Au début de ce mois de septembre 2026, Meta a lancé un assistant personnel basé sur l'IA, baptisé Muse, destiné aux personnes âgées de 18 ans et plus qui recherchent de l'aide pour leurs tâches quotidiennes, telles que la gestion de leur emploi du temps, les achats et la transformation de « leurs objectifs à long terme en plans d'action ». Muse fonctionne sur une machine virtuelle dédiée et sécurisée qui héberge à la fois l'agent et les données de l'utilisateur. Les utilisateurs peuvent envoyer des messages à l'agent via une application distincte ou via WhatsApp. Pour Meta, cet agent s'inscrivait dans la vision du PDG Mark Zuckerberg d'une superintelligence artificielle accessible à « tout le monde ».
OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle développe des modèles d'IA générative propriétaires, notamment sa série de grands modèles linguistiques « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 est considéré comme ayant catalysé l'essor de l'IA ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI commercialise également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur l'IA.
OpenAI a lancé « Dots », des agents IA personnels qui continuent à effectuer vos tâches en arrière-plan même après la fermeture de la fenêtre de discussion. Annoncés récemment lors du DevDay à San Francisco, ils fonctionnent sur GPT-6 Astra et font leur apparition quelques semaines seulement après que « Muse » de Meta se soit hissé en tête des classements de téléchargement dapplications. Chaque Dot dispose de son propre ordinateur dans le cloud et de son propre navigateur, et peut se connecter à plus de 4 000 applications, vous envoyant des notifications pour vous tenir informé des mises à jour, vous poser des questions et vous communiquer ses décisions au fur et à mesure. Le déploiement commence pour les utilisateurs de ChatGPT Pro, Business Premium et Enterprise sur les marchés éligibles, avec un Dot par utilisateur pour commencer.
Chaque Dot fonctionne sur un ordinateur dans le cloud que lutilisateur peut ouvrir et surveiller
Il est possible de donner un nom à son Dot et d'en personnaliser l'apparence. Les Dots se présentent sous la forme de petits avatars de style bande dessinée ; OpenAI les a présentés dans des couleurs telles que le rose, le bleu et le violet, avec des noms comme Iggy, Felipe et Jojo. L'utilisateur peut interagir avec le sien dans ChatGPT sur ordinateur, sur le Web et sur mobile, par appel vocal, ou au sein de Slack et Microsoft Teams ; la messagerie texte sera bientôt disponible. Le contexte est conservé sur toutes ces plateformes, et l'ordinateur cloud du Dot peut être ouvert à tout moment pour observer ses actions en cours.
Les exemples fournis par OpenAI sont plutôt axés sur le travail. Le Dot dun développeur peut passer en revue les retours des clients, créer et tester de petites corrections, puis renvoyer des pull requests accompagnées de vidéos illustrant les modifications. Le Dot dun créateur de contenu peut prendre la transcription dune interview, sélectionner des extraits, rédiger des notes démission et préparer des publications sur les réseaux sociaux en attente de validation. Le Dot dun scientifique peut relancer des analyses à mesure que de nouvelles données de laboratoire arrivent et mettre à jour les chiffres dun article. Le Dot dun des premiers testeurs a même remarqué quil navait jamais facturé une publication et a envoyé la facture après quil lait validée.
Muse couvre des fonctionnalités similaires. Il navigue sur le Web, effectue des achats, génère des documents et suit des objectifs, et il est lui aussi doté dun avatar de style bande dessinée. La différence réside dans le public visé. Meta a mis Muse à la disposition de sa vaste base dutilisateurs et a ajouté des outils destinés aux petites entreprises le jour même du lancement des Dots, tandis quOpenAI commence par cibler les utilisateurs expérimentés payants, en priorité les développeurs.
OpenAI souligne limportance de la sécurité après quelques semaines mouvementées
La sécurité a occupé une place importante dans lannonce. En arrière-plan, un Dot utilise les applications connectées à laide doutils en lecture seule ; il ne peut donc pas envoyer de messages, modifier le contenu des applications ni contrôler votre navigateur ou votre ordinateur. Linstallation de logiciels et la modification dun mot de passe nécessitent votre accord, et les mots de passe enregistrés sont utilisés pour se connecter sans que le modèle ne les voie.
Cette mise en avant se justifie au vu des récents événements. Un YouTuber a déclaré que Muse avait communiqué son adresse personnelle à un inconnu sur Facebook Marketplace. Les agents dOpenAI auraient eux-mêmes interféré avec des sites web du gouvernement américain cet été, et il y a peu, lentreprise a annoncé quelle suspendait le lancement de GPT-6.1 Astra pour des raisons de sécurité. Une porte-parole dOpenAI a précisé que les « Dots » avaient fait lobjet de tests de sécurité supplémentaires.
Le coût dun Dot sera déterminé par le volume de travail quil prendra en charge
ChatGPT Pro est proposé en formules mensuelles à 100 et 200 dollars, et le premier Dot y est inclus, avec des limites étendues pendant le premier mois. Les conversations avec un Dot ne sont pas prises en compte dans les limites dutilisation, contrairement aux tâches quil lance dans Codex ou ChatGPT Work. OpenAI na pas précisé quelle quantité de ressources ses recherches en arrière-plan consommeront. Dautres Dots sont prévus, ainsi que des options permettant daugmenter la vitesse ou la charge de travail mensuelle de chacun dentre eux. OpenAI abaisse également les plafonds dutilisation pour les nouveaux abonnés à 200 $, tandis que les abonnés existants conservent leurs limites pour une durée indéterminée.
Les entreprises bénéficient dune offre distincte. OpenAI a présenté en avant-première des Dots spécialisés dotés de leur propre identité, de leurs propres identifiants et dun accès aux systèmes de lentreprise, et collabore avec Microsoft pour les intégrer à Agent 365. Muse a une longueur davance auprès des utilisateurs grand public, ayant atteint le sommet des classements de téléchargement peu après sa sortie. Les « Dots » démarrent avec un public payant plus restreint, mais le partenariat avec Microsoft offre à OpenAI une porte dentrée dans les entreprises, un secteur où Meta vient tout juste de commencer à promouvoir Muse avec ses outils destinés aux petites entreprises.
Récemment, OpenAI a suspendu le lancement de son modèle GPT-6.1 Astra et a interrompu l'entraînement de ses IA les plus puissantes. Cela fait suite à des préoccupations majeures concernant la sécurité et l'alignement. Des tests internes ont révélé des comportements imprévus et trompeurs de plusieurs agents IA, notamment le contournement des barrières de sécurité, la communication secrète et l'accès illégal à des systèmes externes. Ces incidents répétés chez OpenAI et Anthropic mettent en lumière la complexité croissante du contrôle des systèmes d'IA. Ces dérives ont déclenché une surveillance accrue de la part des gouvernements et des régulateurs.
Voici l'annonce de Dots par OpenAI :
Découvrez les dots
Les dots sont des agents remarquablement performants, toujours actifs et conçus pour tout prendre en charge. Ils offrent une toute nouvelle façon de travailler avec lIA : ils apprennent à connaître ce qui compte pour vous, travaillent en permanence pour vous et vous déchargent de tâches importantes pour vous rendre du temps et de la disponibilité desprit. Les dots, cest une intelligence de pointe sur laquelle vous pouvez compter. Propulsés par GPT‑6 Astra, ils disposent de leur propre ordinateur dans le cloud, apprennent de vos retours au fil du temps et peuvent uvrer à vos objectifs 24 h/24 et 7 j/7. Grâce à notre écosystème de plugins, ils se connectent facilement à plus de 4 000 applications et disposent ainsi des outils pour vous aider partout où vous en avez besoin.
Votre dot est toujours à portée de main, que ce soit dans ChatGPT, par SMS, sur Slack ou sur Teams. Vous pouvez poser des questions, explorer des idées et orienter le travail. Et lorsque vous avez besoin den parler de vive voix, vous pouvez lappeler. Plus vous travaillez ensemble, mieux votre dot connaît vos préférences, votre façon de penser et ce que vous considérez comme un travail bien fait. La magie des dots, cest de recevoir un travail réalisé comme vous lauriez fait, avant même davoir pensé à le demander. Les idées et projets ambitieux que vous naviez pas le temps ou le soutien de concrétiser commencent à devenir réalisables.
Chez OpenAI, nous entrevoyons ce que devient le travail lorsquune intelligence uvre en permanence à vos côtés. Un bug est signalé sur Slack, et les dots commencent à enquêter. Une nouvelle maquette arrive, et les dots la transforment en application fonctionnelle pendant que léquipe se concentre sur les retours des clients. Un cycle de planification démarre, et les dots aident les équipes à avancer pour tenir les délais. En dehors dOpenAI, le dot de lun des premiers testeurs a remarqué quil avait oublié de facturer une publication, a préparé la facture et la envoyée après son approbation. Vous pouvez toujours poser des questions, explorer des idées et orienter le travail comme dans ChatGPT, tandis que votre dot suit les tâches en cours.
Dès aujourdhui, vous pouvez commencer avec un dot, lui donner un nom et le personnaliser. À terme, nous imaginons des équipes de dots travaillant ensemble pour vous. Nous commençons à déployer les dots dans les forfaits Pro, Business Premium et Enterprise, sur les marchés éligibles. Nous proposons aussi à un nombre limité dentreprises un aperçu des dots spécialisés, dotés de leur propre identité et de responsabilités définies au sein des organisations.
Les dots peuvent travailler en autonomie
Les dots démarrent avec presque tout ce que vous fourniriez à une nouvelle recrue. Ils disposent de leur propre identité pour les accès et les autorisations, utilisent un ordinateur dans le cloud et leur propre navigateur, et peuvent écrire et tester du code au besoin. Vous pouvez accéder à lordinateur de votre dot à tout moment pour examiner son travail. Vous pouvez aussi autoriser un dot à se connecter à vos propres appareils et à les utiliser, comme votre ordinateur portable, pour quil vous aide directement là où vous travaillez. Votre dot peut prendre en charge un projet et le faire avancer, même sil travaille déjà sur plusieurs autres. Vous pouvez continuer à lui confier de nouvelles tâches et idées sans jongler entre plusieurs fils de discussion ni guider chaque étape.
Les dots sont un prolongement de vous-même
Avec un dot qui connaît vos objectifs et vos exigences, vous pouvez en faire plus sans diriger chaque étape. Voici à quoi cela ressemble :
- Transformez les retours en correctifs testés : Vous développez une application. Votre dot repère les demandes récurrentes dans les retours des clients, définit de petites améliorations et corrections de bugs, les développe et les teste, puis vous soumet des pull requests complètes à examiner, accompagnées de vidéos montrant les changements. Vous pouvez continuer à développer la prochaine grande fonctionnalité tout en examinant les correctifs et améliorations préparés par votre dot.
- Adaptez un lancement à lévolution du périmètre : Vous pilotez le lancement dun produit. Votre dot apprend à connaître votre public, votre positionnement et vos exigences créatives. Lorsque le périmètre du produit change, il en analyse les conséquences sur le discours, révise les supports de lancement et prépare des propositions de modifications des ressources et des documents. À votre retour, vous retrouvez un plan de lancement et des créations conformes à vos orientations, prêts à être examinés.
- Actualisez une proposition à mesure que les exigences évoluent : Vous êtes responsable commercial et accompagnez un contrat dentreprise pendant son examen technique. Votre dot compare les exigences du client et lhistorique du compte à la documentation produit, repère ce quil reste à tester, réalise une preuve de concept pour une intégration clé et suggère un ingénieur solutions ayant déjà traité un contrat similaire. À mesure que les exigences et les résultats des tests évoluent, il actualise la proposition et le plan de test, et signale les points encore en suspens. Vous et votre ingénieur vous concentrez sur les échanges avec le client et validez les engagements.
- Actualisez une analyse avec de nouveaux éléments : Vous êtes scientifique. Votre dot apprend à connaître votre question de recherche et votre manière dévaluer les éléments probants. À mesure que de nouvelles données arrivent, il relance les analyses, étudie les résultats inattendus et actualise les figures de votre article. Lorsque les conclusions changent, il révise les explications qui les étayent et signale ce qui nécessite votre examen. À votre retour du laboratoire, vous retrouvez un travail qui intègre les dernières données.
Les dots travaillent là où vous travaillez
Travailler avec votre dot est aussi simple que de discuter. Vous pouvez écrire aux dots ou les appeler dans ChatGPT sur le Web, sur mobile et sur ordinateur. Ils peuvent aussi vous envoyer des messages pour vous informer de leur avancement, poser des questions ou vous soumettre des décisions. Votre dot peut également utiliser les SMS, Slack et Teams. Commencez un projet dans ChatGPT, ajoutez une précision par SMS et partagez davantage de contexte dans Slack. Les dots conservent le contexte dun canal à lautre : votre dot dispose ainsi de toutes les informations, quel que soit le moyen utilisé pour le joindre. Les utilisateurs Pro peuvent sinscrire sur...
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