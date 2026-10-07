D'après une étude menée par la société de recherche SemiAnalysis, l'offre d'abonnement proposée par Anthropic s'avère nettement plus avantageuse que celle de son concurrent OpenAI. Cette analyse fait suite aux récentes modifications apportées par OpenAI à son forfait de 200 dollars par mois, lesquelles ont réduit de moitié sa valeur équivalente. L'entreprise a également ajouté un nouvel abonnement à 500 dollars par mois à son catalogue.
SemiAnalysis a analysé les formules dabonnement soumises à des tests de limite proposées par Anthropic, OpenAI, Meta, SpaceXAI, MiniMax, Moonshot, Z.ai, Cursor et Cognition, estimant que la valeur dune formule dépend du modèle et de la charge de travail, car les coûts des tokens divergent des prix des API. Les abonnements ne pèsent que 10 % du chiffre d'affaires d'Anthropic, mais peuvent absorber plus de 40 % de sa puissance d'inférence.
Bien que l'utilisation des abonnements consomme une grande part des ressources de calcul des entreprises d'IA, ces forfaits restent fortement subventionnés par rapport aux tarifs d'accès par API. En comparant la valeur équivalente en API pour des modèles intermédiaires comme GPT-6.1 Sol et Claude Opus 5.5, l'analyse indique qu'Anthropic offre le meilleur avantage, avec 5 fois la valeur équivalente à celle d'une API, tous domaines confondus.
De plus, au niveau des forfaits individuels à 20 dollars par mois, l'abonnement Claude Pro fournit 2,9 milliards de tokens par mois, contre seulement 1 milliard pour l'abonnement ChatGPT. En d'autres termes, OpenAI ne fait pas le poids en matière de rapport qualité-prix face à son concurrent Anthropic.
Différentes méthodes pour mesurer la valeur réelle de l'IA
L'évaluation de la valeur apportée par l'IA varie selon les critères retenus par les analystes du secteur. Alors que SemiAnalysis s'appuie principalement sur le débit de génération de tokens pour déterminer la valeur équivalente en API, d'autres organismes de recherche et d'analyse privilégient des approches différentes. Le cabinet Artificial Analysis mesure par exemple le coût par tâche effectuée pour déterminer la valeur apportée par un modèle d'IA.
Selon cet indicateur, GPT-6.1 Sol coûte 0,72 dollar par tâche contre 5,98 dollars pour Claude Opus 5.5 au tarif API, ce qui rend le modèle de pointe d'OpenAI plus abordable pour cette métrique précise. Cependant, les besoins en tokens et l'efficacité globale varient d'un modèle à l'autre selon la nature du travail, notamment pour la génération de code. Les organisations ont besoin de plus d'informations pour maîtriser les coûts de l'utilisation de l'IA.
Par ailleurs, la forte subvention des abonnements alimente un marché secondaire de revente de tokens à partir de comptes partagés dans plusieurs régions du monde. Face au coût massif que représente cette subvention, OpenAI et Anthropic ont adopté des approches divergentes pour protéger leurs marges.
Anthropic a choisi une méthode très subtile qui consiste à réduire la valeur équivalente API à mesure que des modèles plus puissants sont déployés. La valeur équivalente diminue modérément entre Sonnet 5.5 et Opus 5.5, puis de manière beaucoup plus prononcée avec la gamme Fable 5.1. Si l'ensemble des utilisateurs exploitait uniquement les modèles Fable, Anthropic obtiendrait des marges similaires à celles des éditeurs de logiciels traditionnels.
De son côté, OpenAI a opté pour une approche radicale en divisant directement par deux les limites de jetons autorisées sur son offre à deux cents dollars. Par ailleurs, l'étude souligne que les laboratoires chinois proposent également des abonnements subventionnés dont la valeur par dollar augmente avec les niveaux de forfait, bien que la valeur moyenne reste légèrement inférieure aux anciens standards appliqués par le leader américain OpenAI.
Impact sur les entreprises et transition vers l'open source
Si les abonnements subventionnés servent de levier marketing pour accoutumer les utilisateurs individuels aux outils d'IA, la situation s'avère bien plus critique pour les entreprises. En effet, les organisations ne bénéficient pas des tarifs subventionnés des abonnements et voient leurs factures API augmenter rapidement au fur et à mesure que les usages se généralisent. Les entreprises se retrouvent régulièrement avec des factures très salées.
Selon un rapport publié McKinsey, 93 % des entreprises ont dépassé leur budget alloué à l'IA. Dhruv Amin, cofondateur de la société Skydive, a résumé cette dynamique : « je pense que toutes les entreprises voient leurs coûts liés à lIA augmenter ». Il explique que les laboratoires d'IA subventionnent les forfaits pour créer un entonnoir commercial, incitant les employés à adopter ces technologies avant de les importer dans leur cadre professionnel.
Pour surmonter ces contraintes budgétaires à grande échelle, de nombreuses entreprises valident d'abord leurs applications sur des modèles de pointe avant de les basculer vers des modèles en accès libre qu'elles peuvent héberger à moindre coût. À titre d'exemple, Skydive affirme être parvenu à « réduire ses coûts d'IA de plus de 75 % en utilisant un routeur de modèles » capable de diriger les tâches vers des alternatives open source performantes.
Selon un rapport de septembre 2026, les prix des tokens s'effondrent en raison d'une concurrence accrue et de la réduction des coûts de production. La prolifération des modèles chinois en libre accès et les baisses de prix stratégiques exercent une pression déflationniste sur le marché. Cette tendance profite aux utilisateurs finaux des modèles. Cela dit, elle remet en question les profits faramineux que les acteurs de l'industrie espéraient réaliser.
L'explosion des coûts et l'asphyxie des flux de trésorerie
Au début de cette année, OpenAI a levé un montant record de 122 milliards de dollars à une valorisation de 852 milliards de dollars auprès dinvestisseurs tels que SoftBank, Amazon et Nvidia, et a révélé que son chatbot ChatGPT comptait plus de 900 millions dutilisateurs actifs hebdomadaires et plus de 50 millions dabonnés payants. Malgré la forte hausse de son chiffre daffaires, l'entreprise ne prévoit pas de dégager de bénéfices avant 2030.
Au contraire, OpenAI prévoit une perte de trésorerie estimée à 280 milliards de dollars d'ici fin 2030. Le laboratoire devrait générer environ 840 milliards de dollars de chiffre daffaires cumulé sur la même période. Selon des estimations récentes, OpenAI aura épuisé les fonds des investisseurs dès 2028. Ces chiffres montrent que l'IA est encore loin de tenir ses promesses en matière de rentabilité, ce qui fait craindre l'éclatement brutal de la bulle.
Selon des documents consultés par Reuters, le principal concurrent d'OpenAI, Anthropic, se prépare à une introduction en bourse avec une valorisation potentielle de plus de 2 000 milliards de dollars. Mais les données financières indiquent que l'entreprise de Dario Amodei enregistrera une perte de 42 milliards de dollars pour l'exercice 2025 et dépensera plus 518 milliards de dollars en obligations liées au cloud, au calcul et à linfrastructure.
Dans des rapports récents, des analystes des cabinets d'étude et de conseil, tels que Bain & Company et Apollo, ont fait valoir que les prévisions du secteur étaient bien trop optimistes ; il se peut donc qu'OpenAI et Sam Altman prennent le temps de se réorganiser pour préparer leur entrée en bourse.
Analyste et économistes doutent de la rentabilité de l'IA
Brain & Company estime que l'industrie mondiale de l'IA devra générer environ 6 000 milliards de dollars de revenus annuels d'ici 2031 pour justifier les investissements massifs dans les centres de données et l'infrastructure informatique. Mais les applications actuelles et la productivité des employés ne combleront qu'une fraction de ce montant. Le cabinet indique que la majorité de cet argent devra provenir de nouvelles avancées technologiques.
Dans un rapport publié le mois dernier, l'économiste Torsten Slok a souligné un déséquilibre financier au sein de l'industrie de l'IA. Actuellement, les profits des fabricants de puces sont financés par les capitaux des investisseurs plutôt que par des revenus réels. Les développeurs d'applications d'IA affichent des marges opérationnelles négatives, créant de ce fait un modèle économique très fragile qui repose sur « l'espoir d'une rentabilité future ».
Si les clients finaux ne génèrent pas rapidement un retour sur investissement concret, le financement massif pourrait se tarir brutalement, provoquant l'éclatement de la bulle de l'IA. Certaines entreprises font déjà face à des flux de trésorerie disponible négatifs, notamment OpenAI et Anthropic. De son côté, Oracle est dos au mur après avoir accumulé plus de 150 milliards de dollars de dettes adossées à l'IA, et multiplie les licenciements massifs.
Source : rapport d'étude
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Quel impact la baisse des prix des tokens aura-t-elle sur les entreprises telles qu'Anthropic et OpenAI ?
Cette pression déflationniste sur les coûts de l'IA profite-t-elle réellement aux utilisateurs finaux ?
Va-t-elle entraîner l'éclatement de la bulle de l'IA ? L'industrie de l'IA finira-t-elle par rentabiliser ses investissements ?
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