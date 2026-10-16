Amazon présente deux nouveaux produits IA de la marque Bee : Bee Frontier et Bee Eclipse

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Amazon est un conglomérat multinational américain présent dans les domaines du commerce électronique, de la vente au détail, du cloud computing, de la publicité en ligne, du streaming numérique, du divertissement et de lintelligence artificielle (IA). Fondée en 1994 par Jeff Bezos, l'entreprise a débuté comme une librairie en ligne avant de s'étendre progressivement à pratiquement tous les produits de consommation ainsi qu'à de nombreuses autres catégories, se positionnant comme « The Everything Store » (le magasin qui vend de tout). En 2026, elle était le plus grand détaillant en ligne au monde.Récemment, Amazon a lancé deux nouveaux gadgets dotés dune intelligence artificielle (IA) qui, selon lentreprise, peuvent écouter des conversations, rédiger des notes et envoyer des rappels. Le premier, le Bee Frontier, est un bracelet en silicone qui peut également être accroché à un vêtement et vendu au prix de 74,99 $. Amazon a également annoncé le Bee Eclipse, un appareil de la taille dune carte de crédit qui se fixe magnétiquement à larrière dun téléphone et vendu au prix de 99,99 $.Ces nouvelles offres technologiques sont conçues par Bee, un fabricant dappareils portables dotés dIA quAmazon a racheté lannée dernière. Équipés de microphones, les appareils dotés de l« IA personnelle » de Bee transcrivent les réunions ou les conversations quotidiennes, aidant ainsi les utilisateurs à consigner des moments sans avoir à utiliser leurs mains. Les appareils peuvent ensuite recommander des « objectifs et actions personnalisés » en fonction de la conversation, a précisé Amazon.», a indiqué lentreprise dans son communiqué. Si, par exemple, une personne est en train de planifier des vacances au téléphone, le Bee Frontier ou le Bee Eclipse créera un résumé du voyage, en consignant des détails tels que les horaires de vol ou les réservations dhôtel.Amazon a précisé que les utilisateurs peuvent également connecter Bee à des applications existantes telles que Gmail, Google Agenda et Microsoft Outlook, ce qui permet à la technologie dIA de rédiger des e-mails de suivi ou de créer des invitations dagenda en fonction de ce qui a été discuté. Les appareils Bee peuvent également être reliés à Alexa+ dAmazon et à Amazon.com. Les utilisateurs bénéficient gratuitement de résumés de conversations, de récapitulatifs et dune mémoire de 14 jours ; sils souhaitent disposer de fonctionnalités plus avancées, telles que lintégration avec Alexa+ et Amazon.com ainsi que des suggestions de tâches à effectuer, ils devront souscrire à un abonnement Bee Pro, qui coûte 11,99 $ par mois.Amazon a mis laccent sur les mesures de protection de la vie privée de Bee, soulignant que « personne, y compris Amazon, ne peut accéder à vos données ». Les enregistrements audio sont supprimés une fois transcrits par les appareils Bee, et personne ne peut accéder à vos données à moins que vous ne les partagiez, a précisé lentreprise. Les appareils Bee sinscrivent dans un marché croissant dédié aux gadgets basés sur lIA que les entreprises commercialisent auprès des consommateurs. Meta a récemment annoncé Muse, un assistant IA se présentant sous la forme dun porte-clés de poche. Microsoft, OpenAI et Samsung font partie des autres entreprises ayant lancé des produits basés sur lIA destinés aux consommateurs.Voici l'annonce d'Amazon :Vous est-il déjà arrivé de discuter de projets avec un ami, pour oublier aussitôt la date et lheure que vous aviez fixées ? Cest un scénario courant : nos journées regorgent dinformations importantes, mais il peut sembler impossible de toutes les retenir tout en restant concentré sur le moment présent. Bee est une IA personnelle conçue pour résoudre ce problème. Elle prend note des détails que vous risqueriez doublier et les transforme en résumés de conversations utiles, en listes de tâches, en rappels et en informations pertinentes.Sappuyer sur lIA pour vous aider à vous souvenir des détails importants  et à rester davantage ancré dans linstant présent  est passé du statut de nouveauté à celui dhabitude en seulement quelques années. Le premier appareil Bee, le Bee Pioneer, a été lun des premiers produits dIA personnelle à offrir bien plus quune simple transcription audio. Aujourdhui, nous franchissons une nouvelle étape dans laventure de Bee avec deux nouveaux appareils qui élargissent les capacités de lIA personnelle : Bee Frontier, la nouvelle génération de notre appareil portable doté dIA, et Bee Eclipse, un tout nouveau modèle qui se fixe magnétiquement à votre téléphone.Bee Frontier est une IA personnelle que vous pouvez porter au poignet ou accrocher à vos vêtements. Léger, il est doté dun bracelet en silicone ultra-souple conçu pour un confort tout au long de la journée, et se décline en trois coloris inspirés de la nature : Lavande, Sauge et Onyx.Avec une étanchéité IP67, une autonomie pouvant atteindre sept jours et une recharge via USB-C, Bee Frontier est conçu pour vous accompagner sans interruption pendant toute une semaine, ce qui lui permet de devenir de plus en plus intelligent et utile au fil du temps. Il est équipé de deux microphones dotés dun filtrage avancé du bruit, ce qui lui permet de retenir ce qui compte et dignorer le reste, même dans des environnements bruyants comme un restaurant bondé ou un bureau en open space.Bee Frontier sadresse aux personnes toujours en déplacement qui souhaitent rester pleinement présentes dans linstant. Quil sagisse de se souvenir des détails de réunions importantes, de noter les rendez-vous autour dun café convenus à la va-vite, ou simplement de sassurer que vous achèterez le liquide vaisselle que vous aviez prévu dacheter, Bee Frontier se souviendra de ces détails à votre place.Bee Frontier est conçu selon les mêmes principes de confidentialité intégrés à Bee depuis le premier jour : vous contrôlez le moment où Bee traite le son grâce au bouton du microphone, et un voyant lumineux vous indique quand lappareil est activé. Vous pouvez configurer Bee pour quil séteigne automatiquement si aucun son nest détecté pendant un certain temps (par exemple, 5 minutes, 15 minutes, etc.).Bee Eclipse est un nouvel ajout à la gamme Bee, offrant aux clients davantage doptions au-delà des appareils portables. Il sagit dun appareil fin et léger, de la taille dune carte de crédit, qui se fixe magnétiquement à larrière de votre téléphone. Pas besoin de vous soucier de quoi que ce soit : il suffit de le fixer et cest parti. Avec plus de 21 jours dautonomie sur une seule charge, il est conçu pour vous accompagner pendant plusieurs semaines daffilée.Bee Eclipse fonctionne comme Bee Frontier : il vous aide à transformer vos conversations en résumés utiles, en informations pertinentes et en listes de tâches. Comme pour tous les appareils Bee, les enregistrements audio ne sont jamais stockés, ne peuvent être ni consultés ni partagés, et les utilisateurs sont invités à obtenir lautorisation des participants à lappel à chaque fois quun enregistrement est lancé.Imaginons que vous soyez au téléphone avec des proches ou des amis pour organiser des vacances. Vous pouvez activer Bee Eclipse pour vous aider à vous souvenir de tous les détails logistiques dont vous avez discuté, des heures darrivée souhaitées aux restaurants préférés  en veillant à ne manquer aucun détail  afin que vos projets de vacances se déroulent comme prévu.Tout comme Bee Frontier, Bee Eclipse est conçu dans le respect de la vie privée : il dispose dun seul bouton pour lactiver ou le désactiver, ainsi que dun voyant lumineux qui sallume lorsquil résume une conversation.Une fois activé, Bee recueille le contexte de vos conversations et des applications connectées pour vous fournir des analyses et des recommandations. Vous pouvez accéder à des résumés de vos conversations dans lapplication mobile Bee ou dans une toute nouvelle application de bureau, avec des modèles adaptés à vos besoins et paramètres spécifiques  par exemple, des cours, des plans de soins ou des séances de brainstorming. Vous pouvez également consulter les souvenirs des derniers jours pour vous remémorer ce dont vous avez discuté. Bee identifie les tendances ou les thèmes récurrents et vous recommande des objectifs et des actions personnalisés.Les utilisateurs peuvent également connecter Bee à de nombreuses applications quils utilisent déjà, notamment Gmail, Google Agenda et Microsoft Outlook. Après un appel ou une réunion, Bee peut mettre en avant les actions à mener, rédiger des brouillons de-mails de suivi ou créer des invitations dagenda en fonction de ce qui a été discuté. Vous pouvez également connecter Bee à votre Apple HealthKit pour obtenir une vision plus complète de votre bien-être, ou lintégrer à vos photos afin dajouter une dimension visuelle à vos souvenirs quotidiens.Outre une nouvelle génération de matériel, Bee introduit la possibilité de se connecter à Alexa+ et Amazon.com, ce qui facilite encore davantage de se souvenir, de trouver et dacheter ce dont vous avez besoin. En connectant Bee à Alexa+, vous pouvez accéder en mode mains libres à vos résumés, analyses et tâches à effectuer. Ainsi, au lieu de sortir votre...