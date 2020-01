Des agents de la police de New York utilisent l'application de reconnaissance faciale de Clearview AI, Twitter a demandé à la société de cesser d'utiliser des photos de son site, d'après un rapport 0PARTAGES 3 0 Clearview est une application de reconnaissance faciale développée par Clearview AI, une startup qui a récupéré des millions de photos dans les médias sociaux et d'autres sources publiques pour son programme de reconnaissance faciale. Le New York Post a rapporté jeudi que les agents malhonnêtes de la police de New York utilisent son application de reconnaissance faciale sur leur téléphone personnel, alors même que l'unité de reconnaissance faciale du département a évité le logiciel à cause des préoccupations de sécurité et d'abus potentiels. Twitter a émis un ordre de cessation et d'abstention à Clearview AI, lui disant de cesser d'exploiter sa plateforme pour des photos, a déclaré un porte-parole de l’entreprise.



Clearview AI s'est présentée aux organisations d'application de la loi dans tout le pays, y compris au NYPD, pour leur présenter son application. Selon le New York Post, l'unité de reconnaissance faciale du ministère a testé l'application au début de 2019 dans le cadre d'un essai gratuit de 90 jours, mais l'a finalement abandonnée, en raison de diverses préoccupations. Parmi celles-ci, le créateur de l'application, Hoan Ton, est lié à viddyho.com, qui a été impliqué dans une vaste escroquerie de phishing en 2009, selon des sources et des rapports de police.





Une autre préoccupation de la police de New York était que l’application Clearview ne pouvait pas dire qui d’autres avaient accès aux images une fois que la police les avait chargées dans l'énorme base de données de l'entreprise, a appris le journal des sources. Mais malgré ces préoccupations, des dizaines de policiers extérieurs à l'unité de reconnaissance faciale du département utilisent l'application dans le cadre de leur travail, la dernière recherche de photos par un policier du NYPD ayant été enregistrée jeudi à 10h56, a dit un porte-parole de l’entreprise au journal.



« Bien que la police de New York l'ait examinée, la section des indications faciales ne l'a jamais utilisée pour des enquêtes », a déclaré au journal une source de la police, notant qu'il est d'usage que le département examine toute nouvelle technologie ou tout nouvel équipement. Le département a déclaré qu'il n'était pas au courant de son utilisation par ces agents pour un quelconque travail de recherche.



L'application est utilisée par plus de 600 organismes d'application de la loi, y compris le FBI



Pour utiliser Clearview, les policiers du NYPD s’inscrivent au service avec une adresse e-mail, mais à partir de leurs appareils personnels, puisqu’ils ne sont pas autorisés à télécharger des logiciels non approuvés sur les téléphones de leur service. Une fois inscrits au service, les agents téléchargent la photo de la personne qu'ils cherchent à identifier et obtiennent instantanément des photos correspondantes ainsi que des sources d'information à partir de la base de données de Clearview. Cette base de données a été créée



Si des agents de la police du NYPD utilisent l’application de reconnaissance faciale sans le consentement du département, plus de 600 organismes d'application de la loi l'ont adoptée au cours de l'année écoulée – des organismes locaux tels que le département de police de Gainesville en Floride, aux opérations fédérales, y compris le FBI et la sécurité intérieure américaine, a déclaré Clearview AI au journal. La startup a affirmé dans des documents internes obtenus par le journal que « Clearview est déjà la norme du secteur pour l'application de la loi aux États-Unis, qu'il s'agisse de la police locale, des troupes d'État ou des agences fédérales ».



Le NYPD ne s’est pas engagé officiellement à utiliser l’application également à cause des inquiétudes, comme le risque d'abus du système pour les recherches extra-activités. Un initié de la police a déclaré au New York Post qu’ « Il suffit qu'un seul flic y mette la photo de son ex-petite amie pou voir avec qui elle sort maintenant ». « Ils jouent avec le feu. Il va les rattraper », a-t-il ajouté.



Twitter a demandé à Clearview AI de cesser d'utiliser les photos de sa plateforme



Cette semaine, Twitter a envoyé une lettre à la startup Clearview AI, lui demandant de cesser de prendre des photos et d'autres données sur le site de médias sociaux « pour quelque raison que ce soit » et de supprimer toutes les données qu'elle avait collectées auparavant, a déclaré une porte-parole de Twitter. La lettre de cessation et d'abstention accusait Clearview de violer les politiques de Twitter, a rapporté The New York Times. Tor Ekeland, un avocat de Clearview, a confirmé avoir reçu la lettre de Twitter et a déclaré que l'entreprise « répondra de manière appropriée ».





Selon le Times, des représentants des forces de l'ordre lui ont dit que l'application les avait aidés à identifier des suspects dans de nombreuses affaires criminelles. En effet, la base de données de photos de Clearview éclipse celles utilisées auparavant par les forces de l'ordre, d’après le Times. D'autres entreprises technologiques capables de construire un tel outil, comme Google, ont décidé de ne pas le faire en raison des craintes d'abus potentiels.



Des législateurs démocrates ont déclaré que l’application ouvrait la voie à une technologie de reconnaissance faciale universelle qui mettrait effectivement fin à la capacité des gens à rester anonymes lorsqu'ils sont en public.



Selon le Times, le sénateur Edward J. Markey, démocrate du Massachusetts, a également adressée mercredi une lettre au co-fondateur et directeur général de Clearview AI, Hoan Ton. M. Markey a écrit que « L'utilisation généralisée de votre technologie pourrait faciliter des comportements dangereux et pourrait effectivement détruire la capacité des individus à mener leur vie quotidienne de manière anonyme ».



Dans sa lettre, le sénateur a posé 14 questions à l'entreprise et lui a demandé de répondre avant le 12 février. M. Markey veut connaître tous les services de police et de renseignement, ainsi que des entités privées, qui utilisent l'application. Il s'interroge également sur la collecte d'informations sur les enfants par la société et sur la manière dont elle vérifie l'exactitude et la sécurité de ses produits, a rapporté le Times.



« En l'absence d'une loi sur la protection de la vie privée des consommateurs rigoureusement appliquée, les entreprises technologiques continueront à développer et à commercialiser des produits qui représentent des menaces existentielles pour nos droits fondamentaux à la vie privée », a déclaré M. Markey dans une déclaration.

Tor Ekeland a déclaré que Clearview examinait la lettre de M. Markey et y « répondra en conséquence ».



On ne sait pas quel pouvoir Twitter et d'autres sites de médias sociaux ont pour forcer Clearview à retirer des images de sa base de données. Il n'est pas également certain que les agents du NYPD feront face à des mesures disciplinaires pour avoir utilisé l'application.



Selon un commentateur du sujet, on en est là aujourd’hui, où les données de tout le monde se retrouvent partout, grâce à la complicité de toute l’industrie ainsi que les utilisateurs. Pour lui, « les utilisateurs qui renoncent volontairement à leurs données n'ont aucune attente raisonnable en matière de respect de la vie privée ». Qu’en pensez-vous ?



