Les soldats peuvent refuser de commettre des crimes de guerre. L'intelligence artificielle en est-elle capable ? Le Pentagone souhaite disposer de modèles d'IA incapables de dire « non »

La guerre à base dintelligence artificielle est déjà une réalité sur les champs de bataille et un tel accès offert au Pentagone viendrait seulement allonger la liste des cas de pertes en vies humaines résultant de laccélération opérationnelle de lIA militaire (avec ses faux positifs) et la réduction de lintervention humaine.
La guerre à base dintelligence artificielle est déjà une réalité sur les champs de bataille avec lutilisation active de drones et autres robots-chiens qui, du point de vue du développeur informatique, sont des kits matériels - à la présentation visuelle similaire à celle dun chien sur pattes programmable via une API fournie par le constructeur....
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