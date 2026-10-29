En juillet 2026, les équipes dingénierie dAmazon constataient des cas où le passage du code manuscrit aux modèles dintelligence artificielle (IA) avait dépassé les budgets de projet, notamment 1,8 million de dollars dépensés pour exécuter Claude Sonnet dAnthropic sur un travail qui navait jamais été livré. Ces cas faisaient lobjet de présentations en interne lors dune réunion le 28 juillet 2026. Conclusion : des « projets catastrophiquement coûteux », selon un rapport du Financial Times citant plusieurs personnes familières avec la présentation. C'était le début de lère de la tarification par jetons qui donnait le tournis aux entreprises, lesquelles sactivaient alors en quête de solutions.
Le mois suivant, en août 2026, Microsoft surveillait de près les dépenses de ses employés en matière dIA, après quun collaborateur de la division « Customer and Partner Solutions » avait déclaré avoir dépensé 28 000 dollars en jetons IA en seulement 28 jours. L'analyse d'une feuille de calcul des salaires annuels de Microsoft réalisée par Business Insider révélait une dépense médiane liée à l'IA d'environ 300 dollars sur 28 jours, certaines divisions telles que CoreAI affichant des médianes pouvant atteindre 975 dollars. Ces chiffres, qui ne concernaient qu'environ 350 des 223 000 employés de Microsoft, offraient un aperçu de l'explosion des coûts au token liés au codage IA au sein de l'entreprise.
Récemment, Amazon a demandé à ses ingénieurs de ne pas se contenter dutiliser lIA pour sassurer que leur travail soit fait, mais de se concentrer plutôt sur les résultats de leur travail. Dans une note adressée à lensemble de son personnel, lentreprise a mis en garde contre lutilisation dindicateurs « profondément erronés », tels que lutilisation de jetons dIA ou la génération de code, pour évaluer la réussite dune équipe. Elle a également mis en garde les employés contre la course au « tokenmaxxing », soulignant que « nos ingénieurs les plus prolifiques ont démontré que ni le rôle du développeur ni sa production ne se définissent par lutilisation de lIA ».
Le temps du « développeur de la Renaissance »
Cette note, rédigée par Terk Terkowitz, vice-président et ingénieur émérite dAmazon à léchelle mondiale, et intitulée « Le point de la direction technique dAmazon sur le rôle du développeur à lère de lIA », a marqué le début apparent dune nouvelle ère dans la manière dont lentreprise définit ses collaborateurs à lère de lIA. Cela inclut lère du « développeur de la Renaissance », capable dallier les outils dIA au jugement humain et à lexpertise métier « pour créer des choses entièrement nouvelles ».
« LIA transforme le métier dingénieur logiciel à la fois plus rapidement et plus profondément que les tendances précédentes », a fait remarquer Terkowitz. « Ce que signifie être ingénieur logiciel, et ce quest même lingénierie logicielle, évolue rapidement et durablement. » Pour les collaborateurs dAmazon, cela se traduit par une attention particulière portée à « ce qui ne change pas alors que nous faisons évoluer les rôles des SDE (ingénieurs en développement logiciel) ».
Cela impliquera de s'éloigner d'indicateurs « profondément biaisés », tels que l'utilisation de jetons ou l'adoption d'outils d'IA, pour se concentrer davantage sur l'impact sur les clients, les entreprises et les équipes. La note de service exhorte les responsables et les chefs de division à s'assurer que leurs équipes ont une « compréhension suffisante » des avantages que peuvent apporter les outils d'IA, et invite les collaborateurs à veiller à établir un « lien profond » avec leurs clients afin de mieux cerner ce qu'ils attendent réellement d'Amazon.
« Malgré la rapidité du changement, nous pensons quil nen est encore quà ses débuts. Nous devons tous embrasser cette évolution et prendre le temps dapprendre, sous peine dêtre laissés pour compte », a conclu Terkowitz. « Nous nen sommes quaux prémices de limpact de lIA sur lingénierie logicielle. Bien que nous ayons une vision de ce à quoi ressemblera lavenir, de nombreux aspects sont encore en train démerger. Nous sommes convaincus que, quelles que soient les meilleures pratiques futures, lIA sera au cur des pratiques dingénierie logicielle. »
En juillet 2026, les dirigeants d'entreprise éprouvaient des difficultés à anticiper et à maîtriser les coûts opérationnels de l'IA en raison du passage à la tarification basée sur l'usage. Selon KPMG, ce manque de visibilité financière poussait près de la moitié des organisations à revoir le calendrier de leurs déploiements technologiques. Parallèlement, des géants comme Amazon et Microsoft investissaient dans l'ingénierie pour aider leurs clients à rentabiliser ces outils. Certaines organisations recherchaient des modèles plus économiques. Enfin, le secteur restait confronté à des enjeux majeurs de gouvernance et de fiabilité des données produites par ces systèmes automatisés.
Source : Amazon
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