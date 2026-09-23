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OpenAI lance GPT-6 Sol et Luna, deux modèles qui se distinguent par un coût réduit et moins d'erreurs que leurs prédécesseurs, et succèdent à GPT-6 Astra

Le , par Eliora
35 commentaires

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OpenAI a lancé GPT-6 Sol et GPT-6 Luna, deux nouveaux modèles qui succèdent à GPT-6 Astra. GPT-6 Sol est destiné aux tâches quotidiennes et coûte moins cher qu'Astra, tandis que GPT-6 Luna est un modèle encore moins cher, optimisé pour des réponses rapides et un volume plus important. Les nouveaux modèles surpassent leurs prédécesseurs lors des tests de référence d'OpenAI, et GPT-6 Sol commet « environ deux fois moins d'erreurs » que GPT-5.6 Sol. OpenAI réduit les tarifs par jeton pour Sol et Luna par rapport à leurs homologues de la version 5.6. GPT-6 Sol et GPT-6 Luna sont déployés dans ChatGPT Work et Codex.

OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle développe des modèles d'IA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles linguistiques « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI commercialise également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.

En ce début septembre 2026, OpenAI a annoncé qu'elle allait commencer à déployer son tout dernier modèle d'IA, GPT-6 Astra, qui, selon l'entreprise, est le fruit de « plusieurs années de recherche et de paris audacieux ». Le PDG Sam Altman a déclaré qu'Astra représentait un « nouveau niveau de capacités » et qu'il s'attendait à « un essor de l'entrepreneuriat, de la créativité, de la croissance économique et des découvertes scientifiques ». Le modèle sera lancé par étapes, avec un accès prioritaire pour les entreprises du programme de cybersécurité « Daybreak ». Astra sera déployé dans les prochains jours auprès des utilisateurs des formules ChatGPT Plus, Pro, Business et Enterprise.


OpenAI a lancé GPT-6 Sol et GPT-6 Luna, deux nouveaux modèles qui succèdent à GPT-6 Astra. OpenAI précise que ces nouveaux modèles ont été développés à l'aide de méthodes similaires à celles utilisées pour Astra, afin d'apporter des améliorations en matière de travail professionnel, d'exactitude des informations, de programmation, d'utilisation de l'informatique et d'alignement. GPT6 Sol est destiné aux tâches quotidiennes et coûte moins cher quAstra. GPT6 Luna est un modèle encore moins cher. Luna est optimisé pour des réponses rapides et un volume plus important, tandis que Sol dispose de meilleures capacités de raisonnement.

Les nouveaux modèles surpassent leurs prédécesseurs lors des tests de référence dOpenAI, et GPT6 Sol commet « environ deux fois moins derreurs » que GPT5.6 Sol. Le GPT6 Sol affiche des améliorations en matière de codage et dutilisation de lordinateur par rapport au GPT5.6 Sol, et il égale ou dépasse les scores de Claude Fable 5.1 sur certains benchmarks. OpenAI a comparé le GPT6 Sol à Opus 5 lors de plusieurs tests, mais Anthropic a publié un nouveau modèle, Opus 5.5, qui surpasse Astra sur certains benchmarks liés au codage et au travail intellectuel.

GPT-6 Sol et Luna adoptent le style de communication amélioré quOpenAI a introduit avec Astra, afin de simplifier les conversations en réduisant le jargon et les détails sans intérêt. Les réponses devraient être légèrement plus courtes sans pour autant perdre en substance, et les nouveaux modèles présentent moins de déclarations trompeuses concernant leur travail de codage lors des tests dalignement dOpenAI.

OpenAI réduit les tarifs par jeton pour Sol et Luna par rapport à leurs homologues de la version 5.6, et la mise en cache des requêtes a été améliorée. OpenAI indique que les agents réutiliseront davantage de contexte, répondront plus rapidement et bénéficieront de réductions de 90 % sur les lectures de jetons dentrée mis en cache. Le tarif de GPT6 Sol est fixé à 2 $ par million de jetons dentrée et à 10 $ par million de jetons de sortie, soit une baisse de moitié. GPT6 Luna coûte 0,10 $ par million de jetons dentrée et 0,50 $ par million de jetons de sortie, contre respectivement 0,20 $ et 1,20 $ auparavant.

GPT6 Sol coûte deux fois moins cher par jeton quOpus 5.5, mais Anthropic précise quOpus 5.5 utilise moins de jetons par tâche quOpus 5 ; la comparaison nest donc pas tout à fait équitable. GPT6 Sol et GPT6 Luna sont déployés dès aujourdhui dans ChatGPT Work et Codex pour les utilisateurs des formules Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu. GPT6 Luna est disponible pour les utilisateurs des formules Free et Go dans lapplication de bureau. GPT6 Sol et Luna ne sont pas encore disponibles en mode Chat.

Voici la publication d'OpenAI sur GPT-6 Sol et Luna :

Découvrez GPT-6 Sol et Luna. Encore plus de moyens d'intégrer une intelligence de pointe dans votre travail quotidien.

Au début du mois, nous avons présenté GPT-6 Astra, le modèle le plus intelligent et le mieux adapté au monde. Si les projets les plus exigeants et les plus importants nécessitent toujours toute la puissance dAstra, les travaux se déroulent à des échelles, des rythmes et avec des budgets variés.

Cest pourquoi nous élargissons lunivers GPT-6 avec GPT-6 Sol et GPT-6 Luna. GPT-6 Astra a inauguré une nouvelle génération dintelligence ; ces modèles contribuent à diffuser les avantages de cette intelligence en repoussant les limites de la rentabilité. Nous avons entraîné GPT-6 Sol et Luna à laide de méthodes similaires à celles utilisées pour GPT-6 Astra, transposant ainsi les avancées à lorigine des performances de pointe dAstra en matière de travail professionnel, dexactitude factuelle, de codage, dutilisation de linformatique et dalignement vers des modèles plus rapides et plus abordables.

Les modèles GPT-6 se positionnent en tête de la courbe coût-intelligence, combinant des capacités exceptionnelles à chaque niveau avec une infrastructure qui les fournit efficacement à grande échelle. Les améliorations apportées à la mise en cache et à linférence nous permettent de proposer ces modèles à moindre coût, et nous répercutons directement ces économies sur les utilisateurs et les clients en réduisant de 50 % les tarifs des API de Sol et Luna par rapport à leurs tarifs promotionnels GPT-5.6. Ensemble, ces améliorations rendent lIA avancée accessible pour davantage de tâches quotidiennes et dapplications à grande échelle.

Tarifs de l'API GPT-6


GPT-6 Astra reste notre meilleur modèle à tous les égards. Optez pour lui lorsque vous recherchez les meilleurs résultats et une expérience sans compromis.

Une avancée pour toute la gamme de modèles

GPT-6 Sol et Luna apportent des améliorations en matière dintelligence et de rentabilité aux modèles que vous connaissez déjà et que vous utilisez pour les fonctionnalités les plus utiles à la réalisation de tâches complexes.

Travail professionnel

Le GPT-6 Sol peut prendre en charge des tâches difficiles tout en vous offrant davantage de marge de manuvre pour itérer, grâce à des limites dutilisation plus élevées et à un coût réduit. Il offre ainsi plus dintelligence et de meilleurs résultats que les modèles concurrents de prix similaire.


GPT-6 Sol surpasse également Claude Fable 5.1 à un coût bien moindre, et devance même GPT-6 Astra, qui nécessite peu d'efforts.


Lors du dernier examen destiné aux agents, qui évalue ces derniers sur des flux de travail professionnels complexes, GPT-6 Sol, en donnant le maximum, a obtenu un score de 56,4 %, supérieur au meilleur score de Claude Opus 5 lors de cette évaluation, tout en affichant un coût par tâche inférieur de 60 %.


Exactitude des faits

L'utilité d'une réponse dépend de l'exactitude des faits, et nous continuons à progresser en matière de fiabilité factuelle. Daprès notre évaluation interne de lexactitude des faits, qui repose sur des conversations réelles anonymisées dans lesquelles les utilisateurs ont signalé des erreurs commises par nos modèles, GPT-6 Sol commet environ deux fois moins derreurs que son prédécesseur, atteignant ainsi un niveau de fiabilité proche de celui dAstra à un coût bien moindre. GPT-6 Luna affiche également des progrès substantiels ; à des niveaux deffort plus élevés, il égale GPT-5.6 Sol pour un coût environ cent fois inférieur.


Codage

Cette année, les agents de codage ont commencé à sattaquer à des tâches plus complexes, dune plus grande envergure et dune durée plus longue que jamais. Chez OpenAI, notre utilisation interne a connu une croissance exponentielle. Si lon se base sur les tarifs de lAPI, la consommation quotidienne de jetons a dépassé 600 dollars pour le chercheur médian et 7 000 dollars pour les chercheurs situés au 90e centile. À mesure que les agents de codage se chargent de tâches plus longues et plus exigeantes, le coût dune utilisation soutenue prend davantage dimportance.

GPT-6 Sol et Luna allient de solides performances de codage à des tarifs API plus bas, offrant ainsi aux développeurs une plus grande marge de manuvre pour itérer et aux équipes la confiance nécessaire pour se montrer plus ambitieuses quant aux tâches quelles confient à Codex. Sur FrontierCode, qui évalue si les agents de codage produisent des modifications prêtes à être intégrées dans de véritables bases de code, GPT-6 Sol affiche une amélioration substantielle par rapport à GPT-5.6 Sol et est capable dégaler Claude Fable 5.1 xhigh à un coût bien inférieur.


Sur DeepSWE v1.1, qui évalue les performances sur des tâches complexes dingénierie logicielle à partir de bases de code réelles, GPT-6 Sol, à effort maximal, obtient un score de 68,8 %, soit à seulement 1,1 point de pourcentage du meilleur score de Claude Fable 5 dans cette évaluation (69,9 % à effort « xhigh »), pour un coût par tâche inférieur denviron 80 %. GPT-6 Luna, à effort maximal, obtient un score de 66,6 %, comparable à celui de Claude Opus 5 et Fable 5 à effort moyen. Dans ces comparaisons, Luna coûte 93 % de moins par tâche quOpus 5 et 96 % de moins que Fable 5.


Utilisation informatique

Si GPT-6 Astra reste le meilleur modèle au monde pour lutilisation informatique, GPT-6 Sol et Luna offrent des performances plus rentables que leurs prédécesseurs. Sur OSWorld 2.0 hors ligne, GPT-6 Sol, avec un niveau deffort « xhigh », obtient un score similaire à celui de Claude Opus 5 avec un niveau deffort « medium »  60,5 % contre 60,3 %  pour un coût par tâche inférieur denviron 80 %. GPT-6 Luna (max) est capable de surpasser GPT-5.6 Sol (medium) pour un dixième de son coût.


Style de collaboration

Nous avons également intégré à Sol et Luna le style de communication amélioré de GPT-6 Astra, ce qui, selon nous, sera particulièrement perceptible dans les conversations techniques et liées au codage. Attendez-vous à davantage de clarté, moins de jargon, moins de tournures de phrases inhabituelles, moins de détails superflus et des réponses globalement un peu plus courtes, sans pour autant perdre en substance.

Amélioration de la mise en cache pour les agents et les longues conversations

Outre la...
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35 commentaires
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_toma_
Avatar de _toma_
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 27/09/2026 à 2:06
Si on résume : créer des modèles spécialisés pour arriver à une conduite autonome n'a pas été concluant donc on va demander à des modèles généralistes de gérer le bordel.

Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?

Rendez-vous dans 6 mois.
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popo
Avatar de popo
Expert confirmé https://www.developpez.com
Le 24/09/2026 à 10:09
Citation Envoyé par JackIsJack Voir le message
Serait-ce la fameuse démonstration de force IAesque que j'attends depuis longtemps ? Non.
Non, cela fait plus de 80 piges qu'Enigma a été cassé.
J'ai même eu l'occasion de m'y frotter pendant mes études.
Avec Enigma-Cracker, un projet en python datant de 2017, ma vielle bécane sous XP est capable de faire la même chose.

Tiens j'ai retrouvé le dépôt, si ça intéresse quelqu'un.
https://github.com/Petitoto/Enigma-Cracker
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JackIsJack
Avatar de JackIsJack
Membre éclairé https://www.developpez.com
Le 23/09/2026 à 23:57
Serait-ce la fameuse démonstration de force IAesque que j'attends depuis longtemps ? Non.
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 27/09/2026 à 14:40
la voiture était encore une passion il y'a de cela 2-3 décennies.

J'ai pris mon pied l'été dernier dans le desert du kazakhstan avec mon 4*4, les grands espaces, la liberté de rouler ou l'on peut quand on veut à la vitesse que l'on veut. Chose je n'ai jamais ressentie en france et encore moins à singapour.
La mécanique peut rugir.

En europe les routes sont devenue très chiantes, je pense même pour les motard ca doit etre la merde, rond point, changement de vitesse, dos d'ane, radard tous les km....
les grosses villes comme londres ou singapour c'est encore pire: bouchons, péages pour entre dans la ville, gros malus, parking prohibitif, zfe en france

En quittant la france, dégouté par le racisme de l'europe envers les diesels j'étais dégouté et je me suis promis de plus jamais conduire une voiture, j'ai pu revoir ma position cette année: désormais les déplacements et vacances se feront en transport en commun comme uber ou l'avion, mais clairement la voiture en asie centrale (russie, mongolie, kazakhstan...je testerais lAmérique du sud l'année prochaine) reste encore un énorme plaisir et plaisir partagé aussi par les autres usagé de la route, j'ai vu pleins de jeune en vacances avec une Buchanka se faire plaisir et prendre une bonne dose de vodka avant de reprendre la route .

la conduite autonome et les adas dans une voiture de particulier n'a aucun intérêt en occident, il est préférable de plus avoir de voiture et de prendre un robo taxis comme Tesla et se laisser porter, on récent plus aucune sensation, le style c'est majoritairement plus que des "suv familiaux" qui se ressemble tous et semble bien chiant et le sont surement quand je les vois à la télé en file indienne se suivre à 80km/h max. Et oui Singapour aussi se fait bombarder par les voitures insipide des chinois Et meme pire, en france on la chance d'avoir des pauvres qui roule encore avec des vielles casserole et apporte de la mixité, a Singapour c'est que des tesla/suv chinois moderne et sur équipé toute option, ils se ressemble tous et sont très insipide. Très rare de tomber sur un think different.
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