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Grâce à Google AI Studio, vous pouvez désormais « vibe coder » pour créer une application Android personnalisée et exécuter des applications Android sans avoir besoin d'un compte développeur

Le , par Alex
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Google Play a dévoilé une mise à jour majeure le 13 octobre 2026, introduisant une série de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer la découverte des applications, la compatibilité entre appareils et les expériences IA personnalisées. Les utilisateurs peuvent désormais créer et exécuter des applications dIA personnalisées directement sur leurs appareils sans avoir besoin dun compte développeur, un changement notable qui démocratise la création dapplications dIA via Google AI Studio pour le grand public. Le Play Store mis à jour sadaptera désormais aux interfaces automobiles, sétendra aux environnements de réalité étendue (XR) où les utilisateurs pourront parcourir les applications dans un espace 3D immersif, et sera optimisé pour les grands écrans dordinateur.

En mai 2026, Google a dévoilé des outils dIA en ligne améliorés sur sa plateforme AI Studio, capables de générer des applications Android natives complètes à partir de commandes en langage naturel, permettant ainsi aux non-développeurs de passer dune idée à un fichier APK installable en quelques minutes plutôt quen plusieurs mois. Le mode « Build » de Google AI Studio accepte des descriptions en anglais courant de ce que vous souhaitez que lapplication fasse et élabore un projet Android natif complet. Les projets générés peuvent ensuite être importés dans Android Studio pour être personnalisés et pour la génération finale de lAPK.

Google Play a dévoilé une mise à jour majeure le 13 octobre 2026, introduisant une série de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer la découverte des applications, la compatibilité entre appareils et les expériences IA personnalisées. Le vice-président Sam Bright a annoncé que les utilisateurs peuvent désormais créer et exécuter des applications dIA personnalisées directement sur leurs appareils sans avoir besoin dun compte développeur, un changement notable qui démocratise la création dapplications dIA via Google AI Studio pour le grand public. La plateforme déploie également des outils de découverte basés sur lIA, notamment la technologie « Gamer DNA » conçue pour recommander des applications et des jeux adaptés aux préférences individuelles des utilisateurs, ainsi que lintégration de « Ask Play » et de Gemini pour une recherche de contenu plus intuitive.

Au-delà des capacités dIA, Google Play étend considérablement sa portée au-delà des appareils mobiles. Le Play Store mis à jour sadaptera désormais aux interfaces automobiles, sétendra aux environnements de réalité étendue (XR) où les utilisateurs pourront parcourir les applications dans un espace 3D immersif, et sera optimisé pour les grands écrans dordinateur. Cette stratégie multi-écrans prévoit notamment le portage de titres PC populaires tels que « Dave the Diver » et « Warhammer 40 000 : Boltgun » sur les appareils mobiles Android et les PC avec une fonctionnalité de sauvegarde dans le cloud, ainsi que lextension des versions dessai de jeux aux jeux sur PC. De plus, le service a introduit de nouvelles fonctionnalités dengagement social telles que les sprints de 48 heures et les publications communautaires, tandis que les améliorations apportées à la sécurité familiale via Family Link permettent aux parents de partager directement les tranches dâge avec les applications pour un filtrage plus adapté des contenus.

Cette annonce intervient alors que Google a également lancé Gemini 4 Argon, son tout dernier modèle d'intelligence artificielle (IA) de pointe, conçu pour traiter des tâches approfondies, complexes et comportant plusieurs étapes dans des domaines concrets tels que l'ingénierie logicielle, la robotique, les sciences et les flux de travail d'entreprise. Le modèle est désormais accessible dans le monde entier aux développeurs et aux entreprises via l'API Gemini, ainsi qu'aux abonnés à Google AI. Selon Google, ce modèle occupe la première place du Vals Index, un cadre d'évaluation qui mesure les performances des modèles dans des secteurs économiques clés. Google a lancé ce modèle à un tarif de lancement destiné aux développeurs de 2 dollars par million de jetons d'entrée et de 10 dollars par million de jetons de sortie.


Voici l'annonce de Google :

Nouveautés sur Google Play : encore plus de façons de créer, de découvrir et de jouer

Google Play vous permet daccéder aux applications et aux jeux que vous adorez. Aujourdhui, il devient également le lieu où vous pouvez partager ceux que vous créez, permettant ainsi à toute personne ayant une idée de développer sa propre application et de la publier sur Google Play. Nous proposons également de nouvelles façons de découvrir et de jouer qui vous donnent le contrôle.

Voici les nouveautés sur Google Play.

De nouvelles façons de créer et de lancer votre propre application

De « il y a une application pour ça » à « il y a une application pour moi ».

Grâce à Google AI Studio, vous pouvez coder intuitivement une application Android personnalisée. Comme bon nombre de ces applications naissent sous forme de projets personnels, vous pouvez désormais, via Google Play, les lancer sur votre propre appareil. Vos créations restent ainsi privées, sécurisées et distinctes du catalogue public de la boutique. Pour cela, votre compte Google standard suffit : aucun compte développeur nest nécessaire. Ce service est déployé dès aujourdhui sur certains marchés, notamment aux États-Unis, pour les utilisateurs âgés de 18 ans et plus.

Dans les mois à venir, vous pourrez partager vos applications personnelles avec un cercle restreint damis et de proches. Et si vous souhaitez à terme partager votre application avec le monde entier, Google Play vous aide à passer à un compte de développeur professionnel. À ce moment-là, votre application sera soumise aux mêmes contrôles « Trust & Safety » et aux mêmes normes de qualité que celles de tout développeur professionnel.


Des moyens plus intelligents et plus personnalisés de découvrir du contenu

La découverte de contenu sur tous les écrans

La découverte ne doit pas sarrêter à lécran de votre téléphone. Dans les voitures équipées de Google, le Play Store mis à jour sadapte à lécran de votre véhicule. En réalité étendue (XR), le Play Store est un espace 3D immersif où vos applications vous entourent pendant que vous naviguez. Et sur Googlebook, les applications optimisées pour les grands écrans sont mises en avant.

Pour découvrir du contenu adapté à toutes vos passions, les pages thématiques « Sports » couvrent désormais des championnats de football tels que la Premier League, la Ligue des champions, la Liga, la Liga MX et la Major League Soccer.


Découverte alimentée par lIA avec Ask Play et Play dans Gemini

Ask Play vous permet de poser une question et dobtenir instantanément des recommandations personnalisées. À partir daujourdhui, Ask Play peut générer une comparaison entre des applications, en mettant en évidence les principales différences et lavis des utilisateurs.

Par ailleurs, Play dans Gemini intègre les applications, les jeux et le contenu des développeurs de Google Play directement dans vos conversations Gemini. Cette fonctionnalité sera bientôt déployée pour tous les utilisateurs de Gemini.
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Une découverte de jeux enfin adaptée à vos goûts

Les joueurs évaluent les jeux en fonction de leurs mécanismes, de leur style graphique et bien plus encore  et pas seulement en fonction de leur popularité.

Le nouvel outil Game Finder de Play associe lexpertise de Google Play en matière de jeux vidéo à notre communauté de plus de 2 milliards de joueurs, pour vous permettre de trouver facilement des jeux qui correspondent à vos goûts. Au cur de cet outil se trouve le « Gamer DNA » : une analyse de votre façon de jouer et des préférences que vous avez partagées. Précisez les jeux, les genres, les mécanismes et bien plus encore pour affiner votre « Gamer DNA » et découvrir davantage de contenus qui vous plaisent.
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De plus, découvrez comment les joueurs ayant un « Gamer DNA » similaire interagissent avec un titre, voyez combien de personnes que vous suivez y jouent, lisez les résumés des avis des utilisateurs et découvrez quels jeux sont tendance et pourquoi. Le « Game Finder » est disponible dès aujourdhui en anglais pour les utilisateurs américains, et dautres marchés suivront prochainement.

Nous lançons également les « Playlists de jeux », qui vous permettent de créer des sélections de jeux. Bientôt, vous pourrez partager vos playlists et explorer celles dautres joueurs.


Compétition sociale, nouveaux jeux et superbes récompenses

Trouver un excellent jeu nest que la moitié du plaisir : rester connecté et au cur de laction, voilà ce qui incite les joueurs à revenir. Voici trois nouvelles façons dont nous y parvenons dans Play :

- Les « Sprints », déployés dès aujourdhui sur tous les marchés, sont des micro-défis dynamiques dune durée de 48 heures. Affrontez des groupes de deux à cinq joueurs dans des compétitions au rythme effréné.
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