OpenAI présente un modèle d'IA dédié au droit, un GPT-6 Astra conçu pour aider les avocats à rechercher des faits, élaborer des arguments et repérer les faiblesses des dossiers

OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco. Elle développe des modèles d'IA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI propose également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.
En novembre 2025, aux États-Unis, les tribunaux commençaient à crouler sous des documents juridiques « slopifiés » des textes générés ou fortement assistés par des IA qui déformaient la logique, inventaient des jurisprudences et brouillaient le langage du droit. Ce phénomène, dénoncé par des juristes eux-mêmes, marquait une dérive inquiétante : celle dune profession qui, en cédant trop vite à la tentation de lIA, mettait en péril la rigueur de sa propre parole.
Trois mois plus tard, en février 2026, un avocat américain venait de subir la sanction ultime après avoir multiplié les erreurs générées par l'IA dans ses plaidoiries. Malgré plusieurs avertissements du tribunal et des envolées lyriques citant Ray Bradbury, Steven Feldman n'avait pu éviter un jugement par défaut contre son client. Cette affaire illustrait les dangers d'une confiance aveugle dans les outils d'IA générative et posait des questions cruciales sur la responsabilité professionnelle à l'ère algorithmique.
OpenAI rejoint les rangs des entreprises spécialisées dans l'IA générative qui investissent massivement dans le domaine juridique, en dévoilant récemment un modèle spécialement conçu pour le travail juridique professionnel. Ce nouveau modèle, baptisé « Astra for Law : GPT-6 Astra », propose un index de recherche juridique dédié ainsi que des instructions personnalisées pour lanalyse et la rédaction juridiques, afin daider les avocats à rechercher des faits, à élaborer des arguments et à identifier les faiblesses des dossiers, selon une annonce dOpenAI. Il permettra également aux cabinets davocats et aux entreprises spécialisées dans les technologies juridiques de développer leurs propres applications et flux de travail.
Grâce à son index de recherche juridique, Astra for Law permet deffectuer des recherches dans la jurisprudence, les lois, les règlements, les règles de procédure et les décisions administratives des USA, couvrant plus de 230 millions dURL, a indiqué la société. Afin délargir encore laccès à la jurisprudence, OpenAI sassocie à Free Law Project, une association à but non lucratif qui a créé la base de données CourtListener regroupant les arrêts des tribunaux fédéraux et dÉtat.
Afin de répondre aux exigences de confidentialité de ses clients, OpenAI met en place des « mesures de confiance et de contrôle conformes aux normes juridiques ». Lentreprise proposera un « programme daccès sécurisé » permettant aux avocats éligibles et aux personnes travaillant sous leur supervision daccéder à Astra for Law. Son offre inclut également une « conservation zéro des données », et lutilisation de ChatGPT Enterprise est exclue de tout contrôle humain, a précisé lentreprise.
OpenAI a par ailleurs indiqué quelle collaborait avec plusieurs cabinets notamment Cooley, Ropes & Gray et Sullivan & Cromwell afin dutiliser ChatGPT Enterprise pour développer des outils sintégrant à leurs flux de travail et les améliorant. Elle lance également 26 plug-ins développés par des partenaires, notamment Thomson Reuters et iManage, ainsi que neuf plug-ins communautaires créés par des avocats et des ingénieurs juridiques chez LegalQuants, LECG et Skills.law.
« OpenAI sengage à long terme dans le domaine juridique », indique lentreprise. « Nous continuerons à faire évoluer conjointement le modèle, les paramètres, les outils et les instructions dAstra for Law, en nous appuyant sur des évaluations rigoureuses et les retours dexpérience des avocats et de nos partenaires spécialisés dans les technologies juridiques. Nous continuerons également à améliorer ChatGPT, afin que les cabinets puissent sappuyer sur leur expertise et relier entre eux les outils quils utilisent. »
OpenAI rejoint ainsi un secteur en pleine expansion, celui des entreprises spécialisées dans lIA générative qui ont lancé des modèles spécifiques au domaine juridique. Microsoft a lancé son « Legal Agent » dans Microsoft Word en avril. Un mois plus tard, Anthropic a dévoilé « Claude for Legal », et en août, Google a annoncé « Gemini Enterprise for Legal ».
En juin 2023, dans une affaire judiciaire inhabituelle, un avocat avait été sanctionné par un juge pour avoir cité six affaires fictives générées par ChatGPT. L'avocat, Steven Schwartz, avait reconnu avoir utilisé l'outil pour compléter ses recherches juridiques, mais qu'il n'avait pas vérifié l'authenticité des sources. Le juge avait qualifié cette pratique d'« inédite » et de « trompeuse », et avait ordonné à l'avocat de payer une amende de 10 000 dollars et de suivre une formation sur l'éthique professionnelle. Le juge avait également mis en garde contre les risques de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique, et avait appelé à une réglementation plus stricte.
Plus récemment, la Cour suprême du Nouveau-Mexique avait condamné lavocat Stephen Aarons à une amende de 5 000 dollars et lavait déclaré coupable doutrage au tribunal pour avoir déposé un mémoire dappel dans une affaire de meurtre fondé sur des témoignages inventés par ChatGPT, l'outil d'IA d'OpenAI. Aarons expliquait avoir fourni à lIA une transcription d'un procès-verbal ainsi que d'autres documents relatifs à l'affaire, dans lespoir dobtenir « un résumé irréfutable », et affirmait n'avoir jamais imaginé que l'IA pouvait « halluciner » des faits. Les juges navaient pas été convaincus : ils lavaient reconnu coupable doutrage au tribunal en raison de son absence de remords et lavaient renvoyé devant une commission disciplinaire. Alors que des dizaines d'avocats avaient déjà été sanctionnés pour avoir déposé des mémoires dans lesquels l'IA avait inventé des références jurisprudentielles, le cas de Stephen Aarons marquait une escalade en passant de citations erronées à des témoignages inventés de toutes pièces dans le cadre dune affaire pénale en cours.
Voici la publication d'OpenAI sur Astra for Law :
Présentation d'Astra for Law
Aujourdhui, nous lançons Astra for Law : une nouvelle plateforme destinée aux cabinets davocats et aux entreprises spécialisées dans les technologies juridiques, leur permettant de développer des produits et des flux de travail basés sur lIA en sappuyant sur leur expertise. Elle associe GPT-6 Astra, notre modèle le plus récent et le plus puissant, à des paramètres, des outils et un contexte adaptés au travail juridique professionnel. Les clients de notre API, notamment Harvey et Legora, pourront sappuyer sur Astra for Law pour intégrer cette intelligence à leurs propres produits et flux de travail.
À mesure que nos modèles de pointe évolueront, nous intégrerons ces capacités juridiques à nos derniers modèles. Nous renforçons également nos efforts en matière de confidentialité et de gouvernance afin de fournir aux cabinets davocats des contrôles spécifiques pour le traitement des dossiers confidentiels de leurs clients. Les cabinets peuvent également personnaliser Astra for Law à laide de nos 26 nouveaux plugins décosystème qui connectent ChatGPT aux outils spécialisés quils utilisent déjà, tels que Relativity et Clio.
Lintelligence de pointe au service du droit
Astra for Law associe GPT-6 Astra à un puissant index de recherche juridique ainsi quà des instructions pour lanalyse et la rédaction juridiques. Ensemble, ces éléments amplifient les capacités dAstra dans lensemble de la pratique juridique, tout en offrant aux cabinets et aux entreprises de technologie juridique la liberté de développer leurs propres applications et flux de travail.
Recherche juridique : des faits à une réponse étayée
Notre nouvel index de recherche juridique fait partie des outils dont dispose Astra for Law. La recherche juridique commence souvent par lidentification de la source exacte, la localisation des passages pertinents et la compréhension de leur pertinence et de leur force obligatoire au regard de la situation considérée. Cet index aide Astra for Law à accomplir ce travail et vient compléter les contenus sous licence et les produits spécialisés auxquels les cabinets font appel, fournis par des prestataires tels que Thomson Reuters.
Grâce à cet index de recherche juridique, Astra for Law peut effectuer des recherches dans la jurisprudence, les lois, les règlements, les règles de procédure et les décisions administratives des USA, au sein dun corpus de plus de 230 millions dURL, enrichi quotidiennement de nouvelles sources. Notre collaboration avec Free Law Project, lassociation à but non lucratif à lorigine de CourtListener, intègre à cette expérience de recherche sa collection de jurisprudence couvrant plus de 99,9 % de la jurisprudence américaine publiée ayant valeur de précédent.
Afin de mesurer dans quelle mesure cette configuration améliore la recherche juridique, nous avons testé la configuration complète dAstra for Law sur 200 questions de recherche juridique américaines issues de lensemble de validation privé du Legal Research Bench de Vals AI. Ce test de performance évalue la capacité du modèle à trouver des sources et des passages pertinents, ainsi que la conformité de ses réponses aux critères dévaluation.
Au niveau deffort de raisonnement le plus élevé pour les deux systèmes, Astra for Law a réussi le contrôle de justesse global de lévaluation sur 54,0 % des questions, contre 38,7 % pour GPT-6 Astra utilisant uniquement la recherche sur le Web soit une amélioration relative de 40 %. Astra for Law produit également des réponses plus complètes.
Sur les questions axées sur la jurisprudence, Astra for Law a trouvé 24 % de jurisprudences de référence en plus que GPT-6 Astra utilisant uniquement la recherche sur Internet, au niveau deffort de raisonnement le plus élevé. Sur lensemble audité de passages cibles, il a extrait jusquà 54 % de passages pertinents en plus issus des arrêts judiciaires corrects, lorsque lon compare les systèmes au même niveau deffort de raisonnement. Il en résulte une base de recherche plus solide pour conseiller sur une transaction, évaluer un litige ou élaborer une stratégie juridique, avec des sources fiables que lavocate peut examiner par elle-même.
Améliorer les performances des flux de travail juridiques de bout en bout
La recherche juridique nest que la première étape. Des instructions personnalisées pour lanalyse et la rédaction juridiques guident Astra for Law dans lapplication de cette recherche aux faits du client, lélaboration darguments ou de clauses contractuelles, et lidentification des faiblesses et des incertitudes. Cela peut impliquer de distinguer la décision dun tribunal de ses autres observations, de traiter les affaires qui affaiblissent un argument, ou dexpliquer comment une clause dexception contractuelle transfère le risque entre les parties.
Astra for Law sera dans un premier temps proposé à certains cabinets davocats via la fonctionnalité « Trusted Access » dans ChatGPT et Codex, et sera bientôt disponible via lAPI. Il apparaîtra dans le sélecteur de modèles sous le nom « GPT‑6 Astra Law » et dans lAPI sous le nom gpt-6-astra-law. « Nous avons eu le privilège de découvrir en avant-première les premières versions dAstra for Law, conçues spécialement pour répondre aux besoins du secteur juridique. Tant dans le domaine du contentieux que dans celui des opérations, les modèles ont fait preuve dune profondeur de recherche impressionnante et dune grande sensibilité aux sources faisant autorité. Même à ce stade précoce, ils nous ont semblé constituer une avancée majeure vers une IA dédiée au droit, solidement ancrée dans une recherche à la fois actuelle et exhaustive. » a indiqué John Savva, associé, Sullivan & Cromwell.
Confiance et contrôles conformes aux exigences juridiques
Les cabinets davocats doivent protéger la confidentialité de leurs clients et contrôler la manière dont lIA est utilisée dans le cadre de leur activité. Nous avons créé un programme spécial, le « Trusted Access Program », destiné aux cabinets davocats éligibles, afin de permettre aux avocats et aux personnes travaillant sous leur supervision daccéder à Astra for Law pour effectuer des tâches juridiques professionnelles. Pour les cabinets éligibles, loffre inclut la non-conservation des données (Zero Data Retention, ZDR) sur notre API, et lutilisation de ChatGPT Enterprise est, par défaut, exclue de tout contrôle humain.
Nous collaborons également avec Latham & Watkins, un leader en matière de gouvernance de lIA, afin de mettre en place des autorisations daccès aux informations, des barrières éthiques, des instructions des clients et un contrôle par le cabinet. « À mesure que lIA gagne en performances, il en va de même pour la capacité à la déployer dans des environnements qui exigent une gouvernance, une supervision et une responsabilité rigoureuses. Cette collaboration sinscrit dans le prolongement des investissements plus larges de Latham dans le développement, la gouvernance et linfrastructure de lIA à léchelle du cabinet, qui sous-tendent notre stratégie globale en faveur dune IA responsable. » a souligné Michael Rubin, président du comité stratégique sur lIA de Latham.
Adaptez ChatGPT à l'expertise de votre cabinet
Grâce à une intelligence de pointe et à des contrôles adaptés, les cabinets peuvent transformer leurs propres précédents, méthodes et jugements en outils d'IA et en flux de travail conçus selon leurs propres normes. Les cabinets peuvent sappuyer sur leurs propres équipes et sur les produits de leurs partenaires, en sappuyant sur des sources autorisées et des processus de révision clairement définis pour chaque mission. En collaboration avec des cabinets sélectionnés, nos ingénieurs sur le terrain ont adapté ChatGPT Enterprise à l'aide d'interfaces personnalisées et d'intégrations à des données propriétaires, créant ainsi des outils adaptés aux flux de travail de chaque cabinet :
- Sullivan & Cromwell a mis au point un outil danalyse des contrats qui intègre les stratégies de négociation du cabinet et une sélection de précédents dans lexamen dune nouvelle transaction. Il aide les avocats à identifier les risques qui apparaissent lorsque les dispositions sont lues conjointement, puis transforme ces conclusions en propositions de modifications et en projets davis aux clients, que ceux-ci peuvent remettre en question et affiner.
« LIA transforme en profondeur la manière dont les services juridiques sont fournis, et Sullivan & Cromwell sengage à être à lavant-garde de cette évolution. Notre équipe développe des applications dIA sur mesure, adaptées à la façon dont travaillent nos avocats. Lexpertise technique de classe mondiale dOpenAI nous aide à concrétiser notre vision grâce à une première application test. Notre collaboration a permis daffiner lapplication, daméliorer ses performances et de la préparer à un déploiement à grande échelle. Cette expérience a démontré la valeur des outils dIA spécialement conçus, sappuyant sur une plateforme technologique solide et façonnés selon les normes de notre cabinet. Nous sommes ravis de continuer à explorer comment de tels outils peuvent améliorer la manière dont nos avocats travaillent et nous aider à apporter encore plus de valeur à nos clients. » a déclaré Robert Giuffra Jr. et Scott Miller, coprésidents de Sullivan & Cromwell.
- Ropes & Gray a développé un système de diligence raisonnable axé sur la manière dont ses avocats travaillent à partir dune salle de données et déterminent les éléments pertinents pour la transaction. Il leur permet de remonter à la source de leurs conclusions et didentifier les questions susceptibles daffecter une acquisition, par exemple si les contrats avec des clients clés nécessitent un préavis ou un consentement.
« Nos clients comptent sur notre expertise pour les transactions, les litiges et les défis réglementaires qui caractérisent leurs secteurs dactivité. Nous voyons une opportunité extraordinaire dans ce partenariat avec OpenAI, qui nous permettra dexploiter sa technologie pour renforcer et améliorer nos capacités. Ensemble, nous façonnons la manière dont lIA de pointe sapplique aux missions juridiques les plus exigeantes, à commencer par la due diligence transactionnelle. Notre objectif est de mettre davantage à profit lexpertise de nos avocats dès les premières étapes du processus, afin que nos clients bénéficient dune exécution plus rapide, dune analyse plus pointue et des conseils de premier plan sur lesquels ils comptent. » Ropes & Gray.
- Cooley a développé GO Public afin dintégrer son expertise en matière de marchés de...
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