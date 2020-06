Les voitures autonomes ne pourraient empêcher qu'un tiers des accidents aux États-Unis Selon une récente étude 10PARTAGES 3 0 Vous avez certainement entendu comment les voitures autonomes ont été vantées ces dernières années. Elles ont été présentées comme étant un moyen efficace d’éliminer les décès dûs aux accidents de circulation. Seulement, une récente étude publiée jeudi dernier, nous fait savoir qu’en réalité, ces voitures autonomes ne pourraient probablement empêcher qu'un tiers de tous les accidents de la route aux États-Unis. Les chercheurs ont constaté que les accidents restants ne peuvent pas être empêchés par ces voitures puisque ceux-ci sont causés par des erreurs incapables d’être gérés par les systèmes de conduite autonome.



Cette étude a été menée par l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), un groupe de recherche financé par les assureurs américains. Dans le but d’estimer le nombre d'accidents qui pourraient continuer de se produire si les voitures autonomes sont conçues pour prendre les mêmes décisions que les humains, les chercheurs ont analysé plus de 5000 accidents. Ces accidents sont ceux qui avaient été déclarés par la police dans le cadre de l'enquête nationale sur les causes des accidents de véhicules à moteur.



Selon les calculs de l'étude, 72 % des accidents analysés étaient évitables si on prenait en compte ceux causés par l’excès de vitesse et la violation des règles de circulation. Toutefois, certains restaient inévitables, tels que ceux causés par une panne de véhicule comme une éruption ou un essieu cassé. Les chercheurs ont été en mesure de séparer les facteurs liés au conducteur qui ont contribué aux accidents. Il s’agit principalement des erreurs dans la prise de décision, les prévisions et les performances, ainsi que les erreurs dus à l’incapacité du conducteur.





Il faut garder à l’esprit qu’un système de conduite autonome ne corrigera pas ces erreurs automatiquement. Pour illustrer cela, les chercheurs ont cité l'exemple de la collision mortelle d'un véhicule Uber avec la piétonne Elaine Herzberg en 2018. On se souvient que le système de conduite autonome de la voiture avait non seulement eu du mal à détecter initialement Herzberg, mais n'avait pas non plus pu prédire où elle allait et n'avait donc pas effectué la manœuvre d'évitement nécessaire qui lui aurait sauvé la vie.



La conclusion faite par l’IIHS est celle selon laquelle le taux d'accidents ne diminuerait que si les voitures autonomes accordaient la priorité à la sécurité par rapport aux préférences des conducteurs. C’est ce qu’a d’ailleurs déclaré Alexandra Mueller, chercheuse scientifique à l'IIHS et auteur principal de l'étude : « Notre analyse montre qu'il sera crucial pour les concepteurs de donner la priorité à la sécurité sur les préférences du conducteur si les véhicules autonomes doivent tenir leur promesse d'être plus sûrs que les conducteurs humains ».



Une fois que tous ces points essentiels qui sont les causes réelles d’accidents ont été bien déterminés, il revient aux concepteurs de faire en sorte que ces voitures autonomes y apportent des solutions. Dans le cas contraire, elles n’auront pas vraiment changé les choses. C’est clairement ce qu’a déclaré Jessica Cicchino, vice-présidente de la recherche de l'IIHS et coauteure de l'étude : « Notre objectif était de montrer que si vous ne traitez pas ces problèmes, les voitures autonomes n'apporteront pas d'énormes avantages en termes de sécurité ».



