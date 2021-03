0 0

"sa société Neuralink qui conçoit des ordinateurs à implanter dans le cerveau va nous sauver" Pourquoi j'ai cette impression étrange que ça put la merde ce genre de déclaration.Ton impression n'est pas erroné. Voici mon point de vue (évidemment discutable).• D'abord, j'observe qu'avec l'internet, sur cette planète, les démonstrations des défaillances d'intégrité humaine (dualité, Je, égo, animalité-compétition etc) sont globalisées. C'est normal! ont est mal foutus.• Je ne serais pas prétentieux de dire que depuis longtemps, les tenants du pouvoir [.....], on foutus notre éducation spirituelle (méta-physique, physique) aux ordures!!!!• L'informatique est un outils extrêmement puissant, et de plus-en-plus. Je ne pensais pas, étant adolescent, que tout ceci prendrait une telle tournure de FOLIE! [moi qui n'aime pas parler de la bible pour ses multitudes de jambettes, comment appelle-ont un comportement anti-vie sévère devenu pathologique, je vous laisse deviner [.......]].• Nous avons tous un intégrité de naissance, et le principe de l'éducation (élite sociale), par sa soit-disant grandeur, se devait de nous aidés à évoluer spirituellement (verticalité) par un enseignement sains.Résultat: L'outil devient bien trop puissant, comparativement à l'évolution spirituelle de la masse, d'avoir les privilèges d'en user [la bêtise commence à dépasser: l’empathie]. La vitesse d'évolution des cette technologie est bien trop rapide, face aux carences éducationnel.Autre observation: Le monde est remplit de SUPER HÉROS, supposés sauver le monde [vous savez de quoi je parle]. Tristement, ils ne sont même pas capable de sauvé leurs propres [...] Qui devrait-être dans les garderies!!!!!! Je me pose sérieusement des questions.Conséquence évidente: Les dommages sur l'humanité risque d'êtres fort-importants. L'outil est trop puissant et ressemble à un engin atomique (da... da... gou...goun... BOOMMMM!!!!/SURPRISSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!).De plus: Il n'est pas surprenant que nos super héros veuilles aller sur Mars, il se cherche subtilement (inconsciemment), un endroit pour fuir leurs dégâts, et un jours, ils reviendront, ces idiots, et tenterons de nous faire croire qu'ils sont des dieux?. Cette histoire là, ça m'évoque certains récits?.Finalement, je ne coure pas les affaires complotiste, car s'il y a complot, il est en notre médiocrité (interactions mondial, et quoi encore?). Alors OUI! sa sent la merde!, et toute fraîche! [peuplades humaines encore très jeunes]. QUEL FOUTOIR!Vous souhaite du bon temps!