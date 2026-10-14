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ma fille va renter à l'université l'année prochaine, ce sera médecine. Les vieux sont de plus en plus nombreux, sont les plus riches et n'ont pas envie de mourir, donc capitalise plus de problèmes de santé.le médicale hors enfance reste encore un secteur d'avenir.la tech est clairement terminé, même chose pour tous les métiers lié aux enfants avec la chute de natalité globale dans les pays riches.en revanche les besoins pour les seniors ne va faire que croitre et c'est eux qui ont le patrimoine (un jeune en majorité est pauvre et est une cible inintéressant pour lui vendre des biens et services) il faut aller dans les branches les moins automatisable et les plus lucrative.le btp et la sécurité reste aussi des bon domaine pour entretenir et sécuriser les demeures des personnes âgées.c'est assez logique, c'est plus les 40-50ans qui vont acheter un appartement ou le dernier suv en neuf qu'un jeune. apres 60ans les besoins de santé augmente, pour peu avec de la chance que la personne ai eu une mauvaise hygiène de vie et c'est du chronique mal de dos, sousis cardiague, pulmolaire, musculaire...etc