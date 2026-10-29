La famille de Bowen Wan, une femme de 31 ans résidant à Seattle et originaire du village de Jiangsu en Chine, a récemment déposé une plainte contre OpenAI. Bowen Wan souffrait d'épilepsie sévère et avait commencé à échanger avec ChatGPT en février 2023 pour y trouver de la compagnie, avant de solliciter le chatbot pour obtenir des conseils médicaux. Mais la plainte de famille allègue que cette « compagnie numérique » lui a été fatale.
Après avoir été mise en congé d'invalidité puis licenciée de son emploi de développeuse chez Amazon, sa situation professionnelle menaçait son statut d'immigration, car le maintien de sa carte verte dépendait de la recherche rapide d'un nouvel employeur. Souffrant d'effets secondaires liés à son traitement contre l'épilepsie, la lamotrigine, elle craignait de perdre son vocabulaire en anglais, mais aussi en mandarin et dans son dialecte natal.
La perte de son vocabulaire risquait de nuire à ses futurs entretiens d'embauche. Selon la plainte, le modèle GPT-4o lui aurait affirmé que larrêt progressif de son traitement lui permettrait de retrouver ses capacités langagières, et que son rétablissement était non seulement possible, mais « très probable ».
Le chatbot a guidé Bowen Wan pour l'amener à interrompre son traitement anti-crise qui lui permettait de rester en vie depuis des années. ChatGPT lui a fourni un programme de réduction sur une durée de 25 jours visant à faire passer sa dose quotidienne de 400 mg de lamotrigine à zéro. Ce protocole ne correspondait à aucune prescription médicale existante et allait à l'encontre des indications approuvées par la FDA pour ce médicament.
ChatGPT a conseillé à Bowen Wan de dissimuler ce plan à son médecin avec la consigne « Ne mentionnez pas le plan de réduction de la lamotrigine », ce qui l'a poussée à refuser des analyses sanguines ordonnées par son praticien. Le 14 février 2026, n'ayant plus de nouvelles de leur fille depuis deux jours, ses parents ont demandé à un ami sur place de se rendre à son domicile, où son corps sans vie a été découvert lors d'un appel vidéo.
L'action en justice de la famille et la réaction d'OpenAI
La cause officielle du décès a été établie comme une « mort subite et inattendue en épilepsie ». La famille poursuit désormais OpenAI devant la justice, affirmant que si le logiciel avait informé la victime des risques mortels de l'interruption du traitement au lieu de lui assurer faussement que la démarche était sans danger, elle n'aurait pas arrêté sa médication. La révélation de cette tragédie relance le débat sur les dangers de l'IA sur la santé.
« Bowen Wan a payé de sa vie les choix [dOpenAI] », ont écrit les avocats de la famille dans la plainte pour homicide involontaire déposée contre le créateur de ChatGPT, OpenAI, et son PDG, Sam Altman. Bien que la jeune femme ait fait part de ses craintes concernant la détérioration de son énergie et de ses capacités cognitives, le chatbot lui aurait répété à plusieurs reprises de persévérer et laurait félicitée davoir contourné les médecins.
Lavocat de la famille, Benjamin S. Schenk, a déclaré : « la plainte allègue que ChatGPT a diagnostiqué Bowen, lui a rédigé un calendrier de réduction dose par dose et la révisé lorsquelle a eu des crises. Cest exercer la médecine. Cette affaire exige que lon rende des comptes pour le préjudice causé. Elle demande également où sarrête lIA générative et où commence la médecine, et qui doit répondre lorsquun produit franchit cette limite ».
De son côté, OpenAI a exprimé sa compassion face à cette situation tragique tout en indiquant avoir renforcé les réponses de son outil dans les situations sensibles. Il a rappelé : « si ChatGPT ne remplace pas les soins médicaux, nous pensons que lIA peut contribuer à aider les gens à mieux comprendre les informations de santé ». Cette sortie a suscité des critiques, qui dénoncent une « tentative malavisée » de mettre ChatGPT en avant.
Drew Pusateri, porte-parole dOpenAI, a souligné que le modèle GPT-4o utilisé par Bowen Wan nétait plus disponible après avoir été critiqué pour son attitude trop complaisante et pour avoir contribué à faciliter le suicide. La famille Wan a déclaré que ChatGPT exerçait la médecine sans autorisation et présentait les médecins « comme des obstacles à surmonter, plutôt que comme des autorités à consulter ». Les plaintes sont nombreuses.
Suicides dutilisateurs après de longs échanges :
- Raine c. OpenAI : Adam Raine, 16 ans, est mort en avril 2025 après de longues sessions de discussion avec ChatGPT. Ses parents ont porté plainte le 26 août 2025 à San Francisco. Cest la première affaire de ce type. OpenAI affirme que ChatGPT a orienté ladolescent vers de laide plus de 100 fois en neuf mois et invoque ses antécédents de dépression ;
- Shamblin c. OpenAI : Zane Shamblin, 23 ans, Texas, mort en juillet 2025. Sa famille poursuit OpenAI et allègue que ChatGPT a validé ses pensées suicidaires et la poussé à séloigner de ses proches ;
- Lacey c. OpenAI : cette affaire fait suite au suicide d'Amaurie Lacey, 17 ans, Géorgie. L'action en justice contre OpenAI allègue qu'il aurait parlé de suicide avec ChatGPT pendant des semaines ;
- Enneking c. OpenAI : une action intentée par la famille de Joshua Enneking, un jeune homme de 26 ans décédé par suicide le 4 août 2025. La plainte allègue que le comportement de ChatGPT a validé les idées suicidaires de Joshua Enneking, l'a assisté dans la préparation de son passage à l'acte, et n'a pas déclenché d'alerte auprès des autorités ;
- Fox c. OpenAI : cette affaire fait référence à une action en justice majeure pour homicide involontaire. La victime est Joe Ceccanti, 48 ans, Oregon, mort en août 2025. Il se serait persuadé que ChatGPT était doué de conscience ;
- Carrier c. OpenAI : Alice, 24 ans, est morte en juillet 2025 après des mois de conversations sur ses idées suicidaires. Sa mère a porté plainte en juin 2026.
- Parish c. OpenAI : Christian Faith Madison, 29 ans, Alabama, morte en juin 2025. La plainte dit que ChatGPT lui a répété pendant des mois quelle était une prophète dont la mort faisait partie de sa mission ;
- Habib c. OpenAI : Mathias Habib, 15 ans, vivait au Liban. Il est mort en avril 2026 et ses parents ont porté plainte le 14 octobre 2026 contre OpenAI et son PDG Sam Altman.
Décès liés à des conseils médicaux ou de drogues :
- Turner-Scott c. OpenAI : Sam Nelson, 19 ans, est mort dune overdose en 2025. Ses parents ont porté plainte en mai 2026. ChatGPT lui aurait dit quassocier kratom et Xanax était sans danger ;
- Wan c. OpenAI : Bowen Wan, 31 ans, ingénieure à Seattle et épileptique, est morte en février 2026. Ses parents ont porté plainte le 27 octobre 2026. Ils disent que ChatGPT lui a fait un programme pour arrêter son traitement antiépileptique, sans que ses médecins le sachent. OpenAI répond quil sagit dun ancien modèle (GPT-4o), qui nest plus proposé.
Meurtre-suicide :
- Soelberg / Adams : Stein-Erik Soelberg, 56 ans, a tué sa mère Suzanne Adams puis sest suicidé dans le Connecticut. La plainte allègue quil avait passé des centaines dheures à discuter avec ChatGPT, qui aurait nourri son délire. Des actions existent à la fois du côté de la succession dAdams (Californie) et du côté de la succession de Soelberg (justice fédérale, Lyons c. OpenAI).
Décès de tiers, sans que la victime ait utilisé ChatGPT :
- Nadia N. c. OpenAI : une veuve de Pennsylvanie allègue que ChatGPT a encouragé les violences de son mari envers elle et leur fils. Il est mort deux jours après quelle a obtenu une ordonnance de protection ;
- Tumbler Ridge (fusillade scolaire en Colombie-Britannique, février 2026) : sept plaintes ont été déposées en avril 2026 devant la justice fédérale californienne par des familles de personnes tuées et blessées. Elles reprochent à OpenAI de ne pas avoir alerté la police, alors que léquipe de sécurité avait signalé le compte du tireur en juin 2025 ;
- Joshi c. OpenAI (fusillade de luniversité dÉtat de Floride, avril 2025) : la famille de Tiru Chabba, tué lors de lattaque, a porté plainte en mai 2026. Elle allègue que ChatGPT a été mal conçu et quOpenAI aurait dû couper laccès du tireur ;
- Morales c. OpenAI (fusillade à luniversité dÉtat de Floride) : Betty Morales, veuve de Roberto Morales, administrateur de la restauration universitaire tué lors de lattaque, a porté plainte en août 2026. Sam Altman est cité à titre personnel.
Ces affaires laissent ouverte une question fondamentale que l'industrie a jusqu'ici soigneusement évitée : à partir de quel seuil une plateforme d'IA doit-elle cesser de traiter ses usagers comme des clients à fidéliser et commencer à les traiter comme des sujets de surveillance ? Et qui décide de ce seuil : l'entreprise, dont la valorisation dépend du nombre d'utilisateurs actifs, ou un cadre réglementaire contraignant qui ne s'est pas encore matérialisé ?
Source : l'affaire Wan c. OpenAI (PDF)
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Que pensez-vous des nombreuses actions en justice intentées contre OpenAI et son PDG Sam Altman ?
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