Alibaba a développé une intelligence artificielle (IA) capable de détecter les nouveaux cas de coronavirus avec un taux de précision allant jusqu'à 96 % grâce à des scanners de tomographie informatisée, a rapporté le Nikkei Asian Review. Et le système de diagnostic basé sur cette IA devrait être déployé dans plus de 100 hôpitaux, à commencer par le nouvel hôpital bâti en 11 jours, le mois dernier, pour contrer l’épidémie.Le géant chinois Alilibaba est une société chinoise qui tire principalement ses revenus de ses activités sur Internet, dont des plateformes de paiements et de ventes au détail, un moteur de recherche pour le magasinage et des services de cloud computing. Alibaba est aussi un réseau de service de santé national qui s’est positionné sur le marché du e-santé. Alibaba affirme qu’il ne faut que 20 secondes au nouvel algorithme d’IA pour faire une détection, selon le rapport de Nikkei, les humains mettant plus de temps pour diagnostiquer la maladie.Selon le rapport du quotidien économique japonais Nikkei, l'algorithme de diagnostic a été développé par l'institut de recherche d'Alibaba, Damo Académie. Les chercheurs de l'académie ont déclaré qu'ils avaient formé le modèle d'IA avec des données d'échantillons provenant de plus de 5 000 cas confirmés, ajoutant que le système pouvait identifier les différences de tomographie entre les patients infectés par le coronavirus et ceux atteints de pneumonie virale ordinaire avec une précision allant jusqu'à 96 %. L'algorithme comprend les dernières directives de traitement et les recherches récemment publiées, ont déclaré ses créateurs.Le nouvel outil de diagnostic a été introduit pour la première fois dans le nouvel hôpital de Qiboshan à Zhengzhou, dans la province du Henan, qui a été modelé sur l'hôpital Xiaotangshan de Pékin, lui-même achevé en 2003 pour faire face à une précédente épidémie nommée SRAS. Le nouvel hôpital a commencé à accepter des patients infectés par le coronavirus dimanche, a rapporté Nikkei. Le nouveau système de diagnostic devait également être déployé dans plus de 100 hôpitaux dans les provinces de Hubei, Guangdong et Anhui, a déclaré Alibaba.L'espoir avec cet outil IA est que le fait de pouvoir diagnostiquer plus rapidement les cas de COVID-19 permettra aux hôpitaux chinois de faire face à l'afflux de personnes susceptibles d'être infectées par le virus, allégeant ainsi la pression sur les médecins, car l’algorithme peut achever le processus de reconnaissance en 20 secondes, selon Alibaba. Cela pourrait à son tour accélérer les délais de traitement et, éventuellement, aider à contenir le coronavirus.Selon Nikkei, habituellement, il faut entre 5 et 15 minutes à un médecin pour analyser un scanner d'un patient suspect et donner un diagnostic clinique, les scanners comprenant parfois plus de 300 images. Le 5 février, la Commission nationale chinoise de la santé a élargi les critères de diagnostic des nouvelles infections, en ajoutant les résultats du scanner à la méthode précédente de test des acides nucléiques, afin de garantir que les patients présentant des symptômes cliniques recevront un traitement standard dès que possible.Cette accélération du processus de diagnostic grâce à l’IA d’Aliliba serait une bonne nouvelle pour l’économie globale de l'industrie technologique. Le coronavirus est responsable de l'annulation de plusieurs salons technologiques, de la pénurie potentielle de composants électroniques et de la baisse de la demande des consommateurs chinois. L'édition 2020 de la Game Developer Conference a été reportée à l'été , suite à une vague d'annulations de grandes enseignes comme Facebook, Microsoft, Sony ou encore Unity. Un peu avant, le Mobile World Congress (MWC), le plus grand salon mondial de la téléphonie, a été annulé après que de grandes entreprises technologiques comme Amazon, Facebook, LG et ZTE se soient retirées en raison de problèmes liés au coronavirus.Plusieurs rapports dans des médias ont fait état des retards de production et d'expédition de nombreux produits fabriqués en Chine. Reuters a rapporté en février que l'épidémie de coronavirus allait arrêter "presque toute" la production de l'iPhone si la Chine prolonge la fermeture de l'usine de Foxconn. Maintenant que les usines s’ouvrent progressivement, plusieurs employés de diverses entreprises étrangères se sont vus coincés en Chine depuis le début de l’épidémie. Alors que leur sortie était prévue pour les vacances 2020, l’expansion du virus pourrait également retarder le lancement de la PS5 et de la nouvelle Xbox , a rapporté Business Insider en février.Selon Nikkei, le nouveau système d’IA de diagnostic n'est pas la première tentative d'Alibaba d'utiliser la technologie pour combattre le coronavirus. Les chercheurs de Damo Académie ont mis au point un outil de service de santé publique alimenté par l'IA qui fournit des informations sur le coronavirus SRAS-CoV-2, qui a été déployé pour la première fois par le gouvernement de la province du Zhejiang le 27 janvier, a rapporté Nikkei. Le système peut répondre à la plupart des demandes de renseignements concernant la pandémie via une application, lit-on dans le rapport.Selon le site Web The Next Web, l’IA d’Alibaba n'est pas le seul système en Chine capable de détecter le coronavirus. L'organisme de santé concurrent Ping An a récemment annoncé un système très similaire. Le coprésident de l'entreprise et directeur de la stratégie de sa division Smart City, Geoff Kau, a publié une déclaration disant :« Depuis son lancement, le système intelligent de lecture d'images a fourni des services à plus de 1 500 établissements médicaux. Plus de 5 000 patients ont reçu gratuitement des services de lecture d'images intelligentes. Le système peut générer des résultats d'analyse intelligents en 15 secondes environ, avec un taux de précision supérieur à 90 % ».Une première IA - BlueDot , une plateforme canadienne de surveillance de la santé - est déjà intervenue plus tôt avant même que l’épidémie ne soit déclarée. Selon des rapports publiés en janvier, elle aurait fourni, depuis décembre, les premières alertes sur l'épidémie du coronavirus de Wuhan, à l'aide du big data pour suivre et anticiper la propagation des maladies infectieuses les plus dangereuses au monde. BlueDot utilise un algorithme basé sur l'IA qui parcourt les reportages en langue étrangère, des publications parlant de maladies animales et végétales et les déclarations officielles pour avertir ses clients afin d'éviter les zones dangereuses comme Wuhan.Selon un commentateur du sujet, la précision de détection de 96 % de la nouvelle IA « pourrait signifier qu'il détectera une personne avec le virus dans 96 % des cas. Mais cela pourrait aussi signifier qu'il identifie mal les personnes en bonne santé dans 4 % des cas. Il y a beaucoup plus de personnes en bonne santé, donc il sera plus faux que ce qui est annoncé ici ». Qu’en pensez-vous ?Source : Nikkei Que pensez-vous du nouvel algorithme d’IA d’Alibaba ?Quel commentaire faites-vous de son taux de précision et du temps de détection du virus ?