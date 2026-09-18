La startup française Mistral AI et Mozilla annoncent un nouveau partenariat visant à intégrer les modèles IA de Mistral à Firefox Smart Window, l'assistant de navigation IA de Mozilla

Mozilla Corporation est une filiale imposable détenue à 100 % par la Fondation Mozilla, qui coordonne et intègre le développement dapplications liées à Internet, telles que le navigateur web Firefox, par une communauté mondiale de développeurs open source, dont certains sont employés par la société elle-même. La société assure également la distribution et la promotion de ces produits. Contrairement à la Fondation Mozilla, à but non lucratif, et au projet open source Mozilla, fondé par la société Netscape Communications, aujourdhui disparue, la société Mozilla est une entité à but lucratif. Elle réinvestit lintégralité de ses bénéfices dans les projets Mozilla. Lobjectif déclaré de la société Mozilla est duvrer en faveur de lintérêt général de la Fondation Mozilla afin de « promouvoir le choix et linnovation sur Internet ».
Mozilla Firefox, ou simplement Firefox, est un navigateur web libre et open source développé par la Fondation Mozilla et sa filiale, la Mozilla Corporation. Il utilise le moteur de rendu Gecko pour afficher les pages web, lequel met en uvre les normes web actuelles et futures. Le logiciel est disponible pour les systèmes Windows, macOS et Linux, ainsi qu'en version mobile pour Android (voir Firefox pour Android) et iOS, avec des portages non officiels pour d'autres plateformes telles qu'Oracle Solaris et OpenIndiana.
Mozilla a publié Firefox 155 au début du mois de septembre 2026, étendant ainsi la fonctionnalité « Smart Window » aux utilisateurs basés aux États-Unis, au Canada et en France. Cette fonctionnalité propose désormais des suggestions personnalisées pour permettre aux utilisateurs de reprendre les sujets sur lesquels ils travaillaient auparavant. L'assistant répond également beaucoup plus rapidement grâce aux citations de sources issues de la recherche Web Exa, afin de fournir des informations précises et fiables en environ un cinquième du temps.
Mistral AI SAS est une entreprise française spécialisée dans l'IA dont le siège social est situé à Paris. Fondée en 2023, elle développe des grands modèles de langage (LLM). En 2025, la société affiche une valorisation de plus de 14 milliards de dollars américains, la plus élevée parmi les entreprises européennes spécialisées dans l'IA. Mistral est l'un des principaux bénéficiaires de la volonté de l'Union européenne et de ses États membres de renforcer la souveraineté numérique, en réponse à l'essor de l'IA et à la course à l'armement en matière d'IA entre les États-Unis et la Chine.
Mistral et Mozilla ont annoncé un nouveau partenariat visant à intégrer les modèles dIA de Mistral à Firefox Smart Window, lassistant de navigation basé sur lIA de Mozilla, actuellement en version bêta. Smart Window permet aux utilisateurs dinterpréter des recherches complexes, de retrouver des informations consultées précédemment et de trouver des détails pertinents parmi les onglets ouverts. Les modèles Mistral alimentent désormais cette fonctionnalité en France et en Amérique du Nord ; le Royaume-Uni et lAllemagne devraient suivre dans le courant de lannée 2026.
Ce partenariat met l'accent sur la confidentialité, le contrôle par l'utilisateur et l'IA localisée. Mistral précise que ses modèles sont optimisés pour les langues régionales, les dialectes et les contextes culturels, afin que les réponses reflètent au mieux les nuances locales. Par défaut, les conversations menées via Smart Window ne sont pas stockées sur les serveurs de Mozilla, tandis que les partenaires spécialisés dans l'IA, tels que Mistral, sont tenus de respecter une politique de non-conservation des données.
Les deux entreprises axent également leur collaboration sur les technologies ouvertes et l'IA souveraine. Mozilla offre à Mistral un canal de distribution grand public qui va au-delà de son activité traditionnelle destinée aux entreprises, tandis que Firefox bénéficie d'un accès aux modèles de poids ouverts de Mistral. Les deux entreprises affirment que ce partenariat vise à étendre les expériences d'IA localisées à un plus grand nombre d'utilisateurs de Firefox à travers le monde.
Plus de détails sont disponibles dans l'annonce de Mozilla ci-après :
« La course à l'IA est en train de changer. Encore une fois. Pratiquement du jour au lendemain, la concurrence est passée de la question « quel est le meilleur modèle d'IA ? » à une nouvelle bataille aux enjeux considérables : quels modèles sont accessibles au public, via quels produits, et les utilisateurs disposent-ils réellement d'un choix significatif en matière d'IA ?
En réponse à cela, Mozilla et Mistral ont annoncé aujourdhui [16 septembre 2026] un partenariat fondé sur une vision commune : un nouveau modèle dIA open source destiné à offrir une alternative aux écosystèmes de navigateurs imposés par les géants de la technologie. Lobjectif : un modèle délibérément conçu pour préserver louverture du Web à la diversité technologique, à la concurrence et au libre choix.
Et nous mettons cette idée en pratique dans Firefox.
Mistral Small 4 fait son entrée dans la version bêta de Firefox Smart Window (pour en savoir plus sur Firefox Smart Window, cliquez ici) ; il devient ainsi un nouveau modèle dIA pour les utilisateurs de Smart Window aux États-Unis et au Canada, tandis que laccès à la version bêta de Smart Window et la prise en charge du français sont étendus aux utilisateurs de Firefox en France. Sur tous les marchés où la version bêta de Smart Window est disponible, les utilisateurs de Firefox peuvent toujours choisir parmi une multitude dautres modèles dIA.
« LIA sintègre de plus en plus dans lexpérience quotidienne des internautes sur le Web. Nous voulons nous assurer que cela ne signifie pas pour autant que les utilisateurs soient prisonniers du modèle égoïste dune seule entreprise. Le navigateur étant au cur du Web et de lexpérience en ligne, il devrait constituer un espace où différents fournisseurs dIA peuvent se faire concurrence et où lopen source a sa place », a déclaré Anthony Enzor-DeMeo, PDG de Mozilla Corporation. « Il ne s'agit pas simplement d'un partenariat commercial. Un navigateur ne doit pas être un canal à sens unique. Il doit préserver ce qui a fait la force d'Internet dès le départ : la liberté d'explorer, de découvrir des idées et des technologies différentes, et de décider par nous-mêmes où aller ensuite »
Le choix utilisateur et la concurrence méritent d'être préservés
À mesure que l'intégration de l'IA se concentre de plus en plus, nous risquons de voir une poignée d'entreprises aux modèles fermés contrôler le navigateur, le moteur de recherche, le modèle d'IA et les services connexes qui les relient. Mozilla et Mistral parient que des modèles indépendants et interopérables peuvent offrir une alternative aux monopoles technologiques mondiaux qui contrôleront la prochaine ère numérique.
« Ce partenariat réunit deux défenseurs de lopen source qui unissent leurs forces pour mettre les innovations scientifiques de Mistral à la disposition des utilisateurs de Mozilla à travers le monde. Ensemble, nous apportons confidentialité, contrôle et liberté de choix à la navigation web alimentée par lIA », a déclaré Arthur Mensch, cofondateur et PDG de Mistral.
Un choix éclairé ne se limite pas à une préférence personnelle pour un modèle dIA plutôt quun autre. Les produits web doivent pouvoir fonctionner avec différents fournisseurs dIA, et les utilisateurs méritent davoir la possibilité de changer de fournisseur sans être enfermés dans lécosystème dune seule entreprise. Lorsquune technologie aussi étendue et influente que lIA est contrôlée par une poignée dacteurs, cela risque de créer des systèmes fermés et de fermer des portes, ce qui rend plus difficile lémergence de nouvelles idées et de meilleures technologies, leur accès aux utilisateurs et leur capacité à rivaliser sur le fond.
Mozilla et Mistral souhaitent maintenir cette porte ouverte. L'association d'un navigateur indépendant et d'une entreprise européenne pionnière dans le domaine de l'IA offre aux particuliers et aux institutions un meilleur accès à une IA utile et responsable, ce qui est tout le contraire de les enfermer dans l'écosystème technologique unique d'une seule entreprise.
Choisir Mistral et se développer en France
Mozilla a choisi Mistral Small 4 après avoir évalué ses performances pour Smart Window Beta, notamment en matière de multilinguisme, un aspect...
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