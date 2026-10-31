Le premier satellite de datacenter de Google est opérationnel et suscite de la controverse via sa première application pratique : Faire tourner un modèle d'IA pour écrire un poème de trois lignes pendant 20 mns

La perception d'un gâchis de ressources provient du contraste abyssal entre le coût astronomique de la mission et la trivialité de la tâche accomplie
Google put an AI chip in orbit and asked it to write poetry. And it worked. The Suncatcher team sent a command from Earth, booted the satellites TPU, ran the prompt and received a haiku back. I love experiments like this. Getting actual hardware into space and making it work gives you something concrete to build on. An orbital AI system sending home a little poem is a pretty memorable place to start.— Wes Roth (@WesRoth) October 30, 2026
Générer un court poème depuis la Terre via une API classique aurait coûté une fraction de centime (environ 0,000012 $). En revanche, concevoir un satellite sur mesure (estimé autour de 500 kg), y intégrer du matériel de pointe et payer son lancement par SpaceX au prix fort du marché (approximativement 7000 dollars le kilo) hisse le coût de ce poème à plusieurs millions de dollars. Pour les sceptiques, mobiliser une telle infrastructure pour un résultat si dérisoire incarne les dérives de la bulle spéculative autour de l'intelligence artificielle.
Développé en partenariat avec l'entreprise aérospatiale Planet Labs, il a la taille d'un réfrigérateur et a été lancé en orbite basse le 1er octobre 2026 à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Le satellite transporte un plateau de quatre Tensor Processing Units (TPU) de classe « data center », identiques à ceux utilisés au sol.
Certes, le satellite génère jusqu'à 1 kilowatt d'énergie via ses panneaux solaires, mais la consommation massive d'un TPU limite son utilisation continue : il ne peut fonctionner que 15 à 20 minutes par session avant de nécessiter une phase d'extinction pour recharger ses batteries et dissiper la chaleur.
Le refroidissement par air étant impossible dans le vide, Google utilise des caloducs , des boucles de fluide pompé et des couches de transfert à l'état solide pour acheminer la chaleur extrême des puces vers de larges radiateurs externes qui rejettent l'énergie par rayonnement thermique. Grosso modo, cest un lourd investissement technologique et financier pour une première application pratique qualifiée par les observateurs de triviale.
Le projet suncatcher sinscrit dans la visée des entreprises technologique de disposer de datacenters dans lespace. Certains observateurs affirment affirment sans détour «que cest une idée catastrophique et quelle ne fonctionnera pas sur le long terme.»
Le premier défi cité par un ancien ingénieur de la NASA est l'accès à une énergie abondante dans l'espace. Même si lespace paraît offrir un avantage en énergie (avec un soleil permanent), il explique que ce nest pas suffisant pour alimenter un centre de données digne de ce nom. Il prend lexemple des panneaux solaires de la Station spatiale internationale (ISS), qui - malgré une surface immense (environ 2 500 m²) - produisent un peu plus de 200 kW au maximum.
En prenant comme référence le NVIDIA H200, la consommation électrique par GPU est de l'ordre de 0,7 kW par puce. En pratique, en comptant les pertes, un GPU H200 pourrait consommer environ 1 kW. Le spécialiste en électronique spatiale affirme qu'avec ces chiffres, une installation de la taille de lISS pourrait alimenter à peu près 200 GPU H200, ce qui est dérisoire par rapport aux centres de données modernes (des dizaines de milliers de GPU).
Conclusion : « pour égaler la puissance de calcul dun seul centre de données terrestre, il faudrait lancer des centaines voire des milliers de satellites de la taille de lISS, ce qui rend le projet irréaliste ». L'auteur affirme également que les générateurs thermiques à radio-isotopes (RTG) ne seront pas d'une grande aide.
En sus, lexpert souligne que l'idée selon laquelle « il fait froid dans lespace » est trompeuse. Dans le vide, il ny a ni air ni convection. « Refroidir ne serait-ce qu'un seul GPU H200 serait un véritable cauchemar. Il est évident qu'un dissipateur thermique et un ventilateur ne suffiraient pas », affirme l'ancien ingénieur de la NASA. Dans ce cas, il estime que la chaleur devrait être transférée vers un panneau radiateur qui doit diffuser la chaleur dans l'espace.
Le système de contrôle thermique actif (ATCS) de l'ISS est un exemple de ce type de système de contrôle thermique. Il utilise un circuit de refroidissement à l'ammoniac et un grand système de panneaux radiateurs thermiques. Sa limite de dissipation est de 16 kW, soit environ 16 GPU H200, un peu plus que l'équivalent d'un quart d'un rack au sol. Le système de panneaux radiateurs thermiques mesure 13,6 m x 3,12 m, soit environ 42,5 mètres carrés.
Si nous prenons 200 kilowatts comme référence et supposons que toute cette puissance sera fournie aux GPU, nous aurions besoin d'un système 12,5 fois plus grand, soit environ 531 mètres carrés, soit environ 2,6 fois la taille du panneau solaire correspondant. « Il s'agirait alors d'un satellite très grand, dépassant largement la superficie de l'ISS, le tout pour l'équivalent de trois racks de serveurs standard sur Terre », explique l'ancien spécialiste de NASA.
« Je ne crois pas quune entreprise sérieuse ait l'intention de construire un centre de données dans l'espace. Il n'y a aucun avantage à essayer cela. Il y a toutefois un avantage à dire que vous allez le faire pour faire avancer un discours et détourner l'attention des problèmes auxquels sont confrontés les centres de données terrestres auprès d'un public qui, pour la plupart, ne comprend pas comment fonctionne le transfert de chaleur dans le vide », a écrit un internaute.
A cela sajoutent les considérations en lien avce les radiations spatiales. En supposant que les entreprises puissent à la fois alimenter et refroidir leurs appareils électroniques dans l'espace, elles sont confrontées à un autre problème : la tolérance aux rayonnements. Si vous vous trouvez en orbite terrestre basse (LEO), vous êtes à l'intérieur de la ceinture de radiation interne, où la dose de rayonnement est similaire à celle subie par les avions volant à haute altitude : supérieure à celle d'un avion de ligne, mais pas dramatique.
Google just made an AI model write poetry from SPACE. yes, seriously. their Project Suncatcher satellite successfully ran Gemma 4 on a TPU in orbit. > sent a prompt from Earth > AI processed it in space > generated a haiku > sent the response back to Earth and this is just the beginning. Google's bigger plan is to build AI computing clusters in space, powered by sunlight and connected by lasers. imagine entire data centers orbiting Earth instead of sitting on it. we went from using AI to write essays to making it write poetry from space. what a time to be alive.— atharv (@notathrv) October 30, 2026
Plus loin, en orbite moyenne (MEO), où se trouvent les satellites GPS, ceux-ci ne sont pas protégés par les ceintures de Van Allen. En dehors des ceintures, vous êtes essentiellement dans l'espace lointain (les détails varient en fonction de votre proximité avec le Soleil, mais les principes sont similaires).
Les processeurs (GPU, TPU, etc.) actuels sont extrêmement sensibles aux radiations, qui provoquent des erreurs et d'importantes défaillances électroniques telles que des perturbations ponctuelles et des verrouillages, ce qui a un impact critique sur la fiabilité du matériel informatique standard des centres de données. D'après l'auteur, l'industrie technologique pourrait construire des puces durcies pour lespace, mais cela l'exposerait à un autre problème.
Les composants électroniques existants qui résistent aux conditions spatiales sont optimisés pour une faible consommation d'énergie et une fiabilité extrême plutôt que pour leurs performances, ce qui contraste fortement avec les exigences de puissance élevée et de haute densité des calculs IA modernes.
Enfin, des défis liés à la communication avec les serveurs dans lespace se posent. La plupart des satellites communiquent avec le sol via des ondes radio. Il est difficile dobtenir un débit fiable bien supérieur à environ 1 Gb/s. Il compare ce chiffre avec les communications internes dun rack de serveurs sur Terre, où des interconnexions de 100 Gb/s sont considérées comme minimales. Sans une communication très haut débit, les centres de données déployés dans l'espace ne pourraient pas servir efficacement les usages modernes.
A data-center TPU just booted up in space and wrote a poem. Google's Project Suncatcher prototype went up on Oct 1 with four TPUs on board. This week the team uplinked a prompt to the Gemma 4 model running on it, and as the satellite passed over Svalbard, this came back down: Blue marble below Data streams in silent grace Starlight feeds my core. Sundar Pichai called it a hello world milestone. What that actually means: the full loop works. Command up, chip boots, model runs, answer down. The hard part comes next. Google will now test how its TPUs survive heat stress and radiation, before flying two linked satellites in 2027. Solar powered AI in orbit just stopped being a slide. ☀️🛰️— Kisalay (@Kisalay_) October 31, 2026
Même si on résout lalimentation et le refroidissement, les défis liés à la liaison de données rendent le projet beaucoup moins viable. « Je suppose que c'est tout à fait possible si vous le souhaitez vraiment, mais je pense avoir démontré ci-dessus que cela serait tout d'abord extrêmement difficile à réaliser, disproportionnellement coûteux par rapport aux centres de données terrestres, et offrirait au mieux des performances médiocres », a souligné l'expert de la NASA.
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