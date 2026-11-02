Cisco Systems, Inc., opérant sous le nom de Cisco, est un conglomérat technologique multinational américain qui développe, fabrique et commercialise du matériel informatique, des logiciels, des équipements de télécommunications, ainsi que dautres services et produits de haute technologie axés sur les réseaux, la cybersécurité et lintelligence artificielle (IA). Cisco est spécialisée dans des marchés technologiques spécifiques, tels que l'Internet des objets (IoT), la sécurité des domaines, la visioconférence et la gestion de l'énergie, avec notamment des produits comme Webex, OpenDNS, Jabber et Jasper. L'entreprise a son siège social à San José, en Californie, et, au 29 juin 2026, sa capitalisation boursière s'élevait à 461 milliards de dollars.
Un employé de 27 ans, issu de la génération Z, se lance dans un projet qui serait généralement confié à certains des ingénieurs les plus expérimentés de Cisco. Mais au lieu de ses années dexpérience, il a dautres atouts : une expérience dans les start-ups, une approche non conventionnelle du codage et un accès illimité aux outils dIA. Jeetu Patel, président et directeur des produits chez Cisco, a donné à Padmanabhan Krishnamurthy, plus connu sous le nom de Paddy, la liberté dutiliser autant de jetons dIA quil le souhaite pour réécrire le code hérité de lentreprise.
Lobjectif ambitieux est de remplacer 98 % du code existant de Cisco au cours des 24 prochains mois. Patel a dévoilé ce projet lors dun entretien, expliquant quil avait accordé au jeune ingénieur un nombre illimité de jetons dIA pour mener à bien cette tâche. « Je lui ai donné un nombre illimité de jetons parce quil va refactoriser le code », a déclaré Patel. « Je lui ai donc dit : Vas-y, tu peux te lâcher à fond. »
À quelle occasion ce membre de la génération Z sest-il fait remarquer la première fois ?
Cette mission a vu le jour après que Patel eut découvert que Krishnamurthy, bien quayant déjà fondé une start-up, occupait chez Cisco un poste quil considérait comme relativement peu important. Les deux hommes se sont rencontrés dans les locaux de lentreprise à San Francisco, où Krishnamurthy a suggéré quil pourrait réécrire le code hérité de Cisco avec une équipe composée de seulement deux personnes. La proposition a retenu lattention de Patel. Même certaines des équipes de lentreprise les plus spécialisées dans lIA navaient pas envisagé daborder le projet de cette manière.
Krishnamurthy sest donné quatre semaines pour démontrer ce dont il est capable avant de sattaquer à un objectif plus ambitieux. Krishnamurthy a rejoint Cisco en 2025 après le rachat par lentreprise dEzDubs, une start-up spécialisée dans la traduction en temps réel quil avait cofondée en 2023. Malgré son expérience en tant que fondateur, il ne travaillait pas au départ sur un projet à la hauteur des attentes de Patel quant à ses capacités.
Aujourdhui, Patel souhaite recruter davantage de jeunes collaborateurs capables de remettre en question les pratiques établies plutôt que de se contenter de suivre les processus existants. Il estime que les nouveaux arrivants sur le marché du travail peuvent apporter des questions et des idées que les collaborateurs expérimentés pourraient négliger, car ils sont habitués à faire les choses dune certaine manière. Cela ne signifie pas pour autant que cette approche fonctionne toujours sans heurts.
Intégrer de jeunes collaborateurs dans des équipes composées de collègues ayant passé des décennies au sein de lentreprise peut donner lieu à des désaccords. Cependant, Patel estime quun certain niveau de friction est nécessaire pour faire émerger de meilleures idées. « La tension est une bonne chose », a-t-il déclaré, ajoutant que lobjectif est de susciter des désaccords autour des idées plutôt que des conflits personnels.
Patel applique également cette approche aux stagiaires. Il les considère comme des « mentors inversés » et attend deux quils apportent des perspectives nouvelles plutôt que de passer leur temps sur des tâches administratives routinières. Il a cité lexemple de Baya, une étudiante boursière de Stanford qui a retenu son attention lors dun échange à luniversité. Patel lui a demandé de lui envoyer chaque mois un compte-rendu de ce quelle apprenait sur lIA. Après sêtre acquittée de cette tâche avec assiduité, elle a décroché un stage chez Cisco et a réussi à repenser un projet sur lequel des employés expérimentés avaient eu du mal à trouver une solution.
Patel nest pas le seul à penser que les jeunes travailleurs peuvent apporter des idées précieuses aux entreprises technologiques. Josh Kushner, fondateur de Thrive Capital, a également déclaré préférer les candidats ayant moins de quatre ans dexpérience dans le secteur. Alon Chen, PDG de Tastewise, a de même exprimé son intérêt pour le recrutement de jeunes débutants, arguant quils sont moins prisonniers des modes de pensée conventionnels. Le musicien et investisseur Will.i.am sest également tourné vers les jeunes talents issus détablissements tels que le MIT et Stanford pour les futures avancées technologiques.
En septembre 2025, Cisco publiait des mises à jour de sécurité pour corriger une vulnérabilité zero-day très grave dans les logiciels Cisco IOS et IOS XE, qui était alors exploitée dans le cadre d'attaques. Identifiée sous le numéro CVE-2025-20352, cette faille était due à une vulnérabilité de type débordement de tampon basée sur la pile, présente dans le sous-système SNMP (Simple Network Management Protocol) des logiciels IOS et IOS XE vulnérables, et affectait tous les appareils sur lesquels le protocole SNMP était activé.
Quelques mois plus tard, en mai 2026, Cisco, le géant technologique de la Silicon Valley, enregistrait un chiffre d'affaires trimestriel de 15,8 milliards de dollars, soit une hausse de 12 % par rapport à l'année précédente, alors qu'il prévoyait de supprimer environ 4 000 emplois ce trimestre-là. Selon le PDG, Chuck Robbins, ces licenciements visaient à réorienter les investissements vers l'IA, la cybersécurité et les technologies des centres de données. L'entreprise anticipait en effet 9 milliards de dollars de commandes d'infrastructures d'IA d'ici la fin de l'exercice fiscal. Cette restructuration pouvait coûter jusqu'à 1 milliard de dollars à Cisco et s'inscrivait dans le cadre d'une tendance plus générale du secteur technologique qui consistait à se tourner vers l'IA et l'automatisation.
Source : Jeetu Patel, président et directeur des produits chez Cisco
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