L'Ukraine détruit les centres de données russes dédiés à l'IA situés de l'autre côté de la frontière : « Cela place de fait la Russie très loin derrière dans la course à l'IA », estiment les experts

La Russie tire une grande fierté de ses avancées numériques, depuis un vaste secteur des services de commerce électronique jusquà des projets ambitieux de développement de lintelligence artificielle. Mais certains des centres de données clés, au cur même de ses prouesses techniques, ont été mis hors service par des attaques de drones ukrainiens dans le cadre de cette invasion à grande échelle qui dure depuis quatre ans et demi, subissant des dégâts dont la réparation pourrait prendre beaucoup de temps.
Ce mois d'octobre 2026, lUkraine a frappé trois centres de données principaux appartenant au géant technologique Yandex, un centre appartenant à la plus grande banque russe, la Sberbank, et un autre appartenant à la plateforme de réseaux sociaux VKontakte, léquivalent russe de Facebook. Yandex a déclaré dans la foulée que ses centres de données étaient « essentiels » au bon fonctionnement de ses services et quil était « très difficile de prévoir » quand ils seraient de nouveau opérationnels.
Le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a déclaré que ces attaques faisaient suite à plusieurs semaines de frappes russes contre des centres de données ukrainiens. Les deux camps ont intensifié leurs attaques contre les infrastructures ces derniers mois, alors que la guerre entre les deux pays s'éternise. Kiev affirme que ses frappes visent les sources de revenus de la machine de guerre moscovite, et que ces dernières attaques pourraient contraindre la Russie à réaffecter des ressources à Yandex.
Yandex est une entreprise technologique russe qui propose des produits et services liés à Internet, notamment un navigateur web, un moteur de recherche, des services de cloud computing, des services de cartographie en ligne, la commande de repas en ligne, le streaming multimédia, le commerce en ligne et une société de covoiturage. Yandex Search est le plus grand moteur de recherche de Russie, avec une part de marché estimée à 72 % en Russie et à 2,8 % à l'échelle mondiale.
Alors que Yandex, Sberbank et VKontakte restent discrets sur létendue des dégâts, des particuliers et des entreprises dans toute la Russie ont signalé des interruptions généralisées des services cloud. Les services bancaires, le commerce en ligne, la géolocalisation et les services de VTC, ainsi quAlisa, lassistante virtuelle de Yandex, et les chatbots multimodaux basés sur lIA ont tous subi des perturbations durables. Les répercussions se sont même étendues au système judiciaire russe, obligeant, selon certaines sources, les tribunaux darbitrage à annuler ou à reporter des audiences et coupant laccès aux bases de données.
La plupart des experts prévoient que la réparation des dégâts pourrait prendre des mois, voire des années. Certains avertissent que les aspirations de Moscou à devenir un leader dans le développement de lIA pourraient subir un sérieux revers. « Cela place de fait la Russie loin derrière dans la course à lIA », a déclaré Mikhaïl Klimarev, directeur du groupe militant Internet Protection Society.
🔴 Ukraine strikes Russian data centers; Yandex, Sberbank, VKontakte hit in 4-day campaign— NewsTongue (@NewsTongueX) October 22, 2026
Ukraine attacked three Yandex data centers (Oct. 8, 9, 11), Sberbank's facility (Oct. 14), and a VKontakte center (Oct. 18) across Sasovo, Kaluga, Vladimir, Balakovo, and St. Petersburg. Strikes disrupted banking, e-commerce, ride-hailing, cloud services, and Yandex's AI chatbots across Russia. Courts postponed sessions; database access cut.
Mikhail Klimarev, head of the Internet Protection Society, said: "This effectively sets Russia far behind in the AI race." Experts predict repairs could take months or years.
La guerre entre la Russie et l'Ukraine se transforment en « guerre des centres de données »
Les centres de données sont les dernières cibles en date des campagnes aériennes menées par les deux camps contre les infrastructures vitales de ladversaire. Les missiles et drones russes ont pilonné le réseau électrique ukrainien et dautres sites clés, dans le cadre des efforts du Kremlin visant à affaiblir le moral et la résistance. Moscou a intensifié ces attaques à lapproche de lhiver, profitant dune pénurie de missiles intercepteurs Patriot fournis par les États-Unis, dont les stocks ont été épuisés par la guerre menée par Washington contre lIran.
LUkraine a riposté par des vagues dattaques de drones contre des raffineries de pétrole russes, déclenchant une crise massive du carburant et faisant peser le poids de la guerre sur des millions de civils. Le président américain Donald Trump a imputé la hausse des prix mondiaux du pétrole à ces attaques, une hausse qui sest principalement accentuée en raison de la guerre menée par les États-Unis en Iran. Au début du mois, Trump a conclu un accord avec le président Vladimir Poutine pour importer du gazole, provoquant la consternation de lUkraine et de ses alliés. LUkraine a également frappé dimmenses entrepôts appartenant aux principaux détaillants en ligne russes, Wildberries et Ozon.
Les attaques de Kiev contre des centres de données russes ont fait suite de près aux récentes frappes de Moscou contre des centres de données en Ukraine, qui avaient perturbé Internet et les diffusions télévisées. Le 8 octobre, des drones ukrainiens ont frappé un centre de données de Yandex à Sasovo, dans la région de Ryazan, qui abrite deux des trois supercalculateurs de lentreprise. Un centre de données à Kalouga a été touché le lendemain, et celui de Vladimir la été le 11 octobre.
Le centre de données et le pôle dintelligence artificielle de la Sberbank ont été touchés le 14 octobre à Balakovo, dans la région de Saratov, et quatre jours plus tard, Kiev a frappé un centre de données à Saint-Pétersbourg desservant VKontakte. Si les raffineries de pétrole et les entrepôts constituent des proies faciles, les centres de données sont des cibles encore plus vulnérables : il sagit de bâtiments gigantesques regorgeant de serveurs et dinfrastructures dalimentation électrique et de refroidissement. Un drone transportant une charge dexplosifs relativement légère peut causer des dégâts durables.
Après ces attaques, des blogueurs pro-Kremlin et des analystes indépendants ont lancé des avertissements sans détour : léconomie numérique hypercentralisée de la Russie risque de seffondrer. Cette inquiétude découle du conflit en cours avec lUkraine, qui sest transformé en une véritable guerre des centres de données. Le problème fondamental réside dans la conception structurelle de linfrastructure Internet et cloud russe. Contrairement aux réseaux décentralisés, capables de rediriger le trafic et de maintenir leur fonctionnalité lorsque certaines parties du système sont compromises, un modèle centralisé concentre les risques. La situation actuelle met en évidence un décalage fondamental entre la stratégie numérique de la Russie et les réalités de la guerre hybride moderne.
La vulnérabilité des centres de données russes place « la Russie loin derrière dans la course à lIA »
La vulnérabilité des centres de données a été mise en évidence par lIran, dont les drones ont frappé deux centres de données dAmazon Web Services aux Émirats arabes unis et un autre à Bahreïn. AWS a déclaré le mois dernier quil était incapable de rétablir laccès aux ressources et aux données hébergées dans deux dentre eux. Face à l'impossibilité d'assurer ces installations contre les risques de guerre, des promoteurs comme Pure DC ont suspendu leurs investissements massifs dans la région. Durant la guerre, des rapports ont révélé que l'Iran a acquis un satellite chinois afin de cibler des sites stratégiques américains au Moyen-Orient.
Du côté de la Russie, Yandex avait organisé des exercices de simulation en cas dincident susceptible de mettre hors service lun de ses six centres de données, mais lentreprise sest retrouvée prise au dépourvu lorsque ses trois principales installations ont été touchées en lespace de quatre jours. Les raisons pour lesquelles les défenses aériennes situées à proximité des sites ont failli nont pas été immédiatement élucidées. « Le problème en Russie, cest quils doivent couvrir un vaste territoire avec leurs défenses aériennes et quils nen ont pas assez », a déclaré Nick Reiners, analyste senior en géotechnologie chez Eurasia Group.
LUkraine a stocké des données critiques sur des serveurs situés dans des pays européens alliés, ce qui a permis de limiter les dégâts causés par les attaques russes. Mais la politique stricte de souveraineté numérique de Moscou exige que toutes les données soient stockées sur le territoire national, ce qui rend le pays extrêmement vulnérable. « Comme lensemble de linfrastructure et de toutes les données se trouve en Russie, il est relativement plus facile de les mettre hors service », a déclaré Reiners.
Klimarev a prédit que les attaques contre les centres de données pourraient inciter de nombreuses grandes entreprises russes à transférer leurs données à létranger, tandis que les autorités pourraient relâcher leurs efforts visant à renforcer le contrôle dInternet afin de minimiser les dégâts. « Paradoxalement, les frappes contre les centres de données ont sauvé lInternet russe de lisolement, car ils vont désormais devoir délocaliser leurs ressources informatiques, très probablement vers lEurope », a déclaré Klimarev. « Il est fort probable que de nombreuses entreprises russes soient désormais à la recherche de ressources informatiques à louer sur le marché européen. »
Yandex domine la vie numérique en Russie et dans de nombreux pays de lex-Union soviétique. Il propose une grande variété de services, notamment un moteur de recherche, du stockage dans le cloud, des applications de paiement, des services de géolocalisation et de VTC, ainsi que des plateformes de commerce électronique. « Yandex, cest un peu comme Uber, Amazon et Google réunis en un seul et même service », le tout « concentré dans seulement...
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