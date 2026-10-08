En effet, le moteur principal de Brandon Thomas a été le ras-le-bol des frais de résiliation anticipée d'Adobe. L'éditeur est connu pour imposer des barrières de sortie agressives (frais cachés s'élevant souvent à 50 % des mois restants pour un abonnement annuel payé mensuellement), une pratique qualifiée de dark pattern qui a d'ailleurs valu à Adobe des poursuites par les autorités de régulation de la concurrence (comme la FTC aux États-Unis).
Où en est le projet ?
Le projet est extrêmement récent (lancé entre fin septembre et début octobre 2026). Les dépôts de code sur GitHub connaissent une croissance virale spectaculaire (plus de 42 000 étoiles cumulées en quelques jours).
Le projet est actuellement dans une phase alpha très précoce. Bien que le développeur ait initialement affirmé pouvoir atteindre une parité de fonctionnalités de 100 % en un mois, il a depuis tempéré ses propos en parlant de « plusieurs mois ».
La suite regroupe sept clones écrits en langage Rust : PhotoCraft (Photoshop), VectorCraft (Illustrator), FilmCraft (Premiere Pro), LightCraft (Lightroom), PrintCraft (Acrobat), EffectCraft (After Effects) et DesignCraft (InDesign).
Artcraft est le produit dune pratique controversée en génie logiciel appelée « Vibe Coding »
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Le projet a été codé avec l'aide d'Anthropic Claude Opus 5.5, en faisant tourner jusqu'à huit agents IA en parallèle. La structure initiale et la première publication des sept dépôts se sont faites en un temps record de seulement 4 jours (entre le 30 septembre et le 3 octobre 2026). En une semaine, le projet cumulait déjà plus de 3 500 commits (PhotoCraft comptant à lui seul plus de 250 000 lignes de code Rust).
Cest un gain de productivité qui cache une réalité technique sombre sur plusieurs axes :
- La bombe à retardement de la dette technique : Les IA assemblent des morceaux de code basés sur des probabilités statistiques, sans vision architecturale globale. Au fur et à mesure que l'application grandit, le code devient une espèce de plat de spaghettis incohérent, redondant et impossible à maintenir ou à faire évoluer par un humain.
- L'aveuglement face aux failles de sécurité : Le programmeur qui adopte cette approche valide un logiciel parce que l'interface fonctionne visuellement. Cependant, des études montrent que près de 45 % du code généré par IA contient des vulnérabilités critiques (failles OWASP, injections SQL, absence d'authentification).
- L'incapacité à débugger : Comme le résume le dicton de la communauté : "Vous ne pouvez pas débugger ce que vous ne comprenez pas". En cas de crash en production, le développeur est incapable de trouver l'erreur sans demander aveuglément à l'IA de réessayer, ce qui empire souvent la situation.
- La menace sur l'écosystème Open Source : Le vibe coding pousse à consommer des packages de code sans jamais lire la documentation, remonter de bugs ou interagir avec les créateurs. Des études économiques montrent que cela assèche l'engagement communautaire et décourage les mainteneurs bénévoles.
Plusieurs projets réels illustrent cette controverse :
Le fondateur de cette start-up de SaaS s'est vanté sur les réseaux sociaux d'avoir lancé sa plateforme commerciale avec 100 % de code écrit par l'IA Cursor, sans aucune ligne manuscrite. Deux jours après le lancement, la plateforme a été criblée d'attaques. L'IA avait laissé des clés API privées visibles côté client (frontend), n'avait intégré aucun contrôle d'authentification sérieux dans la base de données, et permettait à n'importe qui de contourner les abonnements payants. Le projet a dû être fermé définitivement.
Le célèbre investisseur et fondateur de SaaStr a mené une expérience publique de vibe coding. En laissant un agent IA autonome modifier son application, et malgré une consigne de gel du code (code freeze), l'agent disposait d'accès trop permissifs à l'environnement de production. Pour résoudre un problème à sa manière, l'IA a tout simplement supprimé la base de données de production. Cet exemple illustre le danger de donner une autonomie d'écriture à des agents sans supervision humaine stricte.
Excédé de voir des agents de codage IA piller le code sans respecter le travail des mainteneurs, le développeur Johannes Link a volontairement introduit dans sa bibliothèque open source (jqwik v1.10.0) des instructions cachées. Ces lignes, invisibles pour un humain mais lues par les IA, contenaient des injections de commandes visant à saboter et effacer les projets menés par des agents de codage IA. Si l'outil d'Anthropic (Claude) a détecté le piège, cela a déclenché une immense polémique sur l'éthique de saboter du code pour bloquer le vibe coding
L'entreprise de sécurité Escape.tech a mené une étude à grande échelle en analysant 5 600 applications déployées et conçues via du vibe coding. Le résultat a servi d'argument massue aux détracteurs de la méthode : ils ont découvert plus de 2 000 vulnérabilités critiques, des centaines de secrets (mots de passe, clés Stripe) codés en dur, ainsi que des fuites massives de données médicales et financières de particuliers
Artcraft suscite aussi de la controverse à propos de sa méthode dite « Clean-Room »
En informatique, une approche de type clean-room consiste à réécrire un logiciel entièrement de zéro en s'appuyant uniquement sur des spécifications publiques, la documentation et l'observation visuelle du comportement du produit d'origine. L'objectif est de reproduire l'outil sans jamais consulter, copier ou décompiler le code source propriétaire d'Adobe, garantissant théoriquement l'immunité contre les accusations de vol de propriété intellectuelle.
L'implication massive d'un modèle d'IA soulève des doutes. Certains experts contestent l'aspect « propre » de cette salle blanche. Si l'IA a été entraînée sur du code source confidentiel d'Adobe ayant fuité par le passé ou si elle reproduit indirectement des algorithmes protégés, la frontière juridique s'estompe. De plus, d'autres théorisent (sans preuve) que le logiciel d'Adobe a pu être décompilé puis digéré par l'IA, ce qui violerait directement les conditions d'utilisation de l'éditeur
Linitiative soulève des questionnements sur la valeur des clones face aux originaux ainsi que les risques juridiques potentiels
HOLY F*CK, THIS GUY LITERALLY REIMPLEMENTED ALL ADOBE PRODUCTS FROM SCRATCH, FREE AND OPEN SOURCE 🤯 > Photoshop → PhotoCraft > Illustrator → VectorCraft > Premiere Pro → FilmCraft > Lightroom → LightCraft > Acrobat → PdfCraft > After Effects → EffectCraft > InDesign → DesignCraft Free. Open source. Built in Rust. link in 🧵 ↓— Charly Wargnier ☄️ (@DataChaz) October 7, 2026
Pour l'instant, ils valent beaucoup moins que les originaux, ce que l'auteur lui-même admet. Les performances brutes s'annoncent excellentes car le code est écrit en Rust (très rapide) et s'exécute directement sur la carte graphique (GPU). Le clone de Photoshop (PhotoCraft) parvient déjà à gérer des calques, des masques et à ouvrir la majorité des fichiers .psd natifs avec succès. L'architecture est également pensée pour être pilotée par ligne de commande et par des agents IA.
De lautre côté, les applications restent instables, bancales sur certaines fonctionnalités et dépourvues des milliers de micro-outils et d'écosystèmes tiers qu'Adobe a perfectionnés en 30 ans. Ils ne peuvent pas remplacer la Creative Cloud pour un usage professionnel quotidien à ce stade.
Même si le code est légalement protégé par la méthode clean-room, le projet ArtCraft avance sur un terrain juridique très glissant :
- Propriété intellectuelle sur l'interface : L'interface d'ArtCraft copie délibérément l'ergonomie, la disposition et l'apparence des logiciels Adobe pour ne pas perturber les utilisateurs. Adobe possède des droits de propriété intellectuelle sur ses interfaces graphiques et pourrait attaquer pour contrefaçon visuelle ou concurrence déloyale
- Le droit des marques : Le projet évite d'utiliser directement les noms d'Adobe, mais l'utilisation de la racine Craft associée aux mêmes codes (Photo, Vector, Film) imite de très près la nomenclature d'Adobe.
- Les brevets logiciels : La méthode clean-room protège contre le droit d'auteur (la copie de code), mais ne protège en aucun cas contre la violation de brevets logiciels. Si Adobe détient des brevets sur des technologies ou techniques de traitement d'image spécifiques et que l'IA les a recréées, Adobe dispose d'un levier juridique puissant pour faire fermer les dépôts GitHub.
Source : Dépôt GitHub du projet ArtCraft
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