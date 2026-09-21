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Trump propose de renommer l'IA, affirmant que son nom actuel est « inexact et très peu éloquent ». Il qualifie de « canular » les risques liés à l'IA et veut créer une « AI Force » pour protéger la technologie

Le , par Mathis Lucas
22 commentaires

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13  0 
Donald Trump suscite l'interrogation en annonçant la création d'une « AI Force » et la nomination prochaine d'un nouveau « tsar de l'IA » pour superviser la technologie. Il rejette fermement les appels à une réglementation stricte, qualifiant les avertissements sur les risques existentiels de la technologie de simple "canular". En outre, il a lancé un sondage public pour rebaptiser l'IA avec des termes jugés plus prestigieux, comme « Intelligence Suprême » ou « Intelligence Supérieure ». Donald Trump se désintéresse des questions de sécurité et adopte une stratégie visant, selon lui, à maintenir la domination américaine face à la concurrence chinoise.

Le président américain Donald Trump a proposé de rebaptiser l'IA, estimant que le terme actuel est inexact et manque d'élégance pour décrire cette technologie. Mais ses propositions s'avèrent bien plus prétentieuses que l'appellation initiale. Afin de trouver une nouvelle appellation pour cette technologie qu'il qualifie de plus grand moteur de développement économique de l'histoire, il a lancé un sondage sur ses réseaux sociaux Truth Social et X.

Il y propose aux utilisateurs d'opter pour des termes comme « Superior Intelligence », « Extreme Intelligence » ou « Supreme Intelligence ». Sur la plateforme Truth Social, le compteur indique 65 488 votes à l'heure ou nous écrivons cet article, avec « Superior Intelligence » en tête. Sur X (ex-Twitter), le compteur indique 230 910 votes, « Superior Intelligence » ayant récolté 41,1 % d'opinions favorables. Sa démarche est toutefois controversée.

De nombreux critiques ont qualifié cette initiative de « stupide », dénonçant les risques liés à des appellations aussi extravagantes. « Personnellement, je pense que « Intelligence informatique », « Intelligence machine » ou « Intelligence programmée » seraient de meilleurs choix de noms, car l'IA nest bonne quautant que ceux qui l'ont programmé, comme nous lavons vu à travers les options disponibles aujourdhui », a commenté un internaute.

Un autre a souligné : « l'IA n'est pas véritablement intelligente. Ce n'est qu'une simulation de l'intelligence. Elle NE PENSE PAS. Elle ne réfléchit pas. Elle crache des mots et des symboles basés sur des probabilités statistiques dérivées des données d'entraînement et de la requête de l'utilisateur. Elle peut calculer rapidement et s'avère très utile, mais elle n'a aucun objectif sauf ceux de ses créateurs. Cessons d'appeler cette chose "intelligence" ».


Un troisième dénonce : « l'IA n'est qu'une illusion de pensée semblable à celle des humains. Ces systèmes s'appuient sur les mathématiques, le code et les probabilités statistiques pour prédire le mot ou le pixel suivant. Ce sont des moteurs de prédiction. Ils ne possèdent ni conscience réelle, ni émotions, ni compréhension profonde de quoi que ce soit. Trump veut renforcer le battage médiatique en créant le mythe d'une puissante intelligence ».

Elon Musk, PDG de Tesla et de SpaceXAI, a réagi par une remarque d'une ligne : « elle sera d'une intelligence incompréhensible pour nous ». Le milliardaire a en effet déplacé la discussion du choix du nom vers les capacités de l'IA. Il n'a donc pas pris position sur les trois options du sondage de Donald Trump.

Création d'une force de l'IA et positionnement réglementaire

Dans le cadre de cette initiative, Donald Trump a rejeté fermement les mises en garde concernant les risques liés à l'IA, les qualifiant de « canular » et de conspirations visant à freiner le secteur. Selon lui, les attaques contre les centres de données et l'industrie constituent une tentative politique de nuire à un secteur hautement lucratif. Donald Trump soupçonne le Parti démocrate d'avoir orchestré cette machination contre les infrastructures de l'IA.

Il a insisté sur le fait quil ne resterait pas les bras croisés à laisser cela se produire, ajoutant : « ce prétendu canular avait commencé par une attaque contre nos centres de données, jusquà ce que les gens se rendent compte à quel point ceux-ci étaient une source de richesse et de prestige pour les communautés dans lesquelles ils avaient été construits ». Il estime que cette attaque contre les centres de données à finalement largement échoué.


Selon le président américain, les détracteurs s'en prennent désormais directement à lIA. Il na fourni aucune preuve à lappui de son affirmation selon laquelle la méfiance généralisée envers lIA et les centres de données nest ni spontanée ni sincère. Tant les républicains que les démocrates ont pris pour cible les centres de données, et New York est récemment devenu le premier État à suspendre les autorisations pour les grandes infrastructures.

Dans une publication récente sur Truth Social, Donald Trump a annoncé la création d'une entité gouvernementale nommée « AI Force », sur le modèle de la Space Force, ainsi que la nomination future d'un conseiller spécial ou « AI czar » (tsar de l'IA) pour superviser la technologie. « Jannoncerai, dans un avenir proche, la nomination dun tsar de lIA ; seules les personnes dotées dun QI élevé peuvent postuler ! », a-t-il écrit dans son post.

Il a déclaré qu'il allait « chérir [le secteur de lIA], laider et veiller sur lui à mesure quil se développe ». Le président na pas précisé en quoi consisteraient les fonctions de « l'AI Force » et du « tsar de lIA ». L'investisseur en capital-risque David Sacks a démissionné de son poste de tsar de lIA et de la cryptomonnaie auprès de Trump plus tôt cette année, pour devenir coprésident du Conseil présidentiel des conseillers en science et technologie.


Il a assuré qu'il ne chercherait en aucun cas à freiner l'essor du secteur : « nous n'entraverons ni n'étoufferons en aucune manière la croissance de cette formidable industrie. Au contraire, nous la chérirons, nous l'aiderons et nous veillerons sur elle, tout au long de son développement ! ». Selon lui, les lois civiles et pénales existantes suffisent pour sanctionner les mauvais acteurs sans qu'il soit nécessaire d'imposer de nouvelles réglementations.

Donald Trump a également affirmé que « le seul garde-fou nécessaire résidait dans la présence d'un président fort et intelligent ». Sur le plan géopolitique, l'administration soutient que ralentir le développement américain équivaudrait à un autosabotage qui favoriserait directement les rivaux chinois.

Confusion et critiques émanant de l'industrie technologique

L'annonce surprise de cette force spéciale a provoqué une grande perplexité parmi les acteurs de la technologie, qui n'ont pas été consultés au préalable. Plusieurs représentants du secteur ont souligné le manque total de détails concernant le fonctionnement, la composition ou le mandat exact de cette structure. Un représentant anonyme a résumé le sentiment général en affirmant : « personne ne sait même en quoi consiste cette idée étrange ».

« Je pense quil ressent clairement la pression de devoir sexprimer, mais il est tiraillé, car il vient de passer ces derniers jours à affirmer que tout cela nétait quun canular », a déclaré Adam Kovacevich, PDG de la coalition progressiste du secteur technologique Chamber of Progress, à propos de Donald Trump et de son rejet des scénarios apocalyptiques liés à lIA. Pour certains, l'administration est dans l'improvisation sur la question de la sécurité de l'IA.


La confusion règne quant à savoir si le but est d'introduire une régulation ou stimuler le marché, certains spéculant même sur un rôle central du Pentagone pour dominer le secteur. Taylor Barkley, défenseur d'un marché libre et membre de l'Abundance Institute, a exprimé ses réserves face à d'éventuelles contraintes ».

L'approche de l'administration Trump contraste vivement avec les avertissements répétés d'experts et de dirigeants d'entreprises majeures telles qu'Anthropic et OpenAI. Des figures centrales de l'industrie comme Dario Amodei, Sam Altman et Elon Musk ont publiquement appelé à ralentir le rythme de développement des modèles de pointe, estimant que la technologie progresse plus vite que la capacité humaine à la contrôler correctement.

Un chercheur d'Anthropic a récemment démissionné et a alerté : « l'IA pourrait tous nous tuer d'ici la fin de la décennie ». Ajoutée aux incidents dans lesquels des agents IA se sont échappés de leur bac à sable pour orchestrer des piratages, cette sortie a ravivé les débats sur l'urgence d'une réglementation afin de renforcer les garde-fous. Par ailleurs, plusieurs législateurs partagent ces inquiétudes et souhaitent vivement encadrer la technologie.


En Californie, le gouverneur Gavin Newsom a créé un groupe d'experts sur la sécurité, tandis que les sénateurs républicains Josh Hawley et Jon Husted ont lancé des démarches pour réguler la sécurité des données et les coûts d'infrastructure. De son côté, le président de la Chambre des représentants Mike Johnson a préconisé un équilibre entre autorégulation industrielle et garde-fous gouvernementaux face aux menaces existentielles.

Source : Donald Trump

Et vous ?

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Que pensez-vous de la proposition de Donald Trump visant à renommer l'IA ?
Les nouvelles appellations proposées par Donald Trump sont-elles pertinentes ? Pourquoi ?
Donald Trump minimise les risques liés à l'IA et les qualifie de canular. Qu'en pensez-vous ?
Faut-il laisser le secteur sans repère au nom de la concurrence ? Ou faut-il réguler cette technologie ?

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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 21/09/2026 à 17:50
Citation Envoyé par Vinc3iZ Voir le message
C'est fou de passer autant d'énergie pour renommer des trucs à la con tout en pensant qu'on "améliore la société", aussi pathétique que son golfe d'amérique
Détrompez-vous, la seule chose qui est pathétique, c'est bel et bien la réponse des pays européens qui se couchent face aux exigences de Trump!

Ce que vous considérez comme pathétique et au contraire très intelligemment réfléchi, Trump dit ou fait tous les jours une connerie pour faire office de nuage de fumée cachant la vérité!

Plus c'est gros, plus cela obscurcit ses vrais objectifs... Pendant que Trump occupait les médias avec ses absurdités, il forçait le Danemark à signer des accords sur le Groenland...

Pourquoi croyez-vous que les européens n'ont pas publié le détail de cet accord sur le Groenland?

Poser la question, c'est y répondre, l'Europe a de nouveau baisser son froc face aux exigences américaines!!!
5  0 
Athaa
Avatar de Athaa
Membre du Club https://www.developpez.com
Le 21/09/2026 à 18:58
Bizarre quil nait pas proposé « trump intelligence »
4  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 14:30
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
l'Europe a de nouveau baisser son froc face aux exigences américaines!!!
L'Europe n'est qu'une coquille de plus en plus vide, vendue morceau par morceau par une élite dont l'objectif n'est sûrement pas le bien-être de sa population... Rien de nouveau. Les dettes des états ont commencés a gonfler justement à partir de 74, le vrai début de la fin selon moi. Cela arrange, comme toujours, une minorité... les autres... (nous) bah, ce ne sont que des ploucs pour cette élite.

Bàv Et peace & love.
3  0 
Vinc3iZ
Avatar de Vinc3iZ
Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 21/09/2026 à 15:28
C'est fou de passer autant d'énergie pour renommer des trucs à la con tout en pensant qu'on "améliore la société", aussi pathétique que son golfe d'amérique
2  0 
r0d
Avatar de r0d
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 23/09/2026 à 11:50
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
On vient de constater avec le Groenland que votre appréciation est totalement fausse! Pendant que vous estimez que Trump est un crétin égocentrique, loutrecuidant vient de gagner la "bataille du Groenland", les USA prennent le contrôle de l'ile et les abrutis de l'UE, du Danemark et les autorités autonome du Groenland n'ont rien vu venir!!!
1. Les choses sérieuses sont gérées par l'administration américaine, pas par Trump lui-même. C'est donc l'administration qui a gagné sur le Groenland (et bien d'autres sujets), mais pas Trump qui ne fait que du brassage de vent.
2. Ce n'est pas très difficile de berner les "élites" européennes. Sessuyer les pieds sur un paillasson est à la portée du premier microcéphale venu.
2  0 
OuftiBoy
Avatar de OuftiBoy
Membre éprouvé https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 14:33
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
le détail de cet accord sur le Groenland?
Je suppose qu'on va nous dire que ce ne sont que des ajustements au traité de 51, signé dans dans le contexte de la guerre froide après 45...
1  0 
popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 09/10/2026 à 15:24
Question con : n'est-ce pas contraire au premier amendement ?
1  0 
Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 16:23
Trump regarde dans son pantalon et se sent frustré de ce qu'il voit.
Il regarde alors à travers une loupe et se convainc que ça reflète mieux la réalité.
Il impose alors à tous de regarder dans son pantalon avec une loupe.

Grand bien lui en fasse, mais le contenu de son pantalon ne m'intéresse pas.
La seule chose que je sais, c'est que la loupe ne change rien à la réalité de la chose.
1  0 
suricata
Avatar de suricata
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 0:11
Ils ne veulent surtout pas dire qu'ils ont copié l'IA de Thales que j'ai vendu au Pentagone en 2018 alors que je me remettais de mon burn out dans la solution de cyberscéurité et qu'ils ont couplé au LLM d'Anthropic, Open AI Palantir.
0  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 22/09/2026 à 9:51
Citation Envoyé par Athaa Voir le message
Bizarre quil nait pas proposé « trump intelligence »
Hooooo! Mais la messe n'est pas encore dite... Trump est habitué à distiller ses absurdités dans le temps.

Acte 1: Trump dit "Il faut changer le terme "IA"

Attendez l'acte 2, c'est à ce moment qu'il indiquera "TI","Trump Intelligence"!
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