Le forum communautaire r/opensource est un subreddit consacré à tout ce qui touche à l'open source. Considéré comme le principal espace de discussion sur le code source ouvert sur Reddit, il a instauré de nouvelles règles drastiques interdisant tout projet lié à l'IA. Dans un post intitulé « Your tokens aren't valuable: No more AI », les modérateurs expliquent que l'IA sous sa forme actuelle est incompatible avec la philosophie du forum.
Désormais, tout projet créé par une IA, faisant usage de celle-ci ou conçu pour elle se voit immédiatement banni par l'équipe de modération. En outre, les modérateurs affirment également ne pas accorder d'importance aux ressources informatiques ou financières dépensées pour générer du code.
Il convient de souligner que les nouvelles règles vont au-delà de lIA : les projets promus sur ce subreddit doivent désormais avoir fait lobjet dune maintenance active pendant au moins un an, compter plusieurs contributeurs, disposer dune communauté existante et utiliser une licence open source approuvée par lOSI. Les projets étudiants courants, tels que les applications de prise de notes et les lecteurs de PDF, sont également exclus.
Les demandes de mainteneurs ou de contributeurs supplémentaires ne sont plus autorisées. Ces directives excluent automatiquement les développeurs solitaires ainsi que les projets récents à la recherche de collaborateurs. De plus, les modérateurs du forum exigent également que les comptes Reddit aient au moins un an dancienneté et aient apporté des contributions significatives par le passé. Ce qui a déclenché une grosse polémique.
Sanctions encourues et exclusion des utilisateurs non anglophones
Les modérateurs ont averti que les utilisateurs qui les contacteraient après avoir tenté de publier un message sexposaient à une exclusion définitive et à une restriction de parole. Cette annonce adopte une position particulièrement stricte vis-à-vis du développement assisté par lIA. Certaines personnes soutiennent l'initiative des modérateurs, tandis que d'autres dénoncent une forme de censure qui ne respecte pas l'esprit de l'open source.
« Si lutilisation de lIA dans votre projet est évidente, nous nen voulons pas. Les tokens ne coûtent pas cher, et peu nous importe combien vous en avez dépensé pour réaliser votre formidable projet », ont écrit les modérateurs. Selon la publication, les demandes d'exception envoyées par messagerie entraînent un bannissement définitif, bien que les organisations officielles à but non lucratif puissent demander une approbation préalable.
La politique invite également les personnes qui ne parlent pas anglais à trouver une autre communauté, en arguant que les modérateurs ne sont pas en mesure de distinguer de manière fiable un texte rédigé par une IA dun texte traduit par une IA. Cette disposition a suscité des critiques distinctes, certaines dénonçant « une exclusion grave ». Un commentateur a déclaré que cette hostilité envers les non-anglophones est « écurante ».
Dautres développeurs ont objecté que ces règles risquaient dexclure des projets légitimes simplement parce quils avaient été développés par un développeur indépendant ou utilisaient des outils dIA. Un développeur indépendant a expliqué que son projet, vieux de neuf ans, comptait plus de 300 étoiles sur GitHub, mais navait quun seul contributeur, ce qui lexposait à un risque dexclusion bien quil ny ait aucune implication de lIA.
Le noyau Linux pourrait-il être frappé par les nouvelles directives ?
Ces restrictions ont soulevé des questions quant à savoir si des projets tels que le noyau Linux pourraient enfreindre les nouvelles règles. En avril 2026, le projet du noyau Linux a officialisé de nouvelles règles autorisant les contributions de code assistées par lIA, assorties dobligations de divulgation et prévoyant que les contributeurs humains restent responsables du code soumis, et de tout bogue ou problème de sécurité qui en résulterait.
Cette politique a initialement introduit une balise « Assisted-by » pour signaler lintervention de lIA. Le créateur de Linux, Linus Torvalds, est lui-même un fan de l'IA. Linus Torvalds sest érigé contre toute opposition systématique aux assistants dIA. « LIA est un outil, tout comme les autres outils que nous utilisons. Et cest clairement un outil utile », a-t-il déclaré en juillet 2026, lors dune discussion sur la révision de code assistée par lIA.
À l'heure actuellement, le débat sur r/opensource ne signifie pas que Linux a été banni. Le modérateur Wolvereness a indiqué que le noyau Linux répondrait aux exigences minimales du projet et a laissé entendre que déterminer si un projet était manifestement généré par lIA relèverait dune décision subjective. Cela laisse une marge de manuvre considérable aux modérateurs pour interpréter la politique différemment dun projet à lautre.
En attendant plus de clarification, cette série de restrictions soudaines a provoqué une révolte au sein de la communauté. Un critique a qualifié la nouvelle règle concernant l'anglais de « simple xénophobie ». « Je suis certain qu'un ou plusieurs modérateurs abusent de leur pouvoir », a écrit un autre critique.
Fracture de la communauté et naissance de forums concurrents
La polémique a déjà donné lieu à la création de r/trueopensource, un subreddit concurrent lancé par lutilisateur de Reddit u/esk6plays. Les modérateurs de r/opensource ont pris acte de cette nouvelle communauté dans une mise à jour de leur annonce, la décrivant comme un refuge potentiel pour les utilisateurs touchés par ces restrictions. Toutefois, le débat sur l'IA générative ne se limite pas à la communauté open source de Reddit.
En avril 2026, les modérateurs de r/programming ont temporairement interdit les publications concernant les grands modèles de langage (LLM), affirmant que leur volume submergeait les discussions techniques. En mai, ils ont remplacé cette interdiction provisoire par une politique considérant la plupart des contenus liés à lIA et aux LLM comme hors sujet, tout en autorisant les discussions hautement techniques sur leur mise en uvre.
Parallèlement, des projets open source tels que Gentoo et NetBSD ont imposé des restrictions sur les contributions de code générées par lIA, reflétant des préoccupations concernant la qualité du code, les licences et la responsabilité. En juin, le projet Zig a interdit les contributions de code généré par l'IA, car « elles sont systématiquement de mauvaise qualité ». Le projet affirme qu'il veut préserver le temps précieux des réviseurs humains.
Les responsables de projets open source ont également été confrontés à un volume important de contributions et de rapports générés par lIA. Des projets populaires tels que cURL, tldraw, Node.js et OCaml ont rencontré des problèmes liés à des rapports de bogues douteux ou à dimportants correctifs générés par lIA, ce qui a suscité des inquiétudes quant au temps nécessaire pour examiner les soumissions et vérifier leur qualité.
Les rapports de bogue de mauvaise qualité générés par l'IA sont devenus un problème majeur pour les mainteneurs de logiciels libres et open source. Ils ont renforcé les appels en faveur dune meilleure transparence et dun examen humain. Le projet cURL a interdit les rapports de bogue inutiles générés par l'IA. Les mainteneurs ont déclaré : « nous n'avons toujours pas vu un seul rapport de sécurité valide rédigé avec l'aide de l'IA ».
Environ 25 % du code écrit par l'IA est perçu comme de lAI slop
Une enquête de la Fondation Linux montre que lIA réduit de moitié le temps de codage open source. Elle a mis en évidence des gains de productivité significatifs, parallèlement à une pression croissante sur les responsables de maintenance. Une majorité (59 %) des responsables de projets font état dune augmentation des contributions aux logiciels libres, mais on estime que 25 % des pull requests reçues sont de mauvaise qualité (AI slop).
Tant pour les contributeurs que pour les responsables de projets, l'IA générative permet daugmenter la productivité jusquà 50 % pour tous les types de tâches de développement OSS. Ces résultats soulignent la nécessité dune gouvernance plus stricte de lIA, notamment par le biais de politiques de contribution claires, dune attribution et dune vérification standardisées, ainsi que dun investissement continu dans le mentorat humain.
Source : billet de blogue
Et vous ?
Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous des nouvelles restrictions introduites par le forum r/opensource sur l'IA ?
Ces nouvelles règles sont-elles pertinentes dans un domaine qui tend à être dominé par l'IA ? Pourquoi ?
Que pensez-vous de l'impact de l'IA sur les projets libres et open source ? Quid de son impact sur la programmation ?
Voir aussi
Zig interdit les contributions de code généré par l'IA, car elles sont « systématiquement de mauvaise qualité », le projet affirme qu'il veut préserver le temps précieux des réviseurs humains
L'IA générative réduit de moitié le temps de codage open source, mais 25 % des « pull requests » reçues sont considérées comme des AI Slop, selon une nouvelle enquête de la Fondation Linux
Le projet open source cURL interdit les rapports de bogue inutiles générés par l'IA : « nous n'avons toujours pas vu un seul rapport de sécurité valide rédigé avec l'aide de l'IA »
Vous avez lu gratuitement 3 560 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.