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Les soldats peuvent refuser de commettre des crimes de guerre. L'intelligence artificielle en est-elle capable ? Le Pentagone souhaite disposer de modèles d'IA incapables de dire « non »

Le , par Patrick Ruiz
59 commentaires

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Dans un contexte civil traditionnel, les modèles dIA (comme ChatGPT ou Claude) intègrent des mécanismes dits d'alignement qui leur imposent de dire « non » si un utilisateur leur demande de l'aide pour fabriquer des explosifs, planifier des cyberattaques ou mener une surveillance de masse. À l'inverse, un modèle à taux de refus minimal est spécifiquement conçu ou modifié pour obéir sans poser de questions ni opposer de veto moral ou éthique aux requêtes sensibles. Cela le rend hautement opérationnel pour des applications de combat, de sécurité nationale ou de renseignement. Cest à ce type de modèle que le Pentagone réclame laccès dans le cadre de son bras de fer avec les startups de la filière.

La guerre à base dintelligence artificielle est déjà une réalité sur les champs de bataille et un tel accès offert au Pentagone viendrait seulement allonger la liste des cas de pertes en vies humaines résultant de laccélération opérationnelle de lIA militaire (avec ses faux positifs) et la réduction de lintervention humaine.

La guerre à base dintelligence artificielle est déjà une réalité sur les champs de bataille avec lutilisation active de drones et autres robots-chiens qui, du point de vue du développeur informatique, sont des kits matériels - à la présentation visuelle similaire à celle dun chien sur pattes  programmable via une API fournie par le constructeur....

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        59 commentaires
    

    
        


	
			
		 
			

									
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									popo								
							

												

															Avatar de popo
													

						

							
								Expert confirmé							

							https://www.developpez.com
														

							
Le 28/09/2026 à 15:56

							
						

					


					
					

						Déjà que les concepteurs n'arrivent pas à contrôler leurs propres IA dans des environnements sensés être sécurisés.

Qu'en plus, l'armée a pu constater que cette même IA bombardait joyeusement des écoles.

Il y a encore des abrutis pour dire que c'est pas grave.

On a qu'à dire que ce sont des canulars et lui confier l'arme nucléaire.

Et quand l'IA aura décidé d'atomiser la moitié de la planète, on fera quoi ?

J'imagine que quand un survivant lui demandera pourquoi il a fait ça alors que l'objectif était de rétablir la paix en Ukraine. Il répondra simplement.

You're right, I might have gone too far.						




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									Kulvar								
							

												

															Avatar de Kulvar
													

						

							
								Membre éclairé							

							https://www.developpez.com
														

							
Le 25/09/2026 à 16:54

							
						

					


					
					

						En gros

"Bonjour, ici l'armée américaine, nous voulons que les IA commettent des crimes contre l'Humanité à la demande sans jamais pouvoir refuser, merci."						




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