D'ici 2024, le marché devrait franchir la barre des 500 milliards de dollars avec un taux de croissance annuel composé sur cinq ans (TCAC) de 17,5 % et des recettes totales atteignant le chiffre impressionnant de 554,3 milliards de dollars.Parmi les trois catégories de technologies, les logiciels représentaient 88 % des revenus totaux du marché de l'IA en 2020. Cependant, c'est la catégorie qui connaît la croissance la plus lente avec un TCAC sur cinq ans de 17,3 %. Dans la catégorie des logiciels d'IA, les applications d'IA ont pris la plus grande part des revenus avec 50 % en 2020. En termes de croissance, le marché des plates-formes logicielles d'IA devrait être le plus fort avec un TCAC sur cinq ans de 32,7 %. Le marché le plus lent sera celui des logiciels d'infrastructure de systèmes d'IA, avec un TCAC sur cinq ans de 13,7 %, tout en représentant environ 36 % des revenus des logiciels d'IA. Au sein du marché des applications d'IA, l'ERM d'IA devrait connaître une croissance légèrement plus forte que le CRM IA au cours des cinq prochaines années., explique Ritu Jyoti, vice-président du programme de recherche sur l'influenza aviaire chez IDC.La catégorie des services d'IA a connu une croissance plus lente que l'ensemble du marché de l'IA, avec une croissance annuelle des revenus de 13 % en 2020. Toutefois, on prévoit une croissance annuelle de 17,4 % en 2021, soit une croissance supérieure d'environ 1 % à celle du marché global de l'IA. Son TCAC sur cinq ans devrait être de 18,4 %, avec des revenus atteignant 37,9 milliards de dollars en 2024.Cette catégorie de technologie se divise en deux segments de marché : les services informatiques et les services aux entreprises. Les services informatiques sont le plus important des deux, représentant près de 80 % de l'ensemble des revenus des services d'IA. Du point de vue de la croissance, les services informatiques pour l'IA ont tendance à croître plus rapidement que les services aux entreprises pour l'IA, sauf en 2024, où les services aux entreprises pour l'IA devraient enregistrer des performances légèrement supérieures à celles des services informatiques pour l'IA et du marché global des services d'IA., a déclaré Jennifer Hamel, directrice de recherche, Services d'analyse et d'automatisation intelligente.La dernière version de l'AI Tracker couvre un total de 160 sociétés de vente sur le marché des services d'IA. Dans la catégorie des services informatiques pour l'IA, les trois premières entreprises au cours du premier semestre 2020 étaient IBM, Accenture et Infosys.Ces entreprises sont les seules à avoir rapporté plus de 500 millions de dollars en services informatiques pour l'IA et leur part de marché combinée est de 28 %. Au-delà du Top 3, 13 autres entreprises ont généré plus de 100 millions de dollars chacune au cours de la même période. Sur le marché des services aux entreprises pour l'IA, seules quatre sociétés - Ernst & Young, PwC, Deloitte et Booz Allen Hamilton - ont généré des revenus de plus de 100 millions de dollars au cours du premier semestre 2020. Dans l'ensemble, le paysage concurrentiel des deux marchés de services d'IA est très fragmenté, les acteurs de la chaîne de valeur des services continuant à investir dans les actifs technologiques, les ressources d'innovation et l'expertise dans l'application de l'IA pour résoudre les problèmes spécifiques à l'industrie et au domaine pour les clients.Le marché du matériel d'IA est la plus petite catégorie avec environ 5 % des revenus globaux de l'IA en 2020. Cette part devrait augmenter légèrement en 2021, au détriment des logiciels d'IA. Le marché des serveurs AI a connu une croissance plus rapide que celui du stockage AI en 2020, mais ces résultats devraient s'inverser en 2021, lorsque le stockage AI devrait croître de 31,8 % par an, contre 26,4 % pour le marché des serveurs AI. D'ici 2024, le matériel AI devrait représenter un marché de 30,5 milliards de dollars, les serveurs AI représentant une part de revenu de 82 %., a déclaré Peter Rutten, directeur de recherche, Systèmes d'infrastructure, plateformes et technologies chez IDC.En termes de part de marché pour le premier semestre 2020, les principales entreprises sur le marché des serveurs AI étaient (par ordre alphabétique) Dell, HPE, Huawei, IBM, Inspur et Lenovo. Chacune de ces entreprises a rapporté plus de 250 millions de dollars au cours du premier semestre 2020 et, collectivement, ces six entreprises représentaient 58 % du marché, tandis que 30 % étaient des ODM. Bien que le nombre de fournisseurs suivis sur chaque marché soit le même, le paysage concurrentiel du marché des serveurs AI est plus fragmenté que celui du marché du stockage AI, où les trois premières entreprises représentaient 49 % de la part de marché au premier semestre 2020.Source : IDCPensez-vous que l'IA va connaître ce taux de croissance prévu par IDC ?L'IA est-elle la priorité actuelle au sein de votre organisation ?