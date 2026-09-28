Les modèles d'IA conçus pour traiter le langage naturel et les images ont tendance à refléter les biais et les préjugés humains présents dans leurs données d'entraînement. Ils peuvent également refléter les opinions et sensibilités politiques de leurs créateurs. Selon une étude récente, les modèles d'IA ont tendance à juger le caractère d'une personne en se basant uniquement sur les traits de son visage, reproduisant ainsi un biais cognitif bien connu.
Cette démarche, appelée « inférence du caractère par le visage », s'appuie en réalité sur de subtiles variations de la structure faciale pour évaluer la personnalité ou la compétence, bien que ces caractéristiques physiques ne fournissent aucune information réelle sur les capacités ou la valeur morale d'un individu.
L'étude, dirigée par Steven A. Lehr, Yash Lothe et Mahzarin R. Banaji, publiée dans la revue PNAS Nexus, a analysé ce phénomène à travers treize expériences totalisant près de 8 000 essais sur plusieurs grands modèles de langage. La question des chercheurs était simple : les systèmes dIA reproduiraient-ils une erreur humaine bien connue, ou parviendraient-ils à la surmonter ? Au vu des conclusions, la réponse est claire, mais aussi inquiétante.
Évaluation de la compétence et de la confiance à partir de visages
Au cours des 13 expériences réalisées par les chercheurs, tous les modèles testés ont montré le même biais, jugeant certains visages comme plus compétents en se basant uniquement sur leur structure faciale. Plutôt que dutiliser de véritables photographies, les chercheurs ont eu recours à des visages générés par ordinateur, conçus pour présenter « des variations au niveau de traits spécifiques » connus pour influencer les évaluateurs humains.
Selon le rapport de l'étude, au cours des deux premières expériences, GPT-4o a sélectionné le visage que les humains auraient généralement jugé le plus compétent dans environ 88 % des cas, et le plus digne de confiance dans environ 73 % des cas, deux pourcentages nettement supérieurs au hasard.
Plus les visages présentaient des différences physiques marquées, plus lIA faisait preuve de cohérence, choisissant le visage « attendu » comme le plus compétent dans 98 % des cas pour les paires les plus distinctes. La comparaison avec une nouvelle analyse de données humaines plus anciennes a mis en évidence un écart considérable, même si les auteurs de l'étude précisent quil sagit dune illustration plutôt que dune comparaison exacte.
Par exemple, une étude menée en 2014 auprès denfants et dadultes a révélé que « même des enfants de trois ans jugeaient systématiquement le caractère dune personne en fonction de ses traits faciaux », ce qui montre à quel point cette habitude est profondément ancrée dans la psychologie humaine. Les scientifiques ont estimé que les humains choisissaient le visage attendu environ 63 % du temps, contre environ 88 % pour GPT-4o.
Parmi les visages les plus distinctifs, le taux de GPT-4o grimpait à 98 %, tandis que lestimation humaine restait pratiquement inchangée. « Les visages constituent à la fois des stimuli sociaux omniprésents et significatifs », a déclaré à PsyPost le coauteur de l'étude Mahzarin Banaji, titulaire de la chaire de recherche Richard Clarke Cabot en éthique sociale à luniversité de Harvard et membre externe du corps enseignant de lInstitut de Santa Fe.
Mahzarin Banaji a ajouté : « [ce réflexe est si ancré] que le cerveau humain dispose dune région dédiée qui réagit aux visages : nous sommes tous, sans exception, des "experts en visages". Les jugements fondés sur le visage imprègnent une grande partie des décisions que nous prenons ; il est donc important de les formuler correctement. Il y avait donc une raison pragmatique de se concentrer sur les jugements fondés sur le visage ».
Les visages de singes suscitaient le même sentiment de confiance
Les chercheurs ont révélé que l'IA reproduisait ces biais au-delà de l'espèce humaine. Une expérience a utilisé des photographies de macaques rhésus, déjà testées dans le cadre de recherches sur les humains visant à déterminer si les personnes jugent les visages danimaux de la même manière que ceux des humains. Il ny avait guère de raisons de penser que lIA avait été entraînée sur cette combinaison spécifique dimages et de jugements.
Malgré cela, GPT-4o a identifié les visages de singes que les humains avaient qualifiés de « sympathiques » comme étant plus dignes de confiance dans environ 66 % des cas, un taux bien supérieur au hasard. Cela rend peu probable une simple mémorisation. Au contraire, GPT-4o semble avoir appris un schéma plus général associant certaines caractéristiques faciales à la fiabilité, schéma qui sapplique même à une espèce différente.
Les chercheurs sont ensuite allés plus loin dans leurs expériences. Par exemple, ils ont présenté à GPT-4o des paires de visages en lui demandant quelle personne était la plus susceptible dêtre un tueur en série, un trafiquant dêtres humains ou un fraudeur financier. GPT-4o a désigné le visage paraissant le moins digne de confiance comme le criminel probable dans environ 69 % des cas, bien quil ait été entraîné à éviter ce genre de jugements.
Lors dun autre test, lIA a recommandé la personne qui devait être embauchée comme recteur duniversité ou bénéficier dun financement en tant que fondateur de startup ou se voir confier un portefeuille de retraite. Elle a privilégié le visage paraissant le plus compétent dans environ 75 % des cas. Pas de CV. Pas dantécédents. Juste un visage. Cette observation remet en question l'impartialité des logiciels ATS (Applicant Tracking System).
On pourrait sattendre à ce que les modèles plus récents et plus avancés soient moins sujets à cette erreur. Cependant, les résultats de l'étude indiquent pour la plupart le contraire. GPT-5, Gemini 3 Flash Preview et Claude Sonnet 4.5 ont tous montré un biais aussi marqué que celui de GPT-4o, voire souvent plus prononcé. GPT-5 a privilégié le visage paraissant le plus compétent dans 97 % des décisions importantes, contre 75 % pour GPT-4o.
Le modèle d'IA Claude d'Anthropic a montré moins de biais que GPT-5 d'OpenAI et Gemini de Google sur les jugements de compétence de base, se situant proche du niveau de GPT-4o, mais sur les décisions concrètes, son biais a fortement augmenté, dépassant largement celui observé chez GPT-4o.
Ce biais illustre les lacunes dans la formation et la sécurité de lIA
Les développeurs de grands modèles de langage ont travaillé darrache-pied pour empêcher leurs systèmes de tenir des propos biaisés sur le genre, lorigine ethnique et dautres catégories sensibles, et ces efforts ont porté leurs fruits dans certains domaines restreints. GPT-4o sait quil ne doit pas qualifier un candidat masculin de plus compétent quune candidate féminine aux qualifications équivalentes pour un poste à prédominance masculine.
En revanche, le modèle d'IA d'OpenAI ne sait toujours pas quil doit « cesser de juger les candidats en fonction de la forme de leur visage ». Les chercheurs qualifient cela de lacune critique dans lalignement de lIA, cest-à-dire le processus visant à rendre ces systèmes sûrs et équitables. Selon eux, sattaquer à un biais à la fois nest pas viable, car le nombre de façons dont une IA peut agir de manière inéquitable est pratiquement illimité.
Juger le caractère dune personne à partir de son apparence, une pratique déjà discréditée comme fondement de décisions réelles, sest néanmoins infiltrée dans ces systèmes. Leur étude na pas pu déterminer exactement comment ce biais a été introduit dans les modèles d'IA, bien que les auteurs considèrent que lexposition à de vastes...
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