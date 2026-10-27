Les modèles d'IA ouvert sont aussi performants à 90 % que les modèles de pointe, tout en étant moins chers : « Pourquoi payer 10 fois plus ? », a déclaré Arvind Krishna, PDG d'IBM

International Business Machines Corporation, opérant sous le nom dIBM (surnommée « Big Blue »), est une multinationale américaine du secteur des technologies dont le siège social est situé à Armonk, dans lÉtat de New York, et qui est présente dans plus de 175 pays. IBM est la plus grande organisation de recherche industrielle au monde, avec 19 centres de recherche répartis dans une douzaine de pays.
Comptant parmi les plus anciennes et les plus grandes entreprises technologiques au monde, IBM est à lorigine de plusieurs innovations technologiques, notamment le distributeur automatique de billets (DAB), la mémoire vive dynamique (DRAM), la disquette, le langage de balisage généralisé (XML), le disque dur, la carte à bande magnétique, la base de données relationnelle, le langage de programmation SQL et le code-barres UPC (Universal Product Code). Lentreprise sest imposée dans les domaines des puces informatiques de pointe, de linformatique quantique, de lintelligence artificielle et des infrastructures de données.
Arvind Krishna (né le 23 novembre 1962) est un dirigeant d'entreprise indo-américain, président-directeur général d'IBM. Il occupe le poste de PDG d'IBM depuis avril 2020 et celui de président depuis janvier 2021. Krishna a débuté sa carrière chez IBM en 1990, au Thomas J. Watson Research Center, et a été promu vice-président senior en 2015, prenant la tête des divisions IBM Cloud & Cognitive Software et IBM Research. Il a été lun des principaux architectes de lacquisition de Red Hat, la plus importante acquisition de lhistoire de lentreprise.
Arvind Krishna, PDG dInternational Business Machines Corp., a récemment remis en question les dépenses des entreprises consacrées aux modèles dintelligence artificielle de pointe, affirmant que les alternatives à poids ouvert offrent désormais des performances quasi équivalentes pour un coût bien moindre. Sexprimant lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2026 de lentreprise, Krishna a souligné le rétrécissement de lécart de performances entre les grands modèles de langage de pointe les plus avancés du secteur et les modèles ouverts alternatifs.
Il a précisé que les modèles à poids ouverts fonctionnent désormais à un coût par token représentant 10 % à 25 % de celui des modèles de pointe. « Daprès nos calculs, une grande entreprise moyenne peut se lancer avec peut-être deux ou trois racks, ce qui ne représente pas une infrastructure énorme, mais lui permet dexécuter ces modèles à poids ouverts. Actuellement, cela représente entre 25 % et 10 % du coût par token des modèles de pointe. Cest très intéressant étant donné quils sont désormais efficaces à 90 % », a-t-il déclaré.
Krishna a souligné quà la fin de lannée 2024, les modèles ouverts obtenaient des scores nettement inférieurs à ceux des modèles de pointe lors des tests de performance, mais que lécart sest réduit au point que les modèles alternatifs affichent désormais une efficacité denviron 90 %. « Cest une question simple pour toute entreprise », a déclaré Krishna. « Préférez-vous une solution qui coûte 10 % du prix si elle est aussi performante quà 90 % par rapport à la meilleure, ou souhaitez-vous payer un coût 10 fois plus élevé ? »
Krishna a expliqué que la rentabilité des modèles à pondération ouverte converge avec une autre tendance majeure dans le monde de lentreprise : lIA souveraine. Les entreprises souhaitent de plus en plus garder le contrôle de leurs données sensibles, de leurs journaux et de lactivité des modèles, ce qui alimente la demande en infrastructures dIA sur site et privées. Pour la plupart des tâches quotidiennes en entreprise, telles que la synthèse des e-mails, la réponse aux appels clients ou lexamen des contrats, Krishna a déclaré que ces modèles alternatifs moins coûteux sont suffisants.
Les remarques de Krishna ont accompagné la publication des résultats financiers du troisième trimestre dIBM, au cours duquel la société a enregistré un chiffre daffaires total de 17,1 milliards de dollars. Jim Kavanaugh, vice-président senior et directeur financier dIBM, a fait état dune accélération de 9 % du chiffre daffaires lié aux logiciels. De plus, Kavanaugh a souligné une croissance de 10 % dans le traitement des transactions, tirée par les logiciels mainframe de la société.
Cette déclaration rappelle les affirmations de Mark Zuckerberg, fondateur et PDG de Meta. En 2024, il a souligné le rôle essentiel de l'IA open source et les avantages qu'elle confère pour les développeurs, pour Meta et pour le monde entier. Faisant le parallèle avec le succès de l'open source Linux, Zuckerberg a souligné les avancées des modèles ouverts de Meta. Il a détaillé la collaboration de Meta avec de grandes entreprises technologiques afin de favoriser un écosystème d'IA étendu, plaidant pour que l'open source soit l'avenir de l'innovation en matière d'IA et la norme de l'industrie.
Pour rappel, Arvind Krishna cumule trois titres chez IBM : président du conseil d'administration (Chairman), directeur général (CEO) et président (President). Cette concentration des pouvoirs a également une traduction financière : son enveloppe totale pour l'année 2025 s'est établie à 38 millions de dollars, soit l'équivalent du salaire cumulé de 765 employés ordinaires d'IBM. La rémunération du PDG d'IBM a bondi de 51 % en 2025, atteignant 38 millions de dollars alors que la rémunération médiane de ses 270 000 salariés stagnait à peine au-dessus de 49 000 dollars. Un écart de 1 à 765 qui illustre avec une clarté brutale les mécanismes de redistribution de valeur dans la tech d'entreprise et qui intervient dans un contexte où IBM a simultanément licencié des milliers d'employés au nom de l'intelligence artificielle.
Source : Arvind Krishna, PDG d'IBM, s'exprimant lors de la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2026 de l'entreprise
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