Character.ai est le premier domino à tomber dans cette énorme bulle de l'IA. L'entreprise s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites. Les circonstances de cette faillite correspondent exactement à ce que les détracteurs de lIA avaient prédit : Character.ai a brulé des sommes colossales pour exploiter son produit, na pas généré assez de revenus et a dû faire face à dénormes frais de justice après avoir causé du tort à ses utilisateurs.
Les documents déposés par Character.ai auprès des autorités dans le cadre de sa faillite révèlent les contours de fiasco spectaculaire. L'entreprise était valorisée à un milliard de dollars en 2023 à la suite d'une levée de fonds de 150 millions de dollars menée par le cabinet Andreessen Horowitz (a16z).
Attirer des millions dutilisateurs ne garantit manifestement pas le succès à long terme dans l'industrie actuelle de l'IA. Un nombre croissant dutilisateurs entraînait une augmentation des coûts de calcul informatique, et la nature même de linteraction des utilisateurs avec les chatbots, en tant que compagnons, impliquait quils devaient mener des conversations approfondies pouvant durer des heures. La facture était devenue très lourde à payer.
Un modèle économique « insoutenable » sur le long terme
Les documents déposés auprès du tribunal des faillites ont mis au jour les tractations de Character.ai pour garder la tête hors de l'eau. Character.ai a réduit sa facture informatique, choisi ainsi délibérément de dégrader la qualité de son produit. L'entreprise a également adopté des modèles moins coûteux, réduit ses effectifs, ajouté de la publicité et augmenté son chiffre daffaires. Sa consommation de trésorerie est néanmoins restée considérable.
Ce revirement a des implications qui dépassent le cadre dune simple entreprise de chatbots. Character.ai avait attiré des millions dutilisateurs et conclu un important accord de licence avec Google en 2024. Il bénéficiait à la fois dun fort engagement de la part de ses utilisateurs et dun accès au capital. Les documents de faillite montrent désormais quaucun de ces deux atouts na permis de combler le fossé entre lutilisation et la monétisation.
Lentreprise fait preuve de franchise quant à ses échecs. Le PDG, Colin Adams, résume la situation en affirmant que « sa technologie impressionnante est très coûteuse à exploiter » et quelle a constamment rencontré « des difficultés en matière de rentabilité », avec des dépenses opérationnelles élevées.
Concrètement, cela représentait 56,1 millions de dollars consacrés aux coûts informatiques entre janvier et août 2026, auxquels sajoutaient 19,7 millions de dollars de salaires versés au cours de la même période. Son chiffre daffaires restait lamentable, passant de 2,8 millions de dollars en décembre 2025 à 5,3 millions de dollars pour le mois daoût, tout en continuant denregistrer une perte dexploitation de 8 à 9 millions de dollars par mois.
La requête de Character.ai estime lactif et le passif de son bilan entre 50 et 100 millions de dollars. En outre, une déclaration déposée le premier jour faisait état denviron 57 millions de dollars de trésorerie, déquivalents de trésorerie et de placements non affectés à la date du dépôt de la requête. Même en faisant abstraction des litiges, la direction de Character.ai a reconnu dans ses dossiers officiels que son activité était « totalement intenable ».
Impacts des frais juridiques et contentieux d'ayants droit
Au-delà de son modèle financier hautement déficitaire, des dépenses juridiques massives ont accéléré la faillite de l'entreprise. Character.ai a été poursuivie par la famille d'un utilisateur qui s'est suicidé après avoir discuté longuement avec l'un de ses chatbots. L'entreprise fait également fait l'objet de pressions de la part de régulateurs exigeant la mise en place de systèmes de vérification de l'âge en raison de son attrait auprès des enfants.
Mais si les poursuites judiciaires à lencontre de Character.ai sont importantes, elles ne sont pas inhabituelles dans un secteur de lIA en proie à des problèmes juridiques liés au vol de propriété intellectuelle et à des suggestions dautomutilation ou de violence à lencontre de ses utilisateurs. En dautres termes, rien dans le dossier de faillite de Character.ai ne se distingue de ce que lon pourrait dire de nombreux autres géants et startups de lIA.
Tous dépensent des sommes colossales en calcul sans disposer dun modèle économique capable de les soutenir. La différence entre Character.ai et des géants comme OpenAI, Anthropic, Meta et Google réside dans le fait que ces dernières ont pu bénéficier à plusieurs reprises dinjections de capitaux frais ou, dans le cas de Meta et de Google, subventionner leurs produits dIA grâce aux revenus générés par leurs activités publicitaires colossales.
Les utilisateurs ne perdent pas immédiatement l'accès à leurs compagnons virtuels. Dans un billet de blogue, la société a annoncé quelle continuerait à fonctionner tout au long de la procédure de faillite : « la plateforme Character.ai reste opérationnelle, et vous pouvez continuer à accéder à tous les services pour le moment. Nous nous concentrons sur la recherche de la meilleure voie à suivre pour notre plateforme et notre communauté ».
Disney aurait proposé 20 millions de dollars à Character.ai pour obtenir une licence sur une partie de sa propriété intellectuelle ; l'année dernière, Disney avait adressé à Character.ai une mise en demeure lui demandant de cesser d'utiliser sans autorisation ses personnages protégés par le droit d'auteur.
Un exemple de la menace qui pèse sur l'industrie de l'IA
Lattrait initial de Character.ai était facile à comprendre. Les utilisateurs pouvaient créer des personnages fictifs, jouer des rôles, raconter des histoires, sentraîner à converser ou interagir avec des personnages créés par dautres. Ces sessions ne se limitaient pas à de brèves questions factuelles. Les utilisateurs revenaient pour des conversations longues. Cela différenciait Character.ai des chatbots axés sur la recherche et des outils de productivité.
Pour les entreprises, la question la plus importante nest plus de savoir si les utilisateurs veulent des personnages conversationnels. Character.ai a déjà démontré lexistence de cette demande. La question est désormais de savoir si chaque session supplémentaire améliore ou affaiblit la rentabilité.
De nombreuses personnes entretiennent des relations étroites avec ChatGPT ou Claude. Les utilisateurs expérimentés sen servent pour produire des montagnes de code, en exécutant souvent plusieurs instances simultanément pour gérer différentes tâches. Dans de nombreux cas, ces fournisseurs dIA ont déjà modifié leurs barèmes tarifaires pour passer à une facturation basée sur lutilisation, afin de faire face à la flambée des coûts de calcul.
OpenAI a commencé cette année à diffuser des publicités dans ChatGPT pour les utilisateurs des formules gratuites et à bas prix. Et tout comme Character.ai, OpenAI a également fait lobjet de plusieurs poursuites judiciaires alléguant que son chatbot aurait poussé des utilisateurs au suicide. Selon des documents financiers divulgués en septembre, OpenAI prévoit des pertes estimées à près de 280 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.
Pour linstant, les principales entreprises de l'industrie parviennent à se maintenir à flot soit en attirant dénormes investissements (OpenAI et Anthropic), soit en subventionnant leurs activités liées à lIA grâce à leurs sources de revenus traditionnelles (Google et Meta). Cela dit, un jour viendra où elles devront voler de leurs propres ailes, et à ce moment-là, la faillite de Character.ai pourrait bien apparaître comme un exemple à ne pas suivre.
Les profits générés par l'utilisation sont quasi inexistants
Dans un rapport publié le mois dernier, l'économiste Torsten Slok a souligné un déséquilibre financier au sein de l'industrie de l'IA. Actuellement, les profits des fabricants de puces sont financés par les capitaux des investisseurs plutôt que par des revenus réels. Les développeurs d'applications d'IA affichent des marges opérationnelles négatives, créant de ce fait un modèle économique très fragile qui repose sur « l'espoir d'une rentabilité future ».
Si les clients finaux ne génèrent pas rapidement un retour sur investissement concret, le financement massif pourrait se tarir brutalement, provoquant l'éclatement de la bulle de l'IA. Certaines entreprises font déjà face à des flux de trésorerie disponible négatifs. À titre d'exemple, Oracle, partenaire clé d'OpenAI, est dos au mur après avoir accumulé plus de 150 milliards de dollars de dettes adossées à l'IA, et multiplie les licenciements massifs.
Selon des documents consultés par Reuters, le principal concurrent d'OpenAI, Anthropic, se prépare à une introduction en bourse avec une valorisation potentielle de plus de 2 000 milliards...
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