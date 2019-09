Une IA réussit à un test scientifique fait pour des élèves de la classe de 4e, avec un score de plus de 90 % de réponses correctes Comme le rapporte le New York Times 11PARTAGES 5 0 Il n'est presque plus possible actuellement de parler de technologie de pointe sans penser à l'intelligence artificielle, cette technologie qui s'insinue de plus en plus dans notre quotidien. Presque tous les gouvernements ont compris l’importance de se doter du système d’IA le plus sophistiqué possible et n’hésitent pas à financer les recherches dans ce domaine à coup de centaines de millions. Jusqu’à présent, les progrès dans ce domaine n’ont pas encore permis de créer des IA capables de tenir des conversations et c’est une limite qui peut être constatée au niveau des assistants virtuels présents dans de nombreux appareils mobiles et appareils intelligents pour la maison. Mais il semble que nous ne soyons plus si loin d'atteindre cet objectif au regard des avancées qui sont faites ces derniers temps.



Selon Le New York Times, l’Institut Allen pour l’Intelligence Artificielle, un laboratoire de premier plan à Seattle, a récemment dévoilé un nouveau système nommé Aristo, qui aurait réalisé une très grande avancée dans le domaine de l’intelligence artificielle. En effet, ce système a été en mesure de réussir avec un score de plus de 90 %, un test scientifique de la classe de 4e. Cela représente une avancée majeure surtout quand on sait qu'il y a quatre ans, 700 informaticiens ont essayé sans succès d'inventer un système capable de réussir un tel examen. À l'époque, la note la plus élevée était un score de 60 % de réponses correctes. Le test en question est un examen standard écrit pour les élèves de New York.



Une des questions tirée du test



Aristo a été construit uniquement pour des tests à choix multiples et donc ce test ne contenait que ce type de questions. Il était dépourvu de questions comprenant des images et des diagrammes, car répondre à de telles questions aurait nécessité des compétences supplémentaires qui allient la compréhension du langage et la logique à une vision dite informatisée. Aristo a été soumis au total à 2 tests : celui de la classe de 4e qu’il a réussi avec un score de plus de 90 % de réponses correctes, et celui de la classe de Terminale pour lequel il a obtenu plus de 80 % de réponses correctes.



Les chercheurs de l’Institut Allen ont construit Aristo sur une technologie différente développée par Google, appelée Bert. Bert a été conçue pour scanner des milliers d'entrées Wikipedia sur des livres et des articles écrits par des humains, et à l'instar d'autres algorithmes d'apprentissage automatique, elle est capable de s'améliorer. Bien que le système ait été conçu spécifiquement pour passer des tests, les chercheurs affirment qu'il pourrait avoir des implications pratiques dans les moteurs de recherche et autres systèmes impliquant le traitement de requêtes d'utilisateurs, telles que des bases de données d'enregistrement dans les hôpitaux.



Pendant que certains trouvent ces résultats très prometteurs pour l’avenir de l’IA, d’autres pensent plutôt qu’ils ne représentent pas grand-chose, parce que selon eux, le fait d’avoir supprimé du test toutes les questions visuelles, diminue de ce fait la qualité du test et les implications que pourraient apporter ces résultats.



Source : New York Times



Et vous ?



Que pensez-vous de ce test ?

Peut-on se fier à ces résultats pour y voir une véritable avancée technologique ?



Voir aussi :



