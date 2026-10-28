2 2

Mouais, je n'y crois pas une seconde. La responsabilité reste l'ultime barrière qui ne sera jamais confiée aux IA. Il faudra toujours un humain pour payer les amendes et aller en prison, sinon bonjour les dérives.Généralement, cet humain n'est pas le patron, mais un employé fusible. Dans le Dieselgate, par exemple, ce sont Oliver Schmidt, responsable de la conformité environnementale de VW aux États-Unis, et James Liang, ingénieur motoriste, qui ont fait de la prison. D'autres ont écopé de sursis. On ne va quand même pas mettre en prison le grand patron d'une multinationale !Du côté de Samsung, en Corée du Sud, c'est carrément une mafia familiale, le truc.Il n'y a que dans les États forts où les grands patrons peuvent réellement être inquiétés. Je pense notamment à la Chine, avec la disparition médiatique de Jack Ma ou le patron d'Evergrande, poursuivi pour des fraudes massives.Chez moi, à Singapour, même constat : Lim Oon Kuin, John Soh, Quah Su-Ling, Kong Hee... Fraudes financières et détournements de fonds, ça ne pardonne pas.À l'inverse, l'Europe et les États-Unis restent très complaisants envers leurs élites économiques. La France notamment possède une oligarchie/noblesse (de gauche à droite) extrêmement puissante qui est au-dessus des lois.Singapour en revanche dispose d'un État de droit solide bien moins corrompue et infecté que la france, et n'hésite pas à prononcer des peines de plusieurs décennies pour des fraudes financières, même contre des personnalités très influentes.L'affaire Epstein aurait été traitée jusqu'au bout en Chine ou à Singapour, avec des purges exemplaires et sans pitié pour les responsables, plutôt qu'avec l'étouffement et l'impunité qu'on a pu observer aux États-Unis et en Europe.