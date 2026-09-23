« Il est trop tard pour enrayer la menace de l'IA »

Envoyé par Anselme45 Envoyé par 1. Ah c'est clair qu'être à la tête du labo IA de Meta, cela en fait une référence... Meta? C'est bien cette boite de m... de Mark Zuckerberg qui est un des pires exemples de l'usage de l'IA à des fins proprement scandaleuses?!?!?

Envoyé par Anselme45 Envoyé par 2. Il a obtenu le prix Turing en 2018... Autant dire dans la préhistoire pour le monde de la technologie... On parle donc bien d'un homme du passé!

Envoyé par Anselme45 Envoyé par 3. Ce n'est pas parce que il a fait avancer les bases théoriques des systèmes neuronaux que cela fait de lui un pronostiqueur du futur de l'IA... Il ne sait pas ce que son patron Zuckerberg a en tête concernant l'IA et il n'a pas la moindre idée des stratégies que se proposent de mettre en oeuvre les concurrents de Meta dans le domaine de l'IA

Envoyé par Anselme45 Envoyé par 4. Si on en croit les dernières nouvelles du domaine, votre génie nommé "Godfather of AI" a surtout engendré un monstre incontrôlable... On devrait peut-être le renommer "Gotfather of the Frankenstein beast"!!!

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Tu crois qu'il l'a quitté pour quelle raison ? Justement parce qu'il estime que Meta ne va pas dans la bonne direction. Meta a des actionnaires à satisfaire, ce qui mettait trop de pression sur l'orientation des efforts, ce qui ne lui a pas plu. Il a créé sa boîte justement pour aller dans la direction que lui estime pérenne.La technologie ça existe depuis que l'être humain utilise des outils. De ce point devue, 2018 c'était tout à l'heure.Si tu parles de "cette technologie" des réseaux de neurones, elle existe depuis les débuts de l'IA à savoir les années 1950, et c'est Le Cun qui est à la source du maintien de cette techno lors des "hivers" de l'IA et de son regain après les années 2000, quand la puissance de calculs a enfin permit d'avancer sur ces sujets. De ce point de vue, 2018 c'était hier.Et vue qu'il publie encore sur le sujet, et qu'il n'est pas le seul à travailler sur les modèles monde, son discours correspond bien à des pratiques et attentes actuelles.Il faudrait être né en 2015 pour considérer 2018 comme la préhistoire.Il n'a pas établit que les bases, il continue de travailler dessus. Il a créé sa propre boîte justement parce qu'il a bien compris là où Zuckerberg veut aller, et ça ne lui va pas.Contrairement à beaucoup de discours marketing qui anthropomorphisent l'IA, lui ne le fait pas. Un LLM est un générateur de texte. C'est factuellement vrai. Et c'est un générateur statistique, ce qui est factuellement vrai aussi. Il suffit de se former à cette techno pour le comprendre. C'est la base.Si on te dit qu'en faisant s'entrechoquer des molécules on peut les casser pour récupérer l'énergie de leur liaison, c'est pas très compliqué à comprendre. Si on applique ce principe là où c'est vraiment utile et que le reste est géré de manière traditionnelle et contrôlée, tu peux te faire une centrale nucléaire bien pratique. Si on abuse du principe en le poussant dans ses retranchements, en faisant de la sécurité une variable d'ajustement des coûts, on se retrouve avec une bombe nucléaire en puissance.Un LLM, c'est pas bien compliqué à comprendre, le gros de la complexité étant dans le processus d'attention et les multiples optimisations. Le Cun, il veut faire une centrale nucléaire : on utilise ce qu'il faut comme il faut pour produire ce dont on a besoin. Dario, Altman, et ces autres énergumènes sont les abuseurs de service qui poussent toujours plus loin et s'étonnent ensuite de risquer d'atomiser la zone. Sauf que plutôt que de dire "on est trop puériles pour se contrôler nous-même" ils disent "tout le monde risque de faire sauter la planète donc régulez tout le monde (en écoutant nos lobbies dans vos rangs) et nous on s'arrange pour faire ce que les autres ne pourront plus faire suite à vos futures règles (et que vous nous achèterez à prix d'or)".Le marketing bullshit continue de faire passer un LLM pour un être doué de ses propres intentions. Le Cun n'y adhère pas et moi non plus. Les problèmes qu'on observent étant le résultat d'abus et de négligences bien humains (en entraînant les modèles à pousser toujours plus loin tout en les mettant dans des situations qui nécessitent toujours plus d'actions hors limites) plutôt que de la capacité intrinsèque des modèles (qui ne font rien tant qu'on ne les exécutent pas et qui n'ont pas décidé quoi apprendre ni où les appliquer).Je ne le répèterai jamais assez : ce qui me fait peur ne sont pas les modèles mais les humains qui les utilisent.