L'IA a occupé une place importante dans une conversation que le milliardaire Bill Gates a eue avec John Micklethwait, rédacteur en chef de Bloomberg News, lors du New Economy Forum qui s'est tenu jeudi à Pékin. S'exprimant sur le sujet du protectionnisme dans la recherche technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle, le cofondateur de Microsoft Corp. a affirmé que les systèmes ouverts l'emporteront inévitablement sur les systèmes fermés, a rapporté Bloomberg News. M. Gates s'est aussi exprimé sur d'autres sujets comme les énergies renouvelables.Selon Bloomberg News, lors de cet échange, Bill Gates était sceptique quant à l'idée que les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine pourraient un jour conduire à un système bifurqué de deux Internets et deux volets de recherche et développement technologique qui s'excluent mutuellement. « Ce n'est tout simplement pas comme ça que ça marche », a déclaré le pionnier du logiciel.Selon M. Gates, « L'IA est très difficile à remettre dans la bouteille », et « celui qui a un système ouvert aura une longueur d'avance considérable » grâce à la possibilité d'intégrer davantage d'informations provenant d'autres sources. Lors de la conversation, faisant référence à la recherche de Microsoft sur l'IA à Beijing, il s'est penché sur la question rhétorique de savoir s'il produisait de l'IA chinoise ou de l'IA américaine. Dans le cas du campus de recherche de Microsoft à Cambridge, au Royaume-Uni, et des résultats produits par l'entreprise, il a dit que « presque tous ces documents vont porter des noms chinois, des noms européens et des noms américains ».Bill Gates exprime très souvent son intérêt pour l'industrie de la technologie et en particulier pour la technologie de l'IA. En juin dernier, lors d'un événement du Economic Club of Washington, il a déclaré au cofondateur du groupe Carlyle, société de capital-investissement, que « si je fondais une entreprise aujourd'hui, elle utiliserait l'IA pour apprendre à lire à des ordinateurs ».« Compte tenu de mes antécédents, je créerais une société d'intelligence artificielle dont le but serait d'apprendre aux ordinateurs à lire, afin qu'ils puissent assimiler et comprendre toutes les connaissances écrites du monde. C'est un domaine dans lequel l'intelligence artificielle n'a pas encore progressé, et ce sera assez profond quand nous atteindrons cet objectif », a-t-il dit.La Chine et les États-Unis sont les deux grandes puissances de l'IA qui ont dominé la recherche, mais le refroidissement des relations politiques entre eux a ralenti la collaboration internationale qui soutient l'innovation. Huawei Technologies Co, le champion chinois de la technologie, a fait l'objet de diverses sanctions de la part de Washington, en partie parce que le développement rapide de l'IA en Chine est perçu comme une menace croissante, selon Bloomberg.M. Gates s'est dit plus préoccupé aujourd'hui qu'il y a cinq ans par la montée des tendances politiques nationalistes et protectionnistes dans le monde, et il se demande maintenant si cette tendance sera cyclique ou plus permanente.Bill Gates a également abordé le sujet du changement climatique. Selon lui, il n'y a « aucun doute » que le soleil et le vent sont des éléments clés d'un nouveau mix énergétique nécessaire pour lutter contre le changement climatique. Toutefois, pour lui, « Il faudra peut-être un peu d'énergie nucléaire » pour remplacer les combustibles fossiles pendant la transition vers le zéro carbone.Cependant, il doute qu'une taxe sur le carbone soit réaliste aux États-Unis. Les républicains ayant largement renoncé à cette idée et, dans l'ensemble, a-t-il dit, les démocrates n'en font pas non plus une priorité essentielle, a rapporté Bloomberg.Pas plus tard que cette semaine, une startup d'énergie propre soutenue par le milliardaire a déclaré mardi qu'elle a découvert un moyen d'utiliser l'intelligence artificielle et un champ de miroirs pour réfléchir tellement de lumière solaire qu'elle génère une chaleur extrême au-dessus de 1000 degrés Celsius , qui pourrait alimenter les industries « responsables de plus d'un cinquième de toutes les émissions ».Sources : Bloomberg News