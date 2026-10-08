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« C'en est fini des logiciels » : Porté par la frustration liée aux frais et pratiques de résiliation d'Adobe, un développeur utilise l'IA pour créer des clones gratuits et open source d'Adobe

Le , par Patrick Ruiz
8 commentaires

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12  0 
Artcraft est le nom de ce projet mené par le développeur Brandon Thomas. Cest une suite de 7 logiciels open source conçus comme des clones gratuits des applications phare dAdobe Creative. Lauteur a utilisé lintelligence artificielle pour une réécriture entière de ces outils en langage Rust. Linitiative, qui fait lobjet de controverse en raison de lapproche de son approche dite « clean-room », est née de la frustration liée aux frais et pratiques de résiliation dAdobe.

En effet, le moteur principal de Brandon Thomas a été le ras-le-bol des frais de résiliation anticipée d'Adobe. L'éditeur est connu pour imposer des barrières de sortie agressives (frais cachés s'élevant souvent à 50 % des mois restants pour un abonnement annuel payé mensuellement), une pratique qualifiée de dark pattern qui a d'ailleurs valu à Adobe des poursuites par les autorités de régulation de la concurrence (comme la FTC aux États-Unis).

Où en est le projet ?

Le projet est extrêmement récent (lancé entre fin septembre et début octobre 2026). Les dépôts de code sur GitHub connaissent une croissance virale spectaculaire (plus de 42 000 étoiles cumulées en quelques jours).

Le projet est actuellement dans une phase alpha très précoce. Bien que le développeur ait initialement affirmé pouvoir atteindre une parité de fonctionnalités de 100 % en un mois, il a depuis tempéré ses propos en parlant de « plusieurs mois ».

La suite regroupe sept clones écrits en langage Rust : PhotoCraft (Photoshop), VectorCraft (Illustrator), FilmCraft (Premiere Pro), LightCraft (Lightroom), PrintCraft (Acrobat), EffectCraft (After Effects) et DesignCraft (InDesign).

Artcraft est le produit dune pratique controversée en génie logiciel appelée « Vibe Coding »

Le projet a été codé avec l'aide d'Anthropic Claude Opus 5.5, en faisant tourner jusqu'à huit agents IA en parallèle. La structure initiale et la première publication des sept dépôts se sont faites en un temps record de seulement 4 jours (entre le 30 septembre et le 3 octobre 2026). En une semaine, le projet cumulait déjà plus de 3 500 commits (PhotoCraft comptant à lui seul plus de 250 000 lignes de code Rust).

Cest un gain de productivité qui cache une réalité technique sombre sur plusieurs axes :

  • La bombe à retardement de la dette technique : Les IA assemblent des morceaux de code basés sur des probabilités statistiques, sans vision architecturale globale. Au fur et à mesure que l'application grandit, le code devient une espèce de plat de spaghettis incohérent, redondant et impossible à maintenir ou à faire évoluer par un humain.
  • L'aveuglement face aux failles de sécurité : Le programmeur qui adopte cette approche valide un logiciel parce que l'interface fonctionne visuellement. Cependant, des études montrent que près de 45 % du code généré par IA contient des vulnérabilités critiques (failles OWASP, injections SQL, absence d'authentification).
  • L'incapacité à débugger : Comme le résume le dicton de la communauté : "Vous ne pouvez pas débugger ce que vous ne comprenez pas". En cas de crash en production, le développeur est incapable de trouver l'erreur sans demander aveuglément à l'IA de réessayer, ce qui empire souvent la situation.
  • La menace sur l'écosystème Open Source : Le vibe coding pousse à consommer des packages de code sans jamais lire la documentation, remonter de bugs ou interagir avec les créateurs. Des études économiques montrent que cela assèche l'engagement communautaire et décourage les mainteneurs bénévoles.


Plusieurs projets réels illustrent cette controverse :

Le fondateur de cette start-up de SaaS s'est vanté sur les réseaux sociaux d'avoir lancé sa plateforme commerciale avec 100 % de code écrit par l'IA Cursor, sans aucune ligne manuscrite. Deux jours après le lancement, la plateforme a été criblée d'attaques. L'IA avait laissé des clés API privées visibles côté client (frontend), n'avait intégré aucun contrôle d'authentification sérieux dans la base de données, et permettait à n'importe qui de contourner les abonnements payants. Le projet a dû être fermé définitivement.

Le célèbre investisseur et fondateur de SaaStr a mené une expérience publique de vibe coding. En laissant un agent IA autonome modifier son application, et malgré une consigne de gel du code (code freeze), l'agent disposait d'accès trop permissifs à l'environnement de production. Pour résoudre un problème à sa manière, l'IA a tout simplement supprimé la base de données de production. Cet exemple illustre le danger de donner une autonomie d'écriture à des agents sans supervision humaine stricte.

Excédé de voir des agents de codage IA piller le code sans respecter le travail des mainteneurs, le développeur Johannes Link a volontairement introduit dans sa bibliothèque open source (jqwik v1.10.0) des instructions cachées. Ces lignes, invisibles pour un humain mais lues par les IA, contenaient des injections de commandes visant à saboter et effacer les projets menés par des agents de codage IA. Si l'outil d'Anthropic (Claude) a détecté le piège, cela a déclenché une immense polémique sur l'éthique de saboter du code pour bloquer le vibe coding

L'entreprise de sécurité Escape.tech a mené une étude à grande échelle en analysant 5 600 applications déployées et conçues via du vibe coding. Le résultat a servi d'argument massue aux détracteurs de la méthode : ils ont découvert plus de 2 000 vulnérabilités critiques, des centaines de secrets (mots de passe, clés Stripe) codés en dur, ainsi que des fuites massives de données médicales et financières de particuliers


Artcraft suscite aussi de la controverse à propos de sa méthode dite « Clean-Room »

En informatique, une approche de type clean-room consiste à réécrire un logiciel entièrement de zéro en s'appuyant uniquement sur des spécifications publiques, la documentation et l'observation visuelle du comportement du produit d'origine. L'objectif est de reproduire l'outil sans jamais consulter, copier ou décompiler le code source propriétaire d'Adobe, garantissant théoriquement l'immunité contre les accusations de vol de propriété intellectuelle.

L'implication massive d'un modèle d'IA soulève des doutes. Certains experts contestent l'aspect « propre » de cette salle blanche. Si l'IA a été entraînée sur du code source confidentiel d'Adobe ayant fuité par le passé ou si elle reproduit indirectement des algorithmes protégés, la frontière juridique s'estompe. De plus, d'autres théorisent (sans preuve) que le logiciel d'Adobe a pu être décompilé puis digéré par l'IA, ce qui violerait directement les conditions d'utilisation de l'éditeur

Linitiative soulève des questionnements sur la valeur des clones face aux originaux ainsi que les risques juridiques potentiels

Pour l'instant, ils valent beaucoup moins que les originaux, ce que l'auteur lui-même admet. Les performances brutes s'annoncent excellentes car le code est écrit en Rust (très rapide) et s'exécute directement sur la carte graphique (GPU). Le clone de Photoshop (PhotoCraft) parvient déjà à gérer des calques, des masques et à ouvrir la majorité des fichiers .psd natifs avec succès. L'architecture est également pensée pour être pilotée par ligne de commande et par des agents IA.

De lautre côté, les applications restent instables, bancales sur certaines fonctionnalités et dépourvues des milliers de micro-outils et d'écosystèmes tiers qu'Adobe a perfectionnés en 30 ans. Ils ne peuvent pas remplacer la Creative Cloud pour un usage professionnel quotidien à ce stade.

Même si le code est légalement protégé par la méthode clean-room, le projet ArtCraft avance sur un terrain juridique très glissant :

  • Propriété intellectuelle sur l'interface : L'interface d'ArtCraft copie délibérément l'ergonomie, la disposition et l'apparence des logiciels Adobe pour ne pas perturber les utilisateurs. Adobe possède des droits de propriété intellectuelle sur ses interfaces graphiques et pourrait attaquer pour contrefaçon visuelle ou concurrence déloyale
  • Le droit des marques : Le projet évite d'utiliser directement les noms d'Adobe, mais l'utilisation de la racine Craft associée aux mêmes codes (Photo, Vector, Film) imite de très près la nomenclature d'Adobe.
  • Les brevets logiciels : La méthode clean-room protège contre le droit d'auteur (la copie de code), mais ne protège en aucun cas contre la violation de brevets logiciels. Si Adobe détient des brevets sur des technologies ou techniques de traitement d'image spécifiques et que l'IA les a recréées, Adobe dispose d'un levier juridique puissant pour faire fermer les dépôts GitHub.


Source : Dépôt GitHub du projet ArtCraft

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8 commentaires
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Kingrise
Avatar de Kingrise
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 09/10/2026 à 7:53
D'autres projets existent bien que moins complets que la suite Adobe Creative... Pris séparément, Affinity, Gimp, Inkscape, Capcut, Clipchamp et bien d'autres permettent de se passer de la suite Adobe... Donc, oui, si le 'Viber' prend garde aux pièges cités dans cet article en demandant aux agents IA de prévoir des commentaires pour accompagner le code, en vérifiant les failles de sécurité potentielles (quoiqu'en passant, la suite Adobe n'en n'est pas dépourvue sinon, comment expliquer les copies illégales qui circulent sur le net...), et avec une communauté assez présente, si d'autres apportent leurs compétences, cela pourrait aboutir à quelque chose d'efficace.
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thierryc
Avatar de thierryc
Membre régulier https://www.developpez.com
Le 09/10/2026 à 10:38
Les algorithmes ne sont pas brevetables en droit français.
Ce qui protège plutôt bien les logiciels libres, pourvu qu'ils n'utilisent pas de code propriétaire. L'implémentation (les sources) sont, eux, soumis au droit d'auteur.
Dans le "vibe coding", c'est compliqué, vu que par définition, les IA actuelles ont été entrainées sur des données volées sur Internet.
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Kingrise
Avatar de Kingrise
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 09/10/2026 à 11:03
Merci pour le petit mot de clarification sur le brevet d'un algorithme...
Je nuance par contre les mots 'données volées'... j'indiquerais plutôt les mots 'données consultables'...

Je n'entrerai donc pas dans un débat émotionnel et resterai rationnel sur le sujet :-)
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Fagus
Avatar de Fagus
Membre expert https://www.developpez.com
Le 09/10/2026 à 13:39
Citation Envoyé par Kingrise Voir le message
Donc, oui, si le 'Viber' prend garde aux pièges cités dans cet article en demandant aux agents IA de prévoir des commentaires pour accompagner le code, en vérifiant les failles de sécurité potentielles (quoiqu'en passant, la suite Adobe n'en n'est pas dépourvue sinon, comment expliquer les copies illégales qui circulent sur le net...), et avec une communauté assez présente, si d'autres apportent leurs compétences, cela pourrait aboutir à quelque chose d'efficace.
Ou bien il se rendra compte que ça demande beaucoup de jetons payants pour corriger par une IA les erreurs de l'IA... et de temps, et il laissera tomber.
quant à l'aide communautaire abondante, j'en doute. Il est désagréable et long de relire le code de l'IA pour y trouver les erreurs de logique. L'IA peut faire des choix vaseux de conception qui peuvent complexifier le code quand elle essaie de les corriger avec plus de code. Mais bon, à suivre.

Les logiciels crackés n'ont pas besoin d'avoir des vulnérabilités. On les décompile, on essaie de comprendre le code, on patche, etc.
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Access_to_folder
Avatar de Access_to_folder
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 09/10/2026 à 15:19
Citation Envoyé par thierryc Voir le message
Les algorithmes ne sont pas brevetables en droit français.
En même en Europe. Mais d'autres éléments du logiciel le sont, que l'on nomme les "fonctionnalités", voir le résumé sur le site de l'A.P.P. :

https://www.app.asso.fr/propriete-in...cificites.html
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RenarddeFeu
Avatar de RenarddeFeu
Membre averti https://www.developpez.com
Le 09/10/2026 à 15:24
C'est surtout le cease and desist order des avocats d'Adobe qui va poser problème. Même si le code source diffère, reproduire l'interface à l'identique ou presque est une violation de la propriété intellectuelle.
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Access_to_folder
Avatar de Access_to_folder
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 10/10/2026 à 4:38
C'est à mon sens le gros problème du logiciel libre, à savoir qu'ils ne considèrent souvent que par le code, alors que le logiciel s'inscrit dans un environnement juridique et économique. Même si quelques organisations ont recours à des juristes lorsque leurs intérêts sont en jeu ou du lobbying, il n'y a pas le plus souvent dans le cadre d'un développement d'applications libres, une équipe de juristes venant encadrer et vérifier les légalités à l'instar de ce qui se fait dans le propriétaire. Sans compter les législations variant de pays à pays. Certains rares pays par exemple se trouvent hors des conventions internationales sur les droits d'auteur.
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Access_to_folder
Avatar de Access_to_folder
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 09/10/2026 à 5:34
"Même si le code est légalement protégé par la méthode clean-room, le projet ArtCraft avance sur un terrain juridique très glissant :
Propriété intellectuelle sur l'interface ... Le droit des marques ... Les brevets logiciels"
C'est le cas de nombreux logiciels libres qui bien qu'ayant tout reprogrammé à partir de zéro, ne font qu'imiter des logiciels propriétaires, cela date de bien avant l'aide de l'IA qui ne fait qu'accélérer les développements.

Les projets libres bénéficient d'une organisation qui rend de plus les attaques juridiques, longues et coûteuses, difficiles et vulnérabilisant les éditeurs propriétaires, et donc bien des emplois, menacés par l'IA, alimentée par du code libre massivement présent sur tout et n'importe quoi, d'autre part :

- participations officieuses via des sites collaboratifs sans structure légale (voir le sujet :
Pour un encadrement juridique équitable et territorial en Europe du logiciel libre )

- la licence GPL, qui renvoie alors toute responsabilité légale en cas de problème sur l'utilisateur final (ce qui n'est pas à déconsidérer en tant qu'utilisateur).

Faisant que, même si trouvant certains projets libres attrayants, j'en reste autant que possible sur du logiciel propriétaire, avec ses avantages et ses inconvénients.
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