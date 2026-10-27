OpenAI est une société d'intérêt public (PBC) américaine spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA), dont le siège social est situé à San Francisco, en Californie. Elle développe des modèles d'IA générative « de pointe », notamment sa série de grands modèles de langage « Generative Pre-trained Transformer » (GPT). Le lancement de ChatGPT en novembre 2022 a accéléré lessor de lIA, conduisant à une utilisation généralisée de lIA générative ; en septembre 2026, ChatGPT est le cinquième site web le plus visité au monde. OpenAI commercialise également les modèles GPT Image et Codex, un agent de codage basé sur lIA.
En septembre 2026, OpenAI lançait GPT-6.1 Sol, un modèle moins coûteux qui, selon l'entreprise, rivalisait presque avec GPT-6 Astra en matière de programmation autonome, d'utilisation de l'ordinateur et de travail professionnel. Son coût représentait un cinquième des tarifs standard d'Astra pour les jetons d'entrée et de sortie, déclarait OpenAI lors de son événement DevDay 2026. Le nouveau modèle était désormais disponible pour les utilisateurs des formules Plus, Pro, Business, Enterprise et Edu dans ChatGPT Work et Codex. « Une intelligence proche de celle d'Astra pour un cinquième du prix », écrivait OpenAI dans son communiqué.
Vers la fin du mois dernier, OpenAI a annoncé le lancement de GPT-6.1 Sol, vantant des performances proches de celles dAstra pour un cinquième du coût. Récemment, lentreprise a dévoilé un autre modèle phare, GPT-6.1 Terra, qui sappuie sur les travaux réalisés avec GPT-5.6 Terra. Le GPT-6.1 Terra se situe entre le Luna et le Sol : il s'agit d'un modèle rapide et efficace, mais destiné à des tâches de complexité moyenne telles que le raisonnement visuel, l'utilisation précise de l'ordinateur et des capacités d'écriture améliorées.
OpenAI affirme que ce dernier modèle Terra est idéal pour les tâches quotidiennes, car il peut vous aider aussi bien pour la rédaction de base que pour l'interprétation de dessins techniques ou le montage vidéo. Naturellement, des améliorations en termes de coûts sont également au rendez-vous cette fois-ci, les tarifs du GPT-6.1 Terra étant inférieurs de 50 % à ceux du GPT-6.1 Sol et du GPT-5.6 Terra. Cela en fait un excellent choix pour les développeurs qui peuvent tirer parti du modèle pour accomplir davantage de tâches pour le même prix.
OpenAI affirme que ce dernier modèle Terra est idéal pour les tâches quotidiennes, car il peut aider les utilisateurs aussi bien pour la rédaction de base que pour l'interprétation de dessins techniques ou le montage vidéo. Naturellement, des améliorations en termes de coûts sont également au rendez-vous cette fois-ci, les tarifs du GPT-6.1 Terra étant inférieurs de 50 % à ceux du GPT-6.1 Sol et du GPT-5.6 Terra. Cela en fait un excellent choix pour les développeurs qui peuvent tirer parti du modèle pour accomplir davantage de tâches pour le même prix.
En termes de performances, les capacités informatiques du GPT-6.1 Terra ont été évaluées lors de l« Agents Last Exam ». Le modèle a obtenu un score supérieur de 15 % à celui de son prédécesseur, avec une réduction des coûts de 67 % pour un effort de raisonnement moyen. À un niveau de raisonnement maximal, ses performances étaient encore plus impressionnantes, puisquil sest révélé trois fois plus efficace que Claude Opus 5.5. « Terra est également beaucoup plus rapide, accomplissant les tâches plus de trois fois plus vite que le GPT-6 Astra et le GPT-6.1 Sol », se félicite OpenAI.
Dans le benchmark de raisonnement visuel MMMU-Pro, GPT-6.1 Terra a largement surpassé GPT-5.6 Terra dans tous les tests et a même égalé les performances de GPT-6 Astra et GPT-5.6 Sol, ce à un coût considérablement réduit. Par ailleurs, dans le benchmark OSWorld 2.1, qui évalue lutilisation par un modèle dapplications de bureau pour des tâches en plusieurs étapes, GPT-6.1 Terra a une nouvelle fois surpassé son prédécesseur, à moindre coût. OpenAI a mis en avant des résultats positifs similaires dans le cadre de tâches de recherche et dingénierie logicielle.
Lentreprise affirme également que GPT-6.1 Terra se comporte mieux que GPT-5.6 Terra et quil est « plus susceptible de rester dans les limites du champ dapplication et de communiquer honnêtement à lutilisateur ses limites et les obstacles potentiels ». Il est désormais disponible pour tous les clients Plus, Pro, Enterprise et Edu utilisant ChatGPT Work et Codex. Les tarifs de lAPI sélèvent à 1 $ par million de jetons dentrée, 0,05 $ par million de jetons dentrée mis en cache et 5 $ par million de jetons de sortie.
Voici l'annonce par OpenAI de son nouveau modèle GPT-6.1 Terra :
Une utilisation rapide et performante de lordinateur à grande échelle
Nous présentons GPT-6.1 Terra, un modèle rapide et efficace qui associe un raisonnement visuel détaillé et une utilisation précise de lordinateur à une rédaction plus claire et plus naturelle. En nette progression par rapport à GPT‑5.6 Terra, il excelle dans les tâches de communication et les tâches sur ordinateur qui rythment la journée de travail, de la rédaction de propositions à linterprétation de dessins techniques, en passant par le remplissage de formulaires et le montage vidéo.
Terra continue de repousser les limites du rapport coût-intelligence dans nos familles de modèles, en offrant un nouvel équilibre entre rapidité, capacités et coût. Ses tarifs API standard sont inférieurs de 50 % à ceux de GPT-5.6 Terra et de GPT-6.1 Sol, ce qui permet aux développeurs dautomatiser à un coût abordable des tâches à grande échelle, comme la lecture des factures reçues et la saisie de leurs données dans un logiciel de comptabilité. Dans ChatGPT Work et Codex, votre forfait vous permet daller plus loin avec GPT-6.1 Terra : un même quota dutilisation couvre davantage de tâches quavec GPT‑5.6 Terra, et nettement plus quavec GPT‑6.1 Sol ou GPT‑6 Astra.
De la compréhension visuelle à laction
Nous avons mesuré les capacités dutilisation de lordinateur de GPT-6.1 Terra sur Agents Last Exam, un benchmark de tâches professionnelles qui comprend notamment la transformation de plans architecturaux en modèle 3D et lexamen dun film danimation plan par plan pour créer un relevé horodaté à lintention dune équipe de restauration. Avec un effort de raisonnement moyen, GPT-6.1 Terra obtient un score supérieur de 15 points de pourcentage à celui de GPT-5.6 Terra, pour un coût environ trois fois inférieur.
Il atteint même des performances comparables à celles de GPT-6 Astra, pour un prix par token dix fois inférieur. Avec un effort maximal, Terra est plus de trois fois plus efficace que Claude Opus 5.5 en matière dutilisation des tokens, et son prix par token est quatre fois inférieur, ce qui se traduit par un coût par tâche environ neuf fois inférieur. Terra est également beaucoup plus rapide : il accomplit les tâches plus de trois fois plus vite que GPT-6 Astra et GPT-6.1 Sol.
OSWorld 2.1 évalue la capacité des agents dIA à utiliser des applications de bureau pour accomplir des tâches en plusieurs étapes, comme la création dun modèle 3D à partir dun dessin technique. Avec un effort de raisonnement moyen, GPT-6.1 Terra dépasse le meilleur score de GPT-5.6 Terra pour une fraction du coût par tâche.
Des progrès significatifs en matière dexactitude factuelle et de programmation
Cette année, nous avons beaucoup investi pour réduire les hallucinations et les erreurs factuelles produites par nos modèles. Sur notre benchmark interne de prompts susceptibles dinduire des erreurs, le taux derreur...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.