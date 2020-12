Le marché des logiciels d'IA pèsera 37 milliards de dollars d'ici 2025, selon une étude de Forrester, Un nombre bien inférieur aux prévisions de nombreux investisseurs 0PARTAGES 3 0 La rapidité de la demande de technologies, d'outils, de plateformes et d'applications d'IA est comparable à celle de la demande de Cloud. En effet, le marché des plateformes de fabricants d'IA, des plateformes de facilitateurs d'IA et des nouvelles applications centrées sur l'IA et imprégnées d'IA atteindra 37 milliards de dollars d'ici 2025, selon une nouvelle étude de Forrester, qui fournit des études de marché sur l'impact des technologies. C’est un nombre cependant bien inférieur à ce que de nombreux investisseurs et autres analystes prévoient, selon le rapport.



Toutefois, cette approche plus modérée paraît toutefois plus réaliste selon Forrestier, et ce pour deux raisons. Premièrement, la plupart des applications commerciales ajoutent des fonctions d'IA sans les monétiser. Deuxièmement, les applications d'IA sur mesure que les entreprises créent pour leur propre usage ne génèrent pas de revenus sur le marché. Selon le rapport, les investisseurs, vendeurs et acheteurs qui souhaitent comprendre et/ou investir dans le marché des logiciels d'IA doivent comprendre les quatre segments identifiés par Forrester : les plateformes des fabricants d'IA, les plateformes des facilitateurs d'IA, les applications centrées sur l'IA et les applications imprégnées d'IA.





Vous trouverez, ci-dessous, ce qu'il faut retenir des prévisions de Forrester sur la période concernée dans le domaine de l'IA :



Quatre segments pour les logiciels d'IA :



Les plateformes de création d'IA pour les algorithmes et les ensembles de données d'IA à usage général ; les plateformes de facilitation d'IA pour les fonctions d'IA spécifiques, comme la vision par ordinateur ; les applications et les outils middleware centrés sur l'IA, pour des tâches spécialisées comme le diagnostic médical ; et les applications et les outils middleware imprégnés d'IA qui se différencient par une utilisation avancée de l'IA dans une catégorie d'applications ou d'outils existants.



Selon le rapport, le segment le plus important sera constitué par les plateformes des fabricants d'IA, qui atteindront 13 milliards de dollars d'ici 2025. Les nouvelles applications centrées sur l'IA et basées sur des fonctions d'IA comme le diagnostic médical et les solutions de détection des risques seront les deuxièmes en importance, avec près de 10 milliards de dollars d'ici 2025.





La croissance des logiciels d'IA a ralenti en 2020, en raison de la récession pandémique, et ralentira encore après 2023 :



Comme l'ensemble du marché des logiciels, la demande de plateformes, d'applications et d'outils d'IA a ralenti en 2020, selon le rapport. Forrester prévoit que la croissance de la demande reprendra en 2021 et restera élevée jusqu'en 2023. Mais la croissance des revenus se stabilisera en 2024, car Forrester estime que l'IA sera absorbée dans tous les produits logiciels et ne pourra plus faire la différence entre les fournisseurs ni être un bonus. En effet, il est probable que les revenus des applications et des outils à prix élevé utilisant l'IA commencent à diminuer après 2023.



L'IA continuera à être intégrée dans les logiciels :



L'IA devient rapidement aussi fondamentale pour les logiciels que les logiciels le sont devenus pour les entreprises. En conséquence, les logiciels d'IA seront de plus en plus intégrés dans les produits logiciels existants par leurs fabricants, d’après le rapport. Les entreprises constateront qu'il est plus logique d'acquérir des fonctions d'IA par l'intermédiaire de ces éditeurs de logiciels, plutôt que de créer leurs propres fonctions d'IA sur mesure en utilisant des plateformes et des outils de facilitation de l'IA. En conséquence, les vendeurs de logiciels d'application représenteront une part croissante des revenus des plateformes et des facilitateurs d'IA. En fin de compte, l'IA sera partout dans les produits logiciels, tout comme l'analyse, le flux de travail et les données font partie de ces mêmes produits logiciels.



Dans un précédent rapport publié en octobre, Forrester prévoit qu’en 2021 la technologie et l'obsession du client aideront les entreprises à sortir de la crise. Selon le rapport, 2021 sera l'année où chaque entreprise - et pas seulement celles qui étaient déjà douées pour le numérique - doublera ses expériences, ses opérations, ses produits et ses écosystèmes alimentés par la technologie. Cela signifie qu'elles vont investir dans de nouvelles technologies. Mais comme la pandémie est toujours une réalité et que les budgets pour 2021 sont à juste titre sous surveillance, cela signifie également que les entreprises devront tirer profit de la technologie qu’elles possèdent déjà et en réaliser la valeur, d’après le rapport.



Les points forts des prévisions 2021 sur l’investissement technologique



Selon le rapport, les directeurs de l'information dépenseront globalement moins, mais adopteront des stratégies de plateforme "cloud-first" pour la rapidité et l'adaptabilité. Grâce à la pandémie de covid-19, Forrester prévoit que les investissements technologiques américains diminueront de 1,5 % en 2021 après des années d'accélération des dépenses technologiques - une baisse de 135 milliards de dollars par rapport au pic de dépenses de 2019. Les DSI continueront d'accélérer leurs dépenses dans les domaines du Cloud, de la sécurité et des risques, des réseaux et de la mobilité, y compris les entreprises en difficulté qui cherchent à faire un bond en avant et à tirer profit de la pandémie.



Les directeurs marketing vont exercer un contrôle sur l'ensemble du cycle de vie des clients, d’après le rapport. Les temps difficiles amèneront les prévisions que nous avons faites l'année dernière : les directeurs marketing vont devenir les moteurs de l'obsession des clients dans leur entreprise, ou bien ils vont céder ce rôle à un directeur des clients ou à un responsable de l'expérience client. Ils placeront le client au centre de tout ce qu'ils font : leadership, stratégie et opérations, lit-on. En conséquence, les dépenses consacrées au marketing de fidélisation et de rétention augmenteront de 30 %, tandis que les dépenses dans d'autres domaines ralentiront.



Le travail à distance atteindra 300 % des niveaux antérieurs à la covid-19. Forrester prévoit que la plupart des entreprises utiliseront un modèle de travail hybride, avec moins de personnes au bureau et plus d'employés à temps plein et à distance. Comme une grande partie de la main-d'œuvre acquiert les compétences et la préférence pour un travail à distance efficace, Forrester prévoit qu’elle s'attendra à un travail - de n'importe où - de technologie et de culture, ce qui entraînera des changements majeurs dans l'acquisition des talents.



Selon les prévisions, l'Asie-Pacifique rattrapera enfin son retard en matière d'adoption du "Zero Trust" en 2021. L'adoption de la norme Zero Trust en Asie-Pacifique a pris du retard par rapport à ses homologues mondiaux, mais l'accélération de l'adoption du



Forrester prévoit que les leçons durement apprises en matière d'adaptabilité, de créativité et de résilience en 2020 alors que la pandémie de coronavirus surprenait tout le monde continueront à servir aux entreprises pour faire face aux changements en cours.



Source :

Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

D'ici 2025, le marché des logiciels d'IA pèsera 37 milliards de dollars. Quel commentaire en faites-vous ?

2021 sera l'année où chaque entreprise doublera ses expériences, ses opérations, ses produits et ses écosystèmes alimentés par la technologie. Qu’en pensez-vous ?



Voir aussi :



Gartner : la montée en puissance de l'IA créera 2,9 mille milliards USD de valeur commerciale en 2021, en valorisant l'intelligence augmentée

D'ici 2021, 70 % des entreprises intégreront l'IA pour assister les employés dans leurs tâches, et augmenter leur productivité

2021 est l'année qui fera briller l'intelligence artificielle, selon les prévisions de Forrester

