L’intelligence artificielle (IA) se développe rapidement et suscite de nombreuses inquiétudes dans le monde du travail de sorte que les études concernant ce sujet se multiplient. Pour certains, l’IA ne pourra jamais vraiment remplacer l'homme et restera juste un assistant, et que les craintes concernant son impact négatif sur l’emploi sont exagérées. D’autres craignent justement des pertes d’emplois ou les échecs de réorientation de carrière. Le milliardaire Jack Dorsey, PDG de Twitter et de Square, se rangeant du côté de ces derniers, pense que l'essor de l'intelligence artificielle pourrait rendre même les ingénieurs en logiciels moins sollicités.Bill Gates, le milliardaire américain, cofondateur de Microsoft, a estimé, en janvier 2018 lors d’une interview accordée à Fox Business, que l'IA prendra en charge certaines tâches et rendra l'homme plus efficace dans son travail avec plus de temps libre. Mais le technologue Jack Dorsey dit que les ingénieurs en logiciels pourraient se trouver sans travail parce que l'intelligence artificielle va bientôt écrire ses propres logiciels. Dorsey pense que cela va mettre certains ingénieurs en logiciel débutants dans une situation difficile.Selon Dorsey, « Nous parlons beaucoup des camions qui se conduisent eux-mêmes » lorsque nous discutons de la façon dont l'automatisation va remplacer les emplois occupés par des humains, a-t-il déclaré Dorsey à l'ancien candidat démocrate à la présidence américaine Andrew Yang dans un épisode du podcast "Yang Speaks" publié jeudi dernier. Mais en plus de ces changements engendrés par le développement de l’IA, qui va affecter les emplois comme les conducteurs, les chauffeurs de poids lourd, la technologie vient aussi « pour les emplois de programmation », a dit Dorsey.Alors que les ingénieurs en logiciel ont tendance à avoir des emplois bien payés et à être très recherchés, le PDG de Twitter a déclaré à Yang : « Une grande partie des objectifs du machine learning et du deep learning est d'écrire le logiciel lui-même au fil du temps, de sorte que beaucoup d'emplois de programmation de premier niveau ne seront tout simplement plus aussi pertinents ».Actuellement, l'ingénieur en logiciel est le septième meilleur emploi aux États-Unis pour 2020, selon un classement par le site Web d'emploi Glassdoor, avec un salaire de base médian de 105 563 dollars (le classement est basé sur une combinaison de facteurs comprenant le salaire, la satisfaction au travail, le nombre d'ouvertures de postes et plus), a rapporté CNBC.En s’adressant lors du podcast à Yang, qui est un défenseur du revenu de base universel, ou UBI, Dorsey a même évoqué ces paiements gratuits en espèces pour cette catégorie de travailleurs. Dorsey a dit que le revenu de base universel pourrait constituer un "plancher" sur lequel les gens pourraient se tenir s'ils perdent leurs revenus en raison de l'automatisation. Une allocation mensuelle pourrait apporter aux travailleurs évincés « la tranquillité d'esprit » qui leur permettra « de manger et de nourrir leurs enfants pendant qu'ils apprennent à faire la transition vers ce nouveau monde » en acquérant de nouvelles compétences, a-t-il déclaré.Toutefois, il a aussi ajouté que l'UBI n'est pas une excuse pour ne pas travailler, mais plutôt une bouée de sauvetage. Cependant, certaines personnes ne sont pas d'accord avec lui. Les critiques affirment que l'UBI est avant tout coûteux, mais aussi qu'il dissuade les gens à occuper un emploi, ce qui leur enlève le sentiment d'avoir un but dans la société, a rapporté CNBC.Alors que de nombreux travailleurs sont affectés par l’arrêt de certaines entreprises à cause de la pandémie du covid-19, nous avons appris la semaine dernière que le PDG de Twitter a fait un don d’un montant de 5 millions de dollars à Humanity Forward , un groupe lancé par Andrew Yang, pour le soutenir dans son projet visant à mettre sur pied un revenu de base universel aux États-Unis. Cet argent sera versé à tous les citoyens sans tenir compte de leurs revenus, de leurs patrimoines ou de leurs situations professionnelles. Ce don provient de Start Small LLC , une fondation d'un milliard de dollars lancée par Dorsey le mois dernier pour soutenir les efforts mondiaux de secours contre le covid-19.La position de Dorsey selon laquelle le développement de l’intelligence artificielle et les robots privera aussi les ingénieurs en logiciels de leurs emplois, et pas seulement les caissiers des fast-foods et les conducteurs et chauffeurs de camion, est partagée par d’autres personnes. En novembre dernier, le Brookings Institute a publié un rapport montrant que l'intelligence artificielle mettra de plus en plus en danger les emplois "col blanc" bien rémunérés et qui nécessitent des travailleurs très éduqués.Selon l’étude, les travailleurs qui détiennent un baccalauréat, par exemple, seraient exposés à l'IA plus de cinq fois plus que ceux qui n'ont qu'un diplôme d'études secondaires. En effet, l'intelligence artificielle est particulièrement douée pour accomplir des tâches qui exigent de la planification, de l'apprentissage, du raisonnement, de la résolution de problèmes et de la prédiction, des compétences qui sont pour la plupart du temps requises pour les emplois col blanc.« Notre analyse montre que les travailleurs titulaires d'un diplôme universitaire ou professionnel seront presque quatre fois plus exposés à l'intelligence artificielle que les travailleurs n'ayant qu'un diplôme d'études secondaires. Les titulaires d'une licence seront les plus exposés par niveau d'éducation, plus de cinq fois plus exposés à l'IA que les travailleurs ayant seulement un diplôme d'études secondaires », lit-on dans le document du Brookings Institute.Le rapport du Brookings Institute classe les professions selon leur exposition relative à l'intelligence artificielle, et les programmeurs informatiques sont les troisièmes professions les plus exposées, derrière les analystes d'études de marché et les directeurs commerciaux.Cependant, pendant que certaines études mettent en garde contre une suppression rapide des emplois humains par l’IA, d’autres croient que la technologie va créer plus d’emplois qu’elle ne va en supprimer. Dans un rapport publié en 2018, le World Economic Forum (WEF), une fondation suisse à but non lucratif, a établi une estimation selon laquelle la robotique et l’intelligence artificielle généreraient 58 millions d’emplois de plus qu’elles n’en coûteront, jusqu’en 2022. Toutefois, le rapport a précisé que la qualité, l’emplacement et le format de ces nouveaux emplois pourraient subir de grosses modifications, suggérant ainsi que l’offre d’emploi permanent à temps plein pourrait éventuellement diminuer. Certaines entreprises pourraient opter pour les travailleurs temporaires, les travailleurs indépendants ou encore les entrepreneurs spécialisés, tandis que d’autres pourraient opter pour l’automatisation tous azimuts des tâches, lit-on.Lors d’une interview avec ABC News en 2017, Satya Nadella, PDG de Microsoft, a donné son avis sur le futur de l’IA et son potentiel impact sur les emplois. Il pense que les craintes autour de l’IA impactant le marché du travail sont peut-être un peu exagérées. Selon lui, l’IA va plutôt apporter de nouvelles opportunités et particulièrement lorsqu’il s’agit de l’emploi. « Personnellement, je pense que la seule chose qu’on devrait éviter, c’est d'avoir l’idée fausse que le nombre total d’emplois dans une économie est fixe et doit être partagé le plus équitablement. En d’autres termes, il y aura de nouveaux jobs », a dit Nadella.Selon un commentateur, l’IA ne devrait pas laisser les ingénieurs sans travail, mais elle pourrait déplacer leurs emplois : « Beaucoup d'efforts sont faits pour que les programmes fassent des choses complexes que nous pouvons faire simplement maintenant avec DL, mais je pense que ces personnes vont être déplacées et non remplacées. Quoi qu'il en soit, les compétences en matière de programmation sont très transférables, donc je ne pense pas que ce soit un gros problème », a-t-il dit. Et vous, qu’en pensez-vous ?Source : YouTube« L’IA vient pour les emplois de programmation », selon Jack Dorsey. Quel commentaire en faites-vous ?Selon vous, l’IA impactera-t-elle les ingénieurs logiciels à court, moyen ou long terme ? Dans quelle mesure ?