les agents disponibles via Go à fournir une assistance plus pertinente au moment et à lendroit où elle est nécessaire.Les réunions occupent une part importante de la semaine de travail de nombreux travailleurs du savoir. Pourtant, une grande partie de ce qui est discuté et décidé lors de ces conversations reste enfouie dans des enregistrements, des notes personnelles et des résumés ponctuels, séparés des outils et des flux de travail dans lesquels les collaborateurs poursuivent leur travail. Les outils de prise de notes basés sur lIA ont facilité la saisie et la synthèse des conversations individuelles. Mais aujourdhui, la plupart dentre eux restent déconnectés du flux de travail global. Ils peuvent générer des notes utiles et des actions à mener, mais ces informations restent souvent cloisonnées et doivent être transférées vers dautres systèmes avant que les équipes et leurs agents IA puissent les exploiter.À mesure que les outils de prise de notes basés sur lIA évoluent au-delà des transcriptions et des résumés autonomes, ils peuvent devenir une source de connaissances organisationnelles partagées. Les équipes utilisent déjà Fathom pour effectuer des recherches dans lensemble des conversations, revenir sur des discussions antérieures et identifier des tendances dans les appels commerciaux, les retours clients et les discussions internes. Lorsque ce même ensemble de données issues des réunions sera mis à la disposition des agents IA, ceux-ci pourront sen servir pour soutenir les équipes et prendre des mesures dans lensemble des flux de travail connectés, en bénéficiant dun contexte plus large et donc dune plus grande autonomie. Cest là lopportunité plus large que Superhuman voit dans son alliance avec Fathom.Superhuman développe une suite connectée qui sappuie sur le contexte de lensemble du travail dune personne pour fournir une assistance pertinente et en temps opportun. Aujourdhui, cette suite couvre les e-mails, lagenda, les documents collaboratifs, les bases de données et lassistance IA dans toutes les applications. Avec Fathom, Superhuman ajoutera une source de contexte importante : ce dont les gens discutent, ce quils décident et ce à quoi ils sengagent lors des réunions. En reliant les informations issues des...