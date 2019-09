En informatique, un chargeur d’amorçage est un bout de code sans lequel un ordinateur ne peut démarrer ; ce dernier est chargé de localiser un ensemble plus complexe – le noyau du système d’exploitation – et de lui passer la main afin d’achever le démarrage de la machine. Il y a peu, lors d’une conférence mondiale sur l’IA à Shanghai, Elon Musk a fait ce rappel alors qu’il effectuait un parallèle avec la paire humanité et intelligence artificielle. En fait, c’est un propos qui date et qui prend un coup de neuf avec les développements en cours : l’humanité peut être vue comme une sorte de chargeur d’amorçage biologique pour l’intelligence artificielle.De façon brossée, ce que le propos d’Elon Musk laisse filtrer est que l’humain est un cyborg qui s’ignore et que ses capacités sont assimilables à un chargeur d’amorçage qui n’attend que de localiser l’intelligence artificielle qui va le rendre complet. L’entrepreneur américain se veut clair : il y va de la survie de la race humaine ; si cette dernière ne s’associe pas à l’intelligence artificielle elle est vouée à disparaître.« Je pense qu'en général, les gens sous-estiment les capacités de l'intelligence artificielle. Ils pensent que c'est un humain intelligent. Mais ce sera beaucoup plus que ça. Elle sera beaucoup plus intelligente que le plus intelligent des humains. Donc, la plus grosse erreur que je vois les chercheurs en intelligence artificielle faire, c'est de considérer qu'ils sont intelligents. Oui, c'est faux en comparaison à l'intelligence artificielle. Et ainsi, beaucoup d'entre eux ne peuvent imaginer quelque chose de plus intelligent qu'eux-mêmes, mais l'IA sera beaucoup plus intelligente. », a-t-il lancé lors du récent World AI Conference de Shanghai. Le fondateur de Tesla n’a pas manqué d’établir un autre parallèle : l’humain sera face à l’intelligence artificielle comme un chimpanzé. « La technologie évolue à un rythme incroyablement rapide. Elle dépasse notre capacité à la comprendre », a ajouté Musk. L’entrepreneur américain n’a pas manqué de rappeler les efforts dans lesquels il est lancé, notamment, avec Neuralink – sa firme qui travaille sur des interfaces cerveau – ordinateur à haut débit Elon Musk avait face à lui le fondateur d’Alibaba – Jack Ma. Sans détour, ce dernier n’a pas manqué d’exprimer son désaccord avec la position d’Elon Musk. « Ne vous inquiétez pas pour ce qui est des machines. Nous devons comprendre une chose : un humain ne peut amener un autre à l’existence. Un ordinateur est un ordinateur. Un ordinateur est un outil. L'homme ne peut même pas créer un moustique. Donc, nous devrions rester confiants. Les ordinateurs sont un amas de puces tandis que l'homme a un cœur. C'est de ce dernier que vient la sagesse », a-t-il répondu. Même si Jack Ma a reconnu que l’intelligence artificielle peut désormais battre les humains à des jeux comme les échecs ou le Go, il a insisté sur ceci qu’elle n’en demeure pas moins un outil qui va aider les humains à abandonner une certaine catégorie de tâches pour s’adonner à d’autres plus créatives.Les classifications de l’intelligence artificielle sont nombreuses. Dans le jargon, il arrive que l’on parle d’Artificial Narrow Intelligence (ANI). Ces dernières sont capables de simuler l’activité d’un cerveau humain dans un domaine précis avec la particularité que sans apport de l’homme, notamment, en matière d’entraînement, elles ne sont rien. Alexa d’Amazon et Siri d’Apple se retrouvent dans cette catégorie. À un niveau supérieur, les experts dans la filière parlent aussi d’AGI ou d’IA de niveau humain. Par définition, ces dernières sont capables d’égaler les capacités d’un être humain moyen dans la plupart des domaines importants dans la pratique. D’après un sondage mené par l’entreprise en démarrage AI SingularityNET et la société générale de recherche et développement GoodAI, des IA de ce calibre pourraient voir le jour dans 5 à 10 ans . Il y a seulement que les avis d’experts dans ce domaine sont très divergents. En effet, Luc Julia – directeur du laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Samsung – s’est voulu clair sur la question : l’IA est plus un argument marketing qu’autre chose. « L’intelligence artificielle n’existe pas et la voiture autonome n’existera jamais », a-t-il lancé dans un entretien relayé par France TV en début d’année. L’un des désaccords les plus profonds de cette communauté est d’arriver à un consensus sur la définition de l’intelligence.Source : VideoQu’en pensez-vous ?L’intelligence artificielle, quelle que soit sa classe, peut-elle être plus qu’un outil ?Elon Musk a-t-il raison d’affirmer que l’IA sera plus « intelligente » que l’humain ?Que dire de la position de Jack Ma ?