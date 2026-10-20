L'industrie vidéoludique s'est historiquement développée autour de créations s'inspirant ou s'imitant les unes des autres. Néanmoins, l'essor récent des outils d'IA de codage a tellement accéléré ce processus de réplication que de nombreux développeurs indépendants deviennent particulièrement prudents avant de montrer leurs travaux préliminaires. Certains refusent ainsi de divulguer la moindre information avant le lancement officiel.
Cette méfiance touche même des figures reconnues du milieu, comme Lucas Pope, le créateur du jeu « Papers, Please ». Il estime ne plus se sentir à l'aise lorsqu'il s'agit de discuter publiquement de ses projets en cours, redoutant la réplication de ses idées. Ce dernier a résumé cet état d'esprit comme suit : « on ne parle pas vraiment de ce sur quoi on travaille parce qu'on ne sait pas si ça va être englouti par l'IA ou si les gens vont le copier ».
Outre les développeurs indépendants, le studio Alliance Arts a mis en lumière cette tendance en reportant récemment le lancement d'une démonstration publique de son jeu « Drunken Goddess Reflux », qui devait être mise en ligne le 19 octobre 2026, à l'occasion du lancement du Steam Next Fest.
Des cas concrets de réplication précoce de jeux vidéo
Dans un message publié le 16 octobre 2026 sur les réseaux sociaux, Alliance Arts a expliqué qu'en plus des préoccupations liées à la gestion des restrictions de streaming, « l'équipe craint que le contenu de la démonstration ne soit utilisé [par des tiers imitateurs] pour imiter ou reproduire rapidement la présentation et le gameplay du jeu à laide de lIA ou dautres outils, et que ces créations ne soient diffusées avant notre lancement ».
Alliance Arts prévoit désormais de ne partager la démo que lors de « sessions privées » avec ceux qui acceptent de respecter certaines règles concernant la publication et la diffusion en direct du gameplay. Le développeur se met ainsi à l'abri d'une réplication précoce de son nouveau jeu vidéo.
Les craintes formulées par les créateurs reposent sur des événements récents. La développeuse Freya Holmér en a fait l'expérience après avoir diffusé la démonstration d'un prototype de jeu de Tetris articulé autour d'un pivot central rotatif. En quelques jours seulement, plusieurs versions dérivées générées rapidement sont apparues sur Internet, rendant le concept jouable à grande échelle avant qu'elle n'ait pu publier sa propre version.
En réaction elle a déclaré : « cela me décourage de partager mes progrès quand il y a des charognards à chaque coin de rue, quil sagisse dIA ou dautre chose. Heureusement, ces gens sont incapables de pensée originale et ne savent pas comment faire évoluer ce concept au-delà de ce quils ont déjà vu ». Cela dit, la prolifération rapide du concept pourrait avoir un impact sur les téléchargements de la sa propre version à sa sortie.
Sos Sosowski, le développeur de McPixel, a recensé de nombreux exemples de développeurs indépendants se plaignant que des clones générés par lIA copient intégralement leurs créations. Il dénonce un phénomène denvergure : « si vous ne partagez pas votre jeu, vous ne vendez rien. Si vous le partagez, on vous le vole. Comment peut-on même survivre en tant quindépendant dans le contexte actuel ? Cest complètement fou ».
Motivations des copieurs et limites du clonage par l'IA
De leur côté, les personnes qui conçoivent ces répliques accélérées à l'aide des outils d'IA de codage contestent parfois l'accusation de plagiat ou de vol. Charlie Greenman, auteur de l'une des copies du prototype de Freya Holmér, a défendu sa démarche en déclarant : « j'ai l'impression d'avoir cette toute nouvelle création ». Il a aussi remis en question la frontière entre l'inspiration légitime et la copie au sein de la création artistique.
« À ce stade, est-ce quune chanson en copie une autre ? Est-ce quun jeu en copie un autre ? Celui qui a créé Blox ou Jenga, est-ce une copie de Tetris ? » Pour certains, cest en ajoutant de la complexité et de loriginalité que lon se protège contre les clones flagrants dans ce genre denvironnement.
« Si lIA peut copier votre jeu du jour au lendemain, ce nétait pas un vrai jeu. Ce nétait quune manuvre pour gagner rapidement de largent, reposant sur un seul mécanisme, sans âme ni vision », a écrit Ivan Lago, de Howltide Games, sur les réseaux sociaux. « LIA ne clone pas de véritables jeux. Elle se contente de produire des imitations bon marché de choses qui nétaient de toute façon quune simple revente dactifs au départ ».
Freya Holmér apporte toutefois une clarification. Elle a constaté qu'après une première vague d'engouement pour ces clones automatiques, la curiosité du public s'estompe vite, redonnant ainsi au développeur du concept original le temps nécessaire pour concevoir un produit soigné et de qualité.
« Au tout début, il y avait chaque jour un nouveau clone généré par lIA. Je me suis dit : Bon, tant pis pour moi, je suppose. Mais il y a beaucoup moins dengouement [maintenant], et je me sens plus libre de prendre mon temps pour vraiment créer quelque chose de bien, quelque chose de qualité, dont je puisse être fier, plutôt que de me contenter de le sortir le plus vite possible », a déclaré Freya Holmér à 404 Media cet été.
L'IA provoque la fermeture du site « decomp.dev »
Decomp.dev a récemment annoncé sa fermeture définitive. Cette interruption survient alors que l'utilisation de l'IA pour cloner et décompiler des jeux a submergé la communauté et dépassé le rythme de travail des développeurs humains. L'administrateur de la plateforme a expliqué que l'aspect communautaire de la décompilation s'est effondré face à cette vague d'automatisation. Ce problème frappe l'ensemble de l'industrie technologique.
LIA a rendu plus facile laugmentation des pourcentages de progression. Ainsi, lindex et le classement du site font désormais plus de mal que de bien, car lesprit de compétition a été perverti. La scène est devenue « un jeu de chiffres creux » où les gens recourent à lIA pour faire grimper les chiffres.
Encounter met en avant des abus liés à lutilisation de lIA, tels que le fait que celle-ci aide des « forks » à « terminer » les projets dautrui, ainsi quune tendance générale à se précipiter pour achever des portages sur PC, souvent au détriment de la qualité. Il est difficile de se contenter dinterdire les projets assistés par lIA, car d'après l'administrateur, un seul amateur ne peut pas de décider ce qui doit ou non figurer dans le classement.
Selon Encounter, la décompilation était historiquement « une tâche extrêmement difficile et chronophage, de lordre de plusieurs années pour tout jeu de taille moyenne disposant dun certain nombre de contributeurs actifs ». L'arrivée de modèles d'IA récents, à l'image de GPT-6-Astra, a rendu ces démarches d'une simplicité inédite. Cette automatisation excessive par l'IA a détruit l'aspect collaboratif et communautaire de cette discipline.
Encounter affirme aussi que « les outils d'IA se montrent aujourd'hui nettement meilleurs pour suivre des instructions complexes, croiser des ressources afin de retrouver des symboles ou des informations de débogage, et écrire un code naturel moyennant un guidage suffisant ». Il est désormais devenu impossible de suivre et de distinguer les projets menés...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.