Dans un rapport publié le mois dernier, l'économiste Torsten Slok a souligné un déséquilibre financier au sein de l'industrie de l'IA. Actuellement, les profits des fabricants de puces sont financés par les capitaux des investisseurs plutôt que par des revenus réels. Les développeurs d'applications d'IA affichent des marges opérationnelles négatives, créant de ce fait un modèle économique très fragile qui repose sur « l'espoir d'une rentabilité future ».
Si les clients finaux ne génèrent pas rapidement un retour sur investissement concret, le financement massif pourrait se tarir brutalement, provoquant l'éclatement de la bulle de l'IA. Certaines entreprises font déjà face à des flux de trésorerie disponible négatifs. OpenAI, perçu comme le leader mondial du secteur, prévoit une perte de trésorerie de près de 280 milliards de dollars d'ici fin 2030 ; il aura épuisé les fonds des investisseurs dès 2028.
Torsten Slok nest pas le premier économiste à tirer la sonnette dalarme sur la dépendance démesurée de lIA vis-à-vis des investissements. Dans son rapport annuel publié cet été, la Banque des règlements internationaux (BRI) a noté : « lafflux massif dinvestissements dans lIA dépasse les bénéfices et les flux de trésorerie disponibles », ce qui a conduit ces entreprises à émettre des titres de dette pour lever des fonds supplémentaires.
Selon un rapport publié récemment par le cabinet de conseil en stratégie Bain & Company, l'industrie mondiale de l'IA devra générer environ 6 000 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2031 pour justifier les investissements massifs consacrés aux centres de données et aux infrastructures de calcul.
Un impératif de 6 000 milliards de dollars pour soutenir la bulle
Bain & Company a publié son septième rapport annuel « Global Technology Report ». Ce dernier s'intéresse particulièrement à l'industrie de l'IA générative et à la frénésie des investissements dans les centres de données. Le rapport suggère que l'industrie a besoin d'innovations de rupture capables de générer suffisamment de revenus, environ 6 000 milliards de dollars par an, pour que les paris actuels des investisseurs deviennent rentables.
Toutefois, c'est loin d'être gagné. Pour atteindre cet objectif, le cabinet estime que le secteur devra s'étendre bien au-delà des logiciels d'entreprise traditionnels. « Le débat actuel se concentre exclusivement sur la productivité des employés. Léconomie des infrastructures dIA exige des milliers de milliards de dollars de nouveaux revenus, au-delà des gains de productivité », a déclaré David Crawford, président du pôle Global Technology de Bain.
Le rapport indique que les services dIA existants destinés aux particuliers et aux entreprises pourraient contribuer à hauteur de 1 800 milliards de dollars à ce chiffre daffaires, laissant un écart denviron 4 200 milliards qui devra être comblé par de nouveaux services et applications dIA. Ces revenus supplémentaires pourraient provenir de domaines comme les machines autonomes, la robotique, la découverte de médicaments, l'IA physique, etc.
« Ce dont le secteur a besoin, cest dune vague dinnovation qui éclipsera largement ce quont permis la téléphonie mobile et le cloud », ajoute David Crawford. Il rappelle que le développement des infrastructures dIA devance actuellement largement la courbe de la demande, ajoutant que le maintien de ces investissements nécessiterait que lIA contribue à hauteur denviron 1 point de pourcentage à la croissance annuelle du PIB mondial.
L'explosion des coûts d'infrastructure d'IA et les défis matériels
Microsoft, Google, Amazon, Meta et Oracle investissent des centaines de milliards de dollars dans des centres de données et des infrastructures informatiques, alors qu'ils se livrent à une course effrénée pour répondre à la demande en matière de charges de travail liées à lIA. Bain & Company prévoit que « les dépenses mondiales consacrées aux centres de données atteindront entre 5 000 milliards et 6 500 milliards dici la fin de cette décennie ».
Cela représentera une augmentation de capacité dau moins 150 gigawatts. Selon le cabinet, cette expansion devrait exercer une pression supplémentaire sur lapprovisionnement en électricité et dautres ressources. Le coût et lenvergure des centres de données augmentent également rapidement, doublant approximativement tous les 12 à 16 mois. Par ailleurs, les coûts pourraient continuer à grimper en raison de la pénurie de mémoires.
La hausse des prix des puces, notamment celles fournies par Nvidia et SK Hynix, ainsi que des équipements réseau et dautres composants, contribue à cette augmentation. Selon le cabinet de conseil, les dépenses annuelles consacrées aux infrastructures dIA, notamment les centres de données, la capacité de calcul et les mises à niveau des accélérateurs et des puces mémoire, pourraient atteindre 1 500 milliards de dollars dici 2031.
Par exemple, le centre de données Prometheus de Meta en Ohio, évalué à 24 milliards de dollars pour 600 mégawatts en 2025, pourrait atteindre une capacité de 9 gigawatts pour un coût estimé à 200 milliards de dollars d'ici 2030. Cette expansion effrénée accentue la pression sur l'approvisionnement en électricité et incitera les grands acteurs du cloud à développer leurs propres puces sur mesure pour réduire leurs dépenses.
Impact de l'IA sur la cybersécurité et le développement logiciel
LIA transforme également rapidement le paysage de la cybersécurité. D'après les estimations de Bain & Company, « lIA a réduit la durée dune cyberattaque type denviron quatre semaines à 18 heures ». Lutilisation croissante dagents IA ajoute un niveau de risque supplémentaire, tandis que les approches existantes en matière de surveillance des logiciels et des fournisseurs dIA peinent à suivre le rythme des changements fréquents.
Lenquête menée par Bain auprès des RSSI a révélé que les entreprises augmentent leurs budgets de remédiation de pourcentages à deux chiffres. Certaines réaffectent également 20 à 25 % de leur personnel dédié à la cybersécurité à la gestion des alertes générées par les analyses basées sur lIA.
Le rapport identifie les plateformes héritées, les couches réseau et les fournisseurs de logiciels en tant que service (SaaS) parmi les principaux domaines sur lesquels les entreprises concentrent leurs efforts de mise en conformité. Dans son rapport, Bain & Company identifie également la vitesse dadoption de lIA, cest-à-dire la rapidité avec laquelle les entreprises peuvent mettre lIA en production, comme un nouveau facteur concurrentiel.
Les principaux acteurs de lIA investissent jusqu'à 9,75 milliards de dollars dans des projets dingénierie proactifs pour aider les entreprises à intégrer lIA dans leurs opérations. Les fournisseurs développent des couches applicatives et dinfrastructure qui relient les modèles dIA aux systèmes dentreprise. Malgré la baisse des prix des tokens, Bain ne s'attend pas à ce que les grands modèles de langage suivent le chemin traditionnel de la banalisation.
Le rapport révèle également que les dirigeants prévoient que lIA permettra une amélioration de 148 % de la vitesse des cycles de déploiement et une augmentation de 95 % de la productivité des développeurs logiciels au cours des un à deux prochaines années. Les gains de productivité actuels varient entre 20 % et 27 %. Toutefois, les témoignages laissent suggérer que l'adoption de l'IA se fait au détriment du bien-être des développeurs.
Selon le cabinet, les gains liés à laccélération du codage pourraient créer de nouveaux goulots détranglement au niveau de la révision, de la coordination, de la qualité et de la gouvernance des logiciels, rendant donc nécessaires des changements à léchelle du cycle de vie global du développement logiciel.
Source : Bain & Company
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