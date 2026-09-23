OpenAI lance GPT-6 Sol et Luna, deux modèles qui se distinguent par un coût réduit et moins d'erreurs que leurs prédécesseurs, et succèdent à GPT-6 Astra

OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle développe des modèles d'IA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles linguistiques « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI commercialise également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.
En ce début septembre 2026, OpenAI a annoncé qu'elle allait commencer à déployer son tout dernier modèle d'IA, GPT-6 Astra, qui, selon l'entreprise, est le fruit de « plusieurs années de recherche et de paris audacieux ». Le PDG Sam Altman a déclaré qu'Astra représentait un « nouveau niveau de capacités » et qu'il s'attendait à « un essor de l'entrepreneuriat, de la créativité, de la croissance économique et des découvertes scientifiques ». Le modèle sera lancé par étapes, avec un accès prioritaire pour les entreprises du programme de cybersécurité « Daybreak ». Astra sera déployé dans les prochains jours auprès des utilisateurs des formules ChatGPT Plus, Pro, Business et Enterprise.
OpenAI a lancé GPT-6 Sol et GPT-6 Luna, deux nouveaux modèles qui succèdent à GPT-6 Astra. OpenAI précise que ces nouveaux modèles ont été développés à l'aide de méthodes similaires à celles utilisées pour Astra, afin d'apporter des améliorations en matière de travail professionnel, d'exactitude des informations, de programmation, d'utilisation de l'informatique et d'alignement. GPT6 Sol est destiné aux tâches quotidiennes et coûte moins cher quAstra. GPT6 Luna est un modèle encore moins cher. Luna est optimisé pour des réponses rapides et un volume plus important, tandis que Sol dispose de meilleures capacités de raisonnement.
Les nouveaux modèles surpassent leurs prédécesseurs lors des tests de référence dOpenAI, et GPT6 Sol commet « environ deux fois moins derreurs » que GPT5.6 Sol. Le GPT6 Sol affiche des améliorations en matière de codage et dutilisation de lordinateur par rapport au GPT5.6 Sol, et il égale ou dépasse les scores de Claude Fable 5.1 sur certains benchmarks. OpenAI a comparé le GPT6 Sol à Opus 5 lors de plusieurs tests, mais Anthropic a publié un nouveau modèle, Opus 5.5, qui surpasse Astra sur certains benchmarks liés au codage et au travail intellectuel.
GPT-6 Sol et Luna adoptent le style de communication amélioré quOpenAI a introduit avec Astra, afin de simplifier les conversations en réduisant le jargon et les détails sans intérêt. Les réponses devraient être légèrement plus courtes sans pour autant perdre en substance, et les nouveaux modèles présentent moins de déclarations trompeuses concernant leur travail de codage lors des tests dalignement dOpenAI.
OpenAI réduit les tarifs par jeton pour Sol et Luna par rapport à leurs homologues de la version 5.6, et la mise en cache des requêtes a été améliorée. OpenAI indique que les agents réutiliseront davantage de contexte, répondront plus rapidement et bénéficieront de réductions de 90 % sur les lectures de jetons dentrée mis en cache. Le tarif de GPT6 Sol est fixé à 2 $ par million de jetons dentrée et à 10 $ par million de jetons de sortie, soit une baisse de moitié. GPT6 Luna coûte 0,10 $ par million de jetons dentrée et 0,50 $ par million de jetons de sortie, contre respectivement 0,20 $ et 1,20 $ auparavant.
GPT6 Sol coûte deux fois moins cher par jeton quOpus 5.5, mais Anthropic précise quOpus 5.5 utilise moins de jetons par tâche quOpus 5 ; la comparaison nest donc pas tout à fait équitable. GPT6 Sol et GPT6 Luna sont déployés dès aujourdhui dans ChatGPT Work et Codex pour les utilisateurs des formules Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu. GPT6 Luna est disponible pour les utilisateurs des formules Free et Go dans lapplication de bureau. GPT6 Sol et Luna ne sont pas encore disponibles en mode Chat.
Voici la publication d'OpenAI sur GPT-6 Sol et Luna :
Découvrez GPT-6 Sol et Luna. Encore plus de moyens d'intégrer une intelligence de pointe dans votre travail quotidien.
Au début du mois, nous avons présenté GPT-6 Astra, le modèle le plus intelligent et le mieux adapté au monde. Si les projets les plus exigeants et les plus importants nécessitent toujours toute la puissance dAstra, les travaux se déroulent à des échelles, des rythmes et avec des budgets variés.
Cest pourquoi nous élargissons lunivers GPT-6 avec GPT-6 Sol et GPT-6 Luna. GPT-6 Astra a inauguré une nouvelle génération dintelligence ; ces modèles contribuent à diffuser les avantages de cette intelligence en repoussant les limites de la rentabilité. Nous avons entraîné GPT-6 Sol et Luna à laide de méthodes similaires à celles utilisées pour GPT-6 Astra, transposant ainsi les avancées à lorigine des performances de pointe dAstra en matière de travail professionnel, dexactitude factuelle, de codage, dutilisation de linformatique et dalignement vers des modèles plus rapides et plus abordables.
Les modèles GPT-6 se positionnent en tête de la courbe coût-intelligence, combinant des capacités exceptionnelles à chaque niveau avec une infrastructure qui les fournit efficacement à grande échelle. Les améliorations apportées à la mise en cache et à linférence nous permettent de proposer ces modèles à moindre coût, et nous répercutons directement ces économies sur les utilisateurs et les clients en réduisant de 50 % les tarifs des API de Sol et Luna par rapport à leurs tarifs promotionnels GPT-5.6. Ensemble, ces améliorations rendent lIA avancée accessible pour davantage de tâches quotidiennes et dapplications à grande échelle.
Tarifs de l'API GPT-6
GPT-6 Astra reste notre meilleur modèle à tous les égards. Optez pour lui lorsque vous recherchez les meilleurs résultats et une expérience sans compromis.
Une avancée pour toute la gamme de modèles
GPT-6 Sol et Luna apportent des améliorations en matière dintelligence et de rentabilité aux modèles que vous connaissez déjà et que vous utilisez pour les fonctionnalités les plus utiles à la réalisation de tâches complexes.
Travail professionnel
Le GPT-6 Sol peut prendre en charge des tâches difficiles tout en vous offrant davantage de marge de manuvre pour itérer, grâce à des limites dutilisation plus élevées et à un coût réduit. Il offre ainsi plus dintelligence et de meilleurs résultats que les modèles concurrents de prix similaire.
GPT-6 Sol surpasse également Claude Fable 5.1 à un coût bien moindre, et devance même GPT-6 Astra, qui nécessite peu d'efforts.
Lors du dernier examen destiné aux agents, qui évalue ces derniers sur des flux de travail professionnels complexes, GPT-6 Sol, en donnant le maximum, a obtenu un score de 56,4 %, supérieur au meilleur score de Claude Opus 5 lors de cette évaluation, tout en affichant un coût par tâche inférieur de 60 %.
Exactitude des faits
L'utilité d'une réponse dépend de l'exactitude des faits, et nous continuons à progresser en matière de fiabilité factuelle. Daprès notre évaluation interne de lexactitude des faits, qui repose sur des conversations réelles anonymisées dans lesquelles les utilisateurs ont signalé des erreurs commises par nos modèles, GPT-6 Sol commet environ deux fois moins derreurs que son prédécesseur, atteignant ainsi un niveau de fiabilité proche de celui dAstra à un coût bien moindre. GPT-6 Luna affiche également des progrès substantiels ; à des niveaux deffort plus élevés, il égale GPT-5.6 Sol pour un coût environ cent fois inférieur.
Codage
Cette année, les agents de codage ont commencé à sattaquer à des tâches plus complexes, dune plus grande envergure et dune durée plus longue que jamais. Chez OpenAI, notre utilisation interne a connu une croissance exponentielle. Si lon se base sur les tarifs de lAPI, la consommation quotidienne de jetons a dépassé 600 dollars pour le chercheur médian et 7 000 dollars pour les chercheurs situés au 90e centile. À mesure que les agents de codage se chargent de tâches plus longues et plus exigeantes, le coût dune utilisation soutenue prend davantage dimportance.
GPT-6 Sol et Luna allient de solides performances de codage à des tarifs API plus bas, offrant ainsi aux développeurs une plus grande marge de manuvre pour itérer et aux équipes la confiance nécessaire pour se montrer plus ambitieuses quant aux tâches quelles confient à Codex. Sur FrontierCode, qui évalue si les agents de codage produisent des modifications prêtes à être intégrées dans de véritables bases de code, GPT-6 Sol affiche une amélioration substantielle par rapport à GPT-5.6 Sol et est capable dégaler Claude Fable 5.1 xhigh à un coût bien inférieur.
Sur DeepSWE v1.1, qui évalue les performances sur des tâches complexes dingénierie logicielle à partir de bases de code réelles, GPT-6 Sol, à effort maximal, obtient un score de 68,8 %, soit à seulement 1,1 point de pourcentage du meilleur score de Claude Fable 5 dans cette évaluation (69,9 % à effort « xhigh »), pour un coût par tâche inférieur denviron 80 %. GPT-6 Luna, à effort maximal, obtient un score de 66,6 %, comparable à celui de Claude Opus 5 et Fable 5 à effort moyen. Dans ces comparaisons, Luna coûte 93 % de moins par tâche quOpus 5 et 96 % de moins que Fable 5.
Utilisation informatique
Si GPT-6 Astra reste le meilleur modèle au monde pour lutilisation informatique, GPT-6 Sol et Luna offrent des performances plus rentables que leurs prédécesseurs. Sur OSWorld 2.0 hors ligne, GPT-6 Sol, avec un niveau deffort « xhigh », obtient un score similaire à celui de Claude Opus 5 avec un niveau deffort « medium » 60,5 % contre 60,3 % pour un coût par tâche inférieur denviron 80 %. GPT-6 Luna (max) est capable de surpasser GPT-5.6 Sol (medium) pour un dixième de son coût.
Style de collaboration
Nous avons également intégré à Sol et Luna le style de communication amélioré de GPT-6 Astra, ce qui, selon nous, sera particulièrement perceptible dans les conversations techniques et liées au codage. Attendez-vous à davantage de clarté, moins de jargon, moins de tournures de phrases inhabituelles, moins de détails superflus et des réponses globalement un peu plus courtes, sans pour autant perdre en substance.
Amélioration de la mise en cache pour les agents et les longues conversations
Outre la...
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