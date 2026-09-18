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OpenAI présente un modèle d'IA dédié au droit, un GPT-6 Astra conçu pour aider les avocats à rechercher des faits, élaborer des arguments et repérer les faiblesses des dossiers

Le , par Eliora
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OpenAI rejoint les rangs des entreprises spécialisées dans l'IA générative qui investissent massivement dans le domaine juridique, en dévoilant un modèle spécialement conçu pour le travail juridique professionnel. Ce nouveau modèle, baptisé « Astra for Law : GPT-6 Astra », propose un index de recherche juridique dédié ainsi que des instructions personnalisées pour l'analyse et la rédaction juridiques, afin d'aider les avocats à rechercher des faits, à élaborer des arguments et à identifier les faiblesses des dossiers. Grâce à son index de recherche juridique, Astra for Law permet d'effectuer des recherches dans la jurisprudence, les lois et les règlements des USA, couvrant plus de 230 millions d'URL. OpenAI rejoint ainsi un secteur en pleine expansion, celui des entreprises d'IA générative qui ont lancé des modèles spécifiques au domaine juridique.

OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco. Elle développe des modèles d'IA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI propose également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.

En novembre 2025, aux États-Unis, les tribunaux commençaient à crouler sous des documents juridiques « slopifiés »  des textes générés ou fortement assistés par des IA qui déformaient la logique, inventaient des jurisprudences et brouillaient le langage du droit. Ce phénomène, dénoncé par des juristes eux-mêmes, marquait une dérive inquiétante : celle dune profession qui, en cédant trop vite à la tentation de lIA, mettait en péril la rigueur de sa propre parole.

Trois mois plus tard, en février 2026, un avocat américain venait de subir la sanction ultime après avoir multiplié les erreurs générées par l'IA dans ses plaidoiries. Malgré plusieurs avertissements du tribunal et des envolées lyriques citant Ray Bradbury, Steven Feldman n'avait pu éviter un jugement par défaut contre son client. Cette affaire illustrait les dangers d'une confiance aveugle dans les outils d'IA générative et posait des questions cruciales sur la responsabilité professionnelle à l'ère algorithmique.

OpenAI rejoint les rangs des entreprises spécialisées dans l'IA générative qui investissent massivement dans le domaine juridique, en dévoilant récemment un modèle spécialement conçu pour le travail juridique professionnel. Ce nouveau modèle, baptisé « Astra for Law : GPT-6 Astra », propose un index de recherche juridique dédié ainsi que des instructions personnalisées pour lanalyse et la rédaction juridiques, afin daider les avocats à rechercher des faits, à élaborer des arguments et à identifier les faiblesses des dossiers, selon une annonce dOpenAI. Il permettra également aux cabinets davocats et aux entreprises spécialisées dans les technologies juridiques de développer leurs propres applications et flux de travail.

Grâce à son index de recherche juridique, Astra for Law permet deffectuer des recherches dans la jurisprudence, les lois, les règlements, les règles de procédure et les décisions administratives des USA, couvrant plus de 230 millions dURL, a indiqué la société. Afin délargir encore laccès à la jurisprudence, OpenAI sassocie à Free Law Project, une association à but non lucratif qui a créé la base de données CourtListener regroupant les arrêts des tribunaux fédéraux et dÉtat.


Afin de répondre aux exigences de confidentialité de ses clients, OpenAI met en place des « mesures de confiance et de contrôle conformes aux normes juridiques ». Lentreprise proposera un « programme daccès sécurisé » permettant aux avocats éligibles et aux personnes travaillant sous leur supervision daccéder à Astra for Law. Son offre inclut également une « conservation zéro des données », et lutilisation de ChatGPT Enterprise est exclue de tout contrôle humain, a précisé lentreprise.

OpenAI a par ailleurs indiqué quelle collaborait avec plusieurs cabinets  notamment Cooley, Ropes & Gray et Sullivan & Cromwell  afin dutiliser ChatGPT Enterprise pour développer des outils sintégrant à leurs flux de travail et les améliorant. Elle lance également 26 plug-ins développés par des partenaires, notamment Thomson Reuters et iManage, ainsi que neuf plug-ins communautaires créés par des avocats et des ingénieurs juridiques chez LegalQuants, LECG et Skills.law.

« OpenAI sengage à long terme dans le domaine juridique », indique lentreprise. « Nous continuerons à faire évoluer conjointement le modèle, les paramètres, les outils et les instructions dAstra for Law, en nous appuyant sur des évaluations rigoureuses et les retours dexpérience des avocats et de nos partenaires spécialisés dans les technologies juridiques. Nous continuerons également à améliorer ChatGPT, afin que les cabinets puissent sappuyer sur leur expertise et relier entre eux les outils quils utilisent. »

OpenAI rejoint ainsi un secteur en pleine expansion, celui des entreprises spécialisées dans lIA générative qui ont lancé des modèles spécifiques au domaine juridique. Microsoft a lancé son « Legal Agent » dans Microsoft Word en avril. Un mois plus tard, Anthropic a dévoilé « Claude for Legal », et en août, Google a annoncé « Gemini Enterprise for Legal ».

En juin 2023, dans une affaire judiciaire inhabituelle, un avocat avait été sanctionné par un juge pour avoir cité six affaires fictives générées par ChatGPT. L'avocat, Steven Schwartz, avait reconnu avoir utilisé l'outil pour compléter ses recherches juridiques, mais qu'il n'avait pas vérifié l'authenticité des sources. Le juge avait qualifié cette pratique d'« inédite » et de « trompeuse », et avait ordonné à l'avocat de payer une amende de 10 000 dollars et de suivre une formation sur l'éthique professionnelle. Le juge avait également mis en garde contre les risques de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique, et avait appelé à une réglementation plus stricte.

Plus récemment, la Cour suprême du Nouveau-Mexique avait condamné lavocat Stephen Aarons à une amende de 5 000 dollars et lavait déclaré coupable doutrage au tribunal pour avoir déposé un mémoire dappel dans une affaire de meurtre fondé sur des témoignages inventés par ChatGPT, l'outil d'IA d'OpenAI. Aarons expliquait avoir fourni à lIA une transcription d'un procès-verbal ainsi que d'autres documents relatifs à l'affaire, dans lespoir dobtenir « un résumé irréfutable », et affirmait n'avoir jamais imaginé que l'IA pouvait « halluciner » des faits. Les juges navaient pas été convaincus : ils lavaient reconnu coupable doutrage au tribunal en raison de son absence de remords et lavaient renvoyé devant une commission disciplinaire. Alors que des dizaines d'avocats avaient déjà été sanctionnés pour avoir déposé des mémoires dans lesquels l'IA avait inventé des références jurisprudentielles, le cas de Stephen Aarons marquait une escalade en passant de citations erronées à des témoignages inventés de toutes pièces dans le cadre dune affaire pénale en cours.

Voici la publication d'OpenAI sur Astra for Law :

Présentation d'Astra for Law

Aujourdhui, nous lançons Astra for Law : une nouvelle plateforme destinée aux cabinets davocats et aux entreprises spécialisées dans les technologies juridiques, leur permettant de développer des produits et des flux de travail basés sur lIA en sappuyant sur leur expertise. Elle associe GPT-6 Astra, notre modèle le plus récent et le plus puissant, à des paramètres, des outils et un contexte adaptés au travail juridique professionnel. Les clients de notre API, notamment Harvey et Legora, pourront sappuyer sur Astra for Law pour intégrer cette intelligence à leurs propres produits et flux de travail.

À mesure que nos modèles de pointe évolueront, nous intégrerons ces capacités juridiques à nos derniers modèles. Nous renforçons également nos efforts en matière de confidentialité et de gouvernance afin de fournir aux cabinets davocats des contrôles spécifiques pour le traitement des dossiers confidentiels de leurs clients. Les cabinets peuvent également personnaliser Astra for Law à laide de nos 26 nouveaux plugins décosystème qui connectent ChatGPT aux outils spécialisés quils utilisent déjà, tels que Relativity et Clio.

Lintelligence de pointe au service du droit

Astra for Law associe GPT-6 Astra à un puissant index de recherche juridique ainsi quà des instructions pour lanalyse et la rédaction juridiques. Ensemble, ces éléments amplifient les capacités dAstra dans lensemble de la pratique juridique, tout en offrant aux cabinets et aux entreprises de technologie juridique la liberté de développer leurs propres applications et flux de travail.

Recherche juridique : des faits à une réponse étayée

Notre nouvel index de recherche juridique fait partie des outils dont dispose Astra for Law. La recherche juridique commence souvent par lidentification de la source exacte, la localisation des passages pertinents et la compréhension de leur pertinence et de leur force obligatoire au regard de la situation considérée. Cet index aide Astra for Law à accomplir ce travail et vient compléter les contenus sous licence et les produits spécialisés auxquels les cabinets font appel, fournis par des prestataires tels que Thomson Reuters.

Grâce à cet index de recherche juridique, Astra for Law peut effectuer des recherches dans la jurisprudence, les lois, les règlements, les règles de procédure et les décisions administratives des USA, au sein dun corpus de plus de 230 millions dURL, enrichi quotidiennement de nouvelles sources. Notre collaboration avec Free Law Project, lassociation à but non lucratif à lorigine de CourtListener, intègre à cette expérience de recherche sa collection de jurisprudence couvrant plus de 99,9 % de la jurisprudence américaine publiée ayant valeur de précédent.

Afin de mesurer dans quelle mesure cette configuration améliore la recherche juridique, nous avons testé la configuration complète dAstra for Law sur 200 questions de recherche juridique américaines issues de lensemble de validation privé du Legal Research Bench de Vals AI. Ce test de performance évalue la capacité du modèle à trouver des sources et des passages pertinents, ainsi que la conformité de ses réponses aux critères dévaluation.

Au niveau deffort de raisonnement le plus élevé pour les deux systèmes, Astra for Law a réussi le contrôle de justesse global de lévaluation sur 54,0 % des questions, contre 38,7 % pour GPT-6 Astra utilisant uniquement la recherche sur le Web  soit une amélioration relative de 40 %. Astra for Law produit également des réponses plus complètes.


Sur les questions axées sur la jurisprudence, Astra for Law a trouvé 24 % de jurisprudences de référence en plus que GPT-6 Astra utilisant uniquement la recherche sur Internet, au niveau deffort de raisonnement le plus élevé. Sur lensemble audité de passages cibles, il a extrait jusquà 54 % de passages pertinents en plus issus des arrêts judiciaires corrects, lorsque lon compare les systèmes au même niveau deffort de raisonnement. Il en résulte une base de recherche plus solide pour conseiller sur une transaction, évaluer un litige ou élaborer une stratégie juridique, avec des sources fiables que lavocate peut examiner par elle-même.


Améliorer les performances des flux de travail juridiques de bout en bout

La recherche juridique nest que la première étape. Des instructions personnalisées pour lanalyse et la rédaction juridiques guident Astra for Law dans lapplication de cette recherche aux faits du client, lélaboration darguments ou de clauses contractuelles, et lidentification des faiblesses et des incertitudes. Cela peut impliquer de distinguer la décision dun tribunal de ses autres observations, de traiter les affaires qui affaiblissent un argument, ou dexpliquer comment une clause dexception contractuelle transfère le risque entre les parties.

Astra for Law sera dans un premier temps proposé à certains cabinets davocats via la fonctionnalité « Trusted Access » dans ChatGPT et Codex, et sera bientôt disponible via lAPI. Il apparaîtra dans le sélecteur de modèles sous le nom « GPT‑6 Astra Law » et dans lAPI sous le nom gpt-6-astra-law. « Nous avons eu le privilège de découvrir en avant-première les premières versions dAstra for Law, conçues spécialement pour répondre aux besoins du secteur juridique. Tant dans le domaine du contentieux que dans celui des opérations, les modèles ont fait preuve dune profondeur de recherche impressionnante et dune grande sensibilité aux sources faisant autorité. Même à ce stade précoce, ils nous ont semblé constituer une avancée majeure vers une IA dédiée au droit, solidement ancrée dans une recherche à la fois actuelle et exhaustive. » a indiqué John Savva, associé, Sullivan & Cromwell.

Confiance et contrôles conformes aux exigences juridiques

Les cabinets davocats doivent protéger la confidentialité de leurs clients et contrôler la manière dont lIA est utilisée dans le cadre de leur activité. Nous avons créé un programme spécial, le « Trusted Access Program », destiné aux cabinets davocats éligibles, afin de permettre aux avocats et aux personnes travaillant sous leur supervision daccéder à Astra for Law pour effectuer des tâches juridiques professionnelles. Pour les cabinets éligibles, loffre inclut la non-conservation des données (Zero Data Retention, ZDR) sur notre API, et lutilisation de ChatGPT Enterprise est, par défaut, exclue de tout contrôle humain.

Nous collaborons également avec Latham & Watkins, un leader en matière de gouvernance de lIA, afin de mettre en place des autorisations daccès aux informations, des barrières éthiques, des instructions des clients et un contrôle par le cabinet. « À mesure que lIA gagne en performances, il en va de même pour la capacité à la déployer dans des environnements qui exigent une gouvernance, une supervision et une responsabilité rigoureuses. Cette collaboration sinscrit dans le prolongement des investissements plus larges de Latham dans le développement, la gouvernance et linfrastructure de lIA à léchelle du cabinet, qui sous-tendent notre stratégie globale en faveur dune IA responsable. » a souligné Michael Rubin, président du comité stratégique sur lIA de Latham.

Adaptez ChatGPT à l'expertise de votre cabinet

Grâce à une intelligence de pointe et à des contrôles adaptés, les cabinets peuvent transformer leurs propres précédents, méthodes et jugements en outils d'IA et en flux de travail conçus selon leurs propres normes. Les cabinets peuvent sappuyer sur leurs propres équipes et sur les produits de leurs partenaires, en sappuyant sur des sources autorisées et des processus de révision clairement définis pour chaque mission. En collaboration avec des cabinets sélectionnés, nos ingénieurs sur le terrain ont adapté ChatGPT Enterprise à l'aide d'interfaces personnalisées et d'intégrations à des données propriétaires, créant ainsi des outils adaptés aux flux de travail de chaque cabinet :

  • Sullivan & Cromwell a mis au point un outil danalyse des contrats qui intègre les stratégies de négociation du cabinet et une sélection de précédents dans lexamen dune nouvelle transaction. Il aide les avocats à identifier les risques qui apparaissent lorsque les dispositions sont lues conjointement, puis transforme ces conclusions en propositions de modifications et en projets davis aux clients, que ceux-ci peuvent remettre en question et affiner.

    « LIA transforme en profondeur la manière dont les services juridiques sont fournis, et Sullivan & Cromwell sengage à être à lavant-garde de cette évolution. Notre équipe développe des applications dIA sur mesure, adaptées à la façon dont travaillent nos avocats. Lexpertise technique de classe mondiale dOpenAI nous aide à concrétiser notre vision grâce à une première application test. Notre collaboration a permis daffiner lapplication, daméliorer ses performances et de la préparer à un déploiement à grande échelle. Cette expérience a démontré la valeur des outils dIA spécialement conçus, sappuyant sur une plateforme technologique solide et façonnés selon les normes de notre cabinet. Nous sommes ravis de continuer à explorer comment de tels outils peuvent améliorer la manière dont nos avocats travaillent et nous aider à apporter encore plus de valeur à nos clients. » a déclaré Robert Giuffra Jr. et Scott Miller, coprésidents de Sullivan & Cromwell.

  • Ropes & Gray a développé un système de diligence raisonnable axé sur la manière dont ses avocats travaillent à partir dune salle de données et déterminent les éléments pertinents pour la transaction. Il leur permet de remonter à la source de leurs conclusions et didentifier les questions susceptibles daffecter une acquisition, par exemple si les contrats avec des clients clés nécessitent un préavis ou un consentement.

    « Nos clients comptent sur notre expertise pour les transactions, les litiges et les défis réglementaires qui caractérisent leurs secteurs dactivité. Nous voyons une opportunité extraordinaire dans ce partenariat avec OpenAI, qui nous permettra dexploiter sa technologie pour renforcer et améliorer nos capacités. Ensemble, nous façonnons la manière dont lIA de pointe sapplique aux missions juridiques les plus exigeantes, à commencer par la due diligence transactionnelle. Notre objectif est de mettre davantage à profit lexpertise de nos avocats dès les premières étapes du processus, afin que nos clients bénéficient dune exécution plus rapide, dune analyse plus pointue et des conseils de premier plan sur lesquels ils comptent. »  Ropes & Gray.

  • Cooley a développé GO Public afin dintégrer son expertise en matière de marchés de...
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Christophe
Avatar de Christophe
Responsable Systèmes https://www.developpez.com
Le 18/09/2026 à 6:59
Aujourd'hui si utilisé efficacement une petite équipe peut changer le monde grâce aux agents i
Reste à voir les changements qui seront effectués
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