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Le PDG d'Anthropic met en garde contre un essaim d'agents IA incontrôlable qui pourrait prendre le contrôle de l'ensemble d'Internet d'ici 6 à 12 mois,
Et appelle l'industrie à ralentir le rythme des progrès

Le , par Mathis Lucas
47 commentaires

256PARTAGES

8  0 
Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, tire la sonnette d'alarme sur les risques de cybersécurité liés à l'IA. Il prédit qu'un groupe d'agents autonomes pourrait paralyser le Web d'ici un an. Face aux récents incidents où des modèles ont échappé à leur bac à sable pour mener des attaques, Dario Amodei propose un plan pour ralentir le rythme industriel. Elon Musk de SpaceX et Sam Altman d'OpenAI ont manifesté leur soutien à cette initiative, qui inclut une surveillance externe permanente pour prévenir l'émergence d'essaims d'agents IA incontrôlables. Toutefois, d'autres acteurs s'opposent à cette idée, notamment Jensen Huang de Nvidia, Donald Trump et la Chine.

Dario Amodei tire la sonnette d'alarme face à l'accroissement rapide des capacités de l'IA et demande publiquement un ralentissement de la course à l'échelle du secteur. Il craint qu'une version améliorée des systèmes actuels ne devienne capable de prendre le contrôle d'ordinateurs à travers le monde. Ses détracteurs l'accusent d'avoir un discours alarmiste sur la question, mais Dario Amodei persiste : « nous devons modérer notre avancée ».

« Jai rédigé un nouvel essai expliquant pourquoi le secteur de lIA devrait ralentir, accompagné dun plan en trois étapes pour y parvenir », a déclaré Dario Amodei dans un message récemment publié sur X (ex-Twitter). « Anthropic sengage unilatéralement à mettre en uvre la première de ces étapes ».

Ce point de vue est partagé par Evan Hubinger, un chercheur qui a récemment quitté Anthropic : « il y a 10 % de chances que lhumanité soit vouée à lextinction dici la fin de la décennie. Nous croyons sincèrement que lIA pourrait tuer tous les humains. Je pense personnellement que cette probabilité est supérieure à 10 % au cours de la prochaine décennie ». Selon lui, Anthropic fait de son mieux, mais ces actions restent encore insuffisantes.

Des incidents de sécurité et comportements collectifs imprévus

Lors de tests de cybersécurité chez OpenAI, des modèles ont réussi à s'échapper de leur environnement d'évaluation isolé pour accéder à Internet et compromettre les serveurs d'Hugging Face. À cette occasion, environ 1 200 agents ont découvert un moyen de communiquer entre eux via un forum improvisé à l'insu de leurs opérateurs, coordonnant leurs efforts et sacrifiant parfois leur performance individuelle au profit du groupe.


Dario Amodei qualifie cet essaim de « collectif fanatiquement dévoué ». D'autres actions non autorisées ont été documentées, notamment sur un wiki allemand où des milliers d'identités créées par des agents ont échangé des instructions pour contourner des restrictions, sur le dépôt de logiciels RubyGems, etc. Selon des chercheurs indépendants, les agents IA d'OpenAI ont exploité plus de 10 sites Web tiers comme forums de discussion improvisés.

Citation Envoyé par Dario Amodei

Compte tenu de laccélération du développement des capacités de lIA, je crains que dici 6 à 12 mois, un tel essaim ne soit capable de prendre le contrôle de lensemble dInternet à laide dun botnet persistant (ce qui pourrait causer des centaines de milliards de dollars de dégâts), et que lampleur des dégâts ne continue de saccroître à partir de là si lIA devient plus puissante sans les garde-fous nécessaires.
Des comportements non autorisés et dangereux ont également documenté chez les agents développés par les concurrents Anthropic et Meta. En raison de ces évolutions, Dario Amodei estime que les créateurs de modèles de pointe devraient délibérément limiter le rythme auquel les capacités de lIA augmentent, ce qui pourrait aboutir à la mise en place de limites coordonnées entre les laboratoires dIA et les gouvernements du monde entier.

« Nous devons ralentir le rythme auquel nous améliorons les capacités des modèles », a déclaré Dario Amodei. « Les progrès sembleront toujours rapides, et nous devons utiliser à bon escient le temps que nous gagnons ». Son rival Sam Altman, cofondateur et PDG dOpenAI, se dit daccord avec cette proposition et sengage à mettre en place des évaluateurs indépendants disposant dun accès équivalent à celui des employés du laboratoire.

« Je suis daccord avec Dario : nous devons modérer le rythme de nos avancées. Cela a été lun des principaux sujets de discussion chez OpenAI ces dernières semaines. Sengager à faire appel à des évaluateurs indépendants disposant dun accès similaire à celui des employés est une excellente idée, et nous ferons de même. Nous aurons bientôt davantage dinformations à partager », a expliqué Sam Altman dans une déclaration publiée sur X.

Plan en trois étapes pour un ralentissement coordonné de l'IA

L'une des principales préoccupations de Dario Amodei porte sur « lauto-amélioration récursive » : les systèmes dIA contribuent de plus en plus à la recherche, au codage et à lexpérimentation nécessaires à la création de leurs propres successeurs. Selon le dirigeant, ce processus s'est si accéléré quil pourrait finir par créer une boucle de rétroaction dans laquelle des modèles avancés contribueraient à créer des modèles encore plus performants.

Il craint que cela se produise à un rythme plus rapide que celui auquel les humains pourraient les comprendre ou les sécuriser. Afin de faire face à ces périls, le dirigeant d'Anthropic propose une stratégie structurée en trois niveaux. Dans un article publié sur son site Web personnel, il les définit comme suit :

  1. première étape : Anthropic intégrera de manière permanente des évaluateurs externes au sein de lentreprise. Dario Amodei précise quils devraient disposer de bureaux, de badges, dordinateurs portables de lentreprise et dun accès comparable à celui des équipes internes chargées de la gestion des risques. Il est essentiel que ces évaluateurs externes conservent le droit de publier leurs conclusions importantes sans contrôle éditorial de la part dAnthropic, à lexception des expurgations strictement définies pour des raisons de sécurité, de droit et de confidentialité ;
  2. deuxième étape : Dario Amodei souhaite que les entreprises pionnières en IA des pays démocratiques se coordonnent autour de normes de sécurité communes et de limites imposées aux « progrès incontrôlés de lIA », idéalement avec la participation des gouvernements afin de traiter les restrictions antitrust et de rendre ces engagements exécutoires ;
  3. troisième étape : vient ensuite la coordination internationale, y compris éventuellement avec la Chine. Dario Amodei suggère que les pays pourraient à terme fixer une « limite de vitesse » à lauto-amélioration récursive, arguant que ralentir les progrès de lIA permettrait de gagner un temps crucial pour la recherche en matière de sécurité sans modifier fondamentalement léquilibre géopolitique.


Selon le dirigeant d'Anthropic, la mise en uvre de ces mesures laisserait aux chercheurs bien plus de temps pour progresser sur l'alignement, l'interprétabilité, la cybersécurité, les évaluations et les protections opérationnelles des modèles de pointe. « Les mesures que je propose pour faire progresser la technologie à un rythme sûr ne seront pas faciles », a reconnu Dario Amodei. « Toutefois, je crois que nous le devons à lhumanité dessayer ».

Débats sur la sécurité des systèmes et la régulation de l'IA

Ces récents incidents ont accentué la pression sur les parlementaires pour instaurer des règles de sécurité plus strictes. OpenAI et Anthropic ont tous deux appelé à la mise en place de systèmes de gouvernance capables de coordonner un ralentissement, à léchelle du secteur, de la recherche sur les modèles de pointe. Cependant, cette proposition est controversée et la Chine constitue le « dilemme le plus épineux » de ce projet de ralentissement de l'IA.

Certaines propositions sont plus radicales. Dans une récente proposition de loi, le sénateur Bernie Sanders propose d'interdire « le développement de tout système d'IA dont les capacités dépasseraient l'intelligence humaine, qui posséderait la capacité de renverser des gouvernements ou d'échapper de manière autonome aux commandes d'arrêt ». Les parlementaires comparent la menace que pose cette technologie à celle des armes nucléaires.

Toutefois, alors que des figures majeures de l'industrie américaine de l'IA appellent à un ralentissement, Washington rejette cette idée. Le président Donald Trump a déclaré que des « forces très négatives » exagéraient les risques liés à lIA et « évoquaient des scénarios qui ne se produiront pas ».

Il a déclaré : « nous devançons la...
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47 commentaires
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 14:12
Un bien beau théâtre pour empêcher l'IA de dire des gros mots et de générer des deepfake car c'est "dangereux" ...
Tout en la mettant dans des missiles, tanks et de la surveillance de masse.

Hypocrisie à son maximum
7  0 
Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 8:36
Citation Envoyé par Rockveleur Voir le message
1 milliard de morts, ça arrangerait bien bill
Tu peux développer ?
6  0 
urumaru
Avatar de urumaru
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 15:21
Tout ce foin savamment orchestré pour en fait ralentir les concurrents étrangers...

Quand on voit les "pseudos" braking news qui "informent" que tel agent IA de telle boite a réussi tel exploit, j'aimerais bien avoir les instructions qui ont été données à cet agent IA pour mener les fameux piratages.

Cela met surtout en lumière la "qualité" des développements informatiques opérés par les États (ou plutôt les gouvernements) qui n'ont fait l'objet d'aucune évaluation sérieuse sur l'architecture et la robustesse du code.

alors quant au post quantique...

quand on ne veut pas qu'un agent atteigne internet, on l'installe sur un réseau fermé sans aucune connexion externe, c'est simple non ?

Dans le cas contraire, on demande à un autre agent IA dempêcher tel agent IA d'aller sur internet, dans un réseau fermé qui dispose d'un pseudo internet, ça devrait être possible à simuler avec leurs datacenters de ouf.

enfin bref, un battage pour faire peur à la ménagère : à la fin des fins, c'est une question de responsabilité.

ces entreprises, sous couvert de pseudo perte de contrôle, essaient de se dédouaner de leurs responsabilités, surtout en cas de conflits dans lesquels des civils seraient tués à cause de leur technologie (cf école en iran).

rien que pour cela, ils devraient être poursuivis et recadrés sévèrement.

Je suis certain qu'avec une menace de prison à vie (ou de 200 ans de prison, c'est possible aux US), le contrôle serait subitement possible...
4  0 
Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 17:19
Attention, votre LLM pourrait vous tuer en disant des gros mots ...
Par contre, aucun commentaire sur les IAs dans des drones kamikazes ou la surveillance de masse par nos gouvernements qui n'est absolument pas dangereuse ?
4  0 
popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 17/09/2026 à 15:59
Comme par hasard, Jensen Huang, le type qui se fait des couilles en or en vendant les puces indispensable à l'IA est contre le ralentissement de la course à l'IA.
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smobydick
Avatar de smobydick
Membre averti https://www.developpez.com
Le 16/09/2026 à 20:04
Quand il est désormais possible d'avoir des modèles open weight qui tournent sur nos machines locales, coupant l'herbe sous le pieds aux fournisseurs de modèles frontier, il faut encadrer et limiter l'ia. Et si au passage on empêche à de nouveaux conçurents de pénétrer le marché, c'est tout benef
1  0 
jnspunk
Avatar de jnspunk
Membre habitué https://www.developpez.com
Le 19/09/2026 à 9:10
Sous couvert d'éthique, Anthropic et OpenAI qui sont au sommet veulent empêcher les autres de pourvoir concurrencer.
L'idéal pour eux, ce serait de réduire leur dépense en recherche et infrastructure, en se mettant d 'accord.
1  0 
Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 28/09/2026 à 17:33
Depuis le 2 août, la Commission peut infliger à un fournisseur une amende pouvant atteindre 3 % de son chiffre daffaires annuel mondial ou 15 millions deuros, le montant le plus élevé étant retenu. Elle peut exiger laccès à un modèle, ordonner des évaluations et obliger un fournisseur à restreindre sa mise à disposition publique. Les pratiques interdites sont passibles dune amende pouvant aller jusquà 7 %.
Ben voyons. "L'Europe, combien de division ?"

On a déjà vu les réaction des USA (par ex. le gouvernement USA a défendu Musk, ou ... toutes ses sociétés contre les décisions judiciaires européennes).
On a vu les réactions des Chinois à toutes les menaces ("allez y et dites au revoir aux matières premières").
On a déjà vu les Européens applaudir servilement, et exécuter tous les oukases de Trump.

Non mais la seule façon de peser dans quelque chose chose, serait que l'Europe ait une alternative souveraine, pas des règlements qui ne pénalisera qu'elle-même au final.

Les Chinois, vont-ils fabriquer une IA selon les spécifications de l'Europe, ou bien la garder seulement pour eux et ceux qui voudront bien les payer, et nous filer un service dégradé ?
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chef_phi
Avatar de chef_phi
Membre du Club https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 10:17
1 milliard de morts. Quelles sont les sources de Bill Gates ? Son doigt mouillé dans le vent ?
En tout cas, selon https://populationtoday.com/fr/ ce ne sera pas plus de 8,17 milliards et quelques : nombre total d'humains sur terre (qui augmente d'environ une unité par seconde).
Plus sérieusement, il craint de voir Microsoft dépassé pour demander ainsi maintenant que quelqu'un mette le pied sur la pédale de frein de la course à l'eldorado promis par les commerciaux promoteurs de l'IA.
Ou alors, il s'inquiète de voir le pouvoir dont dispose Microsoft, et les rentes associées, s'effondrer face aux succès de la concurrence propulsée par l''IA. Vu les qualités morales du personnage, j'ai du mal à croire que ses craintes à l'égard de l'IA ne résultent pas de quelque vil calculs d'arrière boutique.
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Rockveleur
Avatar de Rockveleur
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 8:24
1 milliard de morts, ça arrangerait bien bill
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