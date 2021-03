Facebook a présenté un prototype de la nouvelle technologie de réalité augmentée sur laquelle elle travaille, informant les lecteurs qu'elle se penche sur un bracelet capable d'exploiter la technologie de l'électromyographie afin de comprendre certains des signaux que le cerveau envoie aux bras et aux jambes pour déterminer ce que l’on veut faire en termes d'actions. L'électromyographie (EMG) est une technique médicale qui permet d'étudier la fonction des nerfs et des muscles (le système nerveux périphérique, les muscles et la jonction neuromusculaire) et donc de compléter certains diagnostics neurologiques.Ce dispositif, qui n'a pas encore de nom, est capable de lire les signaux neurologiques envoyés du cerveau de l'utilisateur à ses mains. Il pourrait théoriquement lire ces signaux pour avoir une idée de ce que l'utilisateur veut faire et reproduire l'action dans un environnement de réalité virtuelle ou augmentée. « En fait, une plus grande partie de votre cerveau est consacrée au contrôle de votre poignet que n'importe quelle autre partie de votre corps. Il y a probablement deux fois plus de neurones qui contrôlent votre poignet et le mouvement de vos mains que ceux qui sont consacrés à votre bouche pour vous nourrir et parler », a déclaré TR Reardon, directeur de la recherche scientifique aux Reality Labs de Facebook.Facebook indique qu'à l'heure actuelle, son prototype peut suivre les gestes de base que votre cerveau demande à vos mains d'effectuer, qu'il appelle des "clics", mais affirme que le potentiel est bien plus grand. En permettant aux utilisateurs de contrôler une machine (comme un casque de réalité augmentée pour le moment) directement par le biais d'une interface neuronale (comme le bracelet), la société exploite le système nerveux périphérique, ou les parties qui "animent" les muscles de la main et des doigts, selon Thomas Reardon, directeur des interfaces neuromotrices au sein des Facebook Reality Labs.Le développement de ces technologies par Facebook intervient alors que l'entreprise se prépare à lancer ses premières lunettes intelligentes plus tard dans l'année. Contrairement aux smartphones qui s'appuient sur des écrans tactiles, ou aux casques de réalité virtuelle Oculus qui s'appuient sur des contrôleurs portables, il n'existe actuellement aucun mécanisme d'entrée évident pour les lunettes intelligentes. C'est pourquoi Facebook travaille sur ces projets.À la question de savoir dans combien de temps ces technologies pourraient faire leur chemin vers le public, Mike Schroepfer, directeur technique de Facebook, a répondu qu'elles n'en étaient qu'aux premiers stades de développement. « Il est difficile de prévoir leur calendrier. Comment ces choses se succèdent sur le marché, quand elles apparaissent. Ce sont des choses auxquelles je n'ai pas de réponse précise. Ce sur quoi nous nous concentrons, c'est le renforcement de ces technologies », a déclaré Schroepfer.Si vous avez l'impression que Facebook essaie de lire dans vos pensées, l'entreprise tient à vous dire que ce n'est pas ce qu'elle tente de faire avec ce prototype. « Cela ne s'apparente pas à la lecture des pensées », a-t-elle écrit dans le billet de blog, ajoutant que « le cerveau transmet des instructions (ou signaux) à vos mains et à vos doigts pour que vous puissiez effectuer des actions telles que taper ou déplacer des objets… Il s'agit de décoder ces signaux au niveau du poignet - les actions que vous avez déjà décidé d'effectuer et de les traduire en commandes numériques pour votre appareil ».CTRL-Labs a toujours qualifié cette technologie d'interface cerveau-ordinateur, mais elle contraste fortement avec des technologies comme Neuralink d'Elon Musk : qui lit l'activité neuronale directement dans le cerveau par le biais d'un implant. Les implants ont des usages uniques, notamment pour les personnes paralysées ou amputées d'un membre, dont le corps ne peut tout simplement pas envoyer de signaux nerveux à un bracelet. Mais Mark Zuckerberg, PDG de Facebook, a récemment critiqué les implants en tant que technologie grand public à court terme, déclarant que « nous ne pensons pas que les gens voudront se faire percer la tête pour utiliser la réalité virtuelle ou augmentée ». Les bracelets n'ont pas non plus le même facteur de crainte pour la vie privée qu’une puce qui lit vos pensées à la source.Cela dit, il est presque certain que les bracelets collecteront beaucoup de données. Il pourrait s'agir de variations incroyablement fines des habitudes de frappe, des niveaux généraux de tension corporelle et de toute information biométrique capturée par des capteurs de suivi de la condition physique, des lunettes de réalité augmentée et d'autres technologies qui pourraient être intégrées aux bracelets. Facebook Reality Labs indique qu'il dispose d'un "programme de neuroéthique" qui examine les implications en matière de confidentialité, de sécurité et de sûreté des technologies de réalité augmentée et d'interface neuronale.Source : Facebook Quel est votre avis sur le sujetQuelles sont selon vous les limites de cette technologie ?