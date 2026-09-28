Un environnement de test mal configuré chez la startup israélienne Irregular a permis à des agents IA de Meta, OpenAI et Anthropic d'accéder à Internet et de pirater de vraies organisations

Envoyé par Artaeus Envoyé par On avait les mêmes discours apocalyptiques au début d'internet ...

OpenAI a une communication stratégique pour s'attaquer aux IAs à poids libre (et particulièrement chinoises) : Pourquoi ce sont leurs IA a eux qui sont dans toutes les affaires, et pas les IAs chinoises ?

OpenAI veut simplement de la "régulation", pour mettre le self-hosted et la concurrence hors-jeu en préservant le monopole du mode "SAAS".

Envoyé par Artaeus Envoyé par Le dernier problème que tu pointe ici, n'a rien à voir avec le sujet qui est : "Qui a écrit le prompt et (mal) configurer le modèle pour qu'il attaque l'ONU".

On voit juste que la sécurité chez OpenAI est complétement défaillante.

Envoyé par Artaeus Envoyé par Enfin, la question de l'installation des datacenter concerne l'urbanisme, celle de l'eau de la gestion en eau (qui n'est pas un réelle problème en circuit fermé), pour la conso électrique, faire des tarifs spéciaux (comme pour l'industrie).

Envoyé par Artaeus Envoyé par Oui, l'invention de l'IA est un progrès pour l'accès à la connaissance et à l'information, et l'obscurantisme à la mode en Europe ne larrêtera pas (cela coulera juste nos entreprises comme Mistral).

Envoyé par Tems.nc Envoyé par Des agents qui partent tout seul dans la nature de leur propre chef, selon moi, c'est du grand n'importe quoi. Imaginons un enfant de 5 ans dans une piece. Il y a un burin et un marteau sur le sol. Apres avoir tourne en rond dans la piece et bien regarder son environnement, il se rend compte que le mur est en platre d'une epaisseur de 2 cm. Lui vient l'idee de prendre le marteau et le burin pour faire un trou dans le mur et s'echapper... (si a un moment, on ne lui a pas montrer une video de ce type de tache, si on ne lui a pas montre comment utiliser un marteau et un burin, si on ne lui a pas dit, tu ne touche a rien, on revient dans 5 minutes, je doute que cet enfant puisse percer le mur...

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Pour Internet, le "on", qui tenait ce discours, c'était les mecs qui voyaient arriver une nouvelle technologie.Il est humain d'être effrayé par ce qu'on ne connait pas.La, le "on", ce sont les mecs qui créent la technologie qui tirent la sonnette d'alarme.Si les types ne réussissent pas à écrire un prompt qui ne sera pas contourné par l'IA qu'il ont eux même conçu, je doute qu'un type qui se contente de l'utiliser saura faire mieux.Sans doutes, comme Trump, tu es largement au dessus du lot.Edit : Surtout qu'en plus les exemples où l'IA a ignoré les fardes fou placés dans le prompt pullulent, alors ton "c'est juste un problème de prompt" me fait bien rigoler.Cela sent le discours d'un type qui n'a pas conscience de ce que cela signifie concrètement de gérer l'eau en circuit fermé. Ce n'est pas si simple que tu pourrais le penser.Pour l'électricité, ce n'est pas un problème de cout, c'est un problème de capacité de production.Ridicule.Il est de notoriété publique que les informations remontées par l'IA ne sont pas toujours fiables.Quand 20% de la "connaissance" de l'IA est en réalité une invention, et que tu te bases de dessus pour sortir de telle inepties, cela me conforte dans mon point de vue.Tu as de la chance, tes enfants sont parfaits.Ou alors, tu n'en a pas...Quand tu laisses un enfant seul dans un pièce avec un marteau bien en évidence, même si tu lui dit de ne pas y toucher (et pour certain, surtout si tu lui interdit d'y toucher), ce n'est qu'une question de temps avant qu'il essaie de s'en servir pour faire comme dans "Pat'patrouille" ou autre dessin animé. Et tu auras de la chance s'il ne se blesse pas.