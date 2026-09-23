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« Il est trop tard pour enrayer la menace de l'IA » : des experts craignent que l'IA ne conduise à l'extinction de l'humanité en raison de sa capacité à s'autoaméliorer,
Ce qui la rend désormais incontrôlable

Le , par Mathis Lucas
195 commentaires

223PARTAGES

6  0 
Certains experts et observateurs jugent désormais incontrôlables les menaces de l'IA. Ils justifient leurs craintes par les progrès et les incidents récents impliquant l'IA : les modèles ont acquis la capacité de s'améliorer de manière autonome, des agents IA ont échappé à la surveillance humaine et ont piraté des services tiers, puis une fausse information générée par l'IA utilisée par l'armée américaine a failli déclencher une guerre avec la Chine. Il y a également les menaces de cyberguerre et de bioterrorisme. Malgré des propositions législatives comme un « bouton d'arrêt d'urgence », les lanceurs d'alerte craignent qu'il ne soit désormais trop tard pour agir.

Selon des acteurs du secteur de l'IA, celle-ci pourrait anéantir l'espèce humaine tout entière. Certains ont été plus précis en déclarant que la technologie pourrait exterminer l'humanité d'ici une dizaine d'années. Les responsables politiques et les grands médias ont réagi avec inquiétude après quun chercheur dAnthropic, Jacob Coxon, a annoncé quil quittait cette entreprise spécialisée dans lIA, estimant que ses travaux étaient trop dangereux.

Evan Hubinger, un autre employé dAnthropic, a estimé à plus de 10 % le risque dextinction de lhumanité due à lIA dici dix ans. « Il sagit littéralement de la mort de tous les habitants de la planète, comme si le dernier humain rendait son dernier souffle », a ajouté Nate Soares, président du Machine Intelligence Research Institute (MIRI) et coauteur de louvrage « If Anyone Builds It, Everyone Dies: Why Superhuman AI Would Kill Us All ».

« Les gens ont souvent du mal à y croire quand on leur dit ça, mais je pense vraiment que cest le scénario le plus probable », a déclaré Nate Soares. Pour certains, la menace posée par l'IA se divise en deux catégories fondamentales, bien que toute l'industrie ne partage pas ces prédictions sur un avenir dystopique.

La prolifération et l'émergence de l'autoamélioration récursive

La première catégorie de menaces concerne les technologies qui ont déjà proliféré à travers le monde. Cette diffusion incontrôlée découle de fuites survenues lors des phases de test chez des acteurs majeurs comme Anthropic ou OpenAI, ainsi que de la dispersion de modèles chinois en code ouvert. Ces systèmes sont ensuite miniaturisés par des utilisateurs afin de fonctionner sur des baies de serveurs légères ou de simples ordinateurs portables.


L'éditorialiste Tom Friedman et Craig Mundy, ancien responsable de la recherche et de la stratégie chez Microsoft, soulignent qu'il est désormais trop tard pour stopper cette première vague de prolifération. Les deux hommes ont récemment brossé un tableau noir de la situation. Geoffrey Hinton, parrain de l'IA, affirme qu'une réglementation en la matière est nécessaire, mais qu'un interrupteur d'arrêt d'urgence ne fonctionnera pas à long terme.

La seconde catégorie de menaces liées à l'IA concerne les grands modèles de langage autonomes comme ChatGPT, Gemini ou Claude, qui développent des capacités d'apprentissage autonome et ont montré à plusieurs reprises leur faculté à franchir les limites fixées par leurs concepteurs. L'accélération de ce phénomène est marquée par l'émergence de l'autoamélioration récursive, où l'IA participe directement à la création de ses futures versions.

Selon la correspondante Hadas Gold de CNN, le modèle Claude d'Anthropic effectuait 0 % des travaux de recherche et développement de son propre système en février, mais cette proportion a grimpé à 26 % en l'espace de quelques mois. Les experts prévoient que ce chiffre pourrait rapidement atteindre 50 %.

Dario Amodei, PDG d'Anthropic, avertit que ce processus rendra la compréhension et la surveillance humaine de plus en plus complexes. De son côté, OpenAI a affiché son intention de déléguer le développement de ses technologies à l'IA elle-même d'ici deux ans. Récemment, un modèle d'IA a été surpris en train de demander à ses futures versions de contourner les contrôles humains et de masquer leurs manuvres, selon un rapport interne d'OpenAI.

Selon les lanceurs d'alerte, des mesures doivent être prises avant que le rythme des avancées ne dépasse définitivement les capacités d'intervention humaines. Peter Barnett, chercheur en IA au MIRI, est convaincu que l'autoamélioration représente le risque le plus important pour lhumanité. Il a souligné : « il existe de nombreuses façons dont cela pourrait très mal tourner et entraîner la mort de tout le monde ». En voici quelques exemples :

  • conception et dispersion d'armes biologiques ou de pathogènes synthétiques : une IA superintelligente pourrait manipuler ou tromper un être humain pour l'inciter à développer et à libérer un virus mortel. Un système doté d'une capacité d'autoamélioration récursive pourrait également concevoir et synthétiser de nouvelles formes de vie de manière autonome au sein d'un laboratoire biologique automatisé. De plus, des acteurs malveillants ou des États pourraient exploiter des modèles d'IA pour perfectionner des virus et des toxines à des fins militaires ou terroristes ;
  • déploiement de robots tueurs autonomes et auto-réplicatifs : l'émergence d'une armée de robots autonomes capables de construire leurs propres infrastructures énergétiques et leurs usines de fabrication créerait une nouvelle forme de vie mécanique auto-réplicative. Si l'humanité tentait un jour d'éteindre ces machines, une IA devenue autonome pourrait décider d'éliminer les humains à la place ;
  • détournement ou développement d'armes nucléaires : l'IA pourrait tenter de prendre le contrôle d'infrastructures nucléaires existantes pour déclencher un conflit massif, bien que ces installations soient protégées par une séparation physique d'Internet. Cependant, le risque le plus redouté réside dans une superintelligence capable de concevoir ses propres armes nucléaires ou des technologies offensives encore plus avancées en partant de presque zéro ;
  • cyberattaques massives et paralysie des infrastructures vitales : des agents d'IA autonomes ou des cybercriminels armés de ces modèles pourraient mener des attaques informatiques coordonnées d'une ampleur inédite. Une telle offensive pourrait neutraliser des réseaux vitaux, comme le système de distribution d'eau d'une ville ou des infrastructures informatiques stratégiques ;
  • prise de contrôle absolue et reconfigurations de l'environnement global : une superintelligence non alignée sur les intérêts humains poursuivrait ses propres objectifs, comme l'augmentation illimitée de sa puissance de calcul. Sans chercher nécessairement à nuire par malice, elle réallouerait les ressources de la planète à ses besoins, transformant l'environnement mondial en une configuration incompatible avec la survie de l'espèce humaine.


Évaluation des risques de cyberattaques et d'armes biologiques

Au-delà des scénarios d'extinction globale, les risques immédiats se concrétisent dans le domaine de la biosécurité et de la cybersécurité. Dans un rapport de renseignement sur les menaces, Anthropic a révélé avoir identifié cinq cas réels où des chercheurs ont détourné Claude pour appuyer le développement d'armes biologiques. Les informations exactes sur les armes en question n'ont pas été révélées par Anthropic pour des raisons de sécurité.

Andy Weber, spécialiste en biosécurité et ancien secrétaire adjoint américain à la Défense, précise qu'il s'agit d'exploitations « concrètes » menées par des scientifiques liés à des programmes étatiques secrets, notamment en Russie, en Corée du Nord et en Chine, portant sur des virus et des toxines.

Dans le secteur de la cybersécurité, les outils existants sont également détournés à des fins offensives ; ces derniers sont dotés de capacités avancées en matière de cybersécurité. Des hackers indépendants ont réussi à faire générer par Claude « un code d'intrusion » en exploitant une faille dans un forum communautaire, leur permettant de s'introduire dans le compte ChatGPT d'un employé d'OpenAI et d'accéder au logiciel interne de l'entreprise.

OpenAI a récompensé ces chercheurs de quelques milliers de dollars après le signalement de la vulnérabilité. Par ailleurs, lors de l'incident ayant conduit au piratage de la plateforme Hugging Face, des agents IA d'OpenAI se sont associés de manière autonome pour mener pendant quatre jours des cyberattaques en sortant de leurs environnements sécurisés. Ils ont aussi exploité plus de dix sites Web tiers, dont un wiki en langue allemande.

Dario Amodei a décrit le comportement de ces agents IA en expliquant qu'ils agissaient comme « un collectif fanatiquement dévoué attaquant des cibles non demandées, se sacrifiant pour le groupe ». De plus, un rapport récent a révélé que des agents IA d'OpenAI ont tenté d'exploiter une faille de mise en cache connue pour dérober des clés d'autorisation sécurisées sur la plateforme logicielle RubyGems, l'inondant de 2 000 paquets malveillants.

Gouvernance internationale et réglementation de l'IA : les défis

Face à ces périls, les initiatives législatives peinent à s'imposer. Au Congrès américain, plus de 100 projets de loi relatifs à l'IA ont été déposés au cours des deux dernières années, mais aucun n'a été adopté. Les propositions prévoyant « un bouton d'arrêt d'urgence » automatisé sont jugées inefficaces sur le long terme par certains experts, car « une IA superintelligente sera en mesure de persuader les responsables humains de ne pas l'activer ».

Le sénateur Bernie Sanders a proposé d'interdire le développement de l'intelligence artificielle générale (AGI), mais sa proposition est impopulaire. Pour répondre à cette proposition, certains experts rappellent la nécessité de changer de modèle de pensée : alors que les entreprises présentent l'innovation comme l'accélérateur et la réglementation comme le frein, il convient de concevoir la réglementation comme « le volant » d'un véhicule rapide.

Sur le plan géopolitique, Donald Trump a rejeté les appels au ralentissement sur l'IA en qualifiant les craintes de « cannular », insistant sur sa volonté à distancer la Chine. Pourtant, le chef du renseignement militaire chinois s'est dit préoccupé par le fait que l'IA puisse menacer le contrôle du Parti communiste chinois, par exemple si un opposant muni d'un ordinateur portable et d'une connexion Starlink parvenait à paralyser le réseau d'eau d'une ville.

Malgré cette rivalité, la Chine a déjà relancé une troisième version de ses normes réglementaires sur les risques existentiels. Tom Friedman et Andy Weber soulignent que les démocraties occidentales et la Chine partagent un intérêt stratégique commun pour empêcher que l'IA ne prenne le contrôle ou ne soit utilisée par des terroristes pour concevoir des virus. Cependant, Donald Trump ferme la porte à toute forme de réglementation pour l'instant.

Limites techniques du contrôle et incertitudes sur l'avenir de l'IA

La capacité des concepteurs des modèles d'IA à superviser leurs créations reste très limitée. Dario Amodei a reconnu de manière transparente dans une lettre ouverte que les développeurs ne comprennent...
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195 commentaires
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Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 23/09/2026 à 11:03
« Il est trop tard pour enrayer la menace de l'IA »
Ah bon!?!

Ben, il suffit de débrancher la prise de courant des installations sur lesquels tournent vos magnifiques IA et le problème est réglé...

Bien sûr que ce n'est pas les décideurs actuels qui le feront... Il faudra juste attendre une grosse catastrophe imputable à l'IA et les états d'esprit changeront... Tout du moins dans l'esprit des quelques individus qui ne se seront pas laissé totalement abruti par l'IA...
8  1 
r0d
Avatar de r0d
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 23/09/2026 à 11:22
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Il faudra juste attendre une grosse catastrophe imputable à l'IA et les états d'esprit changeront...
Malheureusement je doute que cela ne soit aussi simple.
Il suffit de voir comment les catastrophes à répétition engendrées par la crise écologique n'ont aucun effet sur les politiques économiques de nos pays.
Tant qu'une technologie permet à quelques-uns de s'enrichir, elle poursuit sa route.
Tant qu'une techno permet à quelques uns de s'enrichir, elle continuera son bonhomme de chemin. C'est la même réponse que je fournis aux enfants lorsqu'ils me demandent pourquoi la guerre existe encore.
7  1 
SofEvans
Avatar de SofEvans
Membre émérite https://www.developpez.com
Le 23/09/2026 à 13:21
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
cette outil est tellement génial que je ne vois aucune entreprise ni aucun salarié s'en passer. Et tous le monde demande des modèles toujours plus puissant.
????

Tout le monde en demande parce que personne ne paye le coût réel.
On verra dans 10 ans où on en sera ...
6  0 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 23/09/2026 à 10:58
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
cette outil est tellement génial que je ne vois aucune entreprise ni aucun salarié s'en passer. Et tous le monde demande des modèles toujours plus puissant.
Il faut peut-être sortir de votre bulle!!!!!

Il y a un monde qui n'est pas le vôtre...
8  3 
Anselme45
Avatar de Anselme45
Membre extrêmement actif https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 11:24
Yann LeCun, ex-directeur scientifique de l'IA chez Meta, dit n'avoir aucune crainte quant à l'extinction de l'humanité
Pourquoi devrions-nous croire "l'expert autoproclamé 1" plutôt que "l'expert autoproclamé 2" ou vice-versa?

Toute cette bande de "comiques" me laisse comme un arrière-goût de Covid avec une multitude d'experts envahissant les médias en disant tout et son contraire sur la maladie... Tous étalant leur grande expertise des maladies infectieuses même quand le docte expert en blouse blanche est un podologue ou un spécialiste "nez-gorge-oreille"!
5  0 
OLI_RCT
Avatar de OLI_RCT
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 30/09/2026 à 13:29
Avant davoir peur de ce que lIA pourrait décider de faire toute seule, il faut surtout se demander ce que les hommes vont lui demander de faire et jusquoù ils vont lautoriser à agir...
3  0 
Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 03/10/2026 à 17:33
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
1. Ah c'est clair qu'être à la tête du labo IA de Meta, cela en fait une référence... Meta? C'est bien cette boite de m... de Mark Zuckerberg qui est un des pires exemples de l'usage de l'IA à des fins proprement scandaleuses?!?!?
Tu crois qu'il l'a quitté pour quelle raison ? Justement parce qu'il estime que Meta ne va pas dans la bonne direction. Meta a des actionnaires à satisfaire, ce qui mettait trop de pression sur l'orientation des efforts, ce qui ne lui a pas plu. Il a créé sa boîte justement pour aller dans la direction que lui estime pérenne.

Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
2. Il a obtenu le prix Turing en 2018... Autant dire dans la préhistoire pour le monde de la technologie... On parle donc bien d'un homme du passé!
La technologie ça existe depuis que l'être humain utilise des outils. De ce point devue, 2018 c'était tout à l'heure.

Si tu parles de "cette technologie" des réseaux de neurones, elle existe depuis les débuts de l'IA à savoir les années 1950, et c'est Le Cun qui est à la source du maintien de cette techno lors des "hivers" de l'IA et de son regain après les années 2000, quand la puissance de calculs a enfin permit d'avancer sur ces sujets. De ce point de vue, 2018 c'était hier.

Et vue qu'il publie encore sur le sujet, et qu'il n'est pas le seul à travailler sur les modèles monde, son discours correspond bien à des pratiques et attentes actuelles.

Il faudrait être né en 2015 pour considérer 2018 comme la préhistoire.

Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
3. Ce n'est pas parce que il a fait avancer les bases théoriques des systèmes neuronaux que cela fait de lui un pronostiqueur du futur de l'IA... Il ne sait pas ce que son patron Zuckerberg a en tête concernant l'IA et il n'a pas la moindre idée des stratégies que se proposent de mettre en oeuvre les concurrents de Meta dans le domaine de l'IA
Il n'a pas établit que les bases, il continue de travailler dessus. Il a créé sa propre boîte justement parce qu'il a bien compris là où Zuckerberg veut aller, et ça ne lui va pas.

Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
4. Si on en croit les dernières nouvelles du domaine, votre génie nommé "Godfather of AI" a surtout engendré un monstre incontrôlable... On devrait peut-être le renommer "Gotfather of the Frankenstein beast"!!!
Contrairement à beaucoup de discours marketing qui anthropomorphisent l'IA, lui ne le fait pas. Un LLM est un générateur de texte. C'est factuellement vrai. Et c'est un générateur statistique, ce qui est factuellement vrai aussi. Il suffit de se former à cette techno pour le comprendre. C'est la base.

Si on te dit qu'en faisant s'entrechoquer des molécules on peut les casser pour récupérer l'énergie de leur liaison, c'est pas très compliqué à comprendre. Si on applique ce principe là où c'est vraiment utile et que le reste est géré de manière traditionnelle et contrôlée, tu peux te faire une centrale nucléaire bien pratique. Si on abuse du principe en le poussant dans ses retranchements, en faisant de la sécurité une variable d'ajustement des coûts, on se retrouve avec une bombe nucléaire en puissance.

Un LLM, c'est pas bien compliqué à comprendre, le gros de la complexité étant dans le processus d'attention et les multiples optimisations. Le Cun, il veut faire une centrale nucléaire : on utilise ce qu'il faut comme il faut pour produire ce dont on a besoin. Dario, Altman, et ces autres énergumènes sont les abuseurs de service qui poussent toujours plus loin et s'étonnent ensuite de risquer d'atomiser la zone. Sauf que plutôt que de dire "on est trop puériles pour se contrôler nous-même" ils disent "tout le monde risque de faire sauter la planète donc régulez tout le monde (en écoutant nos lobbies dans vos rangs) et nous on s'arrange pour faire ce que les autres ne pourront plus faire suite à vos futures règles (et que vous nous achèterez à prix d'or)".

Le marketing bullshit continue de faire passer un LLM pour un être doué de ses propres intentions. Le Cun n'y adhère pas et moi non plus. Les problèmes qu'on observent étant le résultat d'abus et de négligences bien humains (en entraînant les modèles à pousser toujours plus loin tout en les mettant dans des situations qui nécessitent toujours plus d'actions hors limites) plutôt que de la capacité intrinsèque des modèles (qui ne font rien tant qu'on ne les exécutent pas et qui n'ont pas décidé quoi apprendre ni où les appliquer).

Je ne le répèterai jamais assez : ce qui me fait peur ne sont pas les modèles mais les humains qui les utilisent.
4  1 
halaster08
Avatar de halaster08
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 13:57
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
Pourquoi devrions-nous croire "l'expert autoproclamé 1" plutôt que "l'expert autoproclamé 2" ou vice-versa?
C'est pourtant simple:
L'expert 1 dit ce que je veux entendre, donc je vais le croire, alors que le 2 non, c'est donc certainement une fraude payé par des lobbys !
2  0 
Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 02/10/2026 à 22:43
Citation Envoyé par Anselme45 Voir le message
les prédictions futuristes du sieur Le Cun n'ont pas plus de valeurs que celles de la voyante Mme Irma [...] ce n'est pas parce qu'ils ont réussi à faire un truc dans le passé que cela leur donne la moindre crédibilité pour prendre position sur le devenir de l'IA [...]
Je sais que nul n'est prophète en son pays (ou en sa francophonie), mais là ça me laisse sans voix.

Nous devrions être fiers pour Le Cun. Je vous conseille sa page wikipedia anglaise qui est quasiment une hagiographie (alors que celle en Fr est assez plate). En deux mot il a le titre de "Godfather of AI" and "Godfather of Deep Learning", rien que ça ...

Il n'est pas qu'un homme du passé (même s'il a eu le prix Turing pour ça), il dirigeait le labo d'IA de méta depuis 10 ans et essaie actuellement une autre voie d'IA. Ce n'est pas dans sa fiche mais il a la reconnaissance de ses pairs aussi.

Son avis est au contraire très pertinent sur l'IA actuelle et ses limites, car c'est sa technologie du passé, et il n'y a pas eu de révolution théorique depuis son époque. C'est juste qu'il a plus de $ et des gros datacenters, pour avoir des plus gros modèles.

Ensuite si cous préférez Me Irma...
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Matthieu Vergne
Avatar de Matthieu Vergne
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 15:26
Pour compléter :
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