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Les documents relatifs à la faillite de Character.ai montrent que « le modèle économique actuel de l'IA est fondamentalement non viable »,
Les bénéfices sont financés par les investisseurs

Le , par Mathis Lucas
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Character.ai confirme ce que les économistes répètent depuis le début : le modèle économique actuel de l'IA est fondamentalement non viable. L'entreprise a accumulé des pertes financières sans parvenir à générer des revenus suffisants, malgré des tentatives de réduction des coûts qui ont détérioré la qualité du service. Elle a fait face à des poursuites judiciaires majeures et à des frais juridiques exorbitants suite au suicide d'un utilisateur et à des litiges sur les droits d'auteur, notamment avec Disney. Selon les experts, l'industrie doit sérieusement s'inquiéter, car sa survie repose actuellement uniquement sur l'afflux de capitaux de la part des investisseurs.

Character.ai est le premier domino à tomber dans cette énorme bulle de l'IA. L'entreprise s'est placée sous la protection de la loi sur les faillites. Les circonstances de cette faillite correspondent exactement à ce que les détracteurs de lIA avaient prédit : Character.ai a brulé des sommes colossales pour exploiter son produit, na pas généré assez de revenus et a dû faire face à dénormes frais de justice après avoir causé du tort à ses utilisateurs.

Les documents déposés par Character.ai auprès des autorités dans le cadre de sa faillite révèlent les contours de fiasco spectaculaire. L'entreprise était valorisée à un milliard de dollars en 2023 à la suite d'une levée de fonds de 150 millions de dollars menée par le cabinet Andreessen Horowitz (a16z).

Attirer des millions dutilisateurs ne garantit manifestement pas le succès à long terme dans l'industrie actuelle de l'IA. Un nombre croissant dutilisateurs entraînait une augmentation des coûts de calcul informatique, et la nature même de linteraction des utilisateurs avec les chatbots, en tant que compagnons, impliquait quils devaient mener des conversations approfondies pouvant durer des heures. La facture était devenue très lourde à payer.

Un modèle économique « insoutenable » sur le long terme

Les documents déposés auprès du tribunal des faillites ont mis au jour les tractations de Character.ai pour garder la tête hors de l'eau. Character.ai a réduit sa facture informatique, choisi ainsi délibérément de dégrader la qualité de son produit. L'entreprise a également adopté des modèles moins coûteux, réduit ses effectifs, ajouté de la publicité et augmenté son chiffre daffaires. Sa consommation de trésorerie est néanmoins restée considérable.


Ce revirement a des implications qui dépassent le cadre dune simple entreprise de chatbots. Character.ai avait attiré des millions dutilisateurs et conclu un important accord de licence avec Google en 2024. Il bénéficiait à la fois dun fort engagement de la part de ses utilisateurs et dun accès au capital. Les documents de faillite montrent désormais quaucun de ces deux atouts na permis de combler le fossé entre lutilisation et la monétisation.

Lentreprise fait preuve de franchise quant à ses échecs. Le PDG, Colin Adams, résume la situation en affirmant que « sa technologie impressionnante est très coûteuse à exploiter » et quelle a constamment rencontré « des difficultés en matière de rentabilité », avec des dépenses opérationnelles élevées.

Concrètement, cela représentait 56,1 millions de dollars consacrés aux coûts informatiques entre janvier et août 2026, auxquels sajoutaient 19,7 millions de dollars de salaires versés au cours de la même période. Son chiffre daffaires restait lamentable, passant de 2,8 millions de dollars en décembre 2025 à 5,3 millions de dollars pour le mois daoût, tout en continuant denregistrer une perte dexploitation de 8 à 9 millions de dollars par mois.

La requête de Character.ai estime lactif et le passif de son bilan entre 50 et 100 millions de dollars. En outre, une déclaration déposée le premier jour faisait état denviron 57 millions de dollars de trésorerie, déquivalents de trésorerie et de placements non affectés à la date du dépôt de la requête. Même en faisant abstraction des litiges, la direction de Character.ai a reconnu dans ses dossiers officiels que son activité était « totalement intenable ».

Impacts des frais juridiques et contentieux d'ayants droit

Au-delà de son modèle financier hautement déficitaire, des dépenses juridiques massives ont accéléré la faillite de l'entreprise. Character.ai a été poursuivie par la famille d'un utilisateur qui s'est suicidé après avoir discuté longuement avec l'un de ses chatbots. L'entreprise fait également fait l'objet de pressions de la part de régulateurs exigeant la mise en place de systèmes de vérification de l'âge en raison de son attrait auprès des enfants.

Mais si les poursuites judiciaires à lencontre de Character.ai sont importantes, elles ne sont pas inhabituelles dans un secteur de lIA en proie à des problèmes juridiques liés au vol de propriété intellectuelle et à des suggestions dautomutilation ou de violence à lencontre de ses utilisateurs. En dautres termes, rien dans le dossier de faillite de Character.ai ne se distingue de ce que lon pourrait dire de nombreux autres géants et startups de lIA.

Tous dépensent des sommes colossales en calcul sans disposer dun modèle économique capable de les soutenir. La différence entre Character.ai et des géants comme OpenAI, Anthropic, Meta et Google réside dans le fait que ces dernières ont pu bénéficier à plusieurs reprises dinjections de capitaux frais ou, dans le cas de Meta et de Google, subventionner leurs produits dIA grâce aux revenus générés par leurs activités publicitaires colossales.

Les utilisateurs ne perdent pas immédiatement l'accès à leurs compagnons virtuels. Dans un billet de blogue, la société a annoncé quelle continuerait à fonctionner tout au long de la procédure de faillite : « la plateforme Character.ai reste opérationnelle, et vous pouvez continuer à accéder à tous les services pour le moment. Nous nous concentrons sur la recherche de la meilleure voie à suivre pour notre plateforme et notre communauté ».

Disney aurait proposé 20 millions de dollars à Character.ai pour obtenir une licence sur une partie de sa propriété intellectuelle ; l'année dernière, Disney avait adressé à Character.ai une mise en demeure lui demandant de cesser d'utiliser sans autorisation ses personnages protégés par le droit d'auteur.

Un exemple de la menace qui pèse sur l'industrie de l'IA

Lattrait initial de Character.ai était facile à comprendre. Les utilisateurs pouvaient créer des personnages fictifs, jouer des rôles, raconter des histoires, sentraîner à converser ou interagir avec des personnages créés par dautres. Ces sessions ne se limitaient pas à de brèves questions factuelles. Les utilisateurs revenaient pour des conversations longues. Cela différenciait Character.ai des chatbots axés sur la recherche et des outils de productivité.

Pour les entreprises, la question la plus importante nest plus de savoir si les utilisateurs veulent des personnages conversationnels. Character.ai a déjà démontré lexistence de cette demande. La question est désormais de savoir si chaque session supplémentaire améliore ou affaiblit la rentabilité.

De nombreuses personnes entretiennent des relations étroites avec ChatGPT ou Claude. Les utilisateurs expérimentés sen servent pour produire des montagnes de code, en exécutant souvent plusieurs instances simultanément pour gérer différentes tâches. Dans de nombreux cas, ces fournisseurs dIA ont déjà modifié leurs barèmes tarifaires pour passer à une facturation basée sur lutilisation, afin de faire face à la flambée des coûts de calcul.

OpenAI a commencé cette année à diffuser des publicités dans ChatGPT pour les utilisateurs des formules gratuites et à bas prix. Et tout comme Character.ai, OpenAI a également fait lobjet de plusieurs poursuites judiciaires alléguant que son chatbot aurait poussé des utilisateurs au suicide. Selon des documents financiers divulgués en septembre, OpenAI prévoit des pertes estimées à près de 280 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.

Pour linstant, les principales entreprises de l'industrie parviennent à se maintenir à flot soit en attirant dénormes investissements (OpenAI et Anthropic), soit en subventionnant leurs activités liées à lIA grâce à leurs sources de revenus traditionnelles (Google et Meta). Cela dit, un jour viendra où elles devront voler de leurs propres ailes, et à ce moment-là, la faillite de Character.ai pourrait bien apparaître comme un exemple à ne pas suivre.

Les profits générés par l'utilisation sont quasi inexistants

Dans un rapport publié le mois dernier, l'économiste Torsten Slok a souligné un déséquilibre financier au sein de l'industrie de l'IA. Actuellement, les profits des fabricants de puces sont financés par les capitaux des investisseurs plutôt que par des revenus réels. Les développeurs d'applications d'IA affichent des marges opérationnelles négatives, créant de ce fait un modèle économique très fragile qui repose sur « l'espoir d'une rentabilité future ».

Si les clients finaux ne génèrent pas rapidement un retour sur investissement concret, le financement massif pourrait se tarir brutalement, provoquant l'éclatement de la bulle de l'IA. Certaines entreprises font déjà face à des flux de trésorerie disponible négatifs. À titre d'exemple, Oracle, partenaire clé d'OpenAI, est dos au mur après avoir accumulé plus de 150 milliards de dollars de dettes adossées à l'IA, et multiplie les licenciements massifs.

Selon des documents consultés par Reuters, le principal concurrent d'OpenAI, Anthropic, se prépare à une introduction en bourse avec une valorisation potentielle de plus de 2 000 milliards...
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3 commentaires
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Artaeus
Avatar de Artaeus
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 15/10/2026 à 19:55
L'analyse ne me semble pas correcte :
- Cela montre que les éclaireurs imposant Persona pour vérifier l'âge (en fait, la carte d'identité) font fuir les utilisateurs et donc, font faillite.

C'est une très bonne nouvelle contre l'identité numérique.
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