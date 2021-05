Pour tirer tous les bénéfices, et donc l'avantage concurrentiel, de ces investissements, les DAF doivent regarder au-delà des projets qui visent uniquement à moderniser la fonction., a déclaré Clément Christensen, directeur au sein de la pratique Finance de Gartner.Les principales priorités devraient être d'améliorer l'architecture de données de l'organisation pour soutenir les futurs objectifs de l'IA, d'investir dans des scientifiques de données citoyens afin que la production d'IA puisse être rapidement mise à l'échelle en cas de succès, et de remanier la suite de rapports de l'organisation afin qu'elle soit mieux alignée sur les besoins des clients internes plutôt que sur les "tâches financières" traditionnelles.", a déclaré M. Christensen.Par exemple, un cas d'utilisation courant de l'IA consiste à utiliser l'apprentissage automatique pour prédire les clients enclins aux retards de paiement et à leur envoyer plus tôt des rappels de paiement ou à poursuivre automatiquement les mauvais payeurs. La réduction des retards de paiement a un retour sur investissement clair dans la mesure où elle améliore la trésorerie de l'entreprise. Cependant, il ne s'agit pas d'utiliser l'IA pour faire quelque chose de nouveau. Le service financier aurait de toute façon poursuivi ces paiements, mais de manière moins efficace.D'autre part, une véritable transformation pourrait consister à utiliser l'IA pour identifier les retards de paiement probables au stade de la vente, de sorte que les prospects soient classés par ordre de priorité en fonction de ceux qui sont susceptibles de payer le plus rapidement. Cela pourrait transformer l'approche d'une entreprise en matière d'atténuation des retards de paiement et améliorer encore plus la trésorerie tout en réduisant la nécessité de poursuivre les paiements à l'avenir, libérant ainsi le temps de la fonction financière pour des travaux à plus forte valeur ajoutée., a déclaré M. Christensen.Pour éviter le biais inhérent à une approche des projets d'IA axée sur les cas d'utilisation, les experts de Gartner conseillent aux directeurs financiers de commencer par un problème à résoudre, et non par un processus à moderniser., a déclaré M. Christensen.Source : Gartner