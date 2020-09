Il y a quinze ans, le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates, a fait une prédiction un peu choquante, mais qui s'est avérée exacte : dans quelques années, il a deviné que le monde allait dépendre presque entièrement d'Internet pour ses activités quotidiennes. Aujourd'hui, le magnat des affaires et de l'humanitaire laisse entendre que malgré certaines inquiétudes courantes, et peut-être justifiées, sur le fait que l'intelligence artificielle pourrait bouleverser et remplacer la main-d'œuvre américaine, il voit cette technologie comme une chance de relance économique.Bill Gates, le co-fondateur milliardaire de Microsoft, pense que l'intelligence artificielle va prendre beaucoup d'emplois et sera finalement une bonne chose. Dans une interview accordée à Maria Bartiromo de FOX Business, Gates a déclaré que la prise en charge de nos emplois par des robots nous rendra plus efficaces et nous permettra de disposer de plus de temps libre.« Eh bien, nous pouvons certainement nous réjouir de l'idée que les vacances seront plus longues à un moment donné. Si nous pouvons réellement produire deux fois plus que ce que nous faisons aujourd'hui avec moins de main-d'œuvre, le but de l'humanité n'est pas seulement de s'asseoir derrière un comptoir et de vendre des choses, vous savez », a déclaré Gates qui participe actuellement au Forum économique mondial de Davos en Suisse à Fox Business.Bill Gates soutient que l'intelligence artificielle, la technologie dont certains craignent qu'elle prive déjà d'emploi des travailleurs principalement à bas salaire, nous permet simplement de mieux gérer notre temps. D'une certaine manière, si l'intelligence artificielle nous permettait de monter dans nos voitures et de répondre aux courriels sur le chemin du travail, cela nous ferait certainement gagner du temps.Mais des entreprises comme Amazon commencent à tester une technologie qui pourrait à terme supprimer les emplois de caissiers. Sa nouvelle épicerie sans caissiers utilise l'intelligence artificielle pour suivre ce que les clients mettent dans leur panier et les débiter une fois qu'ils ont quitté le magasin, sans qu'il soit nécessaire de passer à la caisse. Amazon n'a pas annoncé son intention d'introduire cette technologie chez Whole Foods, la chaîne d'épicerie qu'elle a récemment achetée pour 13,7 milliards de dollars et le nouveau magasin emploie des travailleurs humains pour aider les clients et réapprovisionner les rayons.« Il y aura des défis parce que le rythme du changement sera plus rapide au cours des 20 prochaines années qu'il ne l'a été auparavant », a déclaré Gates. Il admet que le gouvernement sera probablement obligé de revoir ses programmes de protection sociale et d'aider les travailleurs déplacés à se recycler pour la nouvelle économie, mais si cela est bien fait, ce sera un résultat net positif pour tout le monde.Si la société est capable de produire toute la nourriture, les maisons et les biens de consommation dont elle a besoin, alors les travailleurs devraient être autorisés à se détendre et à se concentrer sur d'autres intérêts, affirme Gates.Cet avenir est probablement lointain, mais l'intelligence artificielle peut déjà voir et entendre plus précisément que les humains. Certaines des personnes les plus intelligentes en matière de technologie ont des opinions différentes sur la manière dont la société devrait gérer cette technologie en pleine expansion, mais toutes s'accordent à dire qu'elle va changer le monde de manière significative. Sundar Pichai, PDG de Google, a récemment déclaré que l'intelligence artificielle est plus importante pour l'humanité que la maîtrise du feu ou de l'électricité.Selon Gates, tout ce changement laissera à la société un grand nombre de décisions et d'options à l'avenir, « parce que vous serez tout simplement beaucoup plus productifs ».Source : FOX Business Que pensez-vous des propos de Bill Gates au sujet de l’avenir de l’intelligence artificielle? Partagez-vous son avis ?