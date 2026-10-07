La Fondation Eclipse lance la « Sovereign AI Foundation », une nouvelle initiative neutre vis-à-vis des fournisseurs afin de mettre en adéquation les besoins du secteur avec les projets d'IA open source

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À mesure que l'IA passe du stade de lexpérimentation à celui des opérations critiques et de la prise de décision, la maîtrise de la technologie sous-jacente devient un enjeu stratégique pour les entreprises. De nombreuses organisations s'appuient sur des modèles, des plateformes et des services qu'elles ne peuvent ni inspecter, ni adapter, ni contrôler pleinement. Cette dépendance peut limiter leur capacité à contrôler le lieu de traitement des données, à choisir les technologies à utiliser ou à changer de cap à mesure que les coûts, les exigences et les conditions des prestataires évoluent.C'est pourquoi, la Fondation Eclipse, lune des plus grandes fondations mondiales dédiées aux logiciels open source, a annoncé la création de la Sovereign AI Foundation, une initiative neutre vis-à-vis des fournisseurs qui aidera les organisations membres à comprendre leurs dépendances en matière dIA, à évaluer les alternatives open source et à prendre des décisions plus éclairées concernant les technologies sur lesquelles elles sappuient. La souveraineté en matière d'IA ne signifie pas l'isolement, l'autosuffisance totale ni le rejet des technologies propriétaires. Cela signifie conserver la capacité de comprendre, de choisir, dadapter et de réguler les systèmes d'IA critiques, tout en préservant des alternatives viables et la liberté de changer de cap.», a déclaré Mike Milinkovich, directeur exécutif de la Fondation Eclipse. «L'open source joue un rôle central dans la réalisation de cet objectif. Il sagit dune solution qui permet doffrir une meilleure visibilité sur les dépendances technologiques, une plus grande flexibilité pour adapter les systèmes et davantage de possibilités quant à la manière dont l'IA est déployée. Alliant portabilité, expertise opérationnelle et gouvernance indépendante des fournisseurs, les technologies ouvertes peuvent aider les organisations à réduire les dépendances superflues et à conserver un meilleur contrôle sur leurs systèmes d'IA.La Fondation Eclipse poursuit ces objectifs de deux manières complémentaires. Des technologies sont développées et maintenues par des projets open source gérés de manière indépendante. La Sovereign AI Foundation rassemble ses organisations membres afin d'identifier leurs besoins communs, d'évaluer les projets pertinents, de partager leur expérience et leur expertise, et de favoriser l'adoption de ces technologies ainsi que le développement de la communauté.Cette initiative est lancée avec la participation de 17 organisations issues des secteurs de la technologie, de l'industrie, de la recherche et de la communauté open source : CEA LIST, EclipseSource, Engineering Ingegneria Informatica, Ericsson, Eurotech, Infosys, Kentyou, KU Leuven, Open Elements, Red Hat, Renesas Electronics, Robert Bosch, Thales, The IO Foundation, TypeFox, l'Université de York et Vector Informatik. D'autres organisations sont en passe de rejoindre l'initiative, et toutes les organisations membres de la Fondation Eclipse sont invitées à y participer.La Sovereign AI Foundation fera le lien entre les priorités de ses membres et les cas concrets d'utilisation, d'une part, et les projets pertinents au sein de l'écosystème de la Fondation Eclipse, d'autre part. Les membres pourront identifier et évaluer les technologies répondant à leurs besoins, faire part de leurs exigences opérationnelles et de leurs retours d'expérience aux communautés de projet, apporter leur expertise et contribuer à favoriser l'adoption de ces technologies.Parmi les projets concernés, on peut citer Eclipse Theia et Theia AI pour les outils de développement intégrant l'IA ; Eclipse Enclave pour lexécution dagents de codage basés sur lIA dans des environnements isolés et régis par des politiques ; Eclipse PanEval pour lévaluation des capacités, de la sécurité et de la cybersécurité des modèles ; et Eclipse LMOS pour le développement et la gestion de systèmes multi-agents. Le registre Open VSX offre une infrastructure dextension indépendante pour les outils de développement open source et basés sur lIA, avec près dun milliard de téléchargements par mois. La Fondation Eclipse étudie également la mise en place d'un registre d'IA plus large destiné aux composants émergents tels que les serveurs MCP (Model Context Protocol), les compétences des agents et les plugins.Chaque projet conserve une gouvernance et un contrôle indépendants sur sa feuille de route technique. En mettant en relation les organisations qui déploient lIA avec les communautés qui développent ces technologies, la Sovereign AI Foundation favorisera un écosystème modulaire au sein duquel les projets pourront répondre à différents besoins, évoluer de manière indépendante et collaborer lorsque cela savère opportun.La Sovereign AI Foundation concentre ses efforts sur six domaines :: Développer une vision commune sur la manière dont les membres déploient, évaluent et testent l'IA open source.: Analyser les évolutions concernant les modèles, les cadres d'évaluation, les infrastructures et les systèmes agentiques, ainsi que les dépendances qu'ils peuvent générer.: Évaluer dans quelle mesure les projets répondent aux besoins des membres et identifier les possibilités d'adoption, de contribution et de collaboration.: Comparer les enseignements tirés de déploiements concrets et identifier les besoins auxquels les membres et les communautés de projet peuvent répondre ensemble.: Réaliser des livres blancs, des plans d'action, des analyses du paysage technologique et des documents de référence permettant de prendre des décisions plus éclairées en matière d'IA.: Transformer les résultats des initiatives de recherche de la Fondation Eclipse, y compris les projets financés par l'Union européenne, en connaissances exploitables par ses membres.La Sovereign AI Foundation se consacrera au partage des connaissances, à l'analyse des technologies, à l'évaluation des projets, à la coordination de l'écosystème et à la fourniture de conseils pratiques. Elle ne développera ni logiciels ni spécifications. Le développement technique se poursuivra dans le cadre des projets pilotés par la Fondation Eclipse, créant ainsi une boucle de rétroaction entre les organisations qui déploient l'IA et les communautés qui développent les technologies dont elles ont besoin.La Sovereign AI Foundation est le forum réservé aux membres au sein de l'écosystème plus vaste de la Fondation Eclipse, dédié à l'IA. Au-delà des projets cités ci-dessus, le portefeuille de projets de la Fondation Eclipse dans le domaine de l'IA couvre l'apprentissage profond, le traitement des données et le calcul numérique, la simulation, l'observabilité, les infrastructures cloud, les applications en périphérie et d'autres domaines. Ces projets bénéficient d'un cadre de gouvernance bien établi ainsi que d'un soutien commun sur les plans juridique, opérationnel, sécuritaire et communautaire.La Fondation Eclipse soutient également le développement des compétences pratiques grâce à sa série d'ateliers de codage sur l'IA, qui aide les développeurs et les équipes d'ingénieurs à adopter des approches rigoureuses et multi-outils pour le développement de logiciels assisté par l'IA. Consultez le site web de l'atelier pour connaître le programme actualisé et obtenir des informations sur les inscriptions.Ensemble, ces activités associent les technologies ouvertes aux connaissances, à l'expérience et aux compétences pratiques dont les organisations ont besoin pour adopter et développer l'IA tout en préservant leur liberté de choix et leur autonomie.: «» - Cédric GOUY-PAILLER, responsable du programme d'IA pour CEA-List: «» - Jonas Helming, PDG d'EclipseSource.: «