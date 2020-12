Le Japon va investir dans le jumelage des personnes basé sur l'IA pour lutter contre la chute du taux de natalité, La technologie aidera à faire correspondre les cœurs solitaires 0PARTAGES 3 0 Le Japon a sa population qui vieillit le plus rapidement et un nombre croissant de célibataires. La romance et le sexe sont en déclin, et un professeur de Chuo University, Masahiro Yamada, affirme que 25 % des Japonais pourraient rester célibataires toute leur vie. Ceci a pour conséquence un taux de natalité en baisse. Le gouvernement japonais prévoit donc d'intensifier ses efforts pour endiguer la chute du taux de natalité dans le pays en aidant à financer des systèmes de jumelage plus sophistiqués basés sur l’intelligence artificielle, ont rapporté les médias lundi.



En 2019, le nombre de naissances a diminué de 5,8 % pour atteindre environ 865 000, le chiffre annuel le plus bas jamais enregistré : la baisse du nombre de mariages et l'augmentation de l'âge du mariage y ont contribué, selon Reuters. Mais l'IA pourrait-elle être la solution ? C’est justement l’option sur laquelle les autorités japonaises comptent miser à partir de l’année prochaine.





Le gouvernement prévoit d'allouer 2 milliards de yens (19 millions de dollars US) au cours du prochain exercice financier pour soutenir les autorités locales qui mettent en place des programmes visant à aider leurs habitants à trouver l'amour.



Dans un pays qui a une longue tradition de jumelage humain, les gouvernements locaux ont déjà adopté des systèmes de jumelage par IA pour jumeler les personnes, mais beaucoup ne tiennent compte que de critères tels que le revenu et l'âge et ne produisent des résultats que s'il y a une correspondance exacte.



Le dernier financement envisagé par le gouvernement central permettra d'accéder à des systèmes de jumelage de personnes avec un partenaire potentiel, même si les revenus ou l'âge ne correspondent pas aux souhaits, a rapporté le journal Yomiuri. Un fonctionnaire du gouvernement japonais a déclaré au Japantimes que si l'IA n'est pas exactement une technologie associée au romantisme, les solutions basées sur ces algorithmes peuvent correspondre à « un éventail plus large et plus intelligent de prétendants potentiels ».



En d'autres termes, les formulaires types que vous remplissez pour certains services de rencontres, comme la liste de vos opinions politiques, de vos goûts, de vos objectifs et des personnes qui vous ont fait faux bond, pourraient être perfectionnés grâce à l'IA capable de vous mettre en relation avec les rencontres les plus compatibles disponibles.



Les services de rencontre actuellement soutenus par les autorités au Japon utilisent des formulaires similaires et standardisés, et les autorités gouvernementales espèrent que l'IA pourra utiliser ces données pour effectuer une analyse plus poussée des personnes en quête de relations. Les autorités locales désireuses d'explorer le potentiel des services de rencontres basés sur l’intelligence artificielle pourraient bénéficier de subventions et de financements du gouvernement du Premier ministre Yoshihide Suga.



« Nous prévoyons en particulier d'offrir des subventions aux gouvernements locaux qui mettent en place ou qui lancent des projets de jumelage utilisant l'IA », a déclaré le fonctionnaire. « Nous espérons que ce soutien contribuera à inverser la baisse du taux de natalité du pays », a-t-il ajouté



60 % du coût des nouveaux systèmes d'IA sera garanti par le gouvernement national



Un certain nombre de préfectures japonaises ont déjà mis en place de tels systèmes, qui tiennent compte des loisirs et des valeurs et produisent un plus large éventail de résultats, mais ils peuvent être coûteux. Selon Reuters, Saitama, une ville juste au nord de Tokyo, a dépensé 15 millions de yens (144 000 dollars US) au cours de l'année qui s'est achevée en mars 2019, mais n'a vu que 21 couples se marier. Les données gouvernementales montrent que le nombre de mariages a diminué de 200 000 au Japon entre 2000 et l'année dernière.



Le gouvernement national garantira environ 60 % du coût des systèmes d'IA plus élaborés, sur les 19 millions de dollars US que les autorités locales demandent pour lutter contre la baisse du taux de natalité dans le budget fiscal de l'année prochaine.



« Nous ne faisons que débourser de l'argent pour lutter contre la baisse du taux de natalité, c'est aux gouvernements locaux de décider comment le dépenser », a déclaré le responsable du Cabinet Office, une agence du gouvernement du Japon qui est responsable de la gestion des affaires courantes.



Le Japon a l'un des taux de fécondité les plus bas du monde, et le nombre d'enfants qu'une femme a au cours de sa vie - pris comme moyenne dans tout le pays - a chuté de 2,001 en 1960 à 1,42 en 2018. Il est possible que ce chiffre ait encore baissé en raison de la pandémie de covid-19 et des difficultés rencontrées pour socialiser et rencontrer de nouvelles personnes, ce qui pourrait empêcher encore davantage la jeune génération d'entrer en contact avec des partenaires potentiels.



En outre, la baisse du taux de natalité - bien en deçà de l'objectif de 1,8 d'ici 2025 fixé par l'administration actuelle - a entraîné un vieillissement de la population, dont les jeunes membres de la famille pourraient être contraints de s'occuper des personnes âgées, ce qui retarderait la recherche de leur propre nouvelle famille, selon le site socialprotection.org.



Le taux de fécondité du Japon - le nombre d'enfants qu'une femme est censée avoir au cours de sa vie - était de 1,36 l'année dernière, l'un des plus bas du monde et bien en dessous du taux nécessaire pour maintenir une population, selon le Japantimes. Le vieillissement rapide de la population, qui résulte également de l'allongement de l'espérance de vie, constitue un casse-tête majeur pour les décideurs politiques japonais qui tentent de faire en sorte qu'une main-d'œuvre de plus en plus réduite puisse payer le coût croissant du bien-être.



L'administration japonaise a qualifié la situation de "crise nationale" et a introduit de nouvelles mesures pour tenter d'encourager l'éducation des enfants, y compris certaines structures d'accueil préscolaires gratuites. Cependant, d'autres personnes qui connaissent le problème affirment que les perspectives d'emploi instables pour une grande partie de la population et les demandes disproportionnées de garde d'enfants pour les mères sont des facteurs qui doivent être abordés s'il y a un espoir de renversement de tendance.



Selon un commentateur, le Japon pourrait essayer aussi la solution « des logements abordables, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et des infrastructures de garde d'enfants ». Mais un autre commentateur pense que le logement n’est pas un problème au Japon, et propose plutôt ceci : « Ce qui leur manque par rapport à d'autres économies avancées ayant un bon niveau de vie, c'est une bonne politique d'immigration. L'immigration est le seul moyen pour une économie avancée de maintenir sa population stable, ou de la faire croître », a-t-il écrit. Et vous, qu’en pensez-vous ?



Et vous, qu'en pensez-vous ?

Pensez-vous que l'IA est le remède au problème de baisse de natalité au Japon ? Pourquoi ?

Que proposeriez-vous comme solution alternative ?



En effet, le niveau de population actuel est parfaitement aberrant au vu des capacités agricoles de l'archipel. C'est bien beau de nourrir sa population en important massivement. Mais tout ça n'a qu'un temps.



D'une manière générale, le seul futur viable pour l'humanité passe par une réduction drastique de la population mondiale. Et ce sur absolument tous les continents, pas seulement dans quelques pays africains n'en déplaise aux racistes. 1 0 On s'émeut de la chute de la démographie japonaise. On devrait au contraire s'en féliciter. Pour une fois qu'une aberration humaine se corrige toute seule, on ne va pas se plaindre.En effet, le niveau de population actuel est parfaitement aberrant au vu des capacités agricoles de l'archipel. C'est bien beau de nourrir sa population en important massivement. Mais tout ça n'a qu'un temps.D'une manière générale, le seul futur viable pour l'humanité passe par une réduction drastique de la population mondiale. Et ce sur absolument tous les continents, pas seulement dans quelques pays africains n'en déplaise aux racistes. Membre actif https://www.developpez.com

Sur la question du vieillissement de la population, il faut se demander en quoi c'est problématique. Est-ce que c'est un problème de manque de main d'oeuvre ?

On nous parle d'une automatisation et d'un grand remplacement par les robots... Du coup, dans quel mesure la baisse de la natalité au japon est un problème ?

On parle quand même d'une île qui comporte 120 millions d'habitants et une densité d'habitants 3 fois plus importante qu'en France...



Bref, on a de la marge ;-) 1 0 Je suis entièrement d'accord avec Jeff_67. J'ai l'impression qu'il y a un incroyable tabou sur la question de la démographie.Sur la question du vieillissement de la population, il faut se demander en quoi c'est problématique. Est-ce que c'est un problème de manque de main d'oeuvre ?On nous parle d'une automatisation et d'un grand remplacement par les robots... Du coup, dans quel mesure la baisse de la natalité au japon est un problème ?On parle quand même d'une île qui comporte 120 millions d'habitants et une densité d'habitants 3 fois plus importante qu'en France...Bref, on a de la marge ;-)