L'intelligence artificielle, la nouvelle arme de la gendarmerie contre les Gilets jaunes 0PARTAGES 4 0 Vous avez probablement déjà entendu parler de l’intelligence artificielle (IA) et de la manière dont cette technologie pourrait bouleverser le quotidien à travers l’une de ses nombreuses applications, notamment en matière de sécurité.



Aujourd’hui, les forces de sécurité françaises explorent elles aussi de nouvelles applications de l’IA et se demandent si cette technologie pourrait permettre aux forces de l’ordre de gérer avec une plus grande efficacité les manifestations et d’éviter les débordements. Déterminer où les manifestations auront lieu, prévoir la réaction des manifestants à différents scénarios ou encore détecter les signes d’hostilité dans une foule sont autant de pistes explorées. Est-ce que l’IA aurait, par exemple, permis de prévenir le saccage de l’Arc de Triomphe par les Gilets jaunes, en novembre dernier ?





Le ministère de l’Intérieur semble convaincu que la collecte et l’exploitation de grandes quantités de données associée à des travaux de linguistiques et de profilage pourraient donner de précieux coups d’avance aux forces de l’ordre, lors d’opérations de régulation et de gestion des manifestations. C’est pour cette raison qu’il a créé la mission numérique de la Gendarmerie qui travaille, entre autres, sur la gestion prédictive de l’ordre public. En matière de gestion de l’ordre public, l’IA pourrait notamment permettre de déterminer les caractéristiques d’une foule et assister les opérateurs dans leurs taches.



Le ministère de l’Intérieur financerait également le projet Intact, une initiative ambitieuse regroupant des ingénieurs de l’Institut de recherche en informatique de Toulouse ainsi que des linguistes de l’École normale supérieure. Le travail de ces derniers consiste, avec l’aide de l’IA, à analyser et faire le tri parmi les publications sur les réseaux sociaux afin d’anticiper les mouvements sociaux dans un contexte de crise.



L’intelligence artificielle pourrait permettre de détecter dans les publications les appels à participer à une manifestation violente et d’anticiper, en temps réel, la réaction d’une foule à la présence et aux caractéristiques d’un escadron à un endroit donné. Elle s’avèrerait tout aussi utile pour la détection des anomalies grâce à la vidéo intelligente (dans ce cas, le système prévu attirerait automatiquement l’attention des opérateurs sur un colis abandonné ou l’attitude suspecte d’une personne) et anticiper les pics de violence lors des manifestations à travers l’analyse des données de téléphonie mobile en temps réel.





À ce propos, le lieutenant-colonel Remy Nollet, un officier affecté à la mission numérique de la Gendarmerie et auditeur du cycle supérieur d’intelligence artificielle du Centre des hautes études du ministère de l’Intérieur, a déclaré : « Dans les mouvements revendicatifs les plus violents, on a des groupes très organisés. Ils fonctionnent via messagerie cryptée, comme Telegram ou Whatsapp. Des données, même anonymisées, qui arrivent sur un grand nombre de personnes sur un même point à un même instant peuvent indiquer que l’on va se regrouper pour attaquer les forces de l’ordre. Cela mérite d’être travaillé et analysé avec des expérimentations pour voir si l’on arrive à mieux prédire les points chauds durant les manifestations ».



Remy Nollet confie que « le travail de recherche continue pour simuler le comportement d’une foule revendicative sur une manifestation », même s’il se heurte à ce que l’officier appelle « l’acceptabilité externe » - l’acceptation de ces pratiques par la population -. Ces nouvelles applications de l’IA dans le domaine de la sécurité devraient logiquement attirer l’attention de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).



Source :



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?



Voir aussi



La France bannit les IA de prédiction des comportements des juges, les technologies de justice prédictive sont-elles une menace pour la société ?

Ce site montre des portraits de visages humains générés par une IA. Aucun d'entre eux n'est réel, actualisez la page pour en voir un nouveau

Pour Elon Musk l'IA est bien plus dangereuse que l'arme nucléaire, alors que Bill Gates estime que l'IA est à la fois porteuse d'espoir et dangereuse

Intelligence artificielle : Bruno Le Maire précise la stratégie française et où vont aller les 1,5 milliard d'euros promis, d'ici 2022 Vous avez probablement déjà entendu parler de l’intelligence artificielle (IA) et de la manière dont cette technologie pourrait bouleverser le quotidien à travers l’une de ses nombreuses applications, notamment en matière de sécurité.Aujourd’hui, les forces de sécurité françaises explorent elles aussi de nouvelles applications de l’IA et se demandent si cette technologie pourrait permettre aux forces de l’ordre de gérer avec une plus grande efficacité les manifestations et d’éviter les débordements. Déterminer où les manifestations auront lieu, prévoir la réaction des manifestants à différents scénarios ou encore détecter les signes d’hostilité dans une foule sont autant de pistes explorées. Est-ce que l’IA aurait, par exemple, permis de prévenir le saccage de l’Arc de Triomphe par les Gilets jaunes, en novembre dernier ?Le ministère de l’Intérieur semble convaincu que la collecte et l’exploitation de grandes quantités de données associée à des travaux de linguistiques et de profilage pourraient donner de précieux coups d’avance aux forces de l’ordre, lors d’opérations de régulation et de gestion des manifestations. C’est pour cette raison qu’il a créé la mission numérique de la Gendarmerie qui travaille, entre autres, sur la gestion prédictive de l’ordre public. En matière de gestion de l’ordre public, l’IA pourrait notamment permettre de déterminer les caractéristiques d’une foule et assister les opérateurs dans leurs taches.Le ministère de l’Intérieur financerait également le projet Intact, une initiative ambitieuse regroupant des ingénieurs de l’Institut de recherche en informatique de Toulouse ainsi que des linguistes de l’École normale supérieure. Le travail de ces derniers consiste, avec l’aide de l’IA, à analyser et faire le tri parmi les publications sur les réseaux sociaux afin d’anticiper les mouvements sociaux dans un contexte de crise.L’intelligence artificielle pourrait permettre de détecter dans les publications les appels à participer à une manifestation violente et d’anticiper, en temps réel, la réaction d’une foule à la présence et aux caractéristiques d’un escadron à un endroit donné. Elle s’avèrerait tout aussi utile pour la détection des anomalies grâce à la vidéo intelligente (dans ce cas, le système prévu attirerait automatiquement l’attention des opérateurs sur un colis abandonné ou l’attitude suspecte d’une personne) et anticiper les pics de violence lors des manifestations à travers l’analyse des données de téléphonie mobile en temps réel.À ce propos, le lieutenant-colonel Remy Nollet, un officier affecté à la mission numérique de la Gendarmerie et auditeur du cycle supérieur d’intelligence artificielle du Centre des hautes études du ministère de l’Intérieur, a déclaré : « Dans les mouvements revendicatifs les plus violents, on a des groupes très organisés. Ils fonctionnent via messagerie cryptée, comme Telegram ou Whatsapp. Des données, même anonymisées, qui arrivent sur un grand nombre de personnes sur un même point à un même instant peuvent indiquer que l’on va se regrouper pour attaquer les forces de l’ordre. Cela mérite d’être travaillé et analysé avec des expérimentations pour voir si l’on arrive à mieux prédire les points chauds durant les manifestations ».Remy Nollet confie que « le travail de recherche continue pour simuler le comportement d’une foule revendicative sur une manifestation », même s’il se heurte à ce que l’officier appelle « l’acceptabilité externe » - l’acceptation de ces pratiques par la population -. Ces nouvelles applications de l’IA dans le domaine de la sécurité devraient logiquement attirer l’attention de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).Source : Twitter Qu’en pensez-vous ?