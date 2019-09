Le Pentagone estime que la Chine a un avantage sur les USA en matière d'applications militaires de l'IA Dans la mesure où il y a une grande collaboration entre l'armée et l'industrie technologique 0PARTAGES 4 0 Nous assistons littéralement à une « ruée vers l'intelligence artificielle » des grandes puissances dans de nombreux domaines d'application (transport, santé, commerce, assistant personnel, industrie, finance, défense, etc.). L'apprentissage automatique, l'un des champs d'étude de l'intelligence artificielle, apporte des capacités technologiques de pointe offrant de nombreuses possibilités, à la fois dans l'espace civil que dans la sphère militaire. L'intelligence artificielle peut signifier une analyse complexe des données et une prise de décision accélérée, ce qui constitue un avantage considérable.



Pour la Chine, l'un de ses avantages les plus significatifs est la collaboration entre l'armée et l'industrie commerciale civile. En revanche, les grandes entreprises américaines telles que Google ne collaborent pas avec l'armée américaine sur l'IA. « Si nous ne trouvons pas un moyen de renforcer les liens entre le gouvernement des États-Unis, l'industrie et le monde universitaire, je dirais que nous avons le risque réel de ne pas avancer aussi vite que la Chine en matière d'intelligence artificielle », a déclaré le général Gen Jack Shanahan lors d'un point presse vendredi au Pentagone.



Shanahan, directeur du Centre commun d'intelligence artificielle du Pentagone, a déclaré que la fusion chinoise du civil et du militaire « est à leur avantage », ajoutant que le ministère de la Défense « devra travailler dur pour renforcer les relations que nous avons avec le secteur commercial ».



La « ruée chinoise vers l'intelligence artificielle » est une stratégie nationale bénéficiant du soutien de l'armée, du gouvernement, des universités et de l'industrie. « L'idée de cette fusion civilo-militaire renforce leur capacité à prendre des décisions commerciales et à permettre des usages militaires aussi rapides que possible », a expliqué Shanahan.





Le Pentagone a été abandonné à plusieurs reprises par des partenaires commerciaux. Par exemple, entre les mois de mars et de juin de cette année, nous sommes parti de



En fait, c'est un groupe de 9 ingénieurs qui a déclenché cette mobilisation qui a conduit Google à arrêter de collaborer avec le Pentagone dans le cadre de ce projet en intelligence artificielle dénommé Maven. L’agence de presse Bloomberg a rapporté que plus tôt cette année,



« J'ai demandé à quelqu'un qui passe du temps en Chine à travailler sur l'IA s'il y avait un scénario Google / Project Maven », a déclaré Shanahan vendredi. « Il a ri et a déclaré : "Pas pour très longtemps" ».



Le président du Comité des chefs d'état-major, le général Joseph Dunford, a vivement critiqué Google au début de l'année, accusant l'entreprise d'aider la Chine.



Shanahan a reconnu que les relations entre l'armée, l'industrie et le monde universitaire qui ont contribué à alimenter l'essor de la Silicon Valley se sont « fragmentées » pour diverses raisons, notamment un certain nombre d'incidents qui ont ébranlé la confiance du public dans le gouvernement. « C'est une limitation pour nous », a-t-il admis.



« La stratégie chinoise de fusion civilo-militaire présente un défi concurrentiel qui doit être pris au sérieux », écrivait récemment Elsa Kania, experte du Centre pour la nouvelle sécurité américaine sur l'innovation militaire chinoise. « Pour ce qui est de l'avenir, la politique des États-Unis devrait viser à reconnaître et à redoubler nos propres initiatives visant à promouvoir le partenariat public-privé dans les technologies critiques, tout en maintenant et en augmentant les investissements dans la recherche et l'innovation américaines ».



Les États-Unis ne sont pas sans avantages



L’expérience américaine en matière de combat militaire est un avantage important pour les États-Unis, car elle ne se limite pas à l’intelligence artificielle, mais est également susceptible de servir à l’armée.



Shanahan a déclaré aux journalistes au Pentagone que la Chine avait « un avantage sur les États-Unis en termes de rapidité d'adoption et de données », mais a expliqué que toutes les données ne sont pas créées égales. « Le fait qu'ils aient des données ne me dit pas qu'ils ont une force inhérente pour intégrer cela dans leurs organisations militaires », a-t-il déclaré.



La Chine peut extraire des tonnes de données de ses sociétés, mais cela, a expliqué Shanahan, est un « type de données très différent d'une vidéo intégrale de combats en Afghanistan et en Irak » , qui peut être analysée avec soin et utilisée pour développer des capacités d'IA sur le champ de bataille.



Le ministère de la Défense étudie de près l'utilisation de l'intelligence artificielle pour des tâches telles que la maintenance prédictive, la détection d'événements, la cartographie de réseau, etc. Shanahan a déclaré : « 2020 sera une année charnière pour le département lorsqu'il s'agira de mettre en œuvre des technologies basées sur l'IA », il ne reste plus qu'à attendre pour voir à quoi ressemblera exactement cette évolution majeure.



Source : Insider



Et vous ?



Qu'est-ce qui peut, selon-vous, expliquer la fragmentation des relations entre l'armée, l'industrie et le monde universitaire ?

Le fait que l'armée et les entreprises technologiques civiles coopèrent en Chine confèrent-il réellement un avantage à ce pays ?

Au nom de la sécurité, les États gagneraient-ils à créer (ou recréer) une telle fusion de relation entre l'armée et l'industrie technologique ?

