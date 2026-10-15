La situation de Bank of America nest pas un cas isolé : dautres géants du secteur technologique subissent la même pression. Microsoft serait notamment confronté à une véritable crise informatique provoquée par la puissance inédite du modèle IA Mythos dAnthropic. Ce dernier est en effet capable didentifier des failles de sécurité plus rapidement que les équipes de sécurité de lentreprise ne peuvent les corriger. Le groupe mène ainsi une course contre la montre pour sécuriser des logiciels mondiaux comme SharePoint, avant que des pirates nexploitent ces mêmes vulnérabilités. La stratégie habituelle de triage des bogues est elle-même remise en question, lIA permettant désormais de combiner plusieurs failles mineures pour mener des attaques dévastatrices, au point que certains dirigeants redoutent une « apocalypse des bogues ».
Les capacités de Mythos d'Anthropic font toutefois lobjet dun débat, comme en témoigne le cas de Firefox. En seulement deux mois, loutil Claude Mythos Preview aurait identifié 271 failles inconnues dans le code source du navigateur, dont certaines dormaient depuis vingt ans. Mozilla juge ces résultats quasiment exempts de faux positifs. Si léditeur salue une avancée majeure, des ingénieurs en sécurité indépendants y voient plutôt un bluff, ce qui laisse la question ouverte : s'agit-il d'une percée technologique réelle ou d'un récit commercial soigneusement orchestré par Anthropic ?
Bank of America Corporation (souvent abrégée en BofA) est une banque multinationale américaine et une société holding de services financiers dont le siège social est situé au Bank of America Corporate Center à Charlotte, en Caroline du Nord, et dont les sièges de la banque d'investissement et des activités annexes se trouvent à Manhattan. La banque est issue de la fusion, en 1998, entre NationsBank et l'ancienne société Bank of America. Elle est également la deuxième plus grande banque au monde en termes de capitalisation boursière, derrière JPMorgan Chase.
Bank of America vient peut-être de montrer à tout le monde à quel point les agents IA peuvent être dangereux pour les entreprises. Selon Brian Moynihan, PDG de Bank of America, la banque a fait appel à une armée de prestataires externes et mobilisé des milliers de spécialistes en informatique pour renforcer la sécurité de son code face aux nouvelles menaces de cybersécurité liées aux avancées de l'IA. Le PDG Brian Moynihan a fait cette révélation lors d'une interview accordée à CNBC.
Cette refonte de la stratégie de défense aurait été déclenchée après que des agents IA avancés, notamment Mythos dAnthropic, ont démontré une capacité accrue à identifier et à exploiter des failles logicielles de longue date au sein des réseaux internes de la banque et de ceux de ses fournisseurs.
« Ce risque est bien réel, et cest pourquoi, lorsque les modèles de pointe ont fait leur apparition nous avons été nombreux à nous réunir et à nous demander : "Comment faire pour surmonter rapidement cette situation ?" », a déclaré Brian Moynihan à Leslie Picker de CNBC à la suite de la publication des résultats du troisième trimestre de la banque.
Des coûts liés à la cybersécurité s'élevant à plus de deux cents de millions de dollars
Pour faire face à une menace immédiate, la banque a recruté 1 000 prestataires externes au cours du deuxième trimestre. Ces spécialistes ont rejoint les 3 000 collaborateurs internes déjà affectés à la maintenance et à la sécurité des logiciels, a précisé Brian Moynihan, et ils continuent de participer activement aux efforts de remédiation.
L'intervention d'urgence réalisée par Bank of America a représenté un coût considérable pour la banque. Brian Moynihan a indiqué aux analystes que la banque avait engagé « plus de deux cents millions » de dépenses au cours du seul troisième trimestre, liées à la campagne de correctifs logiciels ainsi qu'aux mesures de conformité réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Les propos de Moynihan offrent un aperçu dune transparence inhabituelle sur les coûts concrets, en dollars et en main-duvre, auxquels sont confrontées les grandes institutions financières américaines face aux répercussions imprévues de linnovation rapide en matière dIA. Mythos a été diffusé en avril dernier auprès dun groupe restreint de banques, dentreprises technologiques et dagences gouvernementales, déclenchant une ruée défensive urgente dans le monde des entreprises américaines pour combler des lacunes de codage vieilles de plusieurs décennies avant que des acteurs malveillants ne puissent tirer parti doutils de pointe similaires.
« Nous devons garder une longueur davance sur eux, et nous devons garder à lesprit que ceux qui développent ces logiciels sont les mêmes qui tentent de nous vendre ces services », a déclaré Brian Moynihan.
Ces informations sur les dépenses interviennent dans un contexte de marché difficile, les actions de Bank of America ayant chuté de près de 8 %. Répondant aux inquiétudes des investisseurs concernant la hausse des frais généraux, Brian Moynihan a souligné que laugmentation des contrats liés à la cybersécurité serait temporaire.
« Une fois que lon a corrigé une faille, on na plus besoin de la corriger aussi souvent le processus se poursuit », a déclaré Brian Moynihan, précisant que les dépenses liées aux mesures correctives devraient diminuer progressivement une fois les principales vulnérabilités comblées.
Bank of America ne remplace que 75 % des employés qui quittent l'entreprise
Tout en absorbant des coûts défensifs à court terme, la banque s'appuie activement sur l'IA pour améliorer son efficacité opérationnelle à plus grande échelle. Bank of America mène actuellement environ 130 projets internes liés à l'IA. La banque prévoit que les économies annuelles générées par ces systèmes passeront de 300 millions de dollars cette année à 700 millions de dollars d'ici 2027.
Au cours de lannée écoulée, létablissement bancaire a réduit ses effectifs globaux denviron 3 400 postes, une réduction qui a notamment concerné environ 5 % de ses cadres. Lors dun événement, Brian Moynihan a déclaré que BofA affichait un taux de départs naturel compris entre 8 % et 8,5 %. Compte tenu des effectifs actuels, cela signifie quau moins 1 400 personnes quittent lentreprise chaque mois. Lorsquils partent, a-t-il précisé, la banque nen remplace que 1 000. Les 300 autres postes doivent être « pris en charge », a-t-il ajouté. Plus prosaïquement, ils doivent être assurés par le personnel existant.
Heureusement, lIA est là pour aider à cette tâche. « En fin de compte, nos collaborateurs doivent utiliser lIA pour améliorer notre entreprise et offrir une meilleure expérience à nos clients », a déclaré Brian Moynihan. BofA compte désormais « 150 cas dutilisation mis en uvre » et déploie lIA dans « davantage de domaines », a-t-il également précisé. Ces domaines comprennent laudit, le juridique et dautres secteurs. Et les 18 000 développeurs de BofA ont permis de « réaliser des économies » de 10 à 15 %, qui sont réaffectées.
Bank of America écope d'une amende de 1,2 milliard de dollars
Le gouvernement américain a infligé une amende de 1,2 milliard de dollars à la deuxième plus grande banque du pays. Ce montant est le troisième plus élevé de lhistoire du ministère. « Lorsquune banque de cette envergure ne respecte pas ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment dargent et de sanctions, les conséquences sétendent bien au-delà de ses propres murs, exposant lensemble du système financier américain à dimportants risques liés au financement illicite », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, dans un communiqué. « Les mesures prises aujourdhui envoient un message clair : même les plus grandes institutions financières ne sont pas au-dessus des lois. »
Dans un communiqué, le Trésor américain a indiqué que son réseau de...
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