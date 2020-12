Griezmann rompt son partenariat avec Huawei en soutien aux Ouïghours traqués par une intelligence artificielle Qui tourne sur du matériel fourni par le géant chinois de la technologie 10PARTAGES 11 0 Megvii, l’une des plus grandes sociétés chinoises d’intelligence artificielle, met sur pied des logiciels pour traquer les minorités ouïghours de la région occidentale du Xinjiang en Chine. Huawei lui fournit le matériel nécessaire (caméras, serveurs et infrastructure de Cloud Computing) pour peaufiner l’IA. Les développements datent, mais prennent un coup de neuf avec une sortie d’Antoine Griezmann – le joueur français du FC Barcelone – qui prend position pour les Ouïghours en mettant un terme à son partenariat avec Huawei.







C’est une prise de position politique qui n’est pas sans rappeler celles de l’auteur de l’éditeur de texte Notepad++ à propos du traitement réservé par la Chine à la minorité ouïghoure musulmane sur son sol et aux populations de Hong Kong.



Dans le cadre de la sortie de la version 7.8.1 il touche à cette situation par rapport à laquelle Antoine Griezmann se positionne : « Les droits de l'homme en Chine sont toujours un sujet très controversé. Depuis 2017, de nombreuses informations font état de détentions extrajudiciaires dans des "camps de rééducation", d'endoctrinement politique et parfois même de tortures de la population ouïghour. Selon les estimations de 2018, le nombre de détenus s'élèverait à des centaines de milliers.



Les Ouïghours ne sont pas d'origine ethnique chinoise, mais vivent dans la région dite autonome du Xinjiang en Chine. Le nom de la région suggère que les Ouïghours jouissent de l'autonomie. Mais tout comme le Tibet, le Xinjiang est une région de Chine étroitement contrôlée. Après le récent conflit du Xinjiang, Pékin a transformé le groupe ethnique ouïghour en un collectif terroriste. Cela a permis à Pékin de justifier sa transformation du Xinjiang en un État sous surveillance. L'islamophobie a également connu une hausse marquée dans toute la Chine.



Au moins 120 000 membres de la minorité ouïghour musulmane de Kashgar ont été détenus dans les camps de rééducation du Xinjiang qui visent à changer la pensée politique des détenus, leur identité et leurs convictions religieuses. Les rapports du Congrès mondial ouïghour soumis aux Nations Unies en juillet 2018 indiquent qu'un million de Ouïghours sont actuellement détenus dans les camps de rééducation.



Le fait que de telles informations vous parviennent est déjà une action en soi. Vous pouvez à votre tour faire participer plus de personnes pour qu'ils se concentrent sur cette question et, espérons-le, exercent des pressions supplémentaires sur le gouvernement chinois pour qu'il mette fin à ses actions oppressives et à ses crimes contre le peuple ouïghour.



Le fait que vous venez d'apprendre de telles informations est déjà une action en soi. Mais vous pouvez faire participer plus de gens pour qu'ils se concentrent sur cette question et, espérons-le, exercer des pressions supplémentaires sur le gouvernement chinois pour qu'il mette fin à ses actions oppressives et à ses crimes contre le peuple ouïghour. »



Dans le cadre de ce qui apparaît comme une interpellation pour tous les Hommes il ajoute : « Les gens me diront encore une fois de ne pas mélanger la politique avec le logiciel/les affaires. Adopter un tel positionnement a certainement un impact sur la popularité de Notepad++ même s'il faut noter que parler de politique est exactement ce que les entreprises dans cette filière essaient généralement d'éviter. Le problème, c'est que si nous ne nous occupons pas de politique, la politique s'occupera de nous. Nous pouvons choisir de ne pas agir quand les gens sont opprimés, mais quand arrivera notre tour, il sera trop tard et il n'y aura peut-être personne pour prendre position pour nous. Il n'est pas nécessaire d'être ouïghour ou musulman pour agir, il suffit d'être humain et d'avoir de l'empathie pour nos semblables. D'où la sortie de la présente version de Notepad++ avec pour nom de baptême Free Uyghur. »





La question centrale revient une fois de plus : doit-on mêler développement de logiciels et prises de position politique ? Le partenariat entre Huawei et Megvii est un indicateur (supplémentaire) de ce que la technologie peut servir à accomplir des desseins politiques. Elle devrait donc aussi pouvoir servir de moyen d’expression aux voies qui s’élèvent pour attirer l’attention sur des dérives issues de l’espace politique et qui mettent à mal l’Humanité.



Source : Instagram



La question centrale revient une fois de plus : doit-on mêler développement de logiciels et prises de position politique ? Le partenariat entre Huawei et Megvii est un indicateur (supplémentaire) de ce que la technologie peut servir à accomplir des desseins politiques. Elle devrait donc aussi pouvoir servir de moyen d'expression aux voies qui s'élèvent pour attirer l'attention sur des dérives issues de l'espace politique et qui mettent à mal l'Humanité.

Source : Instagram



Bon sinon rien de bien foufoufou. Antoine fait bien de quitté Huawei. Il aurait pu le faire bien bien bien avant. Mais là ça va directement à l'encontre de ses idéos, qu'ils partagent à ses fans. Donc perte de crédibilité énorme et donc fini les insta "J'ai mal pour ma France". On soulignera le ma qui n'est pas un "notres".



Ensuite, j'avoue que si tu reçois 10 milles mails qui te demande gentilment de quité Huawei... C'est l'influenceur, influencé...



De là, tu peux faire encore pire que la Chine, la Syrie et l'Irak...



Oui ils sont un peu bourrin....Mais faut-il pour autant les fichés avec une IA? Faut-il condamner un peuple entier sur les fautes des autres? Ah le monde des bisounours .



Perso, ils font ce qu'ils veulent en Chine...Je ne connais pas leur politique d'imigration.



Ce qui est marrant, c'est que si la Russie fait pareil on ouvrirai moins notre gueule...Un vent anti-chinois soufle depuis que la limace trump à bavé sur la Chine et que la plus part de tout les virus viennent de chez eux (Peste porcine, Grippe Aviaire en cours, La Covid en cours...). 0 0 Toute les ethnie Turques sont de Mongolie. Car elle proviennent tous de Attila le Hun...De là, tu peux faire encore pire que la Chine, la Syrie et l'Irak...Oui ils sont un peu bourrin....Mais faut-il pour autant les fichés avec une IA? Faut-il condamner un peuple entier sur les fautes des autres? Ah le monde des bisounoursPerso, ils font ce qu'ils veulent en Chine...Je ne connais pas leur politique d'imigration.Ce qui est marrant, c'est que si la Russie fait pareil on ouvrirai moins notre gueule...Un vent anti-chinois soufle depuis que la limace trump à bavé sur la Chine et que la plus part de tout les virus viennent de chez eux (Peste porcine, Grippe Aviaire en cours, La Covid en cours...). Candidat au Club https://www.developpez.com Thierno290195



Si des individus agissent même au nom de leur peuple, ça ne l’engage pas pour autant.



Avec un raisonnement pareil, on justifie les pogroms et autres génocides ethniques. Même le Klu Klux Klan justifiait leurs actes à l’encontre de tous les noirs parce que certains d’entre eux avaient violé des blanches…



Donc avec un raisonnement assez digne du FN et autres poubelles politiques du même genre, tu dois être d’accord avec les agissements des terroristes, parce qu’ils justifient eux aussi leurs actions avec ce genre de raisonnement de demeuré.



Ainsi, le petit blanc Français mérite la mort car des soldats Français font la guerre dans des pays où ces congénères habitent… 0 0 Alors, peuple ≠ individus.Si des individus agissent même au nom de leur peuple, ça ne l’engage pas pour autant.Avec un raisonnement pareil, on justifie les pogroms et autres génocides ethniques. Même le Klu Klux Klan justifiait leurs actes à l’encontre de tous les noirs parce que certains d’entre eux avaient violé des blanches…Donc avec un raisonnement assez digne du FN et autres poubelles politiques du même genre, tu dois être d’accord avec les agissements des terroristes, parce qu’ils justifient eux aussi leurs actions avec ce genre de raisonnement de demeuré.Ainsi, le petit blanc Français mérite la mort car des soldats Français font la guerre dans des pays où ces congénères habitent… Membre expérimenté https://www.developpez.com Thierno290195



