La startup IA chinoise DeepSeek lance le modèle d'IA DeepSeek-V4.1-Flash-1017, promettant de meilleures performances, une exécution plus rapide des tâches et des coûts d'utilisation réduits

DeepSeek est une société chinoise d'intelligence artificielle (IA) connue pour développer un agent conversationnel du même nom, DeepSeek, qui exploite un grand modèle de langage. Début 2025, DeepSeek dévoile son IA, qui est publiée en open source (sous licence MIT). Ses performances sont comparables, voire supérieures, à celles des leaders américains, mais obtenue avec un coût de développement bien plus faible, et une moindre consommation de ressources.
Récemment, DeepSeek a lancé DeepSeek-V4.1-Flash-1017. Ce nouveau modèle est une version améliorée du V4.1-Flash, lancé le mois dernier, et est conçu pour améliorer les performances en matière de raisonnement, de codage et de capacités des agents IA. DeepSeek a indiqué que ce dernier modèle exécute les tâches plus rapidement et génère des réponses plus courtes. En réduisant la durée dexécution des tâches et la longueur des résultats tout en améliorant les performances, le modèle permet aux utilisateurs de travailler plus rapidement et à moindre coût.
Lentreprise a indiqué que les capacités du modèle en matière de développement de jeux et de modélisation 3D se sont améliorées. DeepSeek a précisé que le nouveau modèle affiche des progrès en matière de raisonnement, de programmation, de tâches dagent et de benchmarks de vision. Les évaluations internes de lentreprise suggèrent que le modèle a surpassé plusieurs concurrents occidentaux de premier plan lors de tests ciblés.
Selon lentreprise, le modèle mis à jour a surpassé le GPT 5.6 Sol. Le V4.1-Flash-1017 a obtenu un score de 77,0 au benchmark de développement logiciel DeepSWE v1.1, contre 74,0 pour le Claude Opus 5 dAnthropic et 73,0 pour le GPT-5.6 Sol dOpenAI. Lors du test dautomatisation des flux de travail AutomationBench, le modèle a obtenu un score de 60,5, devançant les 50,3 dOpus 5. La société a souligné que les capacités du modèle ont été améliorées grâce à un apprentissage par renforcement basé sur lauto-rétroaction, ce qui permet des performances accrues dans la création de projets complets à partir de zéro, y compris des tâches telles que le développement de jeux et la modélisation 3D.
Parallèlement à la mise à jour du modèle, DeepSeek a indiqué que son interface de programmation dapplications (API) prend désormais en charge de nouvelles interfaces « Search » et « Fetch », mises à la disposition du public au prix de 5 yuans (0,75 $) pour 1 000 requêtes. Lentreprise a également maintenu sa compétitivité en matière de prix. Le coût par tâche de codage pour la version V4.1 Flash-1017 sélève à environ 0,20 $, soit bien moins dun dixième de celui des modèles dIA américains comparables. Le tarif par million de jetons de sortie API pour la version V4.1 Flash-1017 de DeepSeek est de 0,59 $ en heures creuses et de 1,19 $ en heures de pointe. Le GPT-5.6 Sol dOpenAI coûte 20 dollars, et le Claude Opus 5 dAnthropic, 25 dollars.
Cette mise à niveau apporte des améliorations significatives en termes de performances, ce qui souligne que les start-ups chinoises spécialisées dans lIA se font concurrence sur lefficacité, la spécialisation et lutilité concrète, a déclaré un analyste industriel chinois. Par ailleurs, la société dIA StartLux, basée à Shanghai, sest hissée à la première place du classement « Decision Index 0.3.2 » de Hugging Face. Son modèle « StartLux-Decision-v1.1-27B Instant » a obtenu le meilleur score mondial (69,1), devançant ainsi un ensemble de 173 modèles librement reproductibles.
Cette annonce intervient alors que les modèles d'intelligence artificielle (IA) open source chinois ont considérablement étendu leur présence à l'échelle mondiale, leur taux d'adoption passant de 13 % à près de 30 % de l'utilisation totale en 2025, principalement grâce à Qwen et DeepSeek. Cette tendance a été documentée dans le rapport "State of AI" d'OpenRouter, qui a analysé plus de 100 000 milliards de jetons sur plus de 300 modèles, révélant ainsi le passage d'une domination propriétaire à une concurrence pluraliste et open source à l'échelle mondiale.
Voici l'annonce de cette mise à jour :
DeepSeek-V4.1-Flash-1017 est disponible !
Des performances de benchmark supérieures, une exécution plus rapide des tâches et des résultats plus concis que la version précédente : une amélioration de type Pareto en termes de performances et de coût. Désormais disponible sur notre site web, notre application et notre API.
Optimisé pour DeepSeek Harness, Tencent CodeBuddy, WorkBuddy et bien d'autres. Passez à DeepSeek Harness v0.2.1-rc.1 ou une version ultérieure pour profiter pleinement du nouveau modèle.
DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) : analyse des capacités, des performances et du prix
DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) figure parmi les modèles les plus performants en termes dintelligence et son prix est raisonnable par rapport à dautres modèles à poids ouvert de taille similaire. Il est également particulièrement rapide, mais très prolixe. Le modèle prend en charge les entrées de texte et dimages, génère du texte et dispose dune fenêtre de contexte de 1 million de tokens.
DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) obtient un score de 45 à lindice dintelligence artificielle, ce qui le place bien au-dessus de la moyenne des modèles comparables (médiane : 19). Lors de lévaluation de lindice dintelligence, il a généré 210 millions de tokens, ce qui est très prolixe par rapport à la médiane de 140 millions.
Le tarif de DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) est de 0,30 $ par million de tokens dentrée (prix modéré, médiane : 0,43 $) et de 1,20 $ par million de tokens de sortie (prix modéré, médiane : 1,68 $). En moyenne, l'évaluation de DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) sur l'Intelligence Index coûte 0,26 $ par tâche.
Avec 225 jetons par seconde, DeepSeek V4.1 Flash 1017 (Max) est particulièrement rapide (78).
Sources : Annonce de DeepSeek, Comparaison des modèles IA
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