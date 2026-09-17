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« Si un ordinateur fait tout le travail difficile, quel est l'intérêt ? » Le développeur de l'émulateur Sega BlastEm s'oppose avec fermeté à l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses projets

Le , par Patrick Ruiz
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Michael Pavone, le développeur de l'émulateur Sega BlastEm, s'oppose avec fermeté à l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses projets, qualifiant les productions automatisées du milieu rétro de « projets codés au feeling » ou de « slop IA » (contenu de basse qualité). À l'occasion de la sortie de la version 1.0 de BlastEm, il a réaffirmé que son émulateur est composé à 100 % de code artisanal sans intelligence artificielle, un principe qu'il entend maintenir pour préserver le défi technique et le sentiment d'accomplissement personnel inhérents au développement rétro. Sa sortie ravive le débat sur la pertinence de la mise à contribution de lintelligence artificielle dans le développement de logiciels.

L'approche de Michael Pavone s'inscrit dans une philosophie diamétralement opposée à celle des géants de la Tech, bien qu'il en comprenne les impératifs économiques

Sa philosophie repose sur une question simple : « Si un ordinateur fait tout le travail difficile, quel est l'intérêt ? » Pour lui, la programmation est une démarche intellectuelle et créative qui perd sa valeur humaine si elle est déléguée à une machine. Pour Michael Pavone, déléguer le travail difficile à une machine retire tout l'intérêt du codage amateur ou rétro. Si l'ordinateur fait tout le travail de réflexion, le plaisir de la création humaine disparaît.

Les artisans libres comme Michael Pavone ont la maîtrise technique, l'exactitude de l'émulation et le plaisir intellectuel comme objectif premier. Les grandes entreprises technologiques ciblent plutôt la productivité brute, la vitesse de mise sur le marché et la réduction des coûts de main-d'uvre.

Pour un artisan libre comme Pavone, la philosophie de base repose sur des principes comme la compréhension du code ligne par ligne, son écriture et sa maintenance par un humain. Les grandes entreprises de la filière technologique par contre considèrent le code comme une commodité qui peut être automatisée en utilisant des agents autonomes.

En gros, là où les grandes enseignes technologiques voient l'intelligence artificielle comme un levier pour maximiser la productivité et automatiser les tâches répétitives, Pavone défend le développement comme un artisanat intellectuel où le plaisir réside dans la résolution de problèmes complexes (reverse-engineering, optimisation au cycle près).

La migration réussie de la base de code du navigateur LadyBird de C++ vers Rust donne une série denseignements précieux sur la mise à contribution de lintelligence artificielle dans le développement de logiciels

Le projet du navigateur indépendant Ladybird est devenu une référence majeure en ingénierie logicielle pour sa migration accélérée et sécurisée de C++ vers Rust assistée par intelligence artificielle. Menée début 2026 par le développeur principal Andreas Kling, cette initiative a marqué les esprits au travers de la traduction de 25 000 lignes de code du moteur JavaScript (LibJS) en seulement deux semaines, une tâche qui aurait normalement exigé plusieurs mois de travail manuel.

La réussite de Ladybird ne réside pas uniquement dans la vitesse d'exécution, mais dans la rigueur méthodologique employée pour encadrer l'IA. L'équipe a exigé que le code Rust généré par l'IA produise un résultat binaire strictement identique au pipeline C++ d'origine. Cette contrainte a permis de valider immédiatement la fidélité de la traduction. Le code traduit a passé avec succès l'ensemble de la suite de tests existante du navigateur sans qu'aucune anomalie ou baisse de performance ne soit détectée.

L'IA (via des outils comme Claude Code et Codex) n'a pas agi en autonomie complète. Elle a opéré sous la direction stricte d'experts qui validaient chaque choix architectural.

L'expérience de Ladybird offre un guide pratique précieux pour les organisations et les développeurs souhaitant moderniser leur code informatique (legacy) grâce aux agents IA.

L'IA commet inévitablement des erreurs de logique subtiles ou des hallucinations. La réussite de Ladybird prouve qu'une couverture de tests préexistante et ultra-complète est le seul garde-fou efficace pour identifier instantanément les défaillances du code généré.

Le code Rust initialement généré par l'IA ressemblait fortement à une simple transcription syntaxique du C++. La leçon ici est qu'il faut privilégier la sécurité immédiate et la conformité fonctionnelle ; l'optimisation pour rendre le code conforme aux standards du code idiomatique peut se faire de manière incrémentale par la suite.

Les projets de réécriture de code sont souvent abandonnés car ils s'avèrent répétitifs et fastidieux pour les ingénieurs. Déléguer la traduction brute à l'IA permet de maintenir la motivation des équipes, qui se concentrent alors sur des tâches à haute valeur ajoutée comme l'architecture et la sécurité.

En gros, lintelligence artificielle est disponible avec ses avantages et ses inconvénients et cest à lhumain de se positionner comme expert pour encadrer ses productions et en tirer le meilleur parti.


Capacités de lintelligence artificielle en matière de développement de logiciels : Quel est létat de lieux sans exagération ?

Ce quil faut en attendre :

  • Génération de code standard : Idéal pour le code récurrent (boilerplate), les scripts de configuration ou les requêtes SQL de base.
  • Traduction et refactorisation : Traduire rapidement un algorithme d'un langage à un autre (ex. Python vers Go).
  • Automatisation des tests : Capacité à générer des batteries de tests unitaires pour augmenter la couverture de code.


Ce quon ne peut pas en attendre :



Source : Notes de version de lémulateur Sega Blastem 1.0

Et vous ?

Pour ou contre lintégration de lintelligence artificielle dans les projets de développement de logiciels ?
Quelle est votre expérience en matière dintégration de lintelligence artificielle dans les projets de développement de logiciels ? Partagez vos anecdotes

Voir aussi :

Le navigateur Ladybird commencera à utiliser le langage Swift au lieu de C++ cet automne, car Swift offre une sécurité de la mémoire et est également un langage moderne avec une ergonomie solide

Ladybird, le projet qui vise à créer un navigateur indépendant, est désormais piloté par une organisation à but non lucratif avec une contribution de 1 million de dollars du fondateur de GitHub

La version 1.92 du langage de programmation Rust est disponible, introduisant les tables de déroulement par défaut et affinant les vérifications de lints et d'attributs
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